In evidenza:

Il discorso di Sergio Mattarella

Ansa |Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Sono passati 22 giorni dal primo messaggio alla nazione del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per parlare agli italiani durante l’epidemia di Coronavirus. Il Capo dello Stato, nel suo nuovo messaggio, ha dichiarato: «Mi permetto nuovamente, care concittadine e cari concittadini, di rivolgermi a voi nel corso di questa difficile emergenza per condividere alcune riflessioni. Ne avverto il dovere. La prima si traduce in un pensiero a tutte le persone che hanno perso la vita a causa di questa epidemia e loro familiari. Il dolore del distacco è stato ingigantito dalla sofferenza di non poter esser loro vicini E dalla tristezza dell’impossibilità di celebrare come dovuto il commiato dalle comunità di cui erano parte. Comunità che sono duramente impoverite dalla loro scomparsa. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia».

«Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori, e in particolare la generazione più anziana, stanno pagando un prezzo altissimo. Ho parlato in questi giorni con tanti amministratori o espresso loro la mia vicinanza e la solidarietà di tutti gli italiani. Desidero anche esprimere rinnovata riconoscenza nei confronti di chi per tutti noi sta fronteggiando la malattia con instancabile abnegazione. I medici, infermieri, l’intero personale sanitario cui occorre in ogni modo assicurare tutto il materiale necessario. Numerosi sono infatti rimasti vittime del loro impegno generoso. Insieme a loro ringrazio i farmacisti, gli agenti delle forze dell’ordine nazionali e locali, coloro che mantengono in funzione le linee alimentari I servizi e le attività essenziali, coloro che trasportano i prodotti necessari, le forze armate».

«A tutti loro va la riconoscenza della Repubblica, così come va agli scienziati e ai ricercatori che lavorano per trovare terapie e vaccini contro il virus. Il pensiero va anche ai tanti volontari impegnati per alleviare Le difficoltà delle persone più fragili. Un pensiero alla Protezione civile che lavora senza sosta e al commissario nominato dal governo. Un altro pensiero va alle imprese che hanno riconvertito la loro produzione in beni necessari per l’emergenza e agli insegnanti che mantengono il dialogo con gli studenti. Il pensiero va inoltre a chi sta assistendo i nostri connazionali all’estero e a quanti, in ogni modo e in ogni ruolo, sono impegnati su questo fronte giorno per giorno. La risposta così pronta e numerosa di medici disponibili a recarsi negli ospedali più sotto pressione, dopo la richiesta della Protezione civile, è un ennesimo segno della generosa solidarietà che sta attraversando l’Italia. vorrei inoltre ringraziare tutti voi: i sacrifici di comportamento che le misure indicate dal governo richiedono tutti sono accettate con grande senso civico, dimostrato in ampissima misura dalla cittadinanza».

Il fuori onda di Mattarella durante il messaggio alla Nazione: «Non vado dal barbiere neanche io»

ANSA/Paolo Giandotti – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica | Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella

Piccoli fuori onda del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante il nuovo messaggio alla nazione. In una prima versione del messaggio agli italiani del Capo dello Stato, poi rimossa dai canali ufficiali, il video “grezzo” ha mostrato alcuni lati inediti di Mattarella che, malgrado tutto, anche nei fuori onda non ha perso il suo classico aplomb istituzionale, facendo alcune battute relative al fatto che non riusciva a leggere il gobbo. Ma qualcuno ha fatto notare al Presidente che i suoi capelli fossero un po’ fuori posto. Al che, Mattarella, ha risposto con una battuta: «Eh Giovanni, non vado dal barbiere neanche io», come tutti gli italiani.

Coronavirus, il fuori onda di Mattarella durante il messaggio alla Nazione: «Non vado dal barbiere neanche io» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Boccia: «Arrivate 3.500 domande per infermieri volontari»

«Dopo i medici volontari, anche gli infermieri stanno rispondendo in maniera generosa e straordinaria alla chiamata dello Stato. Per le 500 posizioni da infermieri volontari che andranno a comporre l’Unità infermieristica per il Covid-19, sono arrivate nelle prime ora già 3.500 domande. Le domande stanno arrivando da tutte le regioni italiane, in particolare dal Centro-Sud». Ad annunciarlo è stato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia. Il ministro ha ringraziato a nome del Governo e delle regioni in difficoltà «tutto il mondo infermieristico italiano». «Nelle zone con maggiori criticità – ha proseguito il ministro Boccia – il bisogno di operatori sanitari è sempre forte, per questo motivo abbiamo deciso di estendere il bando ufficiale fino alle 20 di domani per avere una riserva ampia di operatori volontari dalla quale attingere in ogni momento così come avvenuto con i medici. La task force di infermieri, coordinati dalla Protezione Civile, raggiungeranno, dopo essersi sottoposti ai controlli sul Coronavirus, i medici volontari arrivati ieri in Regione Lombardia e sul territorio di Piacenza».

“Un’ora per la terra”, la campagna contro il cambiamento climatico non si ferma anche durante la pandemia

WWF | La locandina della campagna “Un’ora per la terra”

Prosegue la quarantena, ma non si ferma la lotta e la sensibilizzazione al cambiamento climatico. E così, il WWF, ha lanciato l’iniziativa «Un’ora per la Terra» per domani, 28 marzo. ogni persona è invitata a spegnere la luce della propria abitazione per almeno un’ora. Donatella Bianchi, presidente del WWF, ha dichiarato: «L’Ora della Terra quest’anno sarà diversa dal solito. Purtroppo, non potranno esserci piazze gioiose ed eventi popolari, ma ci sarà comunque una voce forte che chiede di invertire la rotta, puntando con decisione la nostra prua verso un futuro sostenibile. La parola chiave di Earth Hour quest’anno è “insieme”. Insieme possiamo vincere la sfida che il nostro Paese, con tutto il Pianeta, sta affrontando contro una emergenza sanitaria senza precedenti».

Johns Hopkins University: Italia prima al mondo per numero di decessi, seconda per numero di casi, terza per guarigioni

Secondo l’ultima elaborazione della Johns Hopkins University, l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo per numero di contagi da Coronavirus (SARS-CoV-2), dopo gli Stati Uniti (primi) e prima della Cina (terza). Al contempo l’Italia è invece prima al mondo per numero di decessi con le sue 9.134 vittime. Il Bel Paese si posiziona invece al terzo posto mondiale, dopo Cine e Iran per numero di persone guarite: 10.950.

Campania, 25 positivi in una casa di cura di Benevento

S.STEFANO RIABILITAZIONE | Il centro Villa Margherita a Benevento

Venticinque dipendenti del del centro di riabilitazione Villa Margherita di Benevento, in Campania, sono risultati positivi al test del Coronavirus. A darne notizia è il sindaco della città, Clemente Mastella, che ha commentato: «La cosa mi addolora particolarmente, per le persone colpite e per i familiari, sia beneventani, che della provincia». Tra i contagiati 4 sono infatti residenti a Benevento, mentre 14 provengono dalla provincia, e 9 non sono residenti nel Sannio. Nel frattempo l’Asl ha disposto l’isolamento dei pazienti sintomatici nella struttura e la sanificazione dei locali. Il sindaco Mastella ha dunque comunicato che: «I residenti e domiciliati che, per motivi di lavoro, visite mediche, visite ad ammalati o altro, si siano recati presso la struttura Villa Margherita di Benevento negli ultimi 20 giorni sono tenuti a comunicarlo immediatamente al proprio medico di base e al Comune di Benevento per ricevere comunicazioni sui comportamenti da adottare».

In provincia di Pavia c’è un paese senza contagiati: si studia il sangue degli abitanti

Uno scorcio del comune di Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia

Ferrera Erbognone, in provincia di Pavia, è un piccolo comune di 1.099 abitanti a poter contare – per ora – zero contagi da Coronavirus. Il piccolo centro è finito pertanto sotto il controllo dell’Istituto Mondino di Pavia che dedicherà uno studio scientifico per approfondirne la singolarità del paese al netto della pandemia globale. Lo studio mira a capire se esista qualcosa nel sistema immunitario dei residenti che possa spiegare perché nessuno è rimasto contagiato dal SARS-CoV-2. L’Istituto di ricerca, tuttavia, ha voluto precisare: «Tale iniziativa non può assumere alcun significato diagnostico e/o prognostico, onde evitare di generare falsi miti e infondate aspettative nella popolazione. A tal proposito, si è ritenuto di sottoporre l’iniziativa al vaglio dei competenti organi regionali istituiti allo scopo, dando seguito al progetto solo dopo il loro vaglio».

Decreto Cura Italia: 1.126 emendamenti di cui oltre 300 da parte della maggioranza

ANSA | Il premier Giuseppe Conte

Nel Decreto del Presidente del Consiglio “Cura Italia”, sono state introdotte misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese, utilizzando l’intero indebitamento netto da 25 miliardi votato dal Parlamento, per giungere successivamente poi a flussi per 350 miliardi di euro. Tuttavia, sono stati presentati 1.126 emendamenti dai senatori, di cui oltre 300 da parte della maggioranza. Secondo quanto appreso da Ansa, Italia Viva avrebbe depositato 110 emendamenti in commissione Bilancio a Palazzo Madama, 67 LeU, 95 il M5s e 57 il Partito Democratico. Il gruppo Misto ha presentato 104 emendamenti. Dall’opposizione, invece, sarebbero arrivate rispettivamente 221 emendamenti da parte di Forza Italia, 204 dalla Lega e 168 da Fratelli d’Italia. I restanti emendamenti (100 circa) sono stati firmati dalle Autonomie.

Abruzzo, 1.017 casi attualmente positivi. 68 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA | Sala parto e triage dell’ospedale di Pescara per le puerpere sospette con Covid-19

Salgono a 1.017 i casi di positività in Abruzzo, 71 più di ieri. A riferirlo è il bollettino ufficiale della Regione. 289 pazienti si trovano ricoverati in ospedale con sintomatologia Covid-19, mentre 71 sono in terapia intensiva. Sin dall’inizio dell’epidemia 68 persone sono decedute e 7 persone sono guarite.

Si riducono nuovamente i casi nell’ex zona rossa tra Codogno, Castiglione d’Adda e Casalpusterlengo

ANSA/MARCO OTTICO | Una delle entrate al paese di Codogno, in una immagine del 09 marzo 2020

«Sicuramente riprende un trend che si è interrotto ieri in un modo che ci ha sorpreso. Oggi, nonostante l’alto numero dei tamponi, abbiamo registrato un solo caso di positività. Mi auguro domani di ritrovare il tanto sperato zero». A dirlo è Francesco Passerini, sindaco di Codogno, la località considerata il focolaio primario dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Dopo i 6 nuovi casi registrati ieri, oggi (27 marzo) ne ha fatto menzionare solo uno in data odierna. «Una rondine non fa primavera – ha aggiunto Passerini – ma sono segnali. Noi continuiamo comunque a non abbassare la guardia». Al trend che sembra diffuso in tutti i comuni dell’ormai ex zona rossa. Infatti, al contempo, sono stati registrati zero nuovi casi anche a Castiglione d’Adda, località dell’ex zona rossa dove il rapporto tra persone positive e numero di abitanti è il più alto tra i comuni dell’ormai ex zona rossa. Infine, anche a Casalpusterlengo, un’altro comune dell’ormai ex zona rossa, il numero dei nuovi contagi si è andato via via stabilizzando nel corso degli ultimi giorni. La sindaca, Elia Delmiglio, ha auspicato che tali dati vengano confermati nel lungo periodo. «Se così fosse, – ha dichiarato la prima cittadina di Casalpusterlengo – è il risultato degli sforzi fatti da oltre un mese dagli abitanti. Inoltre, la percezione è che si sentono meno ambulanze in giro e che i malati a casa sono diminuiti».

Sestili: «I dati non sono buoni. Oltre il 50% dei decessi avviene in Lombardia»

OPEN | Il divulgatore scientifico Giorgio Sestili

Il divulgatore scientifico esperto di analisi dei dati, Giorgio Sestili, commentando i dati diffusi oggi, 27 marzo, dalla Protezione Civile ha osservato che «i dati odierni non sono buoni: c’è stato un balzo evidente del numero di decessi: oggi sono 919, ieri erano 712». «Oltre al numero pesante di morti, però, va segnalato che gli altri indicatori giornalieri sono in miglioramento: diminuiscono i ricoveri, le terapie intensive e il dato relativo ai nuovi casi positivi»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «I dati non sono buoni. Oltre il 50% dei decessi avviene in Lombardia» – La videointervista – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Emilia-Romagna, 11.588 casi attualmente positivi. 1.267 dall’inizio dell’epidemia

ANSA/USL BOLOGNA | A Bologna 1 test ogni 5 minuti con i tamponi drive-thru in automobile, in maniera sicura e rapida, 18 marzo 2020

Sono saliti a 10.816 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 772 più di ieri. Secondo il bollettino ufficiale della Regione, il numero di pazienti guariti è salito di 163 unità, per un totale di 721 guarigioni. I decessi salgono a 1.267, 93 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 308 (+7 rispetto a ieri), i pazienti in isolamento domiciliare sono 5.057 (+377 rispetto a ieri). Il numero di pazienti guariti si attesta complessivamente a 960 persone (+168).

Medici morti salgono a 51, altre 5 vittime

ANSA/FILIPPO VENEZIA | Medici al lavoro nell’Ospedale di Brescia

Sale a 51 il bilancio dei medici deceduti. Nella giornata di oggi hanno perso la vita altri 5 camici bianchi. Lo fa sapere la Federazione degli ordini dei medici. Si tratta di Abdel Sattar Airoud, medico di famiglia di Piacenza; Giuseppe Maini, medico di famiglia di Piacenza; Luigi Rocca, pediatra di Piacenza; Maurizio Galderisi, cardiologo e docente di medicina all’Università Federico II di Napoli; Leone Marco Wischkin, medico internista di Pesaro-Urbino.

Lazio, 2.013 casi attualmente positivi. 118 decessi dall’inizio dell’epidemia

Ansa | Il Colosseo in una Roma deserta

Nel Lazio, secondo quanto comunicato nel bollettino dell’Assessorato alla Sanità e all’Integrazione Socio Sanitaria della Regione, attualmente risultano essere positive al Coronavirus 2.013 persone, di cui 992 ricoverate con sintomatologia, e 126 ricoverate in terapia intensiva, mentre 895 pazienti si trovano in isolamento domiciliare. Il numero dei decessi complessivi, sin dall’inizio dell’epidemia, è salito a 118 persone, mentre i guariti sono 164.

Roma, allo Spallanzani 136 dimessi nelle ultime 24 ore

ANSA/CLAUDIO PERI | Il direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani Francesco Vaia

I medici dell’ospedale Spallanzani di Roma, nel quotidiano bollettino giornaliero, hanno confermato i numeri degli ultimi giorni rispetto a un «trend in diminuzione del numero dei ricoveri contemporaneamente all’aumento dei numeri di pazienti dimessi». Le persone attualmente positive al Covid 19 sono 202. Di queste, 25 necessitano di supporto respiratorio. Sono invece 136 le persone trasferite a domicilio o presso altre strutture territoriali.

Più di 6.400 sanitari contagiati in tutta Italia

ANSA

Sono 6.414 i sanitari contagiati in tutta Italia. Secondo gli ultimi dati forniti dall’Istituto superiore di sanità, l’età media è di 49 anni e il 35% è di sesso maschile. «È evidente l’elevato potenziale di trasmissione in ambito assistenziale di questo patogeno», afferma l’Iss. Sempre secondo l’Istituto, la letalità tra gli operatori sanitari è «sostanzialmente più bassa rispetto al totale dei casi diagnosticati, tuttavia il dato è in fase di consolidamento. Questo è verosimilmente dovuto al fatto che gli operatori sanitari, asintomatici e paucisintomatici, sono stati più diagnosticati rispetto alla popolazione generale».

Sicilia, 1.168 casi attualmente positivi. 39 decessi dall’inizio dell’epidemia

Sono saliti a 1.168 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Sicilia. Il numero di pazienti guariti è pari a 53. I decessi registrati invece sono complessivamente 39. I pazienti ricoverati sono complessivamente 500 di cui 75 in terapia intensiva, mentre 668 sono in isolamento domiciliare.

Il 31 marzo bandiere a mezz’asta in tutta Italia

Il prossimo 31 marzo tutti gli edifici pubblici esporranno la bandiera italiana a mezz’asta in segno di lutto per le vittime del Coronavirus e in segno di vicinanza ai loro familiari. Lo ha stabilito il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, che ha firmato la circolare.

Marche, 3.196 casi attualmente positivi. 364 decessi dall’inizio dell’epidemia

ANSA/STEFANO SACCHETTONI | Ancona deserta durante l’epidemia di Coronavirus, 26 marzo 2020

Salgono a 3.196 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i ricoverati Covid-19 sono 770, i pazienti in terapia intensiva sono 162, e i contagiati ricoverati in area post critica sono 209, per un totale di 1.141 persone complessivamente ricoverate. 133 i dimessi complessivi e 10 i guariti. 1.709 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 364 sin dall’inizio dell’epidemia.

Calabria, 494 casi attualmente positivi. 18 decessi dall’inizio dell’epidemia

Sono saliti a 494 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, 101 in più rispetto a ieri. Il numero di pazienti guariti è pari a 7. I decessi registrati invece sono complessivamente 18. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 22, quelli ricoverati con sintomatologia sono 103, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 344.

Piemonte, 7.228 casi totali di contagio e 598 decessi sin dall’inizio dell’epidemia

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Piazza Vittorio deserta durante l’epidemia di Coronavirus, Torino, 25 marzo 2020

L’Unità di Crisi della regione Piemonte ha dato conto degli ultimi dati relativi all’epidemia di Coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale, sin dall’inizio dell’epidemia sono 7.228 le persone risultate contagiate, mentre i pazienti deceduti sono 499. I guariti sono complessivamente 173. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 20.197, di cui 12.581 negativi.

Scontro tra i Ferragnez e il Codacons sulle raccolte fondi

ANSA / MATTEO BAZZI | Fedez e Chiara Ferragni

È guerra tra Chiara Ferragni e Fedez e il Codacons. Negli scorsi giorni l’associazione dei consumatori aveva accusato la coppia di aver “gonfiato” gli importi durante la donazione per l’ospedale San Raffaele di Milano per far fronte all’emergenza Coronavirus. Ma oggi è arrivata la risposta è arrivata per bocca di Fedez: «Il Codacons, sul proprio sito ufficiale avvia una campagna, per supportare il Codacons contro il Coronavirus. Quindi io immagino che se vado a donare qui sto aiutando qualcosa che riguardi il Coronavirus». «E invece no – ha proseguito il rapper – ci clicco sopra e scopro che mi hanno fatto un banner clickbait sul Coronavirus dove in realtà io vado a donare i soldi direttamente al Codacons». In un’intervista all’Adkronos, il presidente Rienzi ha dichiarato: «Fedez non ha capito niente, noi raccogliamo fondi per le denunce, diffide, ricorsi in questo momento di emergenza. Sono già 42 le cose fatte e sì, sono fondi a sostegno del Codacons, ma per l’emergenza Coronavirus».

Puglia, 1.182 casi attualmente positivi. 65 decessi dall’inizio dell’epidemia

Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, nella città metropolitana di Bari

Secondo il bollettino diffuso dalla regione Puglia, solo nella giornata di oggi si sono contati 89 nuovi casi di pazienti positivi al Coronavirus. In tutto, quindi, sono arrivati a 1.182 i casi positivi nella Regione. Di questi 251 pazienti si trovano in isolamento domiciliare, 556 ricoverati. Il numero complessivo dei deceduti è salito a 65 persone, mentre quello dei guariti a 23. La provincia più colpita resta quella di Bari con 444 casi. A seguire Foggia (325 casi) e Lecce (215 casi).

REGIONE PUGLIA | I casi confermati in Puglia suddivisi per provincia, 27 marzo 2020

Papa Francesco: «Da settimane è scesa la sera, siamo chiamati a remare insieme»

ANSA/ VATICAN MEDIA | Papa Francesco

In una Piazza San Pietro completamente deserta, sotto la pioggia battente, Papa Francesco è apparso sul sagrato della Basilica dove sta presidiando un momento straordinario di preghiera in tempo di pandemia. «Da settimane sembra che sia scesa la sera – dice il Pontefice – Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Si sono impadronite delle nostre vite riempiendo tutto di un silenzio assordante e di un vuoto desolante e ci siamo ritrovati impauriti e smarriti, presi alla sprovvista da una tempesta inaspettata e furiosa». «Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari, tutti chiamati a remare insieme».

La preghiera di Papa Francesco

Il Pontefice prega per la fine della pandemia e impartisce una benedizione “Urbi et Orbi”.

Toscana, 3.450 casi attualmente positivi. 177 decessi dall’inizio dell’epidemia

Carlo BRESSAN / AFP / ANSA | Piazza del Duomo a Firenze durante l’epidemia di Coronavirus, 10 Marzo 2020

Sono 224 i nuovi casi positivi al Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagiati dall’inizio dell’epidemia a 3.450 persone. Nella Regione, così come comunicato dal bollettino ufficiale, sono state poi registrate, sin dall’inizio dell’emergenza, 27 guarigioni virali e 76 cliniche. Il numero dei decessi è aumentato nelle ultime 24 ore di 19 unità, per un totale di 177 persone morte dall’inizio dell’epidemia. Il numero di pazienti ricoverati, ad oggi, è di 1.327 unità, di cui 274 in terapia intensiva, mentre 11.686 persone si trovano in isolamento domiciliare. Il numero complessivo di tamponi svolti è si 23.746.

Il bollettino della Protezione civile del 27 marzo

La Protezione Civile ha diffuso i dati aggiornati ad oggi (27 marzo), sugli ultimi aggiornamenti sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il numero complessivo di persone attualmente positive è 66.414 persone, di cui 26.029 ricoverate con sintomi, 3732 in terapia intensiva e 36.653 in isolamento domiciliare. Sale il numero dei pazienti dimessi/guariti che si attesta in totale a 10.950, mentre i morti sono 9.124, 919 in più rispetto a ieri. Complessivamente, sin dall’inizio dell’epidemia, sono stati svolti 394.079 tamponi.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa (27 marzo)

Le dichiarazioni del commissario Arcuri

Ansa | Domenico Arcuri

Il commissario speciale Domenico Arcuri, dopo aver fornito i dati, ha sottolineato come lo sforzo da parte della Protezione Civile sia a 360 gradi: «continuiamo a collaborare con molti Paesi, acquisiamo dispositivi medici da Francia, Germania, Cina, Russia,trattative sono in corso con altri Paesi spesso lontani da noi, dove questi prodotti vengono realizzati. Senza nessuna implicazione di natura politica, geografica. Per noi è il tempo della cooperazione, non quello delle divisioni. Ovunque si trovano soluzioni per nostri cittadini è giusto andarci per acquisirle».

«Gli acquisti che vengono effettuati dal Governo, dalla Protezione Civile, dalla Consip e dal commissario, resteranno complementari – sottolinea Arcuri – in qualche modo suppletivi a quelli che le regioni possono effettuare».Il commissario straordinario ha poi dato conto di aver «avviato e concluso un lavoro per velocizzare ed efficientare le modalità e i tempi dei materiali sanitari che andiamo progressivamente acquisendo: da domani – spiega Arcuri – grazie al Ministero della Difesa utilizzeremo non più solo i camion, ma anche gli elicotteri per consegnare i materiali. Stiamo impegnando anche il personale militare per aumentare il numero dei lavoratori nei depositi preposti ai materiali».

Circa la consegna degli impianti per la terapia intensiva, Arcuri ha dichiarato di aver consegnato oggi, 27 marzo, «136 ulteriori impianti di terapia intensiva. Negli ultimi tre giorni ne abbiamo consegnate 242. In questo periodo le terapia intensive sono aumentate del 68%. Oggi – ha aggiunto – consegniamo anche altre mascherine per i nostri ospedali, complessivamente abbiamo consegnato negli ultimi tre giorni 9,6 milioni di mascherine. Inoltre ci sono centinaia di imprese che hanno palesato la volontà di convertire la loro produzione in dispositivi di difesa individuale o respiratori».

Infine il commissario straordinario ha ribadito che è essenziale «assicurare che nessun paziente in grave crisi respiratoria resti senza assistenza e dobbiamo farlo nel più breve tempo possibile. Tutte le regioni verranno il più presto possibile dotate dei dispositivi che non possono acquisire autonomamente, per fare in modo che nessun paziente in grave crisi respiratoria resti senza assistenza».

Lombardia: 2.409 nuovi positivi, 541 morti in un giorno

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare Giulio Gallera

Il bollettino del 27 marzo relativo all’epidemia di Coronavirus in Lombardia, riporta un peggioramento rispetto a ieri. I nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore sono 2.409 , per un totale di pazienti attualmente positivi. Il totale dei morti è arrivato a 37298 persone. Un trend in negativo rispetto a ieri, considerando che nella giornata del 26 marzo il dato era +2543 ( quindi -137). Continuano a crescere invece i decessi: in 24 ore si sono contate altre 541 vittime, contro le 387 registrate ieri (+154). Il bilancio totale sale così a 5.402. I pazienti in terapia intensiva sono 1.292: + 29 rispetto alla giornata di ieri (ieri il trend era +27).

I casi di contagio per provincia

Bergamo 7458/8060 (+602)

Brescia 6931/7385 (+374)

Como 762/816 (+54)

Cremona 3370/3496 (+126)

Lecco 1159/1210 (+51)

Lodi 1968/2006 (+38)

Monza B. 1750/1948 (+198)

Milano 6922/7469 (+547)

Mantova 1250/1398 (+148)

Pavia 1685/1712 (+27)

Sondrio 325/362 (+37)

Varese 502/711 (+209)



805 casi sono in fase di verifica.

La conferenza stampa

Le dichiarazioni di Giulio Gallera

«Si commettono sicuramente errori ma abbiamo sempre dato il massimo per offrire alle tantissime persone che sono arrivate nei nostri ospedali: abbiamo commesso sicuramente errori ma abbiamo fatto il massimo che potevamo». A dirlo è l’assessore al Welfare Giulio Gallera, durante la quotidiana conferenza stampa per fornire i dati aggiornati sull’epidemia di SARS-CoV-2 in Lombardia. Tra più positivi della giornata vi è quello relativo ai nuovi ospedalizzati: «Sono complessivamente 11.137, con una crescita inferiore di 200 rispetto a ieri», così come quello del numero dei dimessi, che è aumentato di 200 unità nelle ultime 24 ore, per un totale di 8.001 pazienti dimessi dall’inizio dell’epidemia.

«Inoltre – aggiunge Gallera – i nostri presidi ospedalieri sono sempre sotto pressione, ma in tutti i pronto soccorso si registra una riduzione di accessi per Covid-19, in alcuni casi lievi, in altri più marcati. A Lodi, per la prima volta dopo 36 giorni, sono più le persone che arrivano per altre patologie che per il Covid-19. Questo è un primo dato che deve far ritenere che nei nostri ospedali si sta leggermente tirando il fiato». Gallera ha approfondito la situazione nel lodigiano, una delle province più colpite in Lombardia: «Dal 22 febbraio in pronto soccorso a Lodi sono scomparsi completamente codici verdi e bianchi e relativi ad altre patologie: arrivavano circa 100 pazienti al giorno con sintomi legati al Coronavirus. Ma oggi il direttore generale dell’Ospedale di Lodi mi ha detto che ci sono stati circa 30 accessi per Covid-19, che sono stati superati da pazienti con problematiche di salute diverse».

Zaia, in Veneto 84mila tamponi

Ansa | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha tracciato un bilancio della situazione Coronavirus nella regione: «Ad oggi, il sistema sanitario del Veneto è arrivato a effettuare 84.000 tamponi (numero record nel mondo in rapporto agli abitanti), con una media regionale di positivi pari al 9,6%. Degli 84.000, 27.436 sono stati effettuati sul personale sanitario. 564 sono i nuovi medici e infermieri assunti per fronteggiare l’emergenza Coronavirus già operativi, il cui numero salirà di giorno in giorno man mano che si definiscono le pratiche d’ingaggio».

❌❌❌ #CORONAVIRUS. I NUMERI DELLA LOTTA INGAGGIATA DALLA SANITA’ VENETA ❌❌❌ Ad oggi, il sistema sanitario del Veneto è… Gepostet von Luca Zaia am Freitag, 27. März 2020

«In questo quadro legato all’emergenza Coronavirus – scrive ancora Zaia su Facebook – il sistema sanitario continua anche ad assistere e curare tutte le persone affette da altre malattie o colpite da eventi traumatici di vario genere. Negli ospedali veneti sono infatti ricoverati a oggi 8.860 pazienti “no Covid”, dei quali 160 in terapia intensiva. A questi si aggiungono 1.874 ricoverati colpiti dal Coronavirus, con 338 in terapia intensiva».

De Luca, picco a fine prima settimana aprile

ANSA / CIRO FUSCO | Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Secondo il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il piccolo dell’emergenza Coronavirus arriverà «alla fine della prima settimana di aprile con più di 3mila contagi». «Ce la possiamo fare – ha ribadito – a condizione che ogni livello faccia la sua parte. Per quello che riguarda la Campana garantisco che ce la facciamo al netto delle forniture che devono arrivare».

Il tuo browser non supporta il tag iframe

De Luca è poi andato all’attacco con il consureto sarcasmo: «Qui in Campania dobbiamo combattere due nemici, il primo è il virus, il secondo sono i ‘porta seccia‘ (jella, ndr). Dicansi porta seccia i soggetti dotati di poteri oscuri che hanno ereditato, gente che sta male se le cose vanno bene – ha detto – avete un tale buco nero tra le le vostre orecchie che non consente l’uscita del pensiero». «Io ho detto -. ha spiegato – che senza forniture eravamo vicino al collasso, loro hanno detto che la Campania è al collasso, non è arrivato alcun collasso».

Di Maio: «Arrivato carico 6 milioni mascherine da Cina»

EPA/MALTO DIBRA | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio informa che il suo dicastero sta «continuando a raccogliere milioni e milioni di mascherine e migliaia di ventilatori polmonari in tutto il mondo. Anche questa notte a Fiumicino è arrivato un altro carico da 6 milioni di mascherine dalla Cina. Grazie al lavoro del Dipartimento Protezione Civile e del commissario straordinario Arcuri, che stanno lavorando senza sosta e ce la stanno mettendo davvero tutta, si provvederà alla distribuzione».

Anche questa notte a Fiumicino è arrivato un altro carico da 6 milioni di mascherine dalla Cina, subito sdoganato dal personale dall’Agenzia delle Dogane. Voglio essere molto chiaro con voi. Come ministero degli Affari Esteri stiamo continuando a raccogliere milioni e milioni di mascherine e migliaia di ventilatori polmonari in tutto il mondo. Anche questa notte a Fiumicino è arrivato un altro carico da 6 milioni di mascherine dalla Cina, subito sdoganato dal personale dall’Agenzia Dogane e Monopoli-ADM. Grazie al lavoro del Dipartimento Protezione Civile e del commissario straordinario Arcuri, che stanno lavorando senza sosta e ce la stanno mettendo davvero tutta, si provvederà alla distribuzione. Fino a quando ci sarà questa emergenza il ministero degli Affari Esteri non si fermerà un attimo per procurare tutto il materiale sanitario necessario a supportare chi sta fronteggiando il coronavirus nei nostri ospedali.Adesso le questioni sono due. L’Italia necessita di 100 milioni di mascherine al mese e, grazie ai nuovi contratti firmati, dalla prossima settimana potremo andare a regime. Il secondo punto è la distribuzione sul territorio nazionale: usiamo tutte le forze dell’ordine disponibili e tutti i magazzini degli apparati dello Stato, per far arrivare mascherine e materiale sanitario in tutti i nostri ospedali.Adesso più che mai è fondamentale il lavoro di squadra. Gepostet von Luigi Di Maio am Freitag, 27. März 2020

Viminale, 1.700 denunce, 129 per violazione quarantena

Viminale | Controlli di Polizia a Roma

Secondo il Viminale Sono 1.515 le persone denunciate nella giornata di ieri per non aver rispettato le limitazioni negli spostamenti e 69 quelle per false dichiarazioni alle autorità. Sono invece 129 le persone che sono state denunciate per aver violato il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione perché in quarantena o positive al virus. Complessivamente sono state controllate nella giornata di ieri 183.578 persone e 95.073 attività commerciali. Le verifiche su queste ultime hanno portato alla denuncia di 148 titolari delle attività e alla chiusura di 21 esercizi. Per altri 11 negozi, oltre alla chiusura, è scattata anche la sanzione accessoria prevista.

Amendola: Crisi economia reale, non arretriamo in Ue

Il sottosegretario all’Editoria Enzo Amendola

Il ministro per gli Affari europei Enzo Amendola a Rainews24 ha ammonito: «La crisi è una crisi dell’economia reale, non dei mercati. Noi – ha aggiunto – chiediamo misure concrete. Si tratta di lavorare. Quello che manca in Europa è una reazione della politica per il rilancio dell’economia. Su questo noi come governo non possiamo arretrare».

Martella: «Sanzioni certe contro fake news»

Il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella (PD), rispondendo, in un’intervista a Articolo 21, ad alcune domande sulla diffusione delle fake news nel corso dell’emergenza legata al Coronavirus ha spiegato: «Dobbiamo studiare seriamente un’iniziativa istituzionale, forse anche un meccanismo sanzionatorio più efficace per evitare il diffondersi delle fake news. Sono convinto che queste vadano combattute con forza, intervenendo a vari livelli”. “Ciò significa – ha aggiunto il sottosegretario – ad esempio rafforzare il già importante ruolo della Polizia postale nell’individuazione delle ‘fonti tossiche’ e, al tempo stesso, fare leva sull’attività di debunking, di smascheramento delle notizie false – prosegue Martella – I responsabili di questa informazione nociva devono sapere che, a fronte di un danno procurato alla comunità, corrisponde un dazio certo da pagare».

La pandemia blocca le adozioni. Le famiglie che sfidano le frontiere in macchina per tornare a casa

La storia emblematica di Adelina e Francesco, ultima coppia italiana entrata in Ungheria per le adozioni. A causa della rapida diffusione del Covid-19, i servizi sociali si sono bloccati e molte famiglie si sono trovate confinate all’estero senza sapere come fare ritorno in Italia. L’11 marzo il presidente ungherese Viktor Orbán ha dichiarato lo stato di emergenza, e, da quel momento, il Paese ha fermato qualsiasi percorso di adozione internazionale.

Smart working in Sicilia, l’assessora Grasso: «Sorprendono parole inopportune e ingenerose della ministra Dadone»

«Troviamo sorprendenti e inopportune le dichiarazioni odierne del ministro della Pubblica Amministrazione Fabiana Dadone – dichiara Bernardette Felice Grasso – Il momento di assoluta emergenza che vive l’intero Paese, infatti, impone a tutta la politica di parlare il linguaggio della verità e di tenersi lontani dalle polemiche campate per aria. Leggendo i giornali, purtroppo, pare che non sia questo il caso del ministro. La Regione Siciliana, esattamente al pari di quanto indicato e fatto dal Ministero, ha dato piena attuazione alle direttive sullo smart working per i dipendenti e sono dunque prive di fondamento le parole di Dadone riguardo l’inesistente “rifiuto” della Sicilia a seguire le disposizioni di legge». Secondo l’assessorato, la percentuale di persone in lavoro agile supera l’80%. Tempi burocratici, spiegano, ma stanno inviando al ministero i dati del monitoraggio.

Azzolina: «Sicura proroga ritorno a scuola dopo 3 aprile»

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina durante il programma televisivo La vita in diretta ha chiarito che, per quanto riguarda la chiusura delle scuole, «sicuramente ci sarà una proroga: si andrà oltre la data del 3 aprile, l’obiettivo è garantire che gli studenti ritornino a scuola quando stra-certo e stra-sicuro che possono tornare, salute è prioritaria».

Fontana: «C’è stata una riduzione dei contagi, è cominciata la discesa»

Ansa | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Considerazioni ottimistiche quelle del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana durante la conferenza stampa di oggi 27 marzo: «Sicuramente non sta crescendo la linea di contagi ma penso stia per iniziare la discesa. Anche oggi – ha aggiunto il governatore – c’è stato un processamento di maggiori tamponi rispetto ai giorni precedenti – ha detto – e oggi si assiste a una riduzione del numero dei contagi. La cosa ci fa piacere ma è la dimostrazione che evidentemente bisogna fare la media di almeno 5 giorni per avere una visione, la visione ci conferma che quello di ieri è stato determinato da situazione assolutamente particolare».

Il sindaco Nembro: «Non è stato ascoltato Iss»

Ansa | Il sindaco di Nembro (BG) Claudio Cancelli

Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, uno dei paesi della Bergamasca più colpiti dal Coronavirus, a proposito della mancata istituzione della seconda zona rossa lombarda attacca: «La decisione doveva essere di Governo e Regione. Dovevano dare maggior peso alle valutazioni tecniche-epidemiologiche dell’Iss che dicevano che era opportuno fare anche qui luna zona rossa. Dovevano prendersi la responsabilità. Invece hanno continuato a rimandare e ritardare e intanto il contagio si allargava a tutta l’area. Alla fine hanno adottato misure restrittive per tutta la Lombardia».

Congedo anche se altro genitore è smart worker

La circolare dell’Inps sul congedo parentale contenuta nel decreto del 17 marzo prevede che lo stesso provvedimento straordinario per prendersi cura dei figli a causa della chiusura delle scuole per l’emergenza Coronavirus può essere chiesto anche se uno dei due genitori è in smart working e quindi al lavoro da casa. Non si può invece essere chiesto chiedere se l’altro genitore è disoccupato o titolare di un sostegno al reddito (come ad esempio la Naspi o il reddito di cittadinanza).

Un vademecum per chi non ha casa

Avvocati di strada | Homeless

L’associazione Avvocato di strada ha stilato un vademecum per le persone senza fissa dimora, un aiuto a orientarsi nelle norme e limitazioni adottate per contenere la diffusione del Coronavirus. “Alcune di queste misure – ha sottolinea Antonio Mumolo, presidente dell’associazione – vanno a colpire le persone senza dimora che vengono multate e denunciate perché non possono rimanere in una casa che non hanno. In queste settimane come avvocati volontari stiamo seguendo casi di persone multate e denunciate a Siena, Milano, Roma, Genova, Modena e tante altre città. Dopo aver lanciato un appello a Governo, Regioni e Comuni, e che è stato firmato da migliaia di cittadini, per cercare di sollevare il problema, abbiamo realizzato un piccolo vademecum per aiutare le persone senza dimora a superare questa fase”.

Nel vademecum vengono ricordate le principali norme antivirus e si consiglia, ad esempio, a chi vive in una struttura o un dormitorio che chiude a determinati orari di chiedere aiuto ai gestori della struttura o ai servizi sociali o ai volontari delle associazioni che operano sul territorio per trovare una sistemazione per tutta la giornata o “per avere, almeno, un’attestazione da parte loro che dichiari l’impossibilità di trovare un posto”. Si ricorda anche a queste persone di cercare di avere con sé l’autocertificazione predisposta dal Ministero dell’Interno in cui si dichiari di essere in strada perché non si ha una casa dove rimanere.

Un nuovo studio dimostra che la vitamina D riduce il contagio? No!

Due articoli sulla vitamina D e il Coronavirus pubblicati il 26 marzo su la Repubblica e La Stampa sembrerebbero suggerire che assumere più vitamina D possa ridurre il rischio di contagio da Coronavirus. Le raccomandazione dello studio riportato dai quotidiani però riguarda a un problema comune in Italia – soprattutto nella popolazione anziana – che risulta essere quella più a rischio. Inoltre lo stesso studio inoltre non è stato sottoposto alla alla peer-review, in modo da essere pubblicato in una rivista scientifica. Di studi non sottoposti a questo rigoroso processo ce ne sono tanti, troppi, e bisogna fare molta attenzione.

Iss: dal 19-20 marzo la curva sembra attenuarsi. Brusaferro: «Priorità proteggere gli operatori sanitari»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità’ Silvio Brusaferro

Sembrano cominciare a fare effetto le misure restrittive introdotte dal governo per limitare i contagi da Coronavirus. In conferenza stampa dall’Istituto superiore di sanità, il presidente Silvio Brusaferro, ha sottolineato come «il dato rilevante è che a partire dal 19-20 il numero di nuovi casi segnalati cala, la curva sembra attenuarsi. Ma non dobbiamo illuderci che un rallentamento della diffusione possa indurci a rallentare le misure che abbiamo adottato. Ci sono realtà diverse nel Paese, la Lombardia e aree limitrofe con fortissima circolazione, mentre in altre aree c’è una circolazione ancora limitata, dove la sfida è fare in modo che quelle aree rosa non diventino rosse».

La priorità è proteggere «gli operatori sanitari, in questa fase il bene più prezioso per contrastare l’infezione e garantire una assistenza adeguata – ha poi aggiunto Brusaferro – Ma anche gli operatori delle ambulanze, dei ps, quelli che lavorano per garantire i collegamenti tra i vari servizi. In una prima fase c’è stato un picco di esposizione legato alla novità e all’onda massiva di casi. Poi c’è stata un’accelerazione più contenuta dei contagi» in queste categorie. Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, nel punto stampa all’Iss. «Bisogna anche fare una riflessione sulle Rsa, le case di riposo, perché concentrano persone per definizione fragili o anziane. Sono presenti in tutto il territorio, dove lavorano operatori che corrono gli stessi rischi degli altri, bisogna focalizzare l’attenzione», ha aggiunto.

Sul trend positivo e l’attenzione alle prossime misure anche il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, ha chiarito che proprio perchè «osserviamo segnali chiari di efficacia» è importante non flettere le restrizioni. «Le misure di distanziamento sociale – aggiunge – sono state assolutamente determinanti per contenere il problema specie nelle aree in cui non ha impattato così rilevante come in Lombardia e nelle aree limitrofe. Non dobbiamo mollare». ​

Salvini: «Battiamo virus poi se serve salutiamo Ue»

Facebook | Matteo Salvini

Matteo Salvini a gamba tesa dopo il sostanziale fallimento dell’Eurogruppo di ieri in cui Olanda, Finlandia e Paesi baltici hanno posto il veto sui cosiddetti Coronabond per rispondere all’emergenza Coronavirus. «Pazzesco – ha detto il leader della Lega – L’Europa si prende altri quindici giorni di tempo per decidere che fare, se, chi e come aiutare. In piena emergenza, con la gente che muore, ora di polmonite, domani magari di povertà». Al quotidiano online Affaritaliani.it Salvini ha aggiunto: «Altro che “unione”, questo è un covo di serpi e sciacalli. Prima sconfiggiamo il virus, poi ripensiamo all’Europa. E, se serve, salutiamo. Senza neanche ringraziare».

Anche Sassoli all’attacco dell’Olanda: «Miopi e egoisti i governi che non capiscono che la tragedia comune»

EPA/JULIEN WARNAND | Il presidente del Parlamento europeo David Sassoli

Dopo il no di Olanda, Finlandia e dei Paesi baltici all’introduzione degli Eurobond, arriva la dura risposta del presidente del Parlamento europeo David Sassoli che in un’intervista al canale UNO di RTVE: «Ci saremmo aspettati una più forte assunzione di responsabilità dai leader. Ora abbiamo due settimane di tempo per lavorare, sperando che si sciolgano le riserve e vengano date risposte». «Abbiamo bisogno che i nostri paesi spendano tutto quello che debbono spendere – ha detto ancora il presidente del Parlamento europeo – Per fare questo serve uno strumento comune per garantire il debito. C’è ancora una consapevolezza troppo bassa di questo. Le Istituzioni europee lo hanno capito. È ora che lo capiscano anche i governi».

Ospedale da campo Bergamo operativo da mercoledì

ANSA / Filippo Venezia

Manca poco all’apertura del nuovo ospedale da campo allestito alla fiera di Bergamo. La struttura diventerà ufficialmente operativa da mercoledì, il tutto grazie al lavoro degli alpini e dei 160 volontari di Confartigianato e dei tifosi della Curva Nord di Bergamo .

L’ospedale avrà 14 stanze per un totale di 142 posti letto, 102 dei quali attrezzati per terapia o sub terapia intensiva sono pronte. In questo momento stanno per essere sistemati i teli a maglie di rete utilizzati come tetto alle camere studiate per diminuire il rischio di saturazione. Entro domani inizieranno I lavori dell’impiantistica e l’installazione dei circuiti elettrici e idraulici.

L’Ue tentenna e in Italia cala la fiducia dei consumatori: i dati e le stime

Ansa

Preoccupano i dati sul futuro dell’economia italiana. Secondo l’Istat le misure adottate dal governo per limitare il contagio hanno «pesantemente influenzato» gli umori dei consumatori e delle imprese. Il calo più evidente di fiducia si registra nei servizi, nel commercio al dettaglio e nella manifattura. Per l’azienda di consulenza Prometeia inoltre le stime si fanno sempre più grigie per quanto riguarda il Pil che a fine 2020 dovrebbe far segnare -6,5%.

La falsa sintesi della Johns Hopkins University che circola su Whatsapp

Un presunto testo redatto dalla John Hopkins University sta circolando in questi giorni su Whatsapp. Un vademecum per evitare il contagio da Coronavirus. Ma come spesso accade in questo periodo anche queste presunte linee guida sono una bufala. Per avere informazioni corrette è meglio rivolgersi alle istruzioni fornite dal Ministero della Salute e dell’Organizzazione Mondiale della Sanità

Banche favorevoli ad anticipo immediato per la cassa integrazione

Unsplash/Guilherme Cunha

L’Associazione bancaria italiana dice sì all’anticipazione delle indennità per la cassa integrazione. In un comunicato l’Abi ha specificato di essere favorevole «ad attivare da subito prestiti che consentano ai lavoratori sospesi dal lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus di poter avere dalle banche un’anticipazione – rispetto al pagamento che riceveranno dall’Inps- della cassa integrazione prevista nel “Cura-Italia”».

Nella nota l’associazione si è detta «pronta a rendere immediatamente operativa la precedente Convenzione». I vertici Abi fanno un appello «affinché anche le altre parti coinvolte diano massima e immediata disponibilità a concordare urgentemente le modalità operative».

Morto sindaco da record: a capo paese Bergamasco per 59 anni

Ansa/Cimitero monumentale di Bergamo

La città lombarda, la più colpita dall’epidemia da Coronavirus, perde un altro dei suoi cittadini. Si tratta di Piero Busi, 86 anni, il sindaco dei record. E’ stato alla guida del piccolo paese di Valtorta per 59 anni, ruolo a cui ha rinunciato solo lo scorso maggio. L’uomo è morto stamattina nell’istituto Don Palla a Piazza Brembana, la Casa di riposo che rappresenta una delle sue innumerevoli creazioni. Ha voluto, pochi giorni fa, essere trasportato qui per gli ultimi giorni della sua vita.

Bandiere a mezz’asta di tutti i Comuni il 31 marzo: la proposta di Decaro

Ansa | Antonio Decaro

«Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d’Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune. Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell’epidemia». La proposta arriva dal presidente dell’Associazione italiana dei comuni italiani Antonio Decaro.

Martedì 31 alle 12 bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio osservato dai sindaci d'Italia con la fascia tricolore davanti al proprio Comune. Ci uniamo al presidente della Provincia di Bergamo in segno di lutto per le tante vittime dell'epidemia. — Antonio Decaro (@Antonio_Decaro) March 26, 2020

Muore un medico a Bergamo: sale a 44 il bilancio complessivo

Ansa | Bergamo

Un altro medico deceduto a Bergamo. Si tratta di Giulio Calvi. Continua dunque a crescere il bilancio delle vittime tra i camici bianchi per l’emergenza Coronavirus, come riportato quotidianamente dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici. Il totale dei che oggi hanno perso la vita per il contagio è salito a 44.

Perché non è una perdita di tempo e soldi un esperimento come quello cinese raccontato da Tg Leonardo

Continua a far discutere il servizio di Tg Leonardo del 2015 in cui si parla di un esperimento condotto da scienziati cinesi sulla creazione di un virus altamente infettivo per l’essere umano. Ma quale sarebbe il fine di modificare un virus in laboratorio e renderlo pericoloso per l’uomo? Una ricercatrice del Politecnico di Torino spiega perché l’esperimento è di vitale importanza per la cura contro il cancro.

Istat: fiducia imprese e famiglie ai minimi dal 2013

Ansa/Milano

L’emergenza Coronavirus ha avuto conseguenze importanti anche per l’economia del Paese. Con attività chiuse la fiducia delle aziende e delle famiglie è sempre più in calo. Secondo l’Istat a marzo si registra «una forte diminuzione» sia dell’indice di fiducia dei consumatori (da 110,9 a 101,0) sia di quello relativo alle imprese (da 97,8 a 81,7). Il Covid-19 e «le conseguenti misure di contenimento adottate dal Governo per limitare il contagio hanno pesantemente influenzato» gli umori, osserva l’Istituto. Gli indici toccano, spiega, livelli «particolarmente bassi sia per le imprese sia per i consumatori, portandosi sui valori registrati, rispettivamente, a giugno 2013 e gennaio 2015».

Fontana: «Nessuno ci ha fornito le mascherine»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Mancano mascherine. Con il protrarsi dell’emergenza Coronavirus, soprattutto in Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia, il presidente Attilio Fontana torna a fare un appello per la ricerca di mascherine: «Abbiamo una necessità spasmodica. È la cosa di cui si lamentano giustamente tutti. Anche la nostra medicina territoriale è bloccata dal fatto che i medici senza presidi non vanno a visitare i pazienti, e hanno ragione. Noi abbiamo però altrettanto ragione perché, purtroppo, nessuno ci ha fornito le mascherine, che stiamo cercando di recuperare insieme ai camici», ha dichiarato il governatore a Mattino Cinque.

Sulle difficoltà della burocrazie Fontana ha sottolineato che la situazione è veramente difficile: «Facciamo un lavoro che non è quello che dovremmo fare noi perché l’approvvigionamento dei vari presidi e delle mascherine non è compito nostro in una situazione di emergenza. Ma lo stiamo facendo. Il problema è che su 100 persone che si offrono, 95 cercano di truffarci. Quindi è possibile che qualche telefonata sia sfuggita».

Fontana è tornato a parlare anche dell’elevato picco di ieri: «Nel pomeriggio è stato chiarito che erano aumentati i tamponi e che soprattutto nei giorni precedenti erano stati elaborati alcuni dati in meno che si erano quindi sommati a quelli di ieri». Quindi, ha concluso il presidente, «direi che siamo ancora in linea» con i numeri dei giorni scorsi.

Rivista la stima sul Pil: -6,5% nel 2020

Ansa | Padova

L’economia globale si trova ad affrontare una delle recessioni più gravi dal secondo dopoguerra. Secondo la società di consulenza Prometeia la contrazione del Pil italiano nel 2020 sarà del 6,5%. Nel sua rapporto di marzo, Prometeia stima un rimbalzo solo graduale verso l’autunno, portando il Pil al +3,3% nel 2021 e al +1,2% nel 2022. Inoltre, a fine 2020 il debito/Pil sarà al 150%.

«Nello scenario base, ipotizzando una lenta e selezionata rimozione dei blocchi anti-contagio a partire da inizio maggio – sottolinea Prometeia nell’analisi – la contrazione del Pil italiano nel 2020 sarà almeno del 6,5%: in un solo anno, una recessione di portata equivalente alla caduta del biennio 2008-2009». Nei primi due trimestri dell’anno la stima è di una riduzione del Pil superiore al 10% rispetto alla situazione pre-crisi, con differenze settoriali molto ampie: «dal -10% della manifattura al -27% dei servizi legati al turismo, fino al -16% dei servizi di trasporto e delle attività legate all’intrattenimento».

«Le politiche monetarie della Bce allenteranno le tensioni sui titoli di Stato italiani nel breve periodo – prosegue l’analisi – ma l’intervento fiscale del governo non potrà che essere limitato nel sostenere la domanda; a fine 2020 il deficit/Pil avrà raggiunto il 6,6% e il debito/Pil il 150%. Nel medio periodo l’Italia dovrà convivere con un elevato livello di disavanzo pubblico (di nuovo sotto il 3% solo nel 2022)».

La ministra dell’innovazione: «Le app non possono essere l’unica soluzione»

Un’app per tracciare i contagiati e rendere disponibili i dati al resto della popolazione. Si parla da giorni del modello di tracing adottato dalla Corea del Sud con l’introduzione di sofisticate tecnologie per il tracciamento dati. Ora anche in Italia la strada dei big data sembra quella intrapresa dal governo: «Dobbiamo fare in fretta, il ministero della Salute si occuperà della telemedicina, noi faremo una short list delle app di data analytics, le decisioni verranno assunte nella collegialità del governo, ciascuno per le proprie competenze». A dirlo è la ministra dell’Innovazione Paola Pisano in un’intervista al Corriere della Sera.

«Le app di tracciamento dei contatti hanno attirato molto l’attenzione, ma sono solo la punta dell’iceberg», sottolinea Pisano, mentre per il Paese l’importante innanzitutto è la raccolta dei dati, «anche quelli comunicati in modo volontario e anonimizzato, come accade sul sito americano Healthweather dove – appunto – i cittadini possono dare indicazioni sul loro stato di salute e si possono vedere anche le zone in cui salgono ondate anomale di febbre», anche se, aggiunge la ministra, «non bisogna pensare che un’app sarà la soluzione di tutto» perché «dobbiamo essere prudenti, testarla e valutare sopra quale soglia è statisticamente rilevante». Quanto alla tutela della privacy, «dobbiamo porci questa domanda e assicurarci che le deroghe finiscano con l’emergenza e tutti i dati vengano cancellati».

Nuovi casi a Codogno dopo riapertura della zona rossa

Tornano i contagi a Codogno, l’area del Lodigiano dove fu scoperto il paziente 1. Lo scrive il Corriere della Sera secondo il quale dopo settimane di progressivo calo del trend negli ultimi giorni i numeri sono in risalita. «Abbiamo sei positivi in più – spiega Francesco Passerini, sindaco di Codogno e presidente della Provincia di Lodi – Nelle ultime giornate eravamo fermi a 268 casi. Un segnale che i divieti introdotti con la zona rossa avevano funzionato».

Lamorgese: «-64,2% reati commessi sul territorio»

Ansa/Luciana Lamorgese

«Con il contenimento degli spostamenti sono diminuiti, inevitabilmente, i reati commessi sul territorio. Abbiamo registrato un calo del 64,2% dal primo al 22 marzo». A dirlo è il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, al Giornale radio Rai parlando dell’emergenza Coronavirus. «Ma c’è un dato che mi preoccupa – chiarisce però il capo del Viminale – I maltrattamenti in famiglia hanno fatto registrare una flessione meno accentuata. Meno 43,6%. Per questo già da sabato scorso ho fatto impartire ai prefetti precise direttive per garantire l’ospitalità alle vittime di maltrattamenti in famiglia anche durante questa gravissima emergenza sanitaria».

Sequestrati 900 kit falsi in provincia di Reggio Calabria

Dopo le mascherine ora il mercato nero dei materiali sanitari si sposta anche sui kit per la diagnosi del Coronavirus. La Guardia di Finanza ha sequestrato novecento falsi kit in un centro di analisi biochimiche a Gioia Tauro, in provincia di Reggio Calabria. I kit venivano venduti on line su un sito web e presentati ai cittadini come test che da fare in autonomia.

I kit scoperti non avevano né la validazione delle autorità sanitarie nazionali né la certificazione Ce: alcuni erano già stati pagati dai cittadini con un bonifico. Vendere a «cittadini ignari ed impauriti dispositivi per i quali non è provata in alcun modo l’efficacia – dice la Gdf – pone in serio pericolo la salute e l’incolumità pubblica», considerato che «l’eventuale responso di negatività del test, avrebbe potuto consegnare ‘patenti’ di estraneità al contagio a soggetti» che, invece, «avrebbe potuto contribuire alla diffusione del virus». Al titolare del Laboratorio di analisi è stata contestata la violazione della specifica fattispecie prevista dalle direttive CE, punita con la sanzione amministrativa da 21.400 a 128.400 euro.

La ministra Dadone: «Smartworking nella pubblica amministrazione, Sud ancora lento. E la Sicilia mi preoccupa»

Ansa/Fabiana Dadone

L’Italia «ha ora di fronte problemi strutturali con cui non ci si è mai confrontati». A dirlo a Open è la ministra della Pubblica Amministrazione, Fabiana Dadone. Con la chiusura di molte attività nel mezzo della crisi Coronavirus, sempre più persone necessitano di lavorare da casa: «La PA si è trovata di fronte alla grande sfida che ho posto disponendo lo smart working come modalità ordinaria di lavoro», dice Dadone. «Bisognava chiudere tutto subito? Sì, ma poi mi sarei ritrovata gli scaffali vuoti», dice la ministra della PA. «Siamo di fronte a una situazione bellica».

Cambia ancora il modulo di autocertificazione. Ecco il link dove scaricarlo

MINISTERO DELL’INTERNO | Il nuovo modulo per l’autocertificazione per gli spostamenti (versione 26 marzo 2020)

Come spiegato dal capo della Polizia Franco Gabrielli a SkyTg24, è cambiato ancora il modulo per l’autocertificazione da firmare in caso di spostamenti. L’obiettivo, spiega Gabrielli, è quello di fermare chi sta continuando a violare le regole: «Ci sono straordinarie persone che combattono negli ospedali – ha detto Gabrielli – e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi». Qui potete trovare e scaricare in pdf il nuovo modulo (basta cliccare sulla freccia in alto a sinistra sul documento che trovate nell’articolo).

Link utili

Sullo stesso tema: