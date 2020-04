Migliora ancora il dato dei ricoveri e quello delle terapie intensive: -38 in 24 ore in terapia intensiva e – 81 per i ricoveri generici. I guariti sono in totale 14.498. Guerra (Oms): «Non esistono test sierologici sicuri al 100%: scordatevi la patente di immunità». Il procuratore di Bergamo apre un fascicolo per epidemia colposa. Fumata nera all’Eurogruppo: riunione rimandata a domani

Conte: «L’Ue batta un colpo, o sarà la fine dell’Europa»

EPA/FILIPPO ATTILI/ PALAZZO CHIGI PALACE | Il premier Giuseppe Conte

«Non dobbiamo arretrare rispetto a Cina e Usa che mettono al momento a disposizione il 13% del loro Pil. Io chiedo un ammorbidimento delle regole di bilancio. Altrimenti dobbiamo fare senza l’Europa e ognuno fa per sé». A dirlo è il premier Giuseppe Conte in un’intervista al quotidiano Bild dopo il nulla di fatto durante la riunione dell’Eurogruppo per tentare di trovare una strategia unitaria per contrastare la crisi economica e finanziaria innescatasi con la pandemia di Coronavirus.

«La delusione non è mia, di Giuseppe Conte, la delusione è di tutti gli europei, anche dei cittadini tedeschi, ne sono convinto», ha sottolineato il premier. «Nessuno ha un vantaggio se l’Europa non riesce a mettere in piedi una reazione concreta e solida, qui non si tratta di Italia – prosegue il premier italiano – Non abbiamo mai vissuto una situazione d’emergenza di questo tipo perciò sono i cittadini europei che si aspettano una soluzione europea». E il premier italiano ribadisce che non chiede a Olanda o Germania di pagare i debiti italiani, perché il suo debito «se lo paga da sola, avendo fondamentali economici solidi e riforme di struttura , in un sistema integrato». E senza mezzi termini il premier Conte chiosa: «Non dobbiamo alla fine starcene lì con le mani incrociate: operazione riuscita, ma il paziente Europa è morto».

Le precisazioni di Palazzo Chigi

Fonti di Palazzo Chigi hanno successivamente precisato attraverso una nota relativa all’intervista del premier Conte a Bild, «che il ragionamento è che se l’Unione Europea non si darà strumenti finanziari all’altezza, come Eurobond, Italia costretta gestire emergenza con proprie risorse. Ma risposte nazionali meno efficaci di azione coordinata e possono mettere a repentaglio il sogno dell’Unione Europea». «Inoltre – si precisa – Conte non ha fatto alcun riferimento alle regole di bilancio europee».

Iss: «Il 37% dei morti nelle Rsa era positivo o presentava sintomi simil-influenzali»

ANSA / MATTEO BAZZI | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio, l’istituto gerontologico di Milano, dove si sono registrati numerosi casi de decesso fra gli ospiti a causa della diffusione del Coronavirus, Milano, 7 Aprile 2020

L’Istituto Superiore di Sanità ha lanciato uno studio approfondito sulle Rsa, le residenze sanitarie assistite, dove vivono a stretto contatto quotidiano persone affette da disabilità, anziani e persone con patologie neurologiche. Dal 1° febbraio 2020 – si legge nello studio – in queste strutture sono morte 3.859 persone, 133 risultavano positive ai tamponi e 1.310 (il 27,4%) presentava sintomi simil influenzali. Dall’indagine condotta a livello nazionale (fino ad ora han risposto il 27% delle strutture) emerge come in Lombardia il tasso di mortalità delle persone ospiti delle Rsa sia del 6,8%, più del doppio rispetto alla media nazionale del 3,1%.

ISS | Survey sul contagio da COVID-19 nelle RSA

Lo stesso direttore del dipartimento delle malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, il professor Giovanni Rezza, aveva sottolineato l’importanza e l’urgenza di monitorare queste strutture al fine di contenere i focolai. «Noi vediamo molti focolai nelle Rsa- aveva sottolineato il prof Rezza – e abbiamo una sottostima dei numeri dei decessi, è inutile negarlo: questo deriva dal fatto che in alcuni casi non viene fatto il tampone». Di conseguenza, secondo il professor Rezza, «è chiaro che siccome ci sono molti casi di operatori sanitari, sono scoppiati dei focolai nelle Rsa».

La dedica di Decaro a Bari: Mi manca tutto di te, mia amata città. Presto tornerai a splendere

ANSA/ANGELO CARCONI | Il sindaco di Bari, Antonio Decaro

Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell’Anci, ha dedicato un post su Facebook alla propria città. Se nelle ultime settimane il sindaco barese è stato avvistato riprendendo la cittadinanza che non rispettava le ordinanze per il contenimento del contagio da Coronavirus, Decaro questa volta si è lasciato andare a un omaggio alla propria città. «Mi mancano le vetrine illuminate, il rumore dei passi sui mattoni, la voce del cantante di via Sparano, colonna sonora delle migliaia di storie che passano da qui – si legge nel post – Mi mancano le voci dei bambini che si inseguono, i baci dei ragazzi che si amano, le passeggiate delle famiglie la domenica».

«Mi mancano persino le polemiche sulle palme, sui rifiuti gettati a terra, sulle panchine senza spalliere. Mi manca tutto di te, mia amata città. Eppure in questo silenzio, al di là di quei portoni, dietro quelle finestre, sento il vostro cuore che batte insieme al mio. Sento che ci sei, Bari. Sento che non stai mollando e che presto tornerai a splendere», chiosa infine il sindaco Decaro.

Boccia: «Unità massima e responsabilità comuni per la ripartenza»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia

«Al termine della Conferenza Stato Regioni e della Conferenza Unificata abbiamo chiesto a Regioni e Enti Locali di indicarci i tre nominativi che faranno parte della cabina di regia per la ripartenza. Ogni decisione relativa alla fase 2 sarà presa insieme, con un confronto permanente tra maggioranza e opposizione, Regioni ed enti locali, parti sociali e comunità scientifica». A scriverlo è il ministro per gli affari regionali e le autonomie del Governo Conte II a seguito della conferenza Stato-Regioni tenutasi in serata.

Decaro abbandona la Conferenza Stato-Regioni: «Cinque miliardi ai Comuni o interromperemo i servizi»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il presidente dell’Anci Antonio Decaro

Durante la Conferenza Stato-Regioni il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha abbandonato unitamente all’Unione delle Province l’incontro con il ministro Boccia. «La capacità fiscale dei Comuni è drasticamente ridotta, non per volontà di noi amministratori, né per volontà di cittadini e imprese che versano i tributi. È ridotta, se non in alcuni casi azzerata, per la situazione che si è creata con il blocco delle attività economiche a seguito dell’emergenza sanitaria», ha spiegato il presidente dell’Anci.

«L’effetto di questo stato di fatto è che non abbiamo entrate ora e non ne vediamo il recupero neppure in prospettiva – ha denunciato il sindaco barese – Il governo deve prendere consapevolezza di questa situazione e deve far fronte già nel prossimo decreto alla richiesta di 5 miliardi che gli enti locali hanno avanzato da tempo. Non possiamo aspettare oltre: si tratta di garantire ai cittadini italiani i servizi che i Comuni erogano, a cominciare dal trasporto pubblico e dalla raccolta dei rifiuti». «Senza risorse nuove e immediate – ha chiosato Decaro prima di abbandonare la Conferenza – saremo costretti a interrompere i servizi».

I numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Non è il momento di allentare il lockdown»

I dati odierni forniti dalla Protezione civile continuano a dar speranza e segnali di miglioramento, ma «non è il momento di allentare le misure di lockdown»: a dirlo è il il fisico e divulgatore scientifico Giorgio Sestili. «Il numero dei nuovi contagi è normale che sia più alto a giorni perché dipende dai tamponi effettuati. Anche perché sappiamo che in Italia c’è un altissimo numero di casi sommersi: i casi reali sono tra le 5 e le 10 volte il dato ufficiale. Questo spiega anche l’altissimo tasso di letalità che c’è in Italia», commenta Sestili. Secondo Sestili la regione da monitorare è la Campania: Questo non significa che sia in piena emergenza, ma qui abbiamo rilevato un tasso più alto di crescita di nuovi casi che non si giustifica con il numero dei tamponi».

Toscana:6.379 positivi, 392 decessi e 430 guariti

ANSA / AFP / CARLO BRESSAN| Uno scorcio di Ponte Vecchio a Firenze, 10 marzo 2020

Secondo i dati ufficiali forniti dalla Regione Toscana, nelle ultime 24 ore si sono registrati 206 nuovi casi positivi al SARS-CoV-2 e 23 nuovi decessi, portando così il numero dei contagi complessivamente a quota 6.379 e le morti per Covid-19 a 392. I casi attualmente positivi sono 5.557. Tra questi 1.066 persone si trovano ricoverate negli ospedali della regione con sintomatologia, mentre 260 pazienti sono in terapia intensiva. Quanto alle guarigioni, sin dall’inizio della pandemia, in Toscana si son contate 138 guarigioni virali (negativizzati) e 292 guarigioni cliniche (pazienti non negativizzati, ma che non hanno più sintomatologia). Dal primo febbraio a oggi, 8 aprile, in Toscana sono stati effettuati 60.985 tamponi.

Marche:4.859 positivi, 652 decessi e 645 guariti

ANSA/CROCE GIALLA | Gli operatori sanitari della Croce gialla ad Ancona, 16 marzo 2020

Salgono a 4.859 i casi di positività al Coronavirus nelle Marche. Attualmente, secondo l’ultimo bollettino della Regione Marche, i pazienti ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 770, i pazienti in terapia intensiva sono 133, mentre i contagiati ricoverati in area post critica sono 204, per un totale di 1.107 persone complessivamente ricoverate, dato che rappresenta una lieve diminuzione rispetto agli scorsi giorni. 645 i pazienti dimessi e guariti. Sono invece 2.455 le persone in isolamento domiciliare. I deceduti, invece, sono complessivamente 652 sin dall’inizio dell’epidemia.

Liguria:4.906 positivi, 654 decessi e 1.007 guariti

ANSA/LUCA ZENNARO | Una veduta di via Sestri affollata di persone che fanno la spesa, Genova, Genova, 03 Aprile 2020. Il presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, aveva pubblicato sui social una foto della via affollata stigmatizzandone il comportamento giudicato irresponsabile vista l’emergenza Covid-19

Sono 88 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati in Liguria nelle ultime 24 ore, portando così il numero di contagi complessivi sin dall’inizio della pandemia a 4.906 casi. I pazienti attualmente positivi sono 4.011: 1.981 persone si trovano in quarantena domiciliare, 1.262 in ospedale con sintomatologia Covid-19 e 153 persone in terapia intensiva. Aumenta il numero di pazienti clinicamente guariti (non più sintomatici) che sale a 768, così come quello dei guariti che non sono più positivi al virus, che sono 239. Aumentano di 34 unità i pazienti deceduti. Complessivamente la regione Liguria, dall’inizio della pandemia ha svolto 17.521 tamponi.

Campania: 3.268 positivi, 221 decessi e 188 guariti

ANSA / CIRO FUSCO| Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca (D) con Ciro Verdoliva (S) responsabile dell’Asl Napoli 1 durante un sopralluogo presso la struttura in costruzione “Ospedale del Mare” per i pazienti Covid, 7 aprile 2020

Secondo quanto riferito dai dati ufficiali rilasciati dalla regione Campania nuovi casi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 120, cifra che porta a 3.268 il totale dei positivi rilevati nella Regione. Dall’inizio dell’epidemia nella regione si sono registrati in tutto 221 decessi e 188 guarigioni, di cui 111 senza più sintomatologia e 77 negativizzati. Nel dettaglio i casi sono così ripartiti secondo le province:

Napoli : 1.668 (di cui 714 Napoli Città e 954 Napoli provincia)

: 1.668 (di cui 714 Napoli Città e 954 Napoli provincia) Salerno : 489

: 489 Avellino : 378

: 378 Caserta : 349

: 349 Benevento : 133

: 133 Altri in fase di verifica Asl: 251

Piemonte: 13.964 positivi, 1.417 decessi e 1.516 guariti

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Area di isolamento presso l’ospedale Amedeo di Savoia, Torino, 5 marzo 2020

Anche in Piemonte continua a aumentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione Piemonte sono complessivamente 13.964 le persone positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive:

Alessandria 2.026;

2.026; Asti 646;

646; Biella 602;

602; Cuneo 1.232;

1.232; Novara 1.151;

1.151; Torino 6.622;

6.622; Vercelli 658;

658; Verbano-Cusio-Ossola 740;

740; Fuori regione 188;

188; In elaborazione 72.

I pazienti piemontesi ricoverati in terapia intensiva sono 423, mentre quelli ricoverati con sintomatologia sono 3.493. 7.073 sono invece le persone in isolamento domiciliare, per un totale di 10.989 persone positive. Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 1.378, mentre i guariti 1.516, di cui 732 virologicamente, mentre altri 834 persone sono asintomatiche ma non ancora negativizzate. I decessi complessivi sono 1.378 di cui 68 nelle ultime 24 ore. In Piemonte sono stati svolti 51.311 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

Emilia-Romagna: 18.234 positivi, 244 decessi e 2.890 guariti

ANSA / PRESS OFFICE | Il personale medico dell’Ospedale Sant’Orsola di Bologna, 27 marzo 2020

Sono saliti a 10.054 i casi di positività al Coronavirus in Emilia-Romagna, 409 più di ieri. Il numero di pazienti guariti è salito di 293 unità, per un totale di 2.890 guarigioni: 1.747 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativizzate), mentre 1.143 sono i negativizzati, guariti a tutti gli effetti. I decessi, secondo quanto riferito dal bollettino regionale, salgono a 1.077, 54 in più rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 361 (-5 rispetto a ieri). 7.864 sono i pazienti in isolamento domiciliare (+3 rispetto a ieri). Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 78.367 test. In base ai dati forniti dalla Regione Emilia-Romagna, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito:

Piacenza 2.980 (+27)

2.980 (+27) Parma 2.395 (+30)

2.395 (+30) Reggio Emilia 3.352 (+137)

3.352 (+137) Modena 2.811 (+53)

2.811 (+53) Bologna 2.433 (+99)

2.433 (+99) Imola 325 (+3)

325 (+3) Ferrara 538 (+16)

538 (+16) Ravenna 746 (+8)

746 (+8) Forlì 585 (+21)

585 (+21) Cesena 473 (+3)

473 (+3) Rimini 1.569 (+12)

Lazio: 4.266 positivi, 244 decessi e 574 guariti

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid dell’ospedale San Filippo Neri, Roma, 8 aprile 2020

Salgono a 4.266 i pazienti positivi al Covid-19 nella regione Lazio. Di questi, 3.448 sono attualmente positivi. I ricoverati con sintomatologia presso le strutture della Regione sono 1.241, mentre 196 pazienti si trovano in terapia intensiva. 2.011 sono le persone positive al SARS-CoV-2 in isolamento domiciliare. Sin dall’inizio della pandemia il numero dei deceduti è salito a 244 persone, mentre i guariti sono 574. Scendendo nel dettaglio, i nuovi positivi sono così ripartiti:

9 nell’Asl Roma 1;

10 nell’Asl Roma 2;

12 nell’Asl Roma 3;

9 nell’Asl Roma 4;

26 nell’Asl Roma 5;

10 nell’Asl Roma 6;

14 nell’Asl di Frosinone;

14 nell’Asl di Latina;

9 nell’Asl di Rieti;

4 nell’Asl di Viterbo.

Attualmente all’Ospedale pediatrico Bambino Gesù si trovano ricoverati 10 bambini positivi e 5 genitori contagiati. Nella giornata di oggi sono stati dimessi 2 neonati di Civitavecchia e le loro madri. I restanti casi sono in buone condizioni e in costante monitoraggio.

Roma, il bollettino dello Spallanzani

Ansa, Fabio Frustaci | Striscione davanti allo Spallanzani

L’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani ha diramato il nuovo bollettino sui ricoveri per i malati affetti da Coronavirus. Al momento i positivi ospitati nella struttura sarebbero 172, di questi 25 necessitano un supporto respiratorio. In tutto i pazienti dimessi dall’inizio dell’epidemia sono 223. Ancora una volta, viene confermata l’inversione di tendenza del rapporto tra ricoverati e pazienti dimessi: i guariti sono più dei nuovi contagiati.

Calabria: 859 positivi, 60 decessi e 44 guariti

ANSA/CARMELO IMBESI | Passeggeri arrivati da Reggio Calabria a bordo degli aliscafi delle Ferrovie dello Stato in attesa di controlli da parte delle Forze dell’Ordine e del personale sanitario, Messina, 14 marzo 2020

Sono saliti a 859 i casi di positività al Coronavirus registrati nel bollettino ufficiale della Regione Calabria, di cui 755 attualmente positivi. Il numero di pazienti guariti è pari a 44 persone, mentre i decessi sono complessivamente 60 sin dall’inizio dell’epidemia. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 15, quelli ricoverati con sintomatologia Covid-19 sono 170, mentre i pazienti in isolamento domiciliare sono 570. Sin dall’inizio dell’epidemia son stati effettuati 14.977 tamponi.

Gallera al presidente dell’Ordine dei Medici della Lombardia: «Stupito e amareggiato dalle accuse contro la Regione»

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera

L’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, si è detto «molto stupito, oltre che amareggiato» dalla lettera in cui – a suo dire – la Federazione degli Ordini dei Medici della Lombardia formula un vero e proprio atto d’accusa verso la Regione per la gestione dell’emergenza Coronavirus. «È davvero sorprendente che professionisti dai quali ci si attende la piena comprensione di quanto è accaduto, oltre che la fattiva collaborazione in un momento così difficile, si limitino ad elencare, in modo poco produttivo e accademico, presunte mancanze che sono totalmente smentite dai fatti – si legge nella lettera di risposta di Gallera – E la sorpresa è ancora maggiore se le accuse provengono da chi, come giustamente ricordate, è un organo sussidiario dello Stato e non già una sigla sindacale».

Nella missiva Gallera risponde per punti ad alcune delle accuse mosse dall’Ordine dei Medici Lombardi, come “la mancanza di dati sull’esatta diffusione dell’epidemia, legata all’esecuzione di tamponi solo ai pazienti ricoverati e alla diagnosi di morte attribuita solo ai deceduti in ospedale”, “l’incertezza nella chiusura di alcune aree a rischio”, così come la “gestione confusa delle realtà delle RSA”. «Mi auguro che, d’ora in avanti, si possa davvero lavorare insieme e che le accuse gratuite lascino il passo ad una collaborazione vera, costruttiva e propositiva, che è quanto ci si attende da chi rappresenta migliaia di medici ai quali va, ancora una volta, il nostro “Grazie!”», chiosa Gallera.

Il bollettino della Protezione civile dell’8 aprile: in Italia 17.669 vittime, 542 nell’ultimo giorno. Continuano a diminuire le vittime e i ricoveri

La Protezione Civile ha pubblicato i dati sull’epidemia di Coronavirus in Italia. Il numero totale di persone attualmente positive è 95.262. Di queste, 3.693 sono le persone ricoverate in terapia intensiva. 63.084 sono le persone in isolamento domiciliare e 28.485 sono ricoverati in ospedale. Il numero delle vittime è arrivato a 17.699. Il numero dei pazienti guariti è in totale 26.491 sin dall’inizio della pandemia.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia

Iss | Sorveglianza Integrata COVID-19 in Italia (8 aprile 2020)

La conferenza stampa in diretta (8 aprile)

Guerra (Oms): «Non siamo ancora nella fase di calo. Riaprire è un rischio»

I numeri sono in calo, sia sul fronte delle vittime, sia su quello delle terapie intensive. Tuttavia dottor Ranieri Guerra, direttore generale aggiunto dell’Oms, frena sulle riaperture: «Siamo di fronte a un plateau, questo si abbassa in maniera assai lenta. Significa che c’è un serbatoio di positivi asintomatici ma che continua a garantire la circolazione del virus. Aprire senza sapere com’è stata la circolazione del virus è difficile». Guerra ha paventato tuttavia un’ipotesi: «Si può predisporre riapertura per classi di lavoro, per tipologia geografica, per classe di età, ma sempre con un occhio alla diminuzione marcata della curva, che ancora non c’è. E tenendo presente il fatto che esiste una categoria di persone che, per età e preesistenti patologie, è particolarmente vulnerabile», ha spiegato il direttore generale aggiunto dell’Oms. «Non credo che il governo voglia procedere all’apertura senza tenere conto di questa rischiosità al momento ancora molto alta», ha sottolineato Guerra.

Guerra (Oms): «Sui tamponi credo non siano stati fatti errori: la procedura resta invariata»

Quanto ai tamponi il dottor Guerra ha ribadito l’adeguatezza della metodologia adottata dall’Italia. «La strategia di contenimento su un focolaio limitato nello spazio e nella popolazione interessata può funzionare – ha proseguito il dottor Guerra – Con un’epidemia matura in cui la trasmissione è altamente sostenuta ed è a livello comunitario come quella che si è verificata, le procedure cambiano drasticamente. Credo che non siano stati fatti errori». Quanto ai test, il dottor Guerra avanza l’ipotesi di «test a campione per capire quale sia stata la distribuzione del contagio comprendendo gli asintomatici e chi non è stato sottoposto a diagnosi. Questo è fondamentale per capire anche come riaprire al lavoro».

Guerra (Oms): «Non esistono test sierologici sicuri al 100%: scordatevi la patente di immunità»

Il dottor Guerra è poi tornato sulla questione dei test sierologici, attualmente effettuati in talune regioni, ma su cui vertono molteplici incertezze sul profilo scientifico. «Il ministro Speranza sta individuando la procedura per individuare un test (sierologico) affidabile. Un test certo al 100% non esiste. Scordatevi che ci sia la patente di immunizzato. Ci potrebbe essere viceversa la patente di non contagiato, e quindi la patente di vulnerabilità. Chi è vulnerabile va protetto e credo che su questo nessuno abbia dubbi», ha chiosato il dottor Guerra.

Lombardia: 1.089 nuovi positivi e 238 morti in più rispetto a ieri

ANSA / MATTEO BAZZI | L’assessore al Welfare della regione Lombardia Giulio Gallera

Il bollettino dell’8 aprile 2020

Bollettino Regione Lombardia (8 aprile 2020)

L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. I nuovi positivi sono +1.089 (ieri, 7 aprile, erano stati rilevati +791 nuovi casi), per un totale di 53.414 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (ieri ammontavano a 52.325, ndr). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 238 (contro i 282 di ieri). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 9.722 (ieri erano 9.484). I pazienti in terapia intensiva sono 1.257 rispetto ai 1.305 di ieri: – 48 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono 11.719. I positivi non ospedalizzati e attualmente in isolamento domiciliare sono in totale 15.569. I guariti sono complessivamente 15.147. Il numero dei tamponi eseguiti è aumentato di +8.226 unità, per un totale di 167.557 tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia

I pazienti positivi suddivisi per provincia

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo 9.931 (+63)

9.931 (+63) Brescia 9.909 (+315)

9.909 (+315) Como 1.542 (+17)

1.542 (+17) Cremona 4.422 (+99)

4.422 (+99) Lecco 1.755 (+24)

1.755 (+24) Lodi 2.347 (+26)

2.347 (+26) Monza e Brianza 3.264 (+58)

3.264 (+58) Milano 12.039 (+252)

12.039 (+252) Mantova 2.216 (+74)

2.216 (+74) Pavia 2.823 (+88)

2.823 (+88) Sondrio 636 (+16)

636 (+16) Varese 1.348 (+22)

La diretta da Palazzo Lombardia

Gallera: «Il traguardo è molto vicino, non abbassiamo ora la guardia»

Durante il quotidiano punto stampa, l’assessore al Welfare Giulio Gallera, commentando i numeri odierni, ha sottolineato che «il traguardo è molto vicino, siamo vicini a vincere il primo tempo della battaglia», ma non bisogna allentare la guardia. «Proprio adesso è il momento di non allentare – ha infatti ribadito Gallera – facciamo una Pasqua in casa: di solito si fanno grigliate e si va nei prati, quest’anno invece dovremo essere originali. Facciamo foto e selfie sul balcone o alla finestra di casa. Perché il traguardo è molto vicino, noi lo vogliamo raggiungere a tutti i costi. Quindi stiamo in casa ancora una settimana, vediamo poi se dopo il 13 aprile oppure se dovremo aspettare ancora un’altra settimana. Ma ora è il momento di restare ancora in casa». «Oggi però ci sono dati che ci rincuorano – ha proseguito Gallera – a Milano l’attenzione deve rimanere più forte perché la riga non ha preso una linea verso il basso, mentre a Bergamo e Brescia, Lodi e Cremona c’è una linea che ha arrestato la propria avanzata». L’assessore lombardo al Welfare ha inoltre annunciato che nelle prossime settimane verrà riaperto completamente il pronto soccorso di Codogno, là dove lo scorso 21 febbraio è stato diagnosticato il primo caso italiano di Covid-19.

Gallera: «Non paragonare Lombardia ad altre regioni: la differenza è stata abissale»

«Non è possibile paragonare quanto è successo in Lombardia, una bomba atomica, a quello che è successo nelle altre regioni (Veneto ed Emilia-Romagna, ndr)», ha dichiarato Gallera sottolineando che la differenza sia stata «abissale». «In queste settimane ho sentito spesso paragoni con queste due altre regioni. Io mi sono sempre affannato a ricordare che in Lombardia è scoppiata una bomba atomica, ha girato indisturbata per almeno 20 giorni prima di essere individuata mentre nelle altre regioni tutto questo non è avvenuto», ha chiosato Gallera.

Emilia Romagna: mille euro a testa al personale sanitario

ANSA

Con migliaia di operatori sanitari contagiati, medici e infermieri in prima linea nel gestire questa emergenza sono sempre più esposti ai rischi del contagio. In Emilia Romagna la Regione ha deciso di destinare mille euro a testa al personale sanitario. L’annuncio è arrivato dal sottosegretario alla presidenza della Giunta Davide Baruffi: «La misura più significativa che abbiamo messo in campo è un segnale concreto al personale sanitario, parasanitario e tecnico impegnato in prima linea». Complessivamente «65 milioni di euro per riconoscere a questi lavoratori un contributo aggiuntivo che è mediamente di mille euro a testa. Una tantum, ma vogliamo arrivi immediatamente nelle loro tasche e riusciremo a erogarli subito».

Calcio, la Figc pronta a riaprire in caso di via libera

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente della Figc Gabriele Gravina

Sono già tanti gli sport ad aver chiuso i battenti dichiarando i campionati finiti. Ma il mondo del calcio non sembra ancora intenzionato a voler dichiarare chiuse le competizioni. «Se e quando dovessimo avere luce verde per una graduale ripartenza, il mondo del calcio si deve far trovare pronto». A dirlo è il presidente della Figc, Gabriele Gravina, commentando la riunione di oggi con la commissione medica federale presieduta dal professor Paolo Zeppelli, per la definizione di un protocollo di garanzia per la ripresa dell’attività. La commissione ha presentato le linee guida, dalle quali nascerà a breve un «protocollo unitario definitivo».

Tv per ragazzi e lezioni a distanza: l’offerta della Rai per gli studenti a casa

Con gli studenti di tutta Italia a casa da scuola, anche la Tv sembra voler fare uno sforzo per facilitare e coltivare le conoscenze dei giovani anche a distanza. L’ad della Rai, Fabrizio Salini, ha annunciato che le reti stanno pensando a una riprogrammazione focalizzata sul mondo della scuola «con lezioni in diretta per le scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado». Sono già in partenza sono in partenza altre produzioni, fanno sapere dalla Rai, tra cui una dedicata agli studenti che affrontano la Maturità e un programma live per ragazzi di 3 ore al giorno, dal lunedì al venerdì.

Dimissioni Ferrari, il chiarimento del Cer: «È stato sfiduciato»

Ansa | L’ex presidente del Consiglio europeo della ricerca Mauro Ferrari

Le dimissioni di Mauro Ferrari dalla presidenza del Consiglio europeo della ricerca sono conseguenza «di un voto di sfiducia unanime» nei suoi confronti del 27 marzo da parte dei «membri del Consiglio scientifico del Cer» a causa anche dei numerosi impegni di Ferrari «incompatibili con il mandato di presidente del consiglio scientifico». Lo si legge in una nota del Cer, che «prende atto con rammarico» delle dichiarazioni rilasciate dallo scienziato italiano, «che, nella migliore delle ipotesi, non dicono tutta la verità».

In mattinata Ferrari aveva annunciato le sue dimissioni da presidente del Consiglio europeo della ricerca (Cer). Dimissioni che erano state affidate a una lettera pubblicata dal Corriere della Sera, dove spiegava che la scelta era arrivata dopo che l’Unione Europea non aveva voluto convogliare tutti gli sforzi dell’ente nella ricerca trovare un vaccino o una cura al Coronavirus: «Questo ha precedenza sulle carriere, sulla politica e anche sulla bellezza di un certo tipo di scienza. Perdonatemi, ma io credo che la scienza debba essere al servizio della comunità, specialmente nei momenti di emergenza. E questo lo è, perché solo attraverso la scienza si potranno sconfiggere Covid-19 e i suoi successori».

Da quattro regioni del Nord l’appello di Confindustria: «Ripartire a breve. Il motore del Paese rischia di spegnersi»

Ansa | Milano

«Se le quattro principali regioni del nord che rappresentano il 45% del pil italiano non riusciranno a ripartire nel breve periodo, il Paese rischia di spegnere definitivamente il proprio motore e ogni giorno che passa rappresenta un rischio in più di non riuscire più a rimetterlo in marcia». È questo il grido d’allarme lanciato da Confindustria Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto. «Prolungare il lockdown significa continuare a non produrre, perdere clienti e relazioni internazionali, non fatturare con l’effetto che molte imprese finiranno per non essere in grado di pagare gli stipendi del prossimo mese». Le regioni chiedono al Paese di finalizzare la fase 2 e definire «una roadmap per una riapertura ordinata e in piena sicurezza del cuore del sistema economico del Paese». Per le associazioni degli industriali delle quattro regioni del nord, le più colpite dal Coronavirus, «occorre ripartire rapidamente per dare al Paese, alle imprese e ai lavoratori un’agenda chiara ed un quadro certo in cui operare».

Calabria, sequestrate 1500 confezioni di gel antibatterico

Ansa

Sono state rinvenute in un deposito di Reggio Calabria numerose confezioni di gel igienizzante che vantava azioni di contrasto a batteri, funghi e virus. L’operazione, condotta dai Carabinieri del Nas, rientra nei controlli effettuati in tutta Italia per contrastare l’opportunismo legato all’emergenza Coronavirus. Le 1500 confezioni sono state sequestrare e le successive analisi hanno accertato che tali prodotti non erano in realtà mai stati autorizzati dal ministero della Salute.

Garante privacy sull’App: «Adesione deve essere volontaria»

Ansa/Il Garante della privacy Antonello Soro

Tra gli strumenti della fase 2 per affrontare l’emergenza Coronavirus sembra esserci un App per il tracciamento dei contagiati. Ma «è preferibile il ricorso a sistemi fondati sulla volontaria adesione dei singoli che consentano il tracciamento della propria posizione». A dirlo è il Garante della privacy, Antonello Soro. «Tuttavia, per garantire la reale libertà (e quindi la validità) del consenso al trattamento dei dati – aggiunge Soro – esso non dovrebbe risultare in alcun modo condizionato».

Piemonte: «Sui tamponi seguite indicazioni dell’Iss»

Ansa/L’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi

«Abbiamo seguito in modo molto fedele le indicazioni dell’Iss che diceva di farlo solo ai sintomatici. Non c’è una correlazione, come si vuol fare erroneamente vedere, fra il numero dei morti o dei contagi e quello dei tamponi». L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, chiarisce sulle modalità dei tamponi: «Ad esempio – evidenzia Icardi all’Ansa – nel Veneto sono stati fatti tanti tamponi e ci sono meno morti rispetto a noi mentre in Emilia, che ha fatto il doppio dei nostri tamponi, c’è il doppio dei nostri morti. Molto dipende dalla popolazione contagiata, dalle modalità dell’epidemia, ci sono delle variabili diverse dal numero di tamponi che – aggiunge Icardi – ai fini epidemici potevano essere molto più utili nella prima fase dell’epidemia, quando si cercavano i contatti, mentre da quando sono state adottate le misure di contenimento hanno valore inferiore».

Onu pubblica la lettera di un’infermiera italiana: «Rimanete a casa. Noi saremo li per voi»

Ansa/Cremona

Dall’Italia alle Nazioni Unite per testimoniare il lavoro in prima linea nelle corsie degli ospedali. Sul sito dell’Onu un’infermiera italiana impegnata a Teramo in un reparto Covid racconta la sua esperienza nell’affrontare l’emergenza Coronavirus. Si tratta di Laura Lupi, 24 anni che ha raccontato la fatica e il dolore di una giornata di lavoro, a cominciare dalla vestizione. «Il modo in cui indossiamo i nostri indumenti protettivi all’inizio di ogni turno decreta il nostro destino» dice. «Quei primi venti minuti necessari per indossare la tuta protettiva sono fondamentali per evitare l’infezione». «Quello che mi spinge ad andare avanti – dice – è che voglio sentire i pazienti che tornano a casa dire ‘io sono sopravvissuto al Covid-19». Infine da Laura Lupi arriva un accorato appello: «La sola cosa che vi chiediamo è di rimanere a casa per noi. Noi saremo al lavoro per voi».

Eurogruppo, Francia: «Un fallimento è impensabile»

Ansa/Il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire

L’accordo in seno all’Eurogruppo sullo strumento da adottare per far fronte alla crisi del Coronavirus «è bloccato dalla sola Olanda». Secondo fonti dell’Eliseo, questa posizione olandese è «controproducente, incomprensibile e non può durare». Il tempo stringe a Bruxelles per trovare un accordo tra i Paesi dell’Eurozona sullo strumento economica per far fronte alla crisi che ha colpito gli Stati europei. Dopo la fumata nera delle ultime ore, un prossimo incontro è stato fissato per domani. Insieme a Spagna e Italia è la Francia a chiedere con forza una risposta di solidarietà all’Europa per. Un fallimento «è impensabile», ha detto il ministro dell’Economia Bruno Le Maire, auspicando l’intesa tra partner Ue alla riunione di domani.

Calcio, club e associazioni serie C fanno appello al governo: «Dateci la cassa integrazione»

Ansa

La crisi economica scatenata dal Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport. Con i campionati fermi a farne le spese sono soprattutto le categorie minori. I club di serie C, l’Assocalciatori e l’associazione allenatori hanno stilato, scrive l’ANSA, un accordo per affrontare l’emergenza. Lega Pro e parti sociali del calcio sottolineano che «dalla crisi si esce insieme» e lanciano un «appello accorato» al Governo perché consenta l’accesso alla cassa integrazione anche per i calciatori con soglia di reddito sotto i 50 mila euro l’anno e attivi strumenti per la liquidità dei club.

«Un comune obiettivo e la disponibilità di tutte le componenti a salvare il sistema nell’immediato» scrivono le parti, come conferma un comunicato della Lega presieduta da Francesco Ghirelli. In una riunione in conference call, «è emersa chiara consapevolezza di tutte le parti dell’aggravarsi dello situazione economico-finanziaria che lo stato d’emergenza sta comportando. In particolare si è riflettuto sulla specificità delle problematiche sanitarie, economiche e gestionali che il mondo Serie C sarà costretto ad affrontare».

Migliaia di account Instagram vendono mascherine fraudolente: la scoperta di un team di ricercatori

Mascherine anti-Coronavirus fraudolente vendute su Instagram. Secondo uno studio di Ghost Data si parla di almeno 10.450 account aperti negli ultimi mesi. Andrea Stroppa, a capo dello studio, ha spiegato a Open che «l’idea di tracciare questo fenomeno è venuta fuori notando che, soprattutto in America, molta molta gente si stava lamentando di strane vendite di mascherine sul social network». Diversi video commerciali, ad esempio, venivano caricati nelle storie dei vari account – e quindi scomparivano dopo 24 ore.

Lombardia, vicepresidente Sala: «Ieri mobilità al 40%. Dato preoccupante»

Ansa/Il vicepresidente della regione Lombardia Fabrizio Sala

Calano i contagi da Coronavirus e cresce il dato della mobilità nella regione Lombardia che nella giornata di ieri è stato del 40%. «Purtroppo è un dato molto alto perché è più del 10% di mobilità rispetto a martedì di settimana scorsa ed è ancora il 10% in più rispetto a due settimane fa. Questa settimana siamo partiti male, l’altro ieri con il 38% e ieri con il 40%. Questo è un dato che ci allarma, quindi adesso andremo ad approfondirlo ancora di più», chiarisce a SkyTg 24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala. «Abbiamo intenzione di rilevare gli spostamenti provinciali – ha aggiunto – per vedere dove c’è maggiore spostamento e metterlo a disposizione del Prefetti per i controlli delle forze dell’ordine».

«Abbiamo un dato strano: sta salendo la mobilità alle 23 rispetto agli altri giorni. Alle 23 sappiamo che c’è il cambio di turno dell’ospedale e ci sono diversi movimenti, però che il dato di movimento delle 23 sia simile a quello delle 20 o delle 19 ci lascia un po’ perplessi – conclude Sala – Su questo bisogna un po’ indagare, proprio per questo abbiamo intenzioni di attivare anche un’analisi a livello più dettagliato provinciale».

Galli: «Programmare fase due solo con test»

Mentre il governo prova ad abbozzare una fase due per la gestione dell’emergenza Coronavirus, l’infettivologo dell’ospedale Sacco Milano, Massimo Galli frena su un piano futuro in mancanza di test: «Non si può programmare la fase 2 senza colmare l’attuale “carenza dispositivi diagnostici», ha detto Galli nel dibattito organizzato dalla pagina Facebook “Coronavirus – Dati e analisi scientifiche“. «Dobbiamo interrogarci sul perché l’Italia non abbia messo in piedi linee di diagnostica per passare alla fase 2, oggi prematura, ma da programmare altrimenti si rischia di spalmare la ripresa in un tempo infinito o anticipata, con il rischio di nuovi focolai».

Il Consiglio di Stato boccia l’ordinanza del sindaco di Messina per i controlli sullo Stretto

Ansa/Il sindaco di Messina Cateno De Luca

È scontro tra il sindaco di Messina, Cateno De Luca, e il capo del Viminale, la ministra Luciana Lamorgese. Il ministro dell’Interno ha annullato l’ordinanza del primo cittadino della città siciliana per l’istituzione di una banca dati per disciplinare gli arrivi dallo Stretto nel tentativo di contenere il contagio del Coronavirus. Il Consiglio di Stato ha votato favorevolmente alla proposta del Viminale. «Vomitevole l’annullamento dell’ordinanza», ha commentato a caldo De Luca, invocando le dimissioni della ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. «La ministra agisce violentando il territorio – ha affermato – e le consegnerò la mia fascia tricolore. La aspetto qui per la fase emergenziale».

Goldman Sachs: Pil Italia -11.6%

La società leader nel mondo degli investimenti ha aggiornato le sue stime sull’area Euro dopo lo scoppiare dell’epidemia Coronavirus. Nell’European Daily prevede un Pil europeo a -9% quest’anno e +7,8% nel 2021. Per L’Italia indica un -11,6% e un rimbalzo l’anno prossimo a +7,9%. Per la Francia la stima è un -7,4% (+6,4 nel 2021), mentre per la Germania è -8,9% (+8,5% l’anno prossimo) e per la Spagna -9,7% (+8,5% nel 2021).

Sale a 96 il bilancio dei medici morti

Ansa

Continua ad aumentare il tragico bilancio degli operatori sanitari morti dopo aver contratto il Coronavirus. Il numero dei medici deceduti è salito a 96. Gli ultimi camici bianchi ad aver perso la vita sono Giuseppe Vasta e Nabeel Khari. Quest’ultimo, medico di famiglia di origine palestinese, lavorava nel Nuorese. Un bilancio in cui, precisa il presidente di FnomCeo, Filippo Anelli, «si è deciso di includere tutti i medici, pensionati o ancora in attività, perché per noi tutti i medici sono uguali. Alcuni dei medici pensionati, inoltre, erano rimasti o erano stati richiamati in attività; alcuni avevano risposto a una chiamata d’aiuto. Non si smette mai di essere medici».

Viminale: 29 denunciati per violazione quarantena

Ansa/Milano

Con il rafforzarsi dei controlli delle forze dell’ordine sul rispetto delle misure restrittive sono sempre più le persone denunciate. Secondo il Viminale ieri sono state controllate 279.864 persone. Quelle denunciate per violazione dei divieti anti-contagio sono state 10mila, altre 46 per false dichiarazioni, e ben 29 positivi per aver violato la quarantena. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 99.622: 171 i titolari sanzionati, per 44 è stata disposta la chiusura.

Meno morti rispetto al 2019? La bufala sui dati dell’emergenza

Tra le bufale che circolano in rete sul Coronavirus ci sono anche quelle relative ai numeri e alla mortalità della malattia. Il 2 aprile un blog dal nome Disquisendo pubblica un post dal titolo: «COVID19: Meno morti rispetto al 2019. Leggete i dati ISTAT, PERBACCO!». Nel posto viene sminuita la gravità dell’emergenza facendo un confronto tra i morti nei primi mesi del 2019 e quelli nel 2020. Ma, andando a prendere i dati dell’Istat si riscontrano dei veri e propri aumenti nel periodo dell’epidemia, soprattutto nelle aree più colpite. L’Istat propone la lettura della tavola dei decessi dal 1 al 31 marzo degli anni 2019 e 2020 per i 1.084 comuni verificati, il tutto per fare un confronto su quello che al momento è l’unico mese iniziato e concluso in piena emergenza epidemia in Italia. Si riscontrato è di 8.162 decessi in più.

Veneto, 389 casi positivi: rallentano i decessi

Ansa, Alessandro Di Meo | Il governatore del Veneto Luca Zaia

Il governatore Luca Zaia ha diffuso i nuovi dati sui contagi da Covid-19 in Veneto. Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 389, un dato che porta il totale dei casi positivi nella regione a 12.410. I deceduti invece sono arrivati a 736. Al momento 285 pazienti si trovano in terapia intensiva, 4 in meno di ieri.

Bergamo, un pool di pubblici ministeri per indagare sull’epidemia

Ansa, Stefano Cavicchi | Alzano Lombardo

Il procuratore di Bergamo Maria Cristina Rota ha aperto un fascicolo per epidemia colposa a carico di ignoti. Al centro, il caso dell’ospedale Alzano Lombardo: «Tutte le denunce, esposti con notizie di reato saranno affidati allo stesso team che si occuperà di tutta l’attività di indagine che riguarda l’epidemia di Coronavirus nella Bergamasca».

L’Italia non è più un porto sicuro. Il decreto del governo

Twitter | L’Ong Msf

«I porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety». Con un decreto il ministero degli Esteri Luigi Di Maio, quello dell’Interno Luciana Lamorgese, quello delle Infrastrutture Paola De Micheli e quello della Salute Roberto Speranza hanno dichiarato che l’Italia, causa Coronavirus, non è più un «porto sicuro». A rischio, come abbiamo spiegato in questo articolo, c’è l’accoglienza dei migranti portati dalle navi delle Ong.

Bankitalia: «Il lockdown può rendere più acute le situazioni di disagio, e crearne di nuove»

Ansa/Alessandro Di Meo | La sede della Banca d’Italia

I ricercatori di Bankitalia hanno studiato l’effetto dell’epidemia di Coronavirus sulla popolazione italiana, e i risultati non sono confortanti: «La diffusa sospensione dell’attività economica per le misure di contenimento inciderà significativamente sulla capacità delle famiglie europee di fare fronte autonomamente alle proprie esigenze economiche nelle settimane a venire. Il prolungarsi delle misure di lockdown acuirebbe situazioni di disagio economico preesistenti e ne creerebbe potenzialmente di nuove».

Eurogruppo: niente di fatto. Riunione rimandata a domani

Epa/Bart Maat

«Il lavoro è ben avviato ma non ci siamo ancora». Queste le parole arrivate in tarda serata del portavoce dell’Eurogruppo sulle trattative inerenti le misure di sostegno economico agli Stati europei per fronteggiare il Coronavirus.

Parole che sono arrivate al termine di una lunga giornata ricca di divisioni su come affrontare la crisi determinata dalla pandemia in corso, con i negoziati che vanno avanti ormai a oltranza. In mattinata ancora un altro rinvio: il presidente dell’Eurogruppo Mario Centeno ha scelto infatti di sospendere la riunione. Si riprenderà domani.

Il ministro dell’Economia olandese Wopke Hoekstra ha ribadito su Twitter la posizione del suo governo: «L’Olanda era e resta contraria agli Eurobond perché aumentano i rischi per l’Europa invece di ridurli. La maggior parte dei Paesi dell’eurozona sostiene questa linea».

Anche il ministro dell’Economia italiano Roberto Gualtieri ha affidato il suo pensiero a Twitter: «Nonostante i progressi nessun accordo ancora all’Eurogruppo. Continuiamo a impegnarci per una risposta europea all’altezza della sfida del Covid-19. È il momento della responsabilità comune, della solidarietà e delle scelte coraggiose e condivise».

Il ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz è sembrato invece più positivo: «Siamo molto avanti nel percorso verso un accordo ma non del tutto. Ma per arrivare a un accordo unanime dobbiamo continuare a trattare».

Il rinvio dell’Eurogruppo fa salire lo spread

ANSA/Mourad Balti Touati | Persone con mascherine per proteggersi dal Coronavirus in piazza affari davanti all’ingresso della Borsa a Milano

Ieri sera lo spread era a 192 punti base. Questa mattina, dopo la notizia che l’Eurogruppo sarebbe stato rinviato, la differenza tra Btp e Bund è salita a 206 punti base. Anche le Borse patiscono l’indecisione europea: Piazza Affari si sta muovendo con una perdita attorno all’1%, Parigi perde 1,3% e Madrid l’1,2%.

La richiesta della Cei: «Servono aiuti a famiglie, imprese, autonomi»

Ansa/Maurizio Brambatti | Il presidente della Cei, Cardinale Gualtiero Bassetti

I vescovi della Conferenza episcopale italiana hanno scritto nel loro Messaggio per il Primo maggio hanno chiesto al governo di accelerare sugli aiuti economici: «”Nessuno deve perdere lavoro per il coronavirus” è stato lo slogan ripetuto all’indomani della crisi: è fondamentale che questo appello abbia successo, evitando le conseguenze negative di breve e medio termine. Sono auspicabili misure di aiuto a famiglie ed imprese che sappiano fare attenzione a proteggere tutti, soprattutto le categorie solitamente più fragili e meno tutelate come i lavoratori autonomi, gli irregolari o quelli con contratti a tempo determinato».

Milano, ripartono i lavori della M4

Ansa/Matteo Bazzi | Un cantiere della M4 a Milano

Con un comunicato stampa Salini Impreglio e Astlandi hanno annunciato la ripresa dei lavori per la M4, la nuova linea metropolitana della città di Milano. La decisione è stata presa insieme al comune di Milano e Società M4. Nei cantieri, tra operai, dipendenti e dirigenti saranno presenti circa 200 lavoratori. Le società hanno spiegato che «tutti i necessari protocolli per far operare i lavoratori nella massima sicurezza e attenzione alla salute, proseguendo un cantiere strategico per la mobilità sostenibile della città».

Morto Donato Sabia, campione degli 800 metri

È stato medaglia d’oro agli Europei di Goteborg, nel 1984. È arrivato alla finale delle Olimpiadi, nel 1984 a Los Angeles e nel 1988 a Seul. Sempre nella sua specialità: la corsa negli 800 metri. Donato Sabia è morto a 56 anni con la diagnosi di Covid-19, la stessa malattia che aveva già portato via sua padre. Sabia era ricoverato all’ospedale San Carlo di Potenza. Il 26 maggio 1984 aveva stabilito il primato mondiale sui 500 metri, con il tempo di 1’00”08, un record rimasto imbattuto per 29 anni.

Il prof. Galli: «Indegno che paghino i medici di Alzano o Codogno»

Ansa | Il professor Massimo Galli

Massimo Galli, direttore dell’Istituto di Scienze Biomediche all’Ospedale Sacco di Milano, è intervenuto alla trasmissione Agorà per commentare le polemiche che cominciano ad aprirsi sugli ospedali dove è esplosa l’epidemia di Covid-19: «Che i medici di Alzano o di Codogno finiscano per fare i capri espiatori di questa vicenda questo lo trovo veramente indegno e inaccettabile».

Galli ha spiegato anche che dopo la crisi ci sarà un sistema da cambiare, quello della medicina territoriale: «C’è stato un clamoroso fallimento, e di questo ne dovremo prendere atto per il futuro, della medicina territoriale, ammettiamolo e riconosciamo questo aspetto»

Il discorso del Papa sulla “cultura dello scarto”

Ansa/Vatican Media

La rivista Civiltà Cattolica ha pubblicato un’intervista a Papa Francesco fatta dallo scrittore e giornalista britannico Austen Ivereigh. Qui il Pontefice parla della crisi mondiale provocata dalla pandemia e di come questa emergenza abbia svelato diversi aspetti della nostra società:

«Alcuni governi hanno preso misure esemplari, con priorità ben definite, per difendere la popolazione. Ma ci stiamo rendendo conto che tutto il nostro pensiero, ci piaccia o non ci piaccia, è strutturato attorno all’economia. Si direbbe che nel mondo finanziario sacrificare sia normale. Una politica della cultura dello scarto. Da cima a fondo».

Perchè in Umbria si muore poco di Coronavirus

L’Umbria è la regione con il tasso più basso di mortalità per Coronavirus. Per quanto questo sia un dato molto sporco, visto che il numero dei contagi non è certo, il confronto è significativo. In Umbria il tasso di mortalità è al 3% mentre in Lombardia arriva anche al 17%. Open ha chiesto come giustificare questi numeri a Daniela Francisci, direttrice di Malattie Infettive al S.Maria della Misericordia di Perugia.

YouTube e i provvedimenti per le fake news che collegano il 5G alla pandemia

Accanto all’epidemia di Coronavirus in Occidente si sta aprendo un nuovo contagio: quello di tutte le fake news che collegano il Covid-19 con le antenne della tecnologia 5G. Il fenomeno è talemente diffuso che ora YouTube potrebbe prendere dei provvedimenti, come ha spiegato al quotidiano britannico The Guardian un portavoce della piattaforma: «Abbiamo anche politiche chiare che vietano i video che promuovono metodi non comprovati dal punto di vista medico – spiega il portavoce – per prevenire il coronavirus al posto della ricerca di cure mediche e rimuoviamo rapidamente i video che violano queste politiche quando segnalati a noi».

