Coronavirus, tutte le notizie della notte – In Cina 108 nuovi casi, è allarme sui contagi di ritorno. Negli Usa oltre 22 mila vittime, 1.500 in un giorno

EPA/ROMAN PILIPEY | Una coppia al tavolino di un coffee shop di Wuhan dopo la fine del lockdown dell’8 aprile scorso

Cresce il rischio di una seconda ondata di contagi in Cina, dove l’ultimo bollettino della Commissione sanitaria nazionale ha registrato domenica 12 aprile 108 nuovi casi di Coronavirus, in aumento rispetto ai 99 del giorno prima, e due vittime. Di questi, 98 sono “contagi di ritorno”, legati ad arrivi dall’estero. Degli altri 10, tre sono stati rilevati nella provincia di Guangdong e sette in quella di Heilongjiang, al confine con la Russia. È in questa sola provincia che sono stati registrati 49 casi positivi arrivati dalla Russia. In totale i casi in Cina sono saliti a 82.160, con il bilancio delle vittime aumentato a 3.341.

Stati Uniti

EPA/Peter Foley | Un cartello di incoraggiamento fuori da un ristorante di New York: «Resisti New York»

Superano quota 22 mila le vittime americane della pandemia, con i decessi arrivati ora a 22.020, secondo l’ultimo conteggio della Johns Hopkins University, una crescita di oltre 1.500 nell’ultimo giorno. I casi negli Stati Uniti sono arrivati a 555.313. Lo Stato di New York resta quello più colpito dalla pandemia, con 6.898 morti e 104.410 contagi.

Dopo l’intervista alla Cnn del virologo Anthony Fauci, consulente della Casa Bianca, che ha ipotizzati le prime riaperture per le attività economiche americane già da maggio, sul New York Times è il candidato presidente del partito Democratico, Joe Biden, a illustrare un piano di ripartenza in tre punti. Secondo l’ex vicepresidente Usa, è indispensabile insistere nel rispetto del distanziamento sociale e nella protezione delle persone che lavorano in prima fila contro la pandemia, così da far calare in modo significativo il numero dei casi. Il secondo punto per Biden è l’aumento degli esami sulla popolazione: «C’è bisogno di test diffuso, disponibili e facili – scrive nel suo editoriale – ma anche di una strategia di tracciamento che tuteli la privacy». Terzo punto è concentrato sulle strutture ospedaliere: «Dobbiamo essere sicuri che gli ospedali siano attrezzati per il riemergere del virus, che potrebbe verificarsi quando l’attività economica inizierà a crescere». Il rischio nel pianificare le riaperture, secondo Biden, è pensare che «la risposta economica e quella sanitaria siano separate».

Ecuador

EPA/Jose Jacome | Una donna con la mascherina in un mercato di Quito

Sempre più allarmante la situazione di contagi e vittime in Ecuador. I casi nel Paese sono arrivati a 7.466 con 333 morti. Ma secondo il ministro della Sanità, Juan Carlos Zevallos, ci sarebbe un numero aggiuntivo di 384 decessi legati al Coronavirus. Secondo il governo, 2/3 dei contagi e delle vittime sono concentrati nella provincia di Guayas, dove il capoluogo Guayaquil è il principale porto industriale del Paese. Da domani, il governo avvierà un sistema a semaforo tra le diverse province, che partiranno tutte con luce rossa, con aggiornamenti settimanali. Intanto il presidente della Repubblica, Lenin Moreno ha annunciato che tutte le alte carico dello Stato dimezzeranno il loro stipendio per sostenere un fondo destinato alle fasce della popolazione meno abbienti.

Il parere degli esperti:

Leggi anche: