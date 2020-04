In evidenza:

L’analisi sull’epidemia elaborata dal ministero della Salute risale al 12 febbraio

Ansa/Alessandro Di Meo | Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid dell’ospedale San Filippo Neri a Roma

Oggi è comparso sui quotidiani il resoconto di uno studio sull’espansione dell’epidemia di Covid-19 in Italia che sarebbe stato pronto già alla fine di gennaio. In serata il ministero della Salute ha chiarito che questa analisi è stata fatta il 12 febbraio e poi aggiornata al 4 marzo. Secondo il ministero si è trattato solo di un approfondimento che «ha poi contribuito alla definizione delle misure e dei provvedimenti adottati a partire dal 21 febbraio, dopo la scoperta dei primi focolai italiani».

Il comunicato continua spiegando che da dove è nata l’esigenza di mettere a punto questa analisi «è emersa la necessità di elaborare, a cura della Direzione Programmazione del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore di Sanità e dell’INMI Spallanzani, uno studio sui possibili scenari dell’epidemia e dell’impatto sul Sistema sanitario nazionale, identificando una serie di eventuali azioni da attivare in relazione allo sviluppo degli scenari epidemici, al fine di contenerne gli effetti».

In quelle settimane, tuttavia, le possibilità che il virus arrivasse in Italia e trasformasse questa nazione per come la vediamo ora erano ancora basse: «Ancora il 14 febbraio l’ECDC, l’Agenzia dell’Unione Europea per la prevenzione e il controllo delle malattie, in un suo documento ufficiale, dava come ‘bassa’ la possibilità di diffusione del contagio in Europa. E in quel momento i contagi in Italia erano 3, tutti importati dalla Cina, e i casi in Europa erano 46».

Di Maio: «Conte si batterà con tutte le forze in Europa»

Ansa/Alessandro Di Meo | Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, a due giorni dal consiglio europeo previsto per il 23 aprile, ha lanciato su Facebook il suo sostengo al premier Giuseppe Conte: «Quella che abbiamo di fronte è una delle trattative più importanti della nostra storia. Conosco bene il valore e la determinazione del presidente Giuseppe Conte e sono certo che in Europa si batterà con tutte le forze. Non perdiamo di vista l’obiettivo. Difendiamo l’Italia».

Salvini a Mattarella: «Non è possibile che nel nome del virus escano di carcere i mafiosi»

Ansa/Alessandro Di Marco | Il segretario della Lega Matteo Salvini

Ospite Fuori dal Coro su Rete 4, Matteo Salvini si è rivolto direttamente a Sergio Mattarella, chiedendogli di intervenire su quello che sta facendo il governo per fronteggiare l’emergenza: «Mi auguro che il Colle intervenga: tra lesioni alla democrazia e Parlamento ignorato, ma soprattutto per la lotta alla mafia». Salvini ha poi ha continuato: «Mattarella purtroppo, per lui e per noi, l’ha pagata sulla sua pelle la lotta alla mafia. Non è possibile che nel nome del virus escano di carcere i mafiosi».

E ancora, sull’operato del governo: «Democrazia in pericolo? Credo che qualcuno stia esagerando, che si stiano prendendo scelte sulla pelle degli italiani senza valutarne sino in fondo le conseguenze, senza coinvolgere il popolo con i suoi rappresentanti in Parlamento».

Bologna, 41 contagi e 26 vittime in una casa di riposo

Ansa, Filippo Venezia | Pazienti nella casa di riposo In Cammino

Da tutta Italia continuano ad arrivare informazioni sulla situazione delle case di riposo. Le ultime arrivano dalla Rsa In Cammino di Bologna dove sono 41 le persone positive al Coronavirus, fra ospiti e personale sanitario. Oltre queste ci sarebbero anche 26 vittime nelle ultime settimane riconducibili all’infezione Covid-19. Sette di queste erano positivi al tampone, per gli altri sono ancora in corso gli accertamenti. Oltre agli ospiti sono risultati positivi anche 15 operatori.

Fontana: «La limitazione della circolazione rischia di creare una serie di problemi»

Ansa/Matteo Bazzi | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Ospite a Porta a porta il governatore della Lombardia Attilio Fontana è tornato sulla Fase 2, che dovrebbe partire con le prime riaperture dal 4 maggio: «La limitazione della circolazione rischia di creare una serie di problemi non di poco conto. Le filiere sono talmente interconnesse, che se noi iniziamo a limitare la movimentazione della merce e delle persone che vengono dalla Lombardia, e che magari devono andare in un’altra regione per concludere la lavorazione o viceversa, si rischia di creare una situazione insostenibile».

Per Fontana aspettare di non avere più contagi non è una prospettiva credibile: «Se noi dovessimo aspettare il contagio zero – ha aggiunto Fontana – con la Lombardia dovremmo arrivare alla fine del mese di giugno, che è una situazione che ritengo difficilmente sopportabile. Per noi e per il resto del Paese».

«Sui trasporti chiederemo aiuto al Governo»

Il governatore della Lombardia è poi intervenuto a Cartabianca, questa volta sul tema del trasporto pubblico: «In azienda si possono far adottare e rispettare certe regole, su un treno e in metropolitana la cosa diventa più complicata è li che chiederemo un aiuto al governo, perché se devo far viaggiare lo stesso numero di persone anziché su treno su tre treni, i costi triplicano».

Puglia, in 24 ore altri 55 casi positivi

Ansa/Riccardo Antimani | Il governatore della regione Michele Emiliano

Secondo gli ultimi dati ufficiali, nelle ultime 24 ore sono stati 55 i nuovi i pazienti risultati positivi al Coronavirus in Puglia. È questo i risultato dei 1.795 tamponi fatti per verificare la presenza del virus sul territorio. La provincia che ha registrato più casi è quella di Foggia, con 28 risultati positivi. Seguono Bari con 19, Brindisi con 4, Barletta-Andria-Trani con 3 e Taranto con 1. Nessun caso registrato nella provincia di Lecce.

Sono 142 i medici morti a causa del Coronavirus: l’ultimo è il dott. Manuel Efraim Perez

Ansa/Angelo Carconi | Ospedale di Tor Vergata

Manuel Efraim Perez era un medico di Bologna. Aveva 75 anni e le sue origini, come si può intuire dal nome, erano peruviane. Eppure il dott. Manuel, come era conosciuto in città, ormai era diventato a tutti gli effetti un cittadino bolognese. In questa città guidava anche un’associazione di volontariato: la Fratres Mutinae. La sua storia è solo l’ultima del lungo elenco dei medici morti a causa del Coronavirus. La storia n. 142.

Due sacche di plasma iperimmune riescono a guarire una donna incinta

Ansa/Alessandro Di Marco | Medici al lavoro in un ospedale

Una donna di 28 anni, incinta della seconda figlia, era ricoverata all’ospedale di Mantova. La diagnosi era chiara: Covid-19. Quando le sue condizioni si sono aggravate e la donna è stata trasferita in pneumologia, i medici hanno deciso di provare a curarla con l’infusione di plasma proveniente da pazienti guariti. Una strategia che ha funzionato, come racconta la stessa donna: «Il plasma mi ha fatto rinascere».

Anche da Giorgia Meloni arrivano critiche sull’app Immuni

Ansa | Giorgia Meloni

Le critiche all’app scelta per tracciare i contagi da Coronavirus in Italia continuano arrivare da diverse parti politiche. Alla trasmissione Stasera italia, Giorgia Meloni ha ribadito la posizione sostenuta da Fratelli d’Italia: «A Conte avevo chiesto che la questione dell’app fosse gestita al livello pubblico e che il Parlamento potesse discutere… E invece niente. Ora non vorrei che arrivassimo al “Grande Fratello”».

Il fisico Sestili: «Calo di infetti, ma preoccupa il Piemonte. E occhio alle terapie intensive nel Lazio»

Per la rubrica Numeri in chiaro di Open, oggi abbiamo intervistato il fisico Giorgio Sestili. Nella sua analisi dei dati il fisico si è concentrato soprattutto sul numero di pazienti attualmente positivi al Covid-19. Ieri erano 20 in meno rispetto al giorno prima, ora sono scesi di altre 528 unità.

Un calo che però non riguarda tutte le regioni: «La Regione che in questo momento preoccupa perché non è ancora iniziata una discesa importante è il Piemonte. Nel Lazio, invece, non c’è un problema di nuovi casi. Tuttavia, stentano a diminuire le terapie intensive. È come se non si fosse ancora superato un picco nel numero di terapie intensive e ci si stia muovendo sopra un plateau»

Greta Thunberg twitta il nuovo piano della mobilità di Milano

Ansa/Paolo Salmoirago | Una passeggiata a Milano nei primi giorni di aprile

La città di Milano sta studiando un piano per cambiare la mobilità in vista delle prossime misure contro il Coronavirus. In un articolo pubblicato dal quotidiano britannico The Guardian viene spiegato un progetto allo studio del comune per trasformare 22 km di strade e renderle più semplici da percorrere per ciclisti e pedoni. L’idea ha avuto anche l’endorsement di Greta Thunberg.

Piemonte, i totale dei casi positivi arriva a 22.149: sono 712 in più rispetto a ieri

Ansa/Alessandro Di Marco | Alberto Cirio, presidente della regione Piemonte

A differenza di quello che sta succedendo nella maggior parte delle regioni, in Piemonte non si registra ancora un calo drastico nei numeri dell’epidemia di Coronavirus. Gli ultimi dati parlano di 22.149 casi totali di contagio dall’inizio dell’epidemia: 712 in più rispetto a ieri. I decessi in totale sono 2.524, 71 in più nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita resta quella di Torino con 1.072 decessi, seguita da Alessandria con 488 decessi e Novara con 227 decessi.

Emilia-Romagna, in 24 ore ci sono 225 nuovi casi positivi. I guariti in più sono 435

Ansa/Giorgio Benvenuti | Il presidente dell’Emilia Romagna Stafano Bonaccini

I dati che si leggono nell’ultimo bollettino pubblicato dalla regione Emilia-Romagna sono in linea con quelli nazionali: anche qui si vede un chiaro miglioramento nell’epidemia di Coronavirus. Al momento i casi di positività in Emilia-Romagna sono 23.092, 225 in più rispetto a ieri. Le nuove guarigioni invece sono 435, il dato migliore dall’inizio dell’epidemia. I nuovi decessi invece sono 68, un numero che porta la quota totale a 3.147.

Ducati e Caciocavallobond le risposte (fantasiose) del Sud alla crisi economica

In Molise, nel paese di Castellino del Biferno, il sindaco Enrico Fratangelo ha deciso di stampare moneta. Più o meno. Per far felici tutti i nostalgici della monarchia, le nuove monete si chiameranno Ducati. Il sindaco Fratangelo non punta però alla secessione: i Ducati serviranno da buoni spesa e potranno essere utilizzati dai cittadini per acquistare quello che gli serve in questo lockdown dentro i confini del paese. Accanto ai Ducati, al Sud sono spuntate altre iniziative simili: come Borbone Bond e Caciocavallo Bond.

Lazio, nella regione sono 4.402 i casi positivi: i decessi sono 363

Ansa | Donna a passeggio in un Roma deserta

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Salute Lazio, il numero totale dei casi attualmente positivi al Covid-19 nella regione sono 4.402. Di questi 2.792 sono in isolamento domiciliare mentre 184 sono ricoverati in terapia intensiva. I decessi nel Lazio sono arrivati a 363, mentre le persone guarite sono in tutto 1.130. Fra i casi positivi ci sono anche 11 bambini ricoverati all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, anche se per due di loro è prevista la dimissione.

Un hackaton per salvare il turismo

ANSA/LUCA ZENNARO

Quello del turismo – che rappresenta il 13% del nostro Pil – è uno dei settori più in crisi a causa del lockdown e della pandemia di Coronavirus. Ma c’è chi prova a trasformare questo momento difficile in opportunità: come Silvia Moggia, che gestisce un hotel a tre stelle a Levanto (La Spezia) e, insieme a Massimiliano Ventimiglia (Onde Alte) e Mirko Lalli (Data Appeal), ha scelto di dare vita a un “hackathon virtuale“. Due giorni di brainstorming virtuale per immaginare nuove prospettive per il settore del turismo che, dopo lo tsunami Covid-19, corre il serio pericolo di non riuscire a risollevarsi. Al momento gli iscritti sono un migliaio: le 48 ore di maratona sono previste dal 30 aprile al 1° maggio. In palio un premio in denaro per chi presenterà l’idea migliore per far ripartire l’industria del turismo e della cultura.

25 aprile «in piazza contro il lockdown»: i gruppi di disinformazione si accusano a vicenda

In tempi di pandemia ed emergenza Coronavirus si diffondono (ancora di più, forse) bufale e fake news. Ma anche gruppi contrari alla quarantena, che ora litigano tra di loro. Una vera e propria «civil war» tra gruppi on line. Al centro del contendere la presunta organizzazione o meno di un 25 aprile in piazza per protestare contro la serrata e «riconquistare la libertà». Ma gruppi e influenze (come già accaduto ai novax) litigano tra di loro cercando di conservare il proprio pubblico o di attirare quello degli altri, screditandosi a vicenda e accusando la controparte di essersi «venduti».

In Italia le persone attualmente positive sono 107.709, 528 in meno rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 534

Il bollettino della Protezione Civile del 20 aprile 2020

534 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 24.648. Oggi i numeri sono stati diffusi attraverso il quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Cala invece, di 528 unità, il numero dei pazienti attualmente positivi. Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.450.150 (ieri erano 1.398.024: in 24 ore sono stati fatti +52.126 tamponi). I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 183.957 (ieri erano 181.228), con un incremento di 2.729 in un giorno. I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 51.600. Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 24.134 (-772 rispetto a ieri quando erano 24.906). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.471 (-66 rispetto a ieri quando erano 2.537). Salgono a 81.104 le persone in isolamento domiciliare, contro i 80.758 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: 203 vittime e 1.388 i pazienti dimessi in 24 ore

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 21 aprile

Regione Lombardia| La diffusione del Covid-19 in Lombardia (21 aprile 2020)

L’assessora alla Famiglia della Lombardia, Silvia Piani, ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. Il numero delle persone attualmente positive è -609 in 24 ore (ieri, 20 aprile, erano stati rilevati +735 nuovi casi), per un totale di 67.931 casi totali registrati sin dall’inizio della pandemia (+960 rispetto a ieri quando ammontavano a 66.971). I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 203 (ieri erano decedute +163 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 12.579 , mentre ieri si attestavano a 12.376. I pazienti in terapia intensiva sono 851: -50 nelle ultime 24 ore, ieri erano 901. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 9.805 (-333 rispetto a ieri quando erano 10.138). Le persone guarite sono in tutto 21.374. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 277.197 (ieri erano 270.486).

La situazione nelle province lombarde

Regione Lombardia | La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde (21 aprile 2020)

Bergamo 10.788 (+50)

10.788 (+50) Brescia 12.078 (+74)

12.078 (+74) Como 2.592 (+42)

2.592 (+42) Cremona 5.641 (+50)

5.641 (+50) Lecco 2.093 (+13)

2.093 (+13) Lodi 2.751 (+11)

2.751 (+11) Monza e Brianza 4.211 (+54)

4.211 (+54) Milano 16.520 (+408)

16.520 (+408) Mantova 2.933 (+20)

2.933 (+20) Pavia 3.705 (+64)

3.705 (+64) Sondrio 966 (+6)

966 (+6) Varese 2.251 (+55)

Le terapie intensive in Lombardia

Regione Lombardia | I pazienti ricoverati in terapia intensiva in Lombardia (21 aprile 2020)

La diretta da Palazzo Lombardia

Lukaku: «A dicembre 23 giocatori con tosse e febbre»

ANSA/FRANCO DEBERNARDI | L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku esulta dopo un gol

«Abbiamo avuto una settimana libera a dicembre. Siamo tornati e, giuro, che 23 giocatori su 25 erano malati. Non è uno scherzo». A dirlo è l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku. Lo fa sulla pagina Instagram di Bobo Vieri, con Kat Kerkhofs, presentatrice e moglie di Mertens. «Abbiamo giocato in casa contro il Cagliari e dopo 25 minuti Skriniar ha dovuto lasciare il campo. Non poteva andare avanti, e quasi svenne. Tutti tossivano e avevano la febbre. Non abbiamo mai fatto test per il Covid-19 in quel momento, quindi non lo sapremo mai con certezza», dice ancora.

L’attaccante racconta ancora: «Sono tornato in Italia. Ci è stato permesso di tornare a casa per un po’, ma siamo stati rapidamente richiamati perché il campionato potrebbe ricominciare», in cui spiega come i giocatori stranieri siano stati richiamati dal club nerazzurro. «Il mio compagno di squadra Diego Godin, ad esempio, ha dovuto prendere tre voli per arrivare in Uruguay. Dopo alcuni giorni, è dovuto tornare. Eravamo tutti in uno stato di choc sul fatto che dovessimo tornare. Nella nostra chat di gruppo, tutti hanno temuto la quarantena di altre due settimane».

«Se temo il virus? Mia mamma ha il diabete. Questo è il mio più grande choc», dice ancora il giocatore. «È la mia migliore amica. Ogni quattro ore chiamo per sapere se ha bisogno di qualcosa».

Conte al Senato: «50 miliardi nel Dl aprile. Sul Mes ultima parola al Parlamento»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte

Mes, opposizione, Ue casa comune, fondi per combattere la crisi da Coronavirus. Sono solo alcuni del passaggi toccati dal premier Giuseppe Conte nella sua informativa al Senato, iniziata alle 15 (mentre alle 17 è atteso a Montecitorio). Nei punti delineati dal presidente del Consiglio a palazzo Madama per la gestione dell’emergenza Covid-19, Conte ha ricordato che sarà prima di tutto necessario «mantenere e far rispettare le misure distanziamento sociale e verrà promosso l’utilizzo di dispositivi di protezione individuale fino a quando non sarà disponibile un vaccino», dice Conte. «Verranno rafforzate le reti sanitarie del territorio, servizi di prevenzione, con particolare attenzione alle Rsa e case di cura».

Un passaggio fondamentale è poi quello sull’Europa, visto l’appuntamento di giovedì con il Consiglio europeo. «L’Ue e l’Eurozona non possono permettersi di ripetere gli errori commessi nella crisi finanziaria del 2008, quando non si riuscì a dare una risposta comune», dice Conte. «È un rischio che non ci possiamo permettere di correre perché il fallimento nel produrre una risposta adeguata e coraggiosa provocherebbe un grave danno allo stesso progetto europeo».

La diretta dal Senato

Il testo dell’informativa sul Covid-19

«Ho sempre avuto la massima premura affinché fosse preservato il delicato equilibrio tra i valori coinvolti, tutti di rango costituzionale», assicura il premier, ribadendo la necessità di coinvolgere il Parlamento in tutte le fasi dell’emergenza, anche nel rafforzamento della strategia di mappatura dei contatti sospetti attraverso l’App di contact tracing Immuni. «Che dici? Non sfottere! Bugiardo! Vergogna», gli rispondono i senatori della Lega quando Conte assicura il «massimo dialogo» all’opposizione nell’emergenza. «Un pò di rispetto, per cortesia», li richiama la presidente del Senato Elisabetta Casellati.

«Sull’ormai strafamoso Mes si è alimentato nelle ultime settimane un dibattito che rischia di dividere l’Italia in opposte tifoserie” ma l’intento è procedere con la “massima cautela”. «Chi esprime dubbi su questa linea di credito contribuisce a un dibattito democratico e costruttivo. Ritengo che questa discussione debba avvenire in modo pubblico, trasparente, in Parlamento, al quale spetterà l’ultima parola».

Le Iene: «Mascherine agli ospedali e conflitto di interessi del viceministro Sileri?»

Ansa | Il viceministro della Salute Pier Paolo Sileri

«Le mascherine per la ventilazione fornite a vari ospedali pubblici sono sicure? Potrebbe esserci anche un conflitto di interessi? Indaga Filippo Roma stasera a #LeIene dalle 21.10 su Italia1». Il programma Le Iene annuncia così la puntata di stasera, con Filippo Roma e Marco Occhipinti, che raccolgono alcune testimonianze «sulle forniture di mascherine per la ventilazione a vari ospedali pubblici e sul ruolo la moglie del viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri».

Alcune ditte, si legge sul sito del programma, «vendono mascherine che secondo la scheda tecnica di chi le produce sarebbero solo disinfettabili, come sterilizzabili, cioè zero batteri. Nonostante questo, sono comunque sicure?», si chiedono gli autori di Italia 1. Con Filippo Roma che chiede conto al viceministro della Salute Pier Paolo Sileri di un passaggio che coinvolgerebbe la moglie, che «lavorerebbe come agente rappresentante in un’azienda che ha fornito queste mascherine al Policlinico Umberto I di Roma, con un appalto confermato appena dieci giorni dopo che Sileri era stato nominato viceministro».

«Sinceramente io che vi devo dire che ne so, chiedetelo alla ditta che fornisce il materiale», dice Sileri. «Mia moglie di quella ditta è l’ultima l’ultima, l’ultima della catena, cioè potere decisionale zero. Dammi tutta la lista delle ditte e io mi attivo per primo, una per una chiederò chiarimenti io personalmente a partire da questa. Per me la cosa è ancora più grave quando è stata fatta una gara, ci sarà stata una commissione possibile che quella commissione non se n’è accorta?».

In tempi di epidemia, lo sciopero è in smart working

In tempi di lockdown, pandemia e lavoro da casa, capita anche che le trattative sindacali (rigorosamente in videocall) non vadano come sperato, che non si trovi accordo – sulla cassa integrazione – e che si proclami lo sciopero. Virtuale. È quello che hanno indetto i 160 dipendenti della Scai Finance, azienda informatica del gruppo Scai del vice-presidente dell’Unione Industriali di Torino, Massimiliano Cipolletta.

L’azienda, fino a ora, ha disposto gli ammortizzatori sociali solo per 24 su 160 dipendenti, e la misura viene ritenuta «inaccettabile» dai sindacato. «Per questo motivo il mancato accordo sindacale sull’erogazione dell’anticipo dell’indennità di cassa risulta ancora più iniquo e ingiustificato: la ridicola riduzione dei costi per l’azienda si contrappone ad un impatto economico devastante per i colleghi coinvolti dalla cassa e le loro famiglie».

500 euro a famiglia per le vacanze (in Italia): la proposta di Italia Viva (e della ministra Bonetti)

ANSA/ETTORE FERRARI | La ministra delle Pari opportunità e della Famiglia Elena Bonetti

«Ho proposto un bonus di 500€ per famiglia da spendere per le vacanze in Italia. Serve alle famiglie, specie con minori. Serve al mondo del turismo: una piccola boccata d’ossigeno per un’industria in ginocchio». A scriverlo, in un tweet, è Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, il partito fondato dall’ex premier Matteo Renzi, ritwittata dalla ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia Elena Bonetti.

Fondo artigiani, primi sussidi per 550mila lavoratori

ANSA

Il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA), costituito da Confartigianato, Cna, Casartigiani, Claai, Cgil, Cisl e Uil sta erogando «i primi contributi di sostegno al reddito ai lavoratori delle imprese artigiane previsti per l’emergenza Covid-19»: ora per circa 3,5 milioni di euro, diventeranno più di 200 milioni entro la fine del mese. E le aziende artigiane che hanno già richiesto il contributo sono più di 145mila: a beneficiarne saranno oltre 555mila lavoratori. È la Lombardia la Regione che ha presentato più domande al momento, seguita da Emilia-Romagna e Veneto. Tra le città, Torino è in testa.

«Stiamo procedendo con la massima velocità per garantire sostegno ai dipendenti delle imprese artigiane e alle loro famiglie», spiega Fausto Cacciatori, presidente del Fondo. «A fronte delle domande ad oggi pervenute si rendono necessarie ingenti risorse per le nove settimane previste dal Decreto Ministeriale e ogni lavoratore, per lo stesso periodo, riceverà più di 2mila euro netti. Stiamo accelerando perché vogliamo che il tessuto delle nostre imprese, cuore pulsante del Paese, arrivi intatto all’appuntamento con la ripresa economica. Non vogliamo lasciare indietro nessuno».

La pandemia provoca in Italia un crollo mai visto dell’economia: -15% del Pil nel primo semestre

EPA/Marta Perez

«L’economia internazionale, già indebolita nello scorso biennio, è stata travolta dalla pandemia di COVID-19». È quanto si legge nella nota congiunturale di aprile dell’ufficio parlamentare di bilancio. Il tentativo è quello di analizzare i «primi effetti dello shock che ha investito, sia pure con tempi e intensità differenti, l’economia mondiale». Effetti «comparabili in tempi di pace soltanto a quelli della grande depressione del 1929». Le attività produttiva e gli scambi vanno a picco, «arriva la recessione globale».

La pandemia, dalla Cina a tutto il mondo, «ha cambiato radicalmente il quadro, determinando un peggioramento dell’attività e dell’outlook senza precedenti». Nei primi due trimestri del 2020 il Prodotto interno lordo «si ridurrebbe cumulativamente di circa quindici punti percentuali». Se l’epidemia dovesse regredire «l’attività tornerebbe a espandersi nel trimestre estivo». Ma sono stime da prendere con le pinze, si avverte. L’incertezza è l’unica certezza.

I sindacati: «Subito protocolli sanitari nelle carceri»

Protocolli sanitari nelle carceri: è quanto chiedono i sindacati degli agenti penitenziari di Cgil, Cisl e Uil, denunciando un silenzio assordante da parte del Dipartimento amministrazione penitenziaria. I problemi evidenziati da Sappe, Osapp, Uilpa Pp, Sinappe, Fns Cisl, Uspp e Fp Cgil in una nota congiunta parlando di «precari approvvigionamenti di dispositivi di protezione» e chiedendo «concreti ed efficienti protocolli sanitari, a tutela dell’incolumità fisica di tutta la collettività penitenziaria».

Le rappresentanze sindacali chiedono anche «di sottoporre tutto il personale a test sierologici o tamponi, al fine di individuare anche soggetti asintomatici, di adeguare i dispositivi di protezione, di avviare percorsi formativi, attivare protocolli sanitari nonché di le sanificazioni negli ambienti di lavoro. Andremo avanti nella nostra lotta fino a quando non vedremo cambi di rotta e seri autorevoli indirizzi. Saremmo anche disposti a scendere immediatamente in piazza, per manifestare il nostro dissenso, ma siamo responsabilmente consapevoli degli imperativi normativi attuati in questo triste momento storico, ma non escludiamo gli eventuali interessamenti dei nostri uffici legali».

La Serie A vuole ricominciare: «Se il Governo lo consentirà»

ANSA / MATTEO BAZZI | Matthijs De Ligt e Stefan De Vrij durante Inter – Juventus del 6 ottobre 2019

La Lega Serie A compatta: l’obiettivo è quello di portare a termine la stagione, con una delibera approvata all’unanimità. Anche da quelle squadre, per esempio Torino e Brescia, che erano contrarie alla ripresa. L’assemblea infatti «ha confermato, con voto unanime di tutte le venti Società collegate in video conferenza, l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020, qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza».

Nel frattempo, secondo quanto riporta l’Ansa, il pool diretto dal Politecnico di Torino collaborerà con il Coni per studiare la ripresa delle attività sportive. Le prime indicazioni arriveranno tra sette giorni. Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha chiesto al Politecnico di applicare l’approccio del documento ‘Ognuno protegge tutti’ in vista della Fase 2, per capire come condurre l’attività sportiva in futuro.

Estate e Covid-19, Rezza: «In spiaggia solo con distanziamento»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il direttore del dipartimento Malattie Infettive dell’Istituto Superiore di Sanità Giovanni Rezza

Andare in vacanza? È questo l’augurio, certo. Ma solo in caso di conferma dell’attuale trend nella situazione epidemiologica. E solo rispettando scrupolosamente, in spiaggia e al mare, «il distanziamento sociale». A parlare all’Ansa è il direttore del Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità Gianni Rezza. «Per parlare di vacanze è ancora un pò presto, ribadisce come fatto nei giorni scorsi. Ed è necessaria cautela», dice l’esperto.

«Il virus, purtroppo, non scomparirà», ribadisce Rezza. «Saranno quindi necessari più controlli e vanno pensate modalità di sicurezza, dal numero di ombrelloni a distanza nei lidi, ad esempio, allo scaglionamento delle presenze». Al momento non ci sono evidenze scientifiche di trasmissione del SarsCov2 attraverso acqua marina o sabbia. Il problema da affrontare è quindi «quello del distanziamento tra le persone, con la priorità di evitare assembramenti»: una questione complessa che coinvolge anche l’aspetto degli spostamenti per raggiungere i luoghi di villeggiatura.

Mascherine: riserva per le Regioni e sequestri dal Viminale

Ansa | Mascherine protettive

«Ci sono 40,3 milioni di mascherine nei magazzini delle Regioni, aggiornato a ieri. Servirà per fronteggiare picchi di domanda o rigurgiti dell’emergenza. Ormai questo argomento delle mascherine lo possiamo accantonare, ha lasciato il passo a ulteriori questioni». A dirlo è in conferenza stampa il commissario straordinario Domenico Arcuri. «Continuiamo una massiccia distribuzione, sono soddisfatto della trasparenza delle Regioni che dichiarano di averne un po’ più di quelle che gli servono». Arcuri confida anche che «in qualche giorno il problema del prezzo massimo delle mascherine non ci sarà più. Sono molto confidente che siamo vicini alla soluzione».

Nel frattempo il Viminale fa sapere di aver sequestrato 390mila mascherine chirurgiche sequestrate nell’ultima settimana.

In generale, ha detto la ministra dell’Interno, dall’11 marzo sono stati 9 milioni i cittadini controllati dalle forze dell’ordine ai fini delle prescrizioni sul contenimento del Coronavirus: sono stati registrate 330mila violazioni. «C’è stato un grande senso di responsabilità da parte dei cittadini», dice Lamorgese alla Camera. Agli operatori delle forze di polizia sono state distribuite 1,7 milioni di mascherine.

A Vò Euganeo parte la Fase 3

Ansa | Luca Zaia

Mentre tutta Italia parla di Fase 2, a Vo’ Euganeo (Padova), primo focolaio di Coronavirus in Veneto, il governatore Luca Zaia – insieme al virologo Andrea Crisanti – annuncia la fase 3 con un nuovo studio dopo i due campionamenti già avvenuti.

«Lo studio vuole capire cosa succede quando si trasmette il virus da un individuo all’altro, ma vogliamo anche studiare la genetica di tutti gli abitanti di Vo’», spiega Crisanti. Il progetto, con il coinvolgimento dell’Università di Padova, «molto costoso», ha ricevuto «finanziamenti nazionali e internazionali». A Vò «faremo il terzo tampone per verificare che tutti siano effettivamente negativi e faremo un prelievo di sangue», dice ancora il virologo l’Università di Padova.

Piano scuola, al via il Comitato di esperti

ANSA/ETTORE FERRARI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

Lucia Azzolina, ministra dell’Istruzione, ha istituito un Comitato di esperti che lavorerà presso il suo dicastero sulla formulazione e la presentazione di idee e proposte per la scuola, collegate da un lato alla pandemia di Coronavirus e alla lotta al contagio ma anche, dall’altro, all’occasione di migliorare l’intero apparato di istruzione del paese.

Ho firmato l’atto che istituisce presso il Ministero dell’Istruzione il comitato di esperti che ci aiuterà a mettere a… Gepostet von Lucia Azzolina am Dienstag, 21. April 2020

Al comitato spetterà il compito di formulare proposte sul prossimo anno scolastico, ma anche sull’annosa questione dell’edilizia scolastica, dell’innovazione digitale su cui tanto c’è da fare e messa alla prova dal lockdown, sul reclutamento del personale, e sul rilancio della qualità del servizio scolastico.

App sì, no, forse

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese durante un Question Time alla Camera dei deputati

«Le app di tracciamento possono essere utili, ma è necessario garantire la sicurezza dei dati di 60 milioni di italiani». È un’esigenza «irrinunciabile». A intervenire nel dibattito sulle app di tracciamento per la fase 2 e sulla loro obbligatorietà o meno, si inserisce anche la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese. La titolare del Viminale, in audizione in Commissione Affari costituzionali della Camera, ha anche poi avvertito che la pandemia non blocca affatto le attività della criminalità organizzata.

«Ci sono margini di inserimento della criminalità organizzata nella fase di riavvio delle attività economiche». Lamorgese avverte quindi sulla delicatezza, da questo punto di vista, della Fase 2, per cui «abbiamo dunque sollecitato la massima attenzione delle forze di polizia per intercettare nuove dinamiche nelle azioni criminali». Necessaria infatti «attenzione sulle erogazioni pubbliche».

Arcuri: «La app non sarà obbligatoria»

Sulla app di contact tracing interviene anche il commissario straordinario Domenico Arcuri: non sarà obbligatoria, assicura. «La app sarà e resterà volontaria». Ma l’alternativa resta la privazione della libertà di movimento. Il contact tracing «è una modalità per garantire che in qualche modo vengano conosciuti e tracciati i contatti che le persone hanno, molto importante se qualcuno si contagia. Possono essere usati per contenere la diffusione del virus. In tutto il mondo alleggerire il contenimento significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone; l’alternativa sarebbe non alleggerire le misure, privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto».

Gli effetti collaterali della pandemia: nella cannabis light è boom dei fatturati

«C’è chi utilizza la cannabis light per rilassarsi in un momento stressante come questo. E c’è chi, non trovandola più in giro, visto che gli spacciatori dovrebbero stare a casa, opta finalmente per il mercato legale». Tra gli effetti che non ti aspetti di questa pandemia e della serrata che ha provocato in molti paesi, Italia inclusa – con strade deserte e disabitate da cui sarebbero spariti quindi anche i traffici illegali di droga – è il boom del fatturato del mercato della Cannabis light.

Un settore altrimenti in crisi prima del Coronavirus a causa delle incertezze legislative nel nostro paese e reduce dalla lotta che era stata mossa dall’ex ministro dell’Interno Matteo Salvini. Open ha raccolto la testimonianza di Stefano Mei e Roberto Calia. Il primo produttore di Cannabis ad Altamura, in Puglia, ha registrato un aumento di fatturato del +420%. Il secondo a Firenze in Toscana, del +600%.

Arcuri: «I numeri continuano a confortarci, ma sulla Fase 2 nessuna scelta frettolosa: il virus è ancora tra noi»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il commissario sull’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri

Con 2.573 italiani ancora ricoverati nelle terapie intensive del Paese, sono altresì presenti 2.659 ventilatori per il supporto della respirazione dei pazienti affetti da Covid-19. Il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri, durante il punto stampa, ha confermato: «Per la prima volta i ventilatori sono più dei ricoverati in terapia intensiva, i numeri cominciano a confortarci. Questo ci da maggiore forza per andare avanti. Da oggi la distribuzione dei ventilatori avviene con più tranquillità».

Arcuri: «Procedere senza fretta e con responsabilità»

Quanto alla ripresa delle attività, Domenico Arcuri ha sottolineato come non si debba assumere «nessuna decisione frettolosa, ma anzi è necessario che tutti siano più consapevoli e responsabili», poiché «il virus è ancora tra noi». Certo, prosegue Arcuri, «abbiamo imparato a contenerlo e i nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi e a fronteggiarlo, a costo di una sostanziale privazione della libertà. Proprio per questo – sottolinea il commissario straordinari – dobbiamo sapere che non è stato sconfitto né allontanato».

Arcuri: «L’alternativa al tracciamento è l’ulteriore privazione della nostra libertà, come accaduto in queste settimane»

Quanto all’app di tracciamento “Immuni”, il commissario straordinario non ha offerto molte alternative. «Il contact tracing – ha spiegato infatti Arcuri – è una modalità per garantire che in qualche modo vengano conosciuti e tracciati i contatti che hanno le persone. E questo strumento è molto importante se qualcuno si contagia, poiché questi dati possono contenere la diffusione del virus e di mappare tempestivamente i contatti delle persone infette». Poche, se non nulle, le alternative. Secondo Arcuri l’alternativa sarebbe «non alleggerire le misure di contenimento del contagio, privandoci dunque della nostra libertà come è accaduto in queste settimane». Insomma, l’alternativa – ad oggi – resterebbe la prosecuzione della quarantena. Tuttavia, Arcuri ci tiene a precisare: «È una farsa immaginare che possa uscire soltanto chi ha scaricato l’app». Quanto alle preoccupazioni sulla privacy e sulla sicurezza il commissario straordinario ha puntualizzato: «La privacy e la riservatezza dei dati è un diritto inalienabile ed irrinunciabile». Di conseguenza, «non sarà da parte mia possibile allocare queste informazioni in un luogo che non sia un’infrastruttura pubblica e italiana».

App «Immuni»: le preoccupazioni di 300 esperti in una lettera indirizzata al governo

Pixabay

Ancora prima del suo arrivo sul “mercato” digitale, l’App di tracciamento dei contagi da Coronavirus «Immuni» continua a far discutere. A sollevare diverse questioni di privacy sull’applicazione è un gruppo di 300 esperti in una lettera aperta ai decisori. «Siamo preoccupati che nell’effettiva messa in campo dell’applicazione (o delle applicazioni) si possano insinuare interessi che hanno priorità diverse da quella della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e che quindi siano adottate e implementate soluzioni in deroga alla normativa a protezione dei dati», si legge nella lettera.

«Ci preoccupano – scrivono – anche alcuni aspetti tecnici riguardanti le specifiche del protocollo alla base del modello tecnologico e sanitario prescelto e del software acquisito che non sono ancora stati sufficientemente chiariti». «La “Risoluzione del Parlamento europeo sull’azione coordinata dell’UE per lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze” del 15 aprile (n.2020/2616(RSP)) ha chiesto espressamente “che la memorizzazione dei dati sia completamente decentralizzata” per le app nazionali di contact-tracing COVID-19», scrivono gli scienziati chiarendo come si tratti di: «Questioni fondamentali in termini di sicurezza e minimizzazione dei dati».

D’Inca: «Possibile “Election Day” a fine settembre»

A confermare l’ipotesi del tentativo di Governo di accorpare in un’unica data autunnale per un unico “election day” in cui portare alle urne gli italiani in sicurezza durante l’emergenza Coronavirus, per votare sia per le Amministrative, sia per le Regionali, sia per il referendum sul taglio dei parlamentari, è il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà, intervenuto ai microfoni di SkyTg24. «Ieri abbiamo approvato un decreto legge, attraverso il quale abbiamo allungato le tempistiche per gli organi regionali, portandole a cinque anni e tre mesi, e le elezioni potranno essere fatte tra il 6 settembre e il primo di novembre», spiega il ministro d’Inca.

«Poi le amministrative possono essere fatte tra il 15 di settembre e il 15 di dicembre, e poi il referendum costituzionale che abbiamo rinviato di 240 giorni. Tutto questo può dare la possibilità di provare, per fine settembre, a prevedere un election day, una giornata in cui, facendo attenzione alle festività ebraiche che cadono in quel periodo, possiamo portare in sicurezza i nostri cittadini a poter esprimere il voto», ha chiosato il ministro per i Rapporti col Parlamento.

Cdm: ok allo slittamento delle elezioni amministrative

Il Consiglio dei Ministri ieri, infatti, ha dato il via libera allo slittamento delle elezioni amministrative a causa della pandemia di Coronavirus. Nel testo del decreto manca ancora una definizione precisa delle finestre temporali entro quando le singole Regioni potranno indire le elezioni.

Tra le ipotesi sul tavolo del Governo vi era infatti quella dell’ipotesi del voto tra la metà di luglio sino al mese di novembre. Il Governo, da parte sua, già nelle settimane precedenti aveva ipotizzato un unico “election day” in autunno, al fine di riunire in un’unica data elezioni regionali, amministrative e il referendum sul taglio dei parlamentari.

L’appello della Fimmg e dell’Andi: «Impossibili gli approvvigionamenti DPI: se si riduce il lockdown rischiamo di dover interrompere le attività»

ANSA

La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale (Fimmg) e l’Associazione Nazionale Dentisti Italiani (Andi), in un comunicato congiunto indirizzato alla Protezione Civile e al ministro della Salute Roberto Speranza, l’impossibilità di approvvigionarsi di dispositivi di protezione individuale adatti a fronteggiare l’emergenza Covid-19. «Nell’ottica di una possibile progressiva riduzione delle misure di distanziamento e dell’attuale stato di “lockdown”, a partire dal 3 maggio p.v. – si legge nella nota – tale impossibilità potrebbe comportare il rallentamento o addirittura l’interruzione forzosa di tutte le attività mediche e odontoiatriche, di cura e di prevenzione svolte dai Medici di famiglia e dagli Odontoiatri, non comprese nei Livelli essenziali di assistenza garantita ai cittadini, con conseguente grave danno per tutti i pazienti, anche in considerazione del rischio medico legale e di contenzioso conseguente un mancato rispetto delle direttive sull’uso dei DPI nelle procedure sanitarie».

La richiesta dei Medici di Medicina Generale e degli Odontoiatri è dunque quella «di una deroga alle misure previste nelle ordinanze, affinché siano rese disponibili significative quantità di DPI anche per l’uso dei Medici di famiglia convenzionati e degli Odontoiatri o, in alternativa che vengano autorizzate le strutture produttive e distributive del comparto a fornire dispositivi a prezzi imposti, vicini a quelli abitualmente praticati nel periodo pre COVID 19, per impedire inaccettabili speculazioni».

Sale a 141 il bilancio dei medici morti

Nel suo drammatico bollettino quotidiano la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) tiene traccia dei camici bianchi che hanno perso la vita durante questa emergenza Coronavirus. Un bollettino che si aggrava ora dopo ora. Le ultime 4 vittime sono Oscar Ros (specialista in Igiene e Medicina preventiva), colpito da Covid-19, Silvio Marsili (Pediatra in pensione), Luciano Abruzzi (Neurologo) e Andrea Farioli (Medico epidemiologo impegnato nella ricerca su Covid-19), le cui cause del decesso sono ancora da accertare. Il totale dei medici deceduti dall’inizio dell’epidemia, rileva la Fnomceo, sale così a 141.

Ad Aosta un bambino è nato positivo al Coronavirus da madre contagiata

ANSA | Aosta: l’ospedale Beauregard

All’Ospedale Beauregard di Aosta, nella notte tra di giovedì e venerdì della scorsa settimana, è nato un bambino positivo al Coronavirus da madre altresì positiva al Covid-19. La madre ha partorito con 38 di febbre e subito dopo il parto il neonato è stato sottoposto a tampone, che il giorno seguente ha dato il risultato del contagio. Lo si apprende da fonti Ansa. Al netto di questa situazione i reparti di ostetricia e pediatria dell’Ospedale sono stati immediatamente riorganizzati, al fine di contenere i potenziali contagi.

Perquisizioni al Don Gnocchi di Milano

Ansa/Matteo Corner | L’esterno dell’Istituto Palazzolo don Gnocchi a Milano, 11 Aprile 2020

Sono in corso le perquisizioni della Guardia di Finanza di Milano presso l’Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi, a margine dell’inchiesta della Procura sulla gestione delle Rsa durante la pandemia di Coronavirus, che ha causato la morte di centinaia di anziani ricoverati nelle case di riposo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, presso il Don Gnocchi, sarebbero morti 145 anziani.

Gli indagati al Don Gnocchi di Milano

Tra gli indagati per epidemia e omicidio colposi vi sono il direttore generale della struttura Antonio Dennis Troisi, la direttrice sanitaria Federica Tartarone e il direttore dei servizi medico-socio-sanitari della struttura Fabrizio Giunco. Tra gli indagati figura anche il presidente della cooperativa Ampast, Papa Wall Ndiaye, i cui lavoratori prestano servizio proprio all’interno dell’Istituto Palazzolo Don Gnocchi. Le Fiamme Gialle stanno sequestrando dispositivi informatici, registri, fascicoli personali, cartelle cliniche dei pazienti malati o deceduti, oltre a bozze, agende, carte di lavoro.

Le denunce mosse verso i vertici del Don Gnocchi

Le indagini sulla struttura sono nate da un esposto di alcuni lavoratori dell’Istituto che hanno contestato ai vertici del Don Gnocchi di aver celato «moltissimi casi di lavoratori contagiati da Covid-19, benché ne fossero a conoscenza almeno dal 10 marzo», nonché di aver «impedito ai lavoratori l’uso delle mascherine per non spaventare l’utenza». Ad assisterli vi è l’avvocato Romolo Reboa che ha dichiarato: «Mi auguro che la GdF rinvenga le prove di quelli che erano i protocolli operativi in seno all’Istituto dall’inizio dell’anno, il numero dei deceduti e le copie degli avvisi di morte inviati ai comuni di residenza, dato che ai nostri assistiti o non sono stati inviati o sono stati trasmessi incompleti, cioè omettendo le pagine ove sono le cause della morte, viceversa fondamentali in una inchiesta ove, a causa dell’emergenza Covid-19, la procura della Repubblica non ha potuto disporre l’autopsia sulle salme dei tanti deceduti».

Aumentano le Rsa sotto indagine in Lombardia: ora sono 22

ANSA

Sono salite a 22 le residenze di assistenza sanitaria (Rsa, ndr), in particolare quelle per anziani, a finire sotto inchiesta per aver violato le norme anti-contagio durante della pandemia di Covid-19. Le accuse vanno dall’epidemia colposa, all’omicidio colposo plurimo, ma anche la violazione delle norme anti-infortuni. Quest’ultima ipotesi d’accusa è legata al fatto che molti lavoratori delle Rsa, assistendo i pazienti positivi sono rimasti a loro volta contagiati: ciò rappresenta un infortunio sul lavoro e pertanto si indaga se i datori di lavoro abbiano preso tutte le misure necessarie per evitare il contatto.

Al contempo Le Fiamme Gialle, continuano a procedere nell’acquisizione di documentazione (sia in Regione, sia nelle diverse Rsa) per valutare se vi siano state negligenze e mancato rispetto delle misure di contenimento del contagio. Ma tra le varie documentazioni, alcuni gestori delle Rsa sostengono di esser stati obbligati a lavorare «in assenza di un reale piano pandemico». Nel frattempo ieri, 21 aprile, il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano ha iniziato a raccogliere le prime testimonianze dei lavoratori e di alcuni parenti degli anziani morti nel Pio Albergo Trivulzio di Milano dove, dal primo marzo, sono deceduti 143 anziani.

La mappa dei contagi nelle Rsa

ANSA / MATTEO BAZZI | L’ingresso del Pio Albergo Trivulzio a Milano

Sono stati resi pubblici dall’Istituto superiore di Sanità i dati sul contagio da Coronavirus nelle strutture residenziali e sociosanitarie in Italia. L’indagine è stata condotta su un campione di 1.082 strutture ed è emerso che dal primo febbraio al 14 aprile 2020 si sono verificati in tutto 6.773 decessi tra i degenti. Nel 40,2% dei casi (ovvero 2.724 su 6.773), le morti sono avvenute con infezioni da Covid-19 o per patologie simili all’influenza. I casi nella sola Lombardia sono più di 1.600 (su 3.045 decessi totali), circa 300 (su 520) in Emilia-Romagna. I 3.045 decessi della Lombardia rappresentano il 45 per cento rispetto ai 6.773 totali. Seguono il Veneto con il 16,1% e il Piemonte con il 10,1.

Conte: «Dal 4 maggio partiremo con le riaperture», ma vi saranno differenze da Regione e Regione

. ANSA / Filippo Attili – Ufficio stampa Palazzo Chigi | Il Premier Giuseppe Conte al lavoro a Palazzo Chigi, Roma, 05 aprile 2020

«Mi piacerebbe poter dire: riapriamo tutto. Subito. Ma una decisione del genere sarebbe irresponsabile», poiché «farebbe risalire la curva del contagio in modo incontrollato e vanificherebbe tutti gli sforzi che abbiamo fatto sin qui». A comunicarlo in un post su Facebook è il premier Giuseppe Conte, parlando del piano nazionale che verrà messo in atto dal 4 maggio, in vista di un allentamento delle misure di contenimento del Coronavirus commisurato alle possibilità e alle peculiarità di ciascuna Regione, che tenga conto di numerosi aspetti, a partire dai flussi sui trasporti pubblici.

Conte: «Non ci affideremo all’improvvisazione e il Governo si assumerà la responsabilità delle scelte»

«In questa fase non possiamo permetterci di agire affidandoci all’improvvisazione», così come «Non possiamo affidarci a decisioni estemporanee pur di assecondare una parte dell’opinione pubblica o di soddisfare le richieste di alcune categorie produttive, di singole aziende o di specifiche Regioni», spiega il premier. Entro questo fine settimana, il Conte conta di analizzare il piano di riapertura, approfondendo i vari dettagli. «Alla fine, ci assumeremo la responsabilità delle decisioni, che spettano al Governo e che non possono essere certo demandate agli esperti, che pure ci offrono una preziosa base di valutazione. Assumeremo le decisioni che spettano alla Politica come abbiamo sempre fatto: con coraggio, lucidità, determinazione. Nell’esclusivo interesse di tutto il Paese», chiosa Conte.

Di Maio: «È stato doloroso spegnere i motori dell’Italia, ma la vita viene prima di tutto. Massima fiducia a Conte»

EPA/STR | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

«È stato doloroso spegnere i motori dell’Italia, chiudere le aziende, imporre incredibili sacrifici. La vita, però, viene prima di tutto». A dirlo in un’intervista al quotidiano Avvenire è il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. «Non possiamo correre il rischio di aprire troppo presto – ribadisce Di Maio in linea con le dichiarazioni diffuse in mattinata dal premier Giuseppe conte – Una seconda ondata dell’epidemia sarebbe il colpo di grazia e la politica ha il dovere di evitarlo». Ed è proprio verso la figura di Conte e sul suo ruolo di leadership che Di Maio invita tutti a «sostenere Conte» e, al contempo, a frenare le liti sul Mes, in particolare in vista del Consiglio europeo del 23 aprile, quando i Paesi membri verranno chiamati ad approvare il pacchetto di aiuti economici per il Coronavirus.

Fonti Ue: «Durante il vertice del Consiglio Europeo non si discuterà di Recovery fund o Coronabond»

EPA/JOHN THYS / POOL | Charles Michel, il presidente del Consiglio Europeo

Secondo quanto apprendono fonti Ue dell’Ansa, durante la videoconferenza di giovedì del Consiglio Europeo, i leader si limiterà alla scelta di appoggiare o meno la decisione presa dall’Eurogruppo, «ma non darà tutte risposte sui numeri del prossimo bilancio Ue o su quali strumenti innovativi saranno messi in campo per dare una risposta», tra cui i Recovery fund o i Coronabond, che sono proprio gli strumenti di aiuto economico a cui punta il Governo italiano.

Fontana: «Riaperture regionalizzate? Si avranno più danni che vantaggi»

ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana

«C’è una tale interconnessione tra le filiere produttive e tra le varie attività commerciali che c’è veramente il grosso rischio che faccia più danni che vantaggi una apertura a spizzichi e bocconi e a macchia di leopardo». A dirlo è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore lombardo, intervenendo a Radio24, si è detto «convinto che la riapertura debba avvenire quando il rischio del contagio si sia concluso o sia vicino alla conclusione su tutto il territorio».

Fontana: «Da due anni chiedevamo di assumere medici»

Il presidente della regione più colpita dalla pandemia di Coronavirus ha poi dichiarato che se in passato «avessimo potuto assumere più medici e infermieri, avendo le risorse per farlo, ed essendoci invece impedito da una legge nazionale forse avremmo potuto affrontare con meno ansia anche questo evento». «Noi stiamo chiedendo da due anni di darci la possibilità di assumere più medici ed infermieri e quando parlavo di autonomia usavo sempre questo esempio. Purtroppo la storia mi ha dato ragione», ha dichiarato il governatore della Lombardia.

Fontana: «L’Ospedale in Fiera Milano? Potrebbe servire in futuro, anche se non me lo auguro»

Quanto alle polemiche sull’Ospedale Covid-19 in Fiera Milano e contenente solo 3 pazienti ricoverati e afflitto dalla carenza di personale medico-sanitario, Fontana ha spiegato che in quanto Regione era loro compito «preparare una diga nel caso in cui si fosse verificato il superamento dell’argine da parte dell’epidemia». «Può servire per il futuro ma mi auguro non debba mai servire», ha chiosato Fontana.

Gallera contro le polemiche sulla gestione dell’emergenza da parte della Lombardia: «Triste si facciano processi mediatici a senso unico»

LUIGI MISTRULLI | L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, intervenendo ai microfoni di Mattino 5, ha commentato le accuse di ritardo nella gestione dell’emergenza Coronavirus, rivolte da più parti alla gestione della giunta guidata dal presidente Attilio Fontana. «Trovo triste che in una fase come questa, invece di concentrare i nostri sforzi nel mettere in sicurezza il Paese, si facciano soltanto i processi mediatici, peraltro a senso unico», ha dichiarato l’assessore Gallera.

L’assessore Gallera, inoltre, è intervenuto sul tema delle riaperture a livello nazionale e territoriale. «Penso che ci sia davvero bisogno di una strategia nazionale – spiega l’assessore al Welfare lombardo – ma sarebbe più intelligente aprire per categorie produttive che garantiscono la sicurezza». «Invece di rendere merito al fatto che noi qui abbiamo vissuto una situazione straordinaria e grazie alla nostra determinazione nel chiedere misure dure e rigide, che poi si sono sviluppate in tutta Italia – ha proseguito Gallera – abbiamo aiutato il resto del Paese a evitare quello che abbiamo vissuto e siamo raccontati come quelli che hanno avuto una situazione ordinaria e hanno creato dei problemi. È il rovesciamento della realtà».

Parla Mattia, il paziente uno di Codogno: «Sono un miracolato. Il coma è come un limbo: pensavo di essere nell’anticamera della morte»

ANSA

Una vita stravolta in due mesi: è quella del 38enne Mattia, il paziente 1 di Codogno, la prima persona in Italia a ricevere una diagnosi di positività al SARS-CoV-2, senza aver avuto apparentemente contatti stretti con persone positive. «Mi sono ammalato, stavo per morire, poi mi sono svegliato e ho visto nascere mia figlia». Nel mentre il padre è morto, la madre è risultata altresì positiva al Covid-19, così come la moglie incinta che successivamente ha partorito una bambina sana, Giulia. «Il mio caso – prosegue Mattia – può aiutare altri infetti a non mollare, i medici a continuare nell’impresa che rimette al centro il ruolo della scienza, i politici ad assumere decisioni che mettano sempre la vita al primo posto».

Palù: «Il Coronavirus non colpisce solo i polmoni: è molto più complesso e colpisce anche altri organi»

Il virologo Giorgio Palù, docente emerito di microbiologia a Padova

«Molte notizie sul Covid-19 le stiamo acquisendo anche dalle autopsie. In Italia ne abbiamo fatte molte, sembra che i cinesi ne abbiano fatte meno di noi, erano presi a controllare la popolazione e si sono poco preoccupati di studiare i cadaveri». A dirlo ai microfoni i Radio Anch’io il virologo Giorgio Palù, docente emerito di microbiologia a Padova. «Stiamo acquisendo sempre più notizie dagli studi scientifici, questa malattia non è solamente una infezione polmonare, ma qualcosa di molto più complesso di quello che sospettavamo all’inizio – ha spiegato il virologo – È una infiammazione generalizzata che colpisce vari organi che vanno dall’endotelio al cuore, ai reni, addirittura anche al sistema nervoso centrale, e ci sono questi episodi microtromboembolici che possono a loro volta aggravare».

Brusaferro (Iss): «Dal 4 maggio possiamo iniziare a rilassare alcune misure. Restano vietati i grandi assembramenti»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità

Anche il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, è convinto che a partire dal 4 maggio si possano allentare alcune misure del lockdown. Il tutto per «misurare ciò che avviene e fare un passettino in più settimana dopo settimana monitorando sempre ciò che succede». «Siamo in una fase di controllo della circolazione del virus e questo è un dato positivo. Lo sforzo dei cittadini sta dando i suoi risultati», ha proseguito il direttore dell’Iss, intervenendo ai microfoni di Rai Radio 2.

Brusaferro (Iss): «Fase delicata: il 90% degli italiani non ha contratto il virus e non è immunizzato»

«Ora dobbiamo affrontare un’altra fase altrettanto delicata e difficile, che è quella di cambiare un po’ le nostre vite e con cautela, passo dopo passo, provare a ripartire nei singoli settori – ha osservato Brusaferro – Bisogna trovare un modo di convivere con questa infezione, facendo sì che circoli il meno possibile. L’obiettivo finale sarà quello di avere il vaccino e di immunizzare tutti i cittadini». Già, perché «le persone che sono state immunizzate sono una minoranza assoluta: la larghissima maggioranza degli italiani, parliamo circa del 90%, non ha avuto contatto con il virus. E quindi è potenzialmente suscettibile. Questo numero fa sì che l’immunità di gregge sia molto lontana», ha spiegato il professor Brusaferro.

Brusaferro (Iss): «Ripartire con grande attenzione: se i casi dovessero aumentare bisognerà fare un passo indietro»

Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità ha poi sottolineato: «Dovremmo muoverci con grande attenzione in tutti in contesti perché una persona portatrice può far ripartire il nuove di nuovi casi. È molto importante che accanto alle nuove misure si misuri costantemente il numero di nuovi casi. Dovessero aumentare, bisognerà fare un passo indietro. Viceversa, potremmo pensare di fare dei passi in avanti».

Brusaferro (Iss): «Concerti? È ormai un dato di fatto che i grandi assembramenti non sono consentiti»

Brusaferro, inoltre, ha fatto intendere che pensare di andare ai concerti, ma anche solo pensare di poter prendere i mezzi pubblici come prima della pandemia sarà impossibile, perché «Siamo tutti consapevoli ormai che raduni o assembramenti di centinaia o migliaia di persone in spazi ristretti non ci sono consentiti».

I Vigili del Fuoco del Regno Unito cantano “Bella ciao” per i colleghi italiani

I componenti della Fire Brigades Union (i vigili del fuoco del Regno Unito riuniti in un sindacato che conta circa 45mila professionisti, ndr) hanno realizzato un video in sostegno dei Vigili del Fuoco italiani, in cui cantano Bella Ciao. «Con le parole di Bella Ciao, mandiamo un messaggio di solidarietà ai Vigili del fuoco e ai lavoratori in Italia e in tutto il mondo – spiega la Fire Brigades Union – Siamo uniti oltre i confini. Solidarietà ai nostri compagni in tutti i Paesi».

L’Albania ancora una volta a fianco dell’Italia: arrivati a Roma 60 infermieri

La squadra di 60 infermieri arrivata a Roma dall’Albania per aiutare il al personale medico-sanitario italiano nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus

Non si arresta l’ondata di solidarietà da parte dell’Albania. A un mese di distanza dall’invio di una squadra di 30 medici e infermieri per aiutare le zone più colpite dal Covid-19, sono giunti in Italia, all’aeroporto di Fiumicino, ulteriori 60 infermieri albanesi, tra infermieri e medici, che daranno manforte al personale medico-sanitario italiano nella cura dei pazienti affetti da Coronavirus.

