Per la prima volta in Italia più guariti che nuovi casi. Pronto il piano della task force per la “Fase 2”: ritorneranno al lavoro 2,7 milioni di italiani. Raggiunta intesa tra Governo e sindacati per il protocollo di sicurezza sul lavoro per la Fase 2. In definizione il calendario delle riaperture: 4 le date cruciali. De Micheli: «Impossibile aumentare i mezzi pubblici subito: incentivi per l’acquisto di bici e monopattini». Crimi: «Se il MES sarà senza condizionalità vere, scritte nero su bianco, lo valuteremo». L’allarme dell’Inail: sanità, servizi sociali e farmacie restano attività “ad alto rischio”. Raddoppiati gli infortuni sanitari nel primo trimestre a causa del Covid-19

Il ministro Gualtieri: «Per l’emergenza pronti 155 miliardi di euro nel 2020»

Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri

«Il nuovo intervento per l’emergenza Covid-19 che il governo sta preparando è di dimensione molto rilevante, avrà effetti per 155 miliardi nel 2020 e 25 nel 2021 e comporta uno scostamento di 55 miliardi in termini di maggiore indebitamento netto su quest’anno e 5 miliardi a valere sul 2021, al netto dei maggiori oneri sul debito pubblico».

È così che il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha introdotto il Def, il Documento di economia e finanza che guiderà l’Italia nei prossimi mesi. La dichiarazione compare direttamente sul sito del Ministero, dove è stata pubblicata la versione integrale del documento approvata dal Consiglio dei ministri. Per Gualteri questo provvedimento sarà «il più consistente intervento economico della storia italiana».

Il ministro Bellanova: «Dobbiamo uscire dalla logica dell’emergenza»

Teresa Bellanova

Il ministro dell’Agricoltura Teresa Bellanova ha pubblicato un commento sul suo blog della rivista Il Riformista in cui invita ad uscire dalla fase dell’emergenza per cominciare una ripresa vera, senza puntare solo all’assistenzialismo: «L’assistenzialismo è il segnale peggiore e questo Paese non lo merita. Non dopo le straordinarie prove di forza che ha dato. Non davanti a quello che la filiera della vita ha continuato a garantire».

Campania, nelle ultime 24 ore solo 25 nuovi positivi su oltre 3mila testimonianza

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

Stando agli ultimi dati pubblicati sul suo portale ufficiale, nella regione Campania i pazienti trovati positivi al Coronavirus nelle ultime 24 ore sono stati solo 25. Un numero calcolato sui 3.190 test effettuati. Il totale dei casi positivi nella regione è di 4.299 su un totale di 64.521 test fatti dall’inizio dell’emergenza. Al momento le vittime associate al Covid-19 in tutta la regione sono 336.

Pregliasco: «Continuano a preoccupare Lombardia e Piemonte»

«I nuovi casi restano sempre intorno ai 3mila al giorno, più o meno. Ma tengono. E questo è positivo». Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore sanitario dell’Istituto Galeazzi di Milano ha spiegato che i dati pubblicati oggi dalla Protezione civile sull’epidemia di Coronavirus sono ancora una volta incoraggianti. Al momento infatti sono stabili ma l’attenzione deve essere ancora alta: «I dati “tengono” soprattutto sulle situazioni più preoccupanti: come quella della Lombardia, che continua a essere la sorvegliata speciale di questa pandemia, in particolare con Milano e Brescia».

Scarcerato per motivi di salute Pasquale Zagaria, fratello del superboss Michele

Il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha disposto la scarcerazione di Pasquale Zagaria, fratello di Michele Zagaria a capo dei Casalesi, una delle più potenti clan della Camorra. Secondo il Tribunale di Sorveglianza di Sassari Pasquale Zagaria, recluso con il 41 bis, non poteva più stare in carcere perché le strutture sanitarie della Sardegna non sono in grado di garantire le cure per le sue patologie. Questa decisione, come altre scarcerazioni legate all’emergenza Coronavirus, sarà oggetto di approfondimento da parte del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

Il commento della Lega: «Chiediamo urgentemente a Bonafede di riferire in commissione antimafia»

I parlamentari della Lega che fanno parte della commissione Antimafia hanno chiesto al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede di riferire in commission Antimafia sulla scarcerazione del boss Pasquale Zagaria: «La Lega ha chiesto al ministro della Giustizia Bonafede di riferire urgentemente in commissione Antimafia. Vogliamo capire cosa il Guardasigilli intenda fare affinché i detenuti più pericolosi non ritornino nei loro territori. Non possono essere i cittadini a pagare il prezzo dell’incapacità del governo nell’amministrazione delle carceri e nel garantire la sicurezza della polizia penitenziaria e dei detenuti».

L’associazione Vittime del Dovere: «Apprendiamo con sconcerto la scarcerazione di Zagaria»

L’associazione Vittime del Dovere si occupa i tutelare i familiari delle Forze armate, delle Forze dell’ordine e dei magistrati caduti in servizio. La sua presidente, Emanuela Piantadosi, ha voluto esprimere il suo sconforto per la scarcerazione di Pasquale Zagaria: «Scarcerarlo vuol dire vanificare l’imponente lavoro svolto da forze di polizia e magistratura, oltraggiare il sacrificio delle Vittime e soprattutto infrangere il patto di fiducia che tutti i cittadini ripongono nello Stato».

Il video della regione Lombardia con le 5D da seguire nella Fase 2

Tornare alla normalità, di nuovo. Gli account social di regione Lombardia ha pubblicato un video in cui vengono illustrate le 5D: i cinque criteri da seguire per affrontare la Fase 2, quella nuova normalità che segnerà un periodo di convivenza con il Coronavirus.

Tiziano Ferro rispondo all’infermiere che lo ha omaggiato sulla sua tuta

Tiziano Ferro

Il nome, un numero di maglia, un messaggio di speranza o il nome del calciatore preferito. Sono tanti i messaggi che sono stati disegnati in queste settimane sulle tute bianche di medici, infermieri e operatori sanitari che stanno lavorando tra i malati di Coronavirus. Fabrizio Gazzola, infermiere in servizio al Covid Hospital di Tortona, ha pubblicato uno scatto in cui sulla sua tuta aveva disegnato un omaggio a Tiziano Ferro. Uno scatto arrivato fino agli occhi del cantante, che ha voluto rispondere.

Ligura, Toti: «Siamo la prima regione ad attivare un bando da 10 milioni per le pmi»

Giovanni Toti

Il governatore della regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato su Facebook l’apertura di un bando da 10 milioni di euro dedicato alla pmi: «La Liguria si prepara alla fase 2 e lo fa pensando subito alle sue aziende. La nostra Regione è la prima in Italia ad attivare un bando da 10 milioni, con contributi a fondo perduto al 60%, per preparare le piccole e medie imprese alla Fase 2».

Decreto Cura Italia: Mattarella firma la conversione in legge

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il decreto Cura Italia, pubblicato il 17 marzo del 2020, è diventato legge. La firma è arrivata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo ieri, 23 aprile, è stata votata la fiducia alla Camera. Il decreto Cura Italia conteneva misure di sostegno economico per famiglie e imprese e il poteziamento del Servizio sanitario nazionale per combattere l’emergenza Coronavirus.

L’Istituto superiore di sanità: «Molte zone rosse verranno chiuse a breve»

Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanita Silvio Brusaferro

In questo momento esistono in tutta italiana zone rosse in 106 comuni divisi in 9 regioni. Il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro ha spiegato nella conferenza stampa di oggi che molte sono «in fase di chiusura nei prossimi giorni, già all’inizio della prossima settimana».

Emilia-Romagna, sono 23.970 i casi positivi dall’inizio dell’epidemia

Il numero dei casi totali di contagio registrati in Emilia-Romagna dall’inizio della crisi è salito a 23.970. Secondo l’ultimo bollettino i malati effettivi però sono in calo, al momento infatti sono 12.509: 336 in meno rispetto a ieri. I nuovi guariti sono 549, cifra che porta il totale delle guarigioni da Covid-19 a 8.158. Nelle ultime 24 ore nella regione i nuovi decessi sono stati 34.

Precari e irregolari: i soggetti deboli del mercato del lavoro sono i più colpiti nell’emergenza

Chi è stato tutelato dalla crisi economica innescata dall’epidemia di Coronavirus? Al momento solo i lavoratori dipendenti. Fuori dal recinto del mercato del lavoro “regolare” si sono visti tutti i limiti dei provvedimenti presi: come spiegato nella nostra analisi, sono rimasti fuori dalle tutele tutti quelli che possono definirsi “precari”: ossia chi ha un contratto irregolare o è privo di un nucleo minimo di tutele.

Piemonte, i decessi superano quota 2.700: 69 nelle ultime 24 ore

Alberto Cirio, presidente del Piemonte

Secondo gli ultimi dati rilasciati dalla regione Piemonte, il numero dei casi positivi nella regione è arrivato a 24.050. Nelle ultime 24 ore questo dato è cresciuto di 731 unità. I decessi totali invece sono 2.737, rispetto a ieri le nuove vittime registrate sono state 69. Il numero dei guariti invece è 3.762. Stando ai numeri dei contagi, la provincia più colpita è quella di Torino, con 11.765 casi, segue Alessandria con 3.151 casi e Cuneo con 2.291 casi.

Campania, De Luca contro chi rivuole la movida da maggio: «Ma tu sei scemo o sei buono?»

Il governatore della Campania Vincenzo De Luca

Continua la saga di Vincenzo De Luca, il governatore della regione Campania diventato famoso anche oltre oceano, per le sue sentenze (verbali) contro chi vorrebbe trasgredire le regole della pandemia. L’ultima è contro chi pensa di riprende la movida a partire dal mese di maggio: «Dopo il 1 maggio sarà obbligatorio indossare la mascherina, cioè non è che torniamo a come eravamo tre mesi fa. Lo dico perché qualcuno mi ha mandato qualche lettera: “Ma noi con queste decisioni non è che possiamo riprendere la movida?” La mia risposta è semplice: ma tu sei scemo o sei buono?»

Emilia-Romagna, online il portale con i fondi per l’emergenza Coronavirus

Il presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

La giunta regionale dell’Emilia-Romagna, guidata da Stefano Bonaccini, ha stanziato dall’inizio dell’emergenza Coronavirus 428 milioni di euro per famiglie, imprese, studenti e lavoratori. Per permettere ai cittadini di monitorare il suo lavoro ha pubblicato online un portale con il dettaglio di tutti i fondi stanziati. Sono presenti sia quelli già sbloccati che quelli che aspettano di essere approvati, come le politiche per la casa e il sostegno al pagamento dell’affitto.

Pio Albergo Trivulzio: 1000 tamponi e la supervisione del dott. Fabrizio Pregliasco

Pio Albergo Trivulzio

L’Rsa Pio Albergo Trivulzio di Milano ha annunciato di aver «finalmente ritirato 1000 tamponi per il test COVID-19 presso il Policlinico di Milano». Secondo i primi dati, al momento ci sarebbero 183 ospiti positivi e 260 negativi. In questa fase i responsabili della struttura si confronteranno una volta al giorno con il Fabrizio Pregliasco, epidemiologo e direttore dell’Istituto Galeazzi di Milano.

Il virus si muove con il particolato atmosferico

La ricerca è stata condotta dalla Società italiana di medicina ambientale (Sima) con le università di Trieste, Bari, Bologna e Napoli. Dai test condotti su 34 campioni di Pm10, una delle tante particelle inquinanti presenti nell’aria, si è potuto capire che il Covid-19 viaggia anche attraverso queste molecole. Sul particolato atmosferico sono stati ritrovati infatti geni specifici del virus.

Lazio, al via i test per le forze armate e gli operatori sanitari

Il segretario del Partito Democratico e governatore del Lazio Nicola Zingaretti

Test sierologici su operatori sanitari, Forze dell’Ordine altri contesti specifici. È stata questa la decisione presa con una delibera dalla giunta regionale del Lazio, guidata dal segretario del Pd Nicola Zingaretti. L’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ha spiegato: «Sono in corso le procedure di evidenza pubblica per l’acquisto dei 300mila kit diagnostici, dice l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. È la più grande indagine epidemiologica che verrà svolta nel nostro Paese».

Venezia, dal 27 aprile riaperti i cimiteri

Dal 27 aprile tutti i cimiteri di Venezia torneranno aperti al pubblico, dalle 10 alle 18. A comunicarlo è stata l’amministrazione comunale, in seguito alle nuove disposizioni delle regioni per le aperture nella Fase 2 dell’emergenza. Il 29 aprile è prevista anche la riapertura del cimitero monumentale dell’Isola di San Michele.

Il falso documento della Questura di Roma con i divieti per le attività ricreative in mare

Fra le tante fake news che circolano su WhatsApp, c’è anche quella di un falso documento attribuito alla Questura di Roma dove sono riportati dei divieti che riguardano l’emergenza Coronavirus. I divieti riguardano soprattutto attività ricreative da fare al mare, dalla pesca subacquea all’uso di piccole imbarcazioni. Falso? Certo. Come spieghiamo nel nostro fact checking.

In Italia le persone attualmente positive sono 106.527, 321 in meno rispetto a ieri. Le nuove vittime sono 420

Il bollettino della Protezione Civile del 24 aprile 2020

420 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 25.969. I numeri sono stati diffusi dal quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Cala di 321 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 106.527 (ieri erano 106.848). Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.642.356 (ieri erano 1.579.909), di cui 1.147.850 casi testati.

I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 192.994 (ieri erano 189.973), con un incremento di 3.021 in un giorno (ieri +2.646). I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 60.498 (+2.922 in un giorno). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 22.068 (-803 rispetto a ieri quando erano 22.871). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.173 (-94 rispetto a ieri quando erano 2.267). Salgono a 82.286 le persone in isolamento domiciliare, contro i 81.710 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: 1.073 casi in più in 24 ore, 166 vittime in più rispetto a ieri

Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l'emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 24 aprile

Massimo Sertori, assessore agli Enti Locali, Montagna e piccoli comuni della Regione Lombardia, ha comunicato gli aggiornamenti sulla situazione Coronavirus nella Regione. Il numero dei contagi è in totale di 71.256 : + 1.091 in 24 ore. Ieri, 23 aprile, erano stati rilevati +1.073 casi e il totale era di 70.165 casi. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati +166 (ieri erano decedute 200 persone). In totale, le vittime in Lombardia sono ora 13.106, mentre ieri si attestavano a 12.940.

I pazienti in terapia intensiva sono 2.173: -34 nelle ultime 24 ore, ieri erano 790. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 8.791 (-401 rispetto a ieri quando erano 9.192). Le persone guarite sono in tutto 45.382. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 314.298.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Milano 17.689 (+412)

17.689 (+412) Bergamo 11.002 (+56)

11.002 (+56) Brescia 12.475 (+167)

12.475 (+167) Cremona 5.867 (+60)

5.867 (+60) Monza e Brianza 4.372 (+55)

4.372 (+55) Pavia 3.991 (+117)

3.991 (+117) Lodi 2.836 (+3)

2.836 (+3) Mantova 3.057 (+35)

3.057 (+35) Lecco 2.149 (+17)

2.149 (+17) Como 2.871 (+107)

2.871 (+107) Varese 2.376 (+36)

2.376 (+36) Sondrio 1.088 (+32)

La diretta da Palazzo Lombardia

Via l’Iva sulle mascherine?

Tra le misure che potrebbero essere incluse nel cosiddetto decreto aprile per contrastare la crisi da Coronavirus, ci potrebbe essere l’azzeramento dell’Iva sulle mascherine azzerata e nuovi fondi per favorire gli acquisti dei dispositivi per la sicurezza e la sanificazione dei luoghi di lavoro per le imprese. Il decreto potrebbe essere approvato alla fine del mese. Nel Cura Italia oggi approvato alla Camera in via definitiva sono già previsti 50 milioni per le spese per la sicurezza sul lavoro sotto forma credito di imposta, che potrebbe essere aumentato di circa 200 milioni.

Fosse comuni a Milano?

«Coronavirus, a Milano c’è una fossa comune di cui nessuno parla: i morti misteriosi che sconvolgono la città»: è il titolo di Libero Quotidiano di qualche giorno fa. Prima di tutto non è vero che nessuno ne parla – lo fa anche il sindaco della città Beppe Sala. E poi: fossa comune? Il campo 87 al Cimitero Maggiore di Milano è un luogo di sepoltura dove ogni salma ha uno spazio con nome e cognome, data di nascita e data di decesso. La foto che utilizza Libero viene da tutt’altra parte del mondo. Il nostro fact-checking.

Viminale, ieri quasi 400mila controlli

ANSA/Mourad Balti Touati | Agenti della Polizia di Stato presidiano per controlli piazza Duomo durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Continuano i controlli in tutta Italia sulle misure per combattere l’epidemia di Coronavirus. Il Viminale fa sapere che le verifiche effettuate sono quasi 300mila (283.500), insieme a 107.350 esercizi e attività commerciali. Sono state 6.216 le sanzioni amministrative comminate ieri, 42 le denunce per falsa dichiarazione o attestazione e 14 per violazione dei divieti di allontanamento dall’abitazione legati alla quarantena. Sono stati multati 144 titolari di esercizi e attività commerciali, mentre i provvedimenti di chiusura ammontano a 25. Dall’11 marzo al 23 aprile sono stati controllati dal Viminale quasi 10 milioni di persone: 9.814.943 persone e 3.883.268 esercizi/attività controllati.

Acli, appello per la regolarizzazione dei e delle badanti

Acli

Acli in Famiglia lancia l’allarme: l’emergenza Covid-19 e il lockdown «hanno reso evidente l’importanza cruciale del lavoro domestico per la tenuta delle nostre famiglie e, in modo particolare, per la protezione e la cura dei componenti più fragili». E insieme a questo tutte le contraddizioni di un settore «che ha raggiunto quasi 900mila addetti ma che è afflitto da troppa burocrazia e da una dimensione, quella della famiglia come datore di lavoro, che necessità di agevolazioni, sostegni e attenzioni specifiche»”. Ecco perché la Segreteria Nazionale AiF chiede una legge sulla «regolarizzazione dei flussi di immigrazione che permetta di riconoscere l’apporto positivo di centinaia di migliaia di uomini e donne stranieri, ormai essenziali alla nostra società»

Viaggiare in metro ai tempi del Coronavirus

Coronavirus, com’è andato il primo test sui mezzi pubblici di Roma con le regole della Fase 2 – Video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Un monitoraggio, più che una sperimentazione vera e propria, per capire quali sono le sfide del trasporto pubblico contingentato dal distanziamento sociale nella nuova vita che verrà di convivenza con il Coronavirus. Accade a Roma, alla fermata della metropolitana della linea A, la rossa, di San Giovanni, dalle 7 alle 10 di stamane: mascherine di ordinanza e file a rigorosa distanza di sicurezza, per capire come viaggiare in vista della “Fase 2”.

Il Cura Italia è legge: la Camera approva

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | L’aula di Montecitorio

La Camera ha approvato il decreto Cura Italia con 229 sì, 123 no e 2 astenuti. Montecitorio ha confermato il testo approvato dal Senato, che è dunque legge. Nel corso della discussione a Montecitorio non sono mancati momenti di discussione sul contingentamento delle presenze dei deputati in Aula. Dopo la bocciatura dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia, che chiedeva di «non utilizzare in nessun caso il Mes», l’esponente della Lega, Edoardo Ziello, ha accusato «la maggioranza di non aver rispettato gli accordi», di aver «calpestato la figura» del presidente della Camera, Roberto Fico, per aver fatto partecipare al voto “più deputati di quelli consentiti”. «Ho partecipato alla capigruppo non è stato possibile certificare o siglare un patto per un contingentamento dei parlamentari, ma ne parleremo in conferenza capigruppo», ha spiegato Fico. Nel corso del suo intervento dai banchi dell’opposizione, si sono levate urla e proteste.

Pandemia e cimiteri chiusi, l’appello alla riapertura

Pietro

Per noi genitori è importante che i cimiteri vengano riaperti il prima possibile». Open ha raccolto le testimonianze di una mamma, Giovanna, la cui figlia Laura è stata accoltellata a 11 anni dal padre, e di un papà, Pietro (nella foto), che ha perso il figlio, Mimmo, due anni fa per un incidente stradale. È loro l’appello a riaprire i cimiteri, in sicurezza, per poter tornare sulle tombe dei loro cari: «Vi prego, fateci entrare con tutte le precauzioni del caso. Magari in ordine alfabetico, a scaglioni, a lettere, con un numero massimo di visitatori, ma fatelo. Siamo stanchi di aspettare». Se non ci dovessero essere novità, dice Pietro, il 4 maggio verrà organizzata una manifestazione a Catania proprio di fronte al campo santo.

Generazioni o elezioni?

Palazzo Chigi illuminato col tricolore della bandiera italiana

«I politici pensano alle prossime elezioni, gli statisti alle prossime generazioni», diceva Alcide De Gasperi. Cosa stanno facendo i nostri politici in questa pandemia di coronavirus, con l’Italia che si è ritrovata ad affrontare una crisi senza precedenti prima tra tutti i paesi occidentali. Il virus al momento sembra solo aver dato un’ulteriore spinta allo squilibrio profondissimo già esistente tra occupati, pensionandi e pensionati – chi, può o meno, una certezza quindi ce l’ha, e destinatari della gran parte degli interventi governativi degli ultimi anni – e i precari, Cui al massimo vanno e sono andati premi di consolazione. (di Enrico Mentana)

Rsa, tre indagati nel Salento

Soleto, Salento. Sono tre le persone indagate nell’inchiesta della Procura di Lecce sulla Rsa ‘La Fontanella’ di Soleto, commissariata dall’Asl dopo che sono risultati contagiati dal Coronavirus quasi tutti gli oltre 90 anziani ospiti. Le vittime sono per il momento 17. Nel fascicolo di indagine del sostituto procuratore Alberto Santacatterina ci sono i nomi di don Vittorio Matteo, amministratore delegato della struttura, di Federica Cantore, la direttrice, e di Catello Mangione, il responsabile sanitario della Rsa.

Si indaga per diffusione colposa di epidemia e abbandono di incapaci, cercando di accertare eventuali responsabilità della proprietà prima del subentro dell’Asl il 25 marzo scorso. E verificare se, come ipotizzato, gli ospiti sono stati abbandonati per alcuni giorni dopo la prima vittima positiva, il 21 marzo, a causa delle assenze del personale, messosi in quarantena.

Zaia: «Aprire tutto l’apribile»

Un documento da presentare per la fase 2, «per noi fondamentale visto e considerato che ormai siamo agli sgoccioli. Si va nella direzione, io spero, di aprire tutto quello che si possa considerare apribile»: a dirlo è il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in una videoconferenza con i colleghi presidenti di Regione. «Ho portato il nostro pensiero: per il Veneto il lockdown non esiste più», dice. «C’è la volontà di fare tutto avendo al fianco la comunità scientifica. Ovvero una apertura avvalorata dal punto di vista scientifico e che sia rispettosa delle linee guida per la messa in sicurezza dei lavoratori, di tutti gli operatori in generale e della comunità».

Le imprese «non vedono ancora l’effetto degli aiuti del governo, partiamo penalizzati rispetto ad altri Paesi dove hanno avuto aiuti poderosi, soldi sul conto corrente, non in forma di prestiti dalle banche», attacca ancora Zaia in giornata. «Orgoglioso dei governatori e dei sindaci della Lega che si stanno spendendo, giorno e notte, per le proprie comunità», dice il leader della Lega Matteo Salvini.

LUCA ZAIA A MI MANDA RAI TRE (RAI 3, 24.04.2020) Luca Zaia: "Le imprese non vedono ancora l'effetto degli aiuti del governo, partiamo penalizzati rispetto ad altri Paesi dove hanno avuto aiuti poderosi, soldi sul conto corrente, non in forma di prestiti dalle banche. Ma ci rimbocchiamo le maniche e siamo pronti a ripartire, in Veneto il lockdown di fatto non esiste più e serve riaprire tutto ciò che è riapribile, sempre naturalmente sentito il parere autorevole della comunità scientifica". Orgoglioso dei governatori e dei sindaci della Lega che si stanno spendendo, giorno e notte, per le proprie comunità. Gepostet von Matteo Salvini am Freitag, 24. April 2020

Chi sono gli esperti più credibili per gli italiani?

La professoressa Ilaria Capua, direttrice dell'One Health Center of Excellence dell'Università della Florida

Credibilità e scienza in tempi di pandemia. A salire sul podio, per gli italiani e le italiane interrogati nello studio del Monitor Expert Track condotto da Noto Sondaggi e da My Pr, sono (nell’ordine): Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’ospedale Spallanzani di Roma, Ilaria Capua, virologa e Giovanni Rezza, epidemiologo dell’Istituto superiore della Sanità.

Il 78% delle persone ritiene Ippolito molto o abbastanza credibile. Solo un punto percentuale in meno, il 77%, per Capua, direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida. Segue Rezza al 75% (+5 punti percentuali) insieme al virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti. Non raggiunge il “podio” Roberto Burioni, virologo dell’Università Vita e Salute dell’Ospedale San Raffaele di Milano, la cui percentuale si attesta al 73%, esattamente come Luigi Lopalco, epidemiologo dell’Università di Pisa.

Il M5s si spacca sul Mes e su un odg del partito di Meloni

Il M5S «si opporrà in tutte le sedi all’attivazione del Mes che, lo ricordiamo, allo stato attuale prevede condizionalità che non accettiamo. Così come è stato detto in numerose occasioni che l’Italia non intende ricorrere a uno strumento non adatto ad affrontare questa crisi. E noi non votiamo un ordine del giorno presentato dai traditori che hanno approvato il Mes, quando il MoVimento 5 Stelle non era neanche in Parlamento».

È quanto si legge in un post sul Blog delle Stelle che fa riferimento a un ordine del giorno di Fdi che chiedeva di “impegnare il Governo a non utilizzare in alcun caso il Mes per far fronte all’insieme delle misure volte a contrastare l’attuale emergenza” coronavirus. Odg per cui hanno però votato sì sette deputati del M5s, mentre una loro collega grillina, Valentina Corneli, si è astenuta. Dai tabulati risulta che per il M5s hanno votato sì Pino Cabras, Antonio Lombardo, Alvise Maniero, Dalila Nesci, Raphael Raduzzi, Andrea Vallascas e Giovanni Vianello.

«Dove era la Meloni nel 2011 quando il Governo di cui faceva parte approvava e firmava i Trattati internazionali che prevedevano la nascita del Mes?», si legge ancora sul post del Blog delle Stelle. «Perché non mosse un dito per fermare il suo stesso Governo e opporsi sin dall’inizio al Mes? Perché non si dimise da ministro il giorno 3 agosto 2011 quando il consiglio dei ministri del governo Berlusconi approvò la legge di ratifica e esecuzione del MES? Perché non si dimise da parlamentare quando Tremonti e Frattini presentarono al Senato la legge di ratifica ed esecuzione del MES nel mese di settembre 2011?».

Approvato il Def su scostamento di bilancio 2020-2021

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante un vertice a palazzo Chigi per fare il punto sull'emergenza Coronavirus, Roma, 10 febbraio 2020

Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza. Il Def potrebbe dare il via a un doppio scostamento di bilancio: 55 miliardi per il 2020 (circa 3,3 punti percentuali di Pil) e 24,6 miliardi per 2021 (1,4% di Pil). Questo servirà per dare modo di creare le risorse economiche necessarie per il decreto di aprile e per le misure a sostegno di lavoratori e imprese a causa dell’emergenza Coronavirus.

Con il Def il Governo dovrebbe altresì confermare la cancellazione delle clausole di salvaguardia sull’Iva dal 2021. Nel testo della bozza (pertanto soggetto a ulteriori modifiche, ndr) il Governo ritiene che «il rapporto debito/Pil verrà ricondotto verso la media dell’area Euro nel prossimo decennio, attraverso una strategia di rientro che oltre al conseguimento di un congruo surplus di bilancio primario, si baserà sul rilancio degli investimenti, pubblici e privati, grazie anche alla semplificazione delle procedure amministrative».

In arrivo i test sierologici. La Lombardia: «Possiamo farne 10mila al giorno»

Il presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli

Ad annunciarlo è il presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli, in conferenza stampa: «Il 29 aprile ci sarà la graduatoria dei test sierologici e l’aggiudicazione rispetto a quello selezionato per lo studio di prevalenza sul territorio nazionale», dice da Roma. Una sfida – con altri test – di fronte a cui la Lombardia rivendica di essere già pronta: «Abbiamo una potenzialità di 10mila test sierologici al giorno ed è il numero di quelli che si stanno facendo, in parte ai cittadini e in parte, in via subordinata, al personale sanitario», dice l’assessore al Welfare Giulio Gallera in commissione consiliare Sanità parlando dei test per la determinazione degli anticorpi neutralizzanti contro il Coronavirus, sviluppati dal Policlinico San Matteo di Pavia con la multinazionale Diasorin e partiti ieri nelle province lombarde più colpite dalla pandemia.

«La potenzialità può anche aumentare, abbiamo acquistato da questa ditta un numero preciso di kit. Speriamo che a questa manifestazione di interesse aderiscano anche altri», dice ancora Gallera con riferimento procedura dalla centrale acquisti della Regione Aria, aperta dal 20 aprile a oggi, per valutare altri test con le stesse caratteristiche. «Così come abbiamo fatto per la Diasorin, ci sarà in attesa della gara un affidamento diretto». Tutto «nel rispetto delle norme che Aria ha verificato prima di compiere questi passi. Poi chi di dovere metterà a disposizione le procedure con la massima trasparenza».

Roma, allo Spallanzani i pazienti positivi ricoverati sono 115

Il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito

Secondo l’ultimo bollettino medico dello Spallanzani di Roma, i pazienti Covid-19 positivi al momento sono 115 in totale. 20 di loro hanno bisogno di supporto respiratorio, mentre in giornata verranno dimessi altre persone guarite o con pochi sintomi. 351 sono in totale i pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture. Nel frattempo, è stata attivata allo Spallanzani «l’unità di Alto Isolamento una struttura unica in Europa e una delle più avanzate nel mondo per la gestione delle malattie altamente contagiose. Un reparto unico in Italia per la cura del Covid».

Il Coronavirus ha portato via almeno dieci anni di vita alle vittime

Ansa

Uno studio dell’Università di Glasgow sottolinea come la Covid-19 abbia in media portato via alle sue vittime in Italia dieci anni di vita. Le persone morte, in sostanza, senza cononavirus avrebbero avuto davanti a loro in media un’altra decade da vivere. «Poiché la maggior parte delle persone che muoiono a causa del Covid-19 sono anziane e con malattie croniche sottostanti alcuni hanno pensato che il numero effettivo di anni vita persi con l’epidemia fosse relativamente basso», dice David McAllister, a capo del team che ha portato avanti lo studio. E invece. «Questo tipo di risultati sono importanti per assicurarsi che i governi e i cittadini non sottovalutino gli effetti del Covid-19».

Brusaferro (Iss): «Netto miglioramento, ma serve cautela»

Fotogramma della conferenza stampa dell'istituto Superiore di Sanità sull'andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia

«La situazione epidemiologica è nettamente migliorata ma c’è una circolazione del virus che continua e di cui tener conto, e ci vuole cautela nelle misure di riapertura». A dirlo è il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, a margine della conferenza stampa dell’istituto Superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia. «I casi si stanno riducendo dappertutto – osserva il professor Brusaferro – ma è ancora necessaria prudenza rispetto alle misure di riapertura perché la situazione è diversificata nel Paese».

Brusaferro (Iss): «Diminuiscono i sintomatici e i pazienti critici. La maggior parte delle infezioni è avvenuta nelle Rsa e in ambienti domestici»

Il professor Brusaferro ha infatti confermato la diminuzione dei pazienti sintomatici e dei pazienti critici: «La curva mostra che i sintomatici si riducono, ma ci sono ancora casi, anche questi però in riduzione. Aumenta l’utilizzo dei tamponi. Crescono gli asintomatici o coloro che hanno patologie lievi e si riducono i pazienti critici». «La gran parte delle infezioni – osserva il presidente dell’Iss – è avvenuta nelle strutture dove si concentrano persone anziane e disabili, poi nell’ambiente familiare, seguono le strutture sanitarie e una parte inferiore a livello lavorativo».

Brusaferro (Iss): «Letalità più elevata tra gli anziani uomini e con patologie pregresse, ma aumentano i casi di contagio tra le donne»

Il presidente dell’Iss si è poi soffermato sui maggiori fattori di incidenza di letalità legati al Covid-19. «Le donne muoiono meno degli uomini – afferma Brusaferro – ma l’altro elemento è la letalità dei positivi al Covid-19, è un tema che stiamo approfondendo. Il dato mostra le età più elevate sono a maggior rischio. Sulle cartelle ciniche avere più patologie è un fattore ad alta incidenza». «Tuttavia – prosegue il professor Brusaferro – ad aprile è aumentato il numero delle donne contagiate»

Iss: «Indice contagio in Italia tra 0,2 e 0,7»

«L’indice di contagio in Italia è tra lo 0,2 e lo 0,7, ma ci vuole poco a tornare sopra la soglia». A dirlo è il ricercatore Merler a margine della alla conferenza stampa all’Istituto Superiore di Sanità sull’andamento epidemiologico del Coronavirus in Itala.

La conferenza stampa dell’Iss sull’andamento andamento epidemiologico e gli aggiornamenti tecnico-scientifici – La diretta

Inail: sanità, servizi sociali e farmacie restano attività “ad alto rischio”. Raddoppiati gli infortuni sanitari nel primo trimestre a causa del Covid-19

Operazioni di vestizione di medici e infermieri nel reparto Covid dell'ospedale San Filippo Neri, Roma, 8 aprile 2020

Secondo l’ultimo documento tecnico stilato dell’Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (Inail) in vista della riapertura delle attività produttive sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione, gli operatori della sanità, dei servizi sociali e i farmacisti rientrano tra le categorie lavorative a essere esposte a un maggior contagio. Il rischio di contagio al Coronavirus è calcolato secondo 3 parametri: esposizione, prossimità e aggregazione. Su tale base l’Inail ha stabilito un rischio “alto” per gli operatori della sanità, uno “medio-alto” per gli operatori dei servizi di assistenza sociale residenziale, un livello “alto” per gli assistenti sociali non operanti in strutture residenziali e infine, anche per i farmacisti il rischio è “alto”, a differenza di tutte le altre professionalità afferenti alla macro-categoria dei servizi commerciali.

E se l’Istituto oggi comunica in una nota ufficiale che il numero di morti sul lavoro è sceso del 21,7% rispetto allo stesso trimestre del 2019 – anche a causa del lockdown per contenere i contagi di Covid-19 – è altresì vero che si è registrato un aumento del +33% su base trimestrale e del +102% su base annuale nelle denunce di infortunio nel settore della sanità e dell’assistenza sociale. I casi sono infatti raddoppiati, passando dai 1.788 del marzo 2019 ai 3.613 del marzo 2020, e in tre casi su quattro le denunce riguardano il contagio da Covid-19.

Roma, allo Spallanzani stabili pazienti positivi e in terapia intensiva. Aumentano le dimissioni

Un ingresso dell'Ospedale Spallanzani a Roma

L’Istituto Nazionale per le Malattie infettive di Roma Lazzaro Spallanzani ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione Coronavirus all’interno della struttura. I pazienti positivi ricoverati sono in totale 115, un numero stabile rispetto a ieri, 23 aprile. Di questi, 20 sono in terapia intensiva (anche in questo caso stabili rispetto alla giornata precedente). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio (o presso altre strutture territoriali) sono invece aumentati a 351. «In giornata – specificano dallo Spallanzani – sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici».

Si allarga l’indagine sul Pio Albergo Trivulzio: altri indagati tra i vertici della Rsa

L'ingresso del Pio Albergo Trivulzio, l'istituto gerontologico di Milano, dove si sono registrati numerosi casi de decesso fra gli ospiti a causa della diffusione del Coronavirus, Milano, 7 Aprile 2020

Si allarga l’indagine sul Pio Albergo Trivulzio. Oltre al direttore generale Giuseppe Calicchio, ci sarebbero altri indagati tra i vertici della Rsa di Milano al centro dell’indagine della procura di Milano per omicidio colposo ed epidemia colposa per il mancato rispetto delle norme anti-contagio da Coronavirus. Inoltre, da oltre 5 giorni l’istituto gerontologico di Milano non pubblica più il bollettino quotidiano per dare conto della situazione circa i malati e i contagi per l’emergenza Covid-19 all’interno della struttura e dei propri reparti. Nel frattempo, stando a quanto riferito da alcuni lavoratori dell’Istituto, «la situazione dentro resta grave, gli anziani continuano a morire e proseguono ancora gli spostamenti dei pazienti tra i vari reparti».

Perquisizioni nella Rsa di Mediglia nel milanese

La Residenza Borromea di Mombretto di Mediglia

Ancora perquisizioni dei Nas delle Rsa della Lombardia. Da stamane sono iniziati i controlli e le perquisizioni dei carabinieri nella Rsa di Mombretto di Mediglia, in provincia di Milano. La “Residenza Borromea” è infatti al centro di un’indagine della Procura di Lodi per l’elevato numero di contagi e di morti nella struttura avvenuto durante la pandemia da Coronavirus. Anche in questo caso verrà verificato se siano state messe in atto tutte le misure per il contenimento del contagio o se vi siano stati comportamenti inadeguati che possano aver alimentato il focolaio nella struttura. Attualmente l’inchiesta è a carico di ignoti, ma vede – come negli altri casi – le ipotesi di epidemia colposa e di omicidio colposo.

Raggiunta intesa tra Governo e sindacati per il protocollo di sicurezza sul lavoro per la Fase 2. Catalfo: «Rafforzata sicurezza e salute dei lavoratori»

Una fase del test di creazione di mascherine in Alcantara. L'azienda ha riaperto dopo il lockdown imposto nelle misure previste dal Dpcm per arginare la diffusione del Coronavirus, 15 aprile 2020

Si è concluso dopo un lungo confronto l’incontro tra Governo e sindacati incentrato sul protocollo di sicurezza da mettere in atto sui luoghi e ambienti di lavoro per la “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus. La ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, al termine dell’incontro ha dichiarato: «Si è concluso in modo proficuo e positivo. Un confronto dal quale, in vista dell’avvio della “Fase 2”, la tutela della salute di tutti i lavoratori, la bussola che ci ha sempre guidati, esce ulteriormente rafforzata».

Durante l’incontro sono state infatti implementate e aggiornate le misure contenute nel “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo scorso. Secondo quanto riferito da Ansa, il nuovo protocollo prevede:

certificazione medica di avvenuta negativizzazione del lavoratore che in precedenza è risultato positivo al Covid-19;

utilizzo di mascherine chirurgiche negli spazi comuni per tutti i lavoratori;

riprogettazione degli spazi di lavoro e rimodulazione delle postazioni e degli orari di lavoro, al fine di diminuire il personale in loco nel rispetto del distanziamento sociale;

santificazione straordinaria degli ambienti di lavoro;

favorire il ricorso allo smart working ove possibile.

Il testo del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro“

Furlan (Cisl): «Trovata sintesi equilibrata e responsabile»

La Segretaria Generale della CISL Annamaria Furlan

Annamaria Furlan, segretaria generale della Cisl, a seguito del nuovo accordo, definito «equilibrato e responsabile», ha dichiarato: «Abbiamo completato nel corso di una intensa giornata e notte di lavoro il protocollo nazionale sulla sicurezza e salute che dovrà essere applicato ora in tutti i luoghi di lavoro per garantire la ripartenza in sicurezza delle attività produttive».

Quattro date per la ripartenza dopo il lockdown: ecco il calendario delle riaperture

Uno scorcio di Roma durante il lockdown per il Coronavirus, 23 aprile 2020

Il Governo sta ultimando il calendario con le date per la ripartenza dopo il lockdown per l’emergenza Coronavirus. Date che tuttavia potrebbero subire variazioni a livello regionale. Questo perché, come riferito dal ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, «più un territorio è sicuro, più le misure potranno essere allentante. Ma al contempo, più il contagio sale, più scatteranno nuove restrizioni. Non bisogna abbassare la guardia». Le riaperture a livello nazionale, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, dovrebbero essere così ripartite:

27 aprile : riapertura delle fabbriche per la produzione di macchine agricole (mentre resta aperta l’ipotesi di far ripartire anche i cantieri nautici);

: riapertura delle fabbriche per la produzione di macchine agricole (mentre resta aperta l’ipotesi di far ripartire anche i cantieri nautici); 4 maggio : riapertura dei cantieri edili, ripresa dei lavori in ambito manifatturiero, in particolare nel settore del tessile e della moda, nonché del gioco del Lotto;

: riapertura dei cantieri edili, ripresa dei lavori in ambito manifatturiero, in particolare nel settore del tessile e della moda, nonché del gioco del Lotto; 11 maggio : riapertura dei negozi di abbigliamento e calzature, ma potrebbero essere previste riaperture anche per altre tipologie di esercizi commerciali;

: riapertura dei negozi di abbigliamento e calzature, ma potrebbero essere previste riaperture anche per altre tipologie di esercizi commerciali; 18 maggio: riapertura di bar e ristoranti e parrucchieri: in questi casi saranno da monitorare costantemente le distanze tra clienti, nel rispetto del distanziamento sociale per evitare il contagio.

Gaffe di Di Maio sull’app del governo: «Immuni ci avviserà se ci avviciniamo a persone infette». Ma non è così

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, intervenendo ai microfoni di SkyTg24 per parlare dell’app Immuni, lo strumento prescelto dal governo per la tracciabilità delle persone positive al Covid-19, ha erroneamente dichiarato che l’app «serve a permettere a un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo». Eppure non è così. Perché l’app, de facto, qualora una persona dovesse risultare positiva al SARS-CoV-2 segnalerà agli utenti che sono entrati in contatto con la persona infetta nel raggio di alcuni metri nei giorni precedenti l’esposizione al virus, permettendo così di facilitare l’azione delle autorità sanitarie.

Il M5s rinvia l’elezione del nuovo capo politico

Rinvio delle elezioni del capo politico del M5s

Il Movimento 5 Stelle ha ufficialmente rimandato l’elezione del capo politico sino a quando non sarà superata l’emergenza Coronavirus. A renderlo noto è lo stesso Movimento, attraverso un post sul Blog delle Stelle: «Il Comitato di garanzia ha ritenuto opportuno rinviare le elezioni del nuovo capo politico a un momento successivo e su questo ha richiesto una interpretazione autentica al garante del MoVimento, Beppe Grillo, il quale ha ribadito che non solo è ammissibile, ma indispensabile, che si attenda la normalizzazione della situazione prima di procedere all’indizione della elezione del nuovo capo politico. Elezione che dovrà svolgersi necessariamente entro la fine dell’anno e comunque prima se le circostanze dovessero consentirlo».

Nuovo focolaio in un ospedale di Rimini individuato prima della dimissione di un paziente: 14 contagiati

L'esterno dell'Ospedale Infermi di Rimini

Un nuovo focolaio in un ospedale. Questa volta si tratta del reparto di Geriatria dell’Ospedale Infermi di Rimini, in Emilia-Romagna, dove 14 persone, di cui otto pazienti e sei operatori medico-sanitari, sono risultati contagiati dal SARS-CoV-2. La scoperta è avvenuta proprio durante i controlli precauzionali prima che un paziente venisse condotto in una Rsa. La direzione sanitaria dell’Ospedale ha posto in isolamento i pazienti e provveduto ad applicare il protocollo anti-Covid-19.

Tutti gli ospiti di una casa di riposo in Piemonte sono risultati positivi al Covid-19

Immagine esemplificativa, Personale sanitario indossa tute e mascherine protettiva nel reparto Covid-19 dell'Istituto Geriatrico Milanese, Milano, 9 marzo 2020

Ancora una situazione drammatica nelle residenze per anziani, ritenute non solo in Italia, ma altresì a livello europeo, tra i principali focolai della pandemia da Covid-19. E in Piemonte, in una residenza per anziani di Casale Monferrato che ospitava 59 persone, tutti gli anziani sono risultati positivi al test del SARS-CoV-2. Nell’ultimo mese, nella medesima struttura, sono stati registrati 15 decessi, ma non essendo stati effettuati tempestivamente i tamponi le morti non risultano attualmente attribuibili al Covid-19. A riferirlo è Fanpage. L’Unità di crisi della Regione ha recentemente iniziato a distribuire i casi dei nuovi contagi rilevati quotidianamente evidenziando il numero di contagi nelle Residente Sanitarie Asssistenziali. Sino a ieri, secondo i dati regionali, il 48% dei contagi sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus è avvenuto nelle Rsa.

Crimi: «Se il MES sarà senza condizionalità vere, scritte nero su bianco, lo valuteremo»

Il leader del M5s, Vito Crimi

«Sia chiaro noi non attiviamo il MES, il MES per noi non è uno strumento adeguato. In qualsiasi condizione ci troveremo non lo attiveremo perché non è uno strumento utile allo scopo. Molti dicono senza condizionalità, ma noi vogliamo vederlo scritto nero su bianco, se sarà senza condizionalità vere allora lo valuteremo». A dirlo è Vito Crimi, leader politico del M5s, intervenendo ai microfoni di Radio Anch’Io. «Ribadisco – sottolinea il pentastellato – questo strumento, il MES, ci porta delle condizionalità future anche imprevedibili, se non ci saranno in modo certo allora lo valuteremo».

Quanto al pressing di Lega e Fratelli d’Italia dopo l’approvazione in sede europea, Crimi incalza: «Noi siamo molto sereni. Non ci facciamo trascinare dalle fake news che diffondono Lega e Fratelli d’Italia. Ricordo che 10 anni fa Fratelli d’Italia ha votato per il MES». Quanto alla “Fase 2”, Crimi invita all’unità e al coordinamento: «Abbiamo bisogno di unità e di andare tutti nella stessa direzione. Altrimenti si rischia di vanificare un percorso comune. Riattivare aziende, lavoro, trasporti, scuole, con un’azione unitaria. Ci auguriamo che arrivino proposte. Ci sono tanti studi fatti a livello locale e con l’ANCI stiamo cercando i migliori risultati/modelli. Coordinamento, questo è la parola».

De Micheli: «Impossibile aumentare i mezzi pubblici subito: incentivi per l’acquisto di bici e monopattini»

Passeggeri muniti di mascherine e guanti su un autobus a Genova, 23 aprile 2020

Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervistata dal Corriere della Sera, ribadisce: «Impossibile aumentare i mezzi pubblici subito. Dove sarà possibile verrà aumentata la frequenza del trasporto pubblico urbano nelle ore di punta». Tuttavia, De Micheli sottolinea che dal 4 maggio, al netto del fatto che le riaperture saranno graduali, il Mit sta predisponendo delle norme nazionali da applicarsi sia sui mezzi pubblici, sia in stazioni e aeroporti, nel rispetto del distanziamento sociale, così come da ridistribuire in fasce orarie di lavoro più diluite, al fine di evitare la congestione dei mezzi.

«Su autobus, tram e metro si viaggerà col 50% dei posti occupati – ovviamente tutti dotati di mascherine e guanti – assicura De Micheli e servirà personale di controllo». Ma sono in molti a chiedersi se anche chi faceva ricorso al trasporto pubblico ora deciderà invece di recarsi a lavoro con la propria auto o moto privata, rischiando di mandare non solo in tilt il traffico urbano e suburbano, ma anche di trovare blocchi nelle Ztl. «Per far fronte a questa eventualità – annuncia De Micheli – modificheremo il codice della strada per consentire l’apertura di piste ciclabili in via transitoria, e nel prossimo decreto saranno presenti incentivi per l’acquisto di bici, bici elettriche e monopattini».

Salvini continua il pressing sul Governo: «Per me tutti quelli in sicurezza potrebbero riaprire oggi»

Il segretario della Lega, Matteo Salvini

Continua il pressing sul Governo Conte Bis dell’ex ministro dell’Interno e leader della Lega, Matteo Salvini, che intervenendo durante la trasmissione Agorà ha dichiarato: «Per quello che mi riguarda tutti quelli che possono riaprire in sicurezza dovrebbero poter riaprire oggi stesso». E Salvini torna a contestare la legge Fornero: «Ci avevano detto che fino a 67 anni si poteva lavorare in base alla legge Fornero, ma ora scopriamo che i 60enni sono a rischio».

Salvini: «Il Mes senza condizionalità non esiste»

Salvini ha ripreso il pressing sul Governo sul Meccanismo Europeo di Stabilità, approvato ieri durante l’Euco: «Il Mes senza condizionalità non esiste, perché le condizioni sono scritte nel trattato che lo istituisce: è un prestito da restituire, con gli interessi, e con certe condizioni. Per cambiarle bisogna cambiare il trattato, si parla di mesi». Il leader del Carroccio ha poi aggiunto: «Non mi fido di chi dovrà decidere del destino dei nostri figli a Berlino o a Pechino. Servono titoli esentasse, ci sono diverse emissioni suggerite dagli economisti, si parla di buoni del tesoro decennali, trentennali, togliendo tutte le imposizioni fiscali».

Salvini: «Sanità e scuola pubbliche vengono prima, ma non riescono a reggere tutto: bisogna aiutare anche i privati»

Quanto agli interventi su sanità e scuole pubbliche, Salvini afferma: «La priorità è alla sanità pubblica, così come alla scuola pubblica. Ma detto questo, pensare che possa fare tutto il pubblico è assolutamente lontano dal vero. Se non ci fossero le scuole pubbliche paritarie e strutture sanitarie private non staremmo in piedi. Non si tratta di mettere il pubblico contro il privato: è chiaro che viene prima il pubblico, ma siccome non riesce a fare tutto, se non si dà una mano anche al privato, che non è quello per ricchi, ma anche per gli operai, e quindi bisogna allearsi».

Mancata consegna delle mascherine alla Regione Lazio: la Procura di Roma avvia le indagini

Turisti con le mascherine in Piazza San Pietro

La Eco Tech srl, un’azienda di Frascati, è finita nel registro degli indagati della Procura di Roma per «inadempimento di contratto sulle pubbliche forniture». Il contratto stipulato con la regione Lazio prevedeva la fornitura di 9,5 milioni di mascherine per 35,9 milioni di euro. Allo stato attuale ne sono arrivate solo 2 milioni di tipo chirurgico, mentre invece sono assenti all’appello le restanti 7 milioni, prevalentemente di tipo Ffp2 e le Ffp3, destinate al personale sanitario, ai lavoratori a rischio e alle forze dell’ordine.

Piazza Affari apre in negativo: -2,09%. Spread Btp-Bund sale a 255 punti base

Persone con mascherine per proteggersi dal Coronavirus in Piazza Affari davanti all'ingresso della Borsa a Milano, 24 gennaio 2020

Nel giorno delle revisioni del rating sul debito dell’Italia dell’agenzia Standard & Poor’s, la Borsa di Milano apre in forte calo. L’indice Ftse Mib cede infatti il 2,09% a 16.656,41 punti. Al contempo Lo spread tra Btp-Bund aumenta di 14 punti base rispetto a ieri, fissandosi a 255 punti base, mentre il rendimento del titolo decennale italiano supera la soglia del 2%, attestandosi al 2,08%.

Alla Camera passa la fiducia per il Cura Italia

Con 298 voti a favore, 142 contrari e 2 astenuti. La Camera ha approvato nella tarda serata di ieri, 23 aprile, la fiducia per il decreto legge Cura Italia, il provvedimento da 25 miliardi firmato dal governo per frenare la crisi legata all’epidemia di Covid-19.

Fiorello: «Noi 60enni siamo come panda da proteggere»

Il 16 maggio Rosario Fiorello festeggerà i suoi 60 anni. Ieri ha voluto anticipare questa occasione con un video su Instagram in cui è intervenuto su uno dei temi più discussi per la “Fase 2”: anche chi ha più di 60 anni (e quindi è più a rischio) potrà tornare al lavoro? Il comico, ironicamente, ha associato i suoi coetanei a degli animali a rischio di estinzione: «Siamo come il panda, il cercopiteco, il colibrì dell’Himalaya… Se dicono che non dobbiamo uscire, stiamo a casa».

«Io comunque – ha proseguito il poliedrico showman – dal 4 maggio fino al 15 un’uscitina me la farò, con la mascherina, con lo scafandro, con il passamontagna, con la muta, con la boccia di vetro del pesce rosso, tolgo il pesce e l’acqua ed esco con la boccia in testa… Quindi amici 60enni rassegnamoci». «Lo so, voi pensavate di essere ancora giovani, non è così, entriamo nella cerchia degli anziani a rischio. Mi rivolgo ad alcuni amici che conosco, ad esempio Ligabue, non puoi uscire manco tu, sappilo. Pensa Baglioni, Venditti, questi proprio niente, chiusi… Io rimarrò a casa – conclude Fiorello – a meno che qualcuno non dica che posso uscire».

