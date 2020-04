In Italia 260 vittime nelle ultime 24 ore. Sale a 35.166 il numero degli attualmente positivi in Lombardia. Conte sulla Fase 2: «Partirà il 4 maggio». Ancora stop alle messe, l’accusa della Cei: «Violata la libertà di culto». Locatelli (Css): «Virus ignoto fino allo scorso dicembre». Oms: «Non esiste ancora nessuna prova che l’infezione dia l’immunità»

Azzolina: «Il senso di responsabilità ci impone di tenere chiuse le scuole»

La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina

La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta con un post su Facebook per commentare le decisioni del governo in merito alla chiusura delle Scuole fino a settembre a causa dell’emergenza Coronavirus. «Tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura delle scuole, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti», ha scritto Azzolina.

«Da ministra dell’Istruzione è un grande dolore, per me, dover tenere le scuole chiuse. Ma ce lo impone il senso di responsabilità. Per ripartire, domani, più forti». La ministra ha ringraziato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte per «le parole di grande chiarezza pronunciate stasera sulla scuola». Durante la conferenza stampa di stasera, 26 aprile, Conte ha dato alcune informazioni sul futuro dell’istruzione su sollecitazione dei giornalisti.

Salvini contro il governo: «Pronti a manifestare, ma con le mascherine»

Il segretario della Lega Matteo Salvini ha parlato in diretta dalla sua pagina Facebook in merito alle decisioni del governo sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. A margine della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, Salvini ha accusato il premier di aver penalizzato cittadini e lavoratori, che «dopo 47 giorni di reclusione» vogliono «uscire per guadagnare e fare la loro vita». «Tantissimi cittadini ci chiedono di organizzarci non solo in rete, per farci vedere e sentire», ha poi aggiunto il senatore. «Con le mascherine, a distanza, pacifici e determinati. Noi siamo pronti».

Fontana sulla Fase 2 progettata dal governo: «Ancora troppi nodi da sciogliere»

Il governatore della Lombardia Attilio Fontana

Il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, che per primo aveva spinto affinché si entrasse nella fase due dell’emergenza Coronavirus a partire dal 4 maggio, ha commentato le decisioni del governo comunicate dal premier Conte.

«Alcune cose, a partire dall’ennesima autocertificazione, non ci convincono ma rimaniamo attenti e collaborativi», ha scritto su Facebook. «Ci sono nodi da sciogliere: chi si prenderà cura dei figli dei lavoratori? Quando e come arriveranno i sostegni economici? Il governo come pensa di tutelare le famiglie?». Secondo Fontana ci sono quindi ancora troppe domande aperte che «esigono risposte certe perché riaprire è urgente».

Il Gay Center contro le regole della Fase 2: «Logiche di parentela ottocentesche. Il decreto Conte discrimina le famiglie arcobaleno»

Una manifestazione LGBTQ+

Critiche contro il progetto del governo sulla Fase 2 da Coronavirus arrivano anche dalla comunità Lgbtq+ italiana. Fabrizio Marrazzo, portavoce dell’associazione Gay Center, ha dichiarato che «il vincolo parentale per gli spostamenti ci riporta all’800». Il riferimento va alle famiglie arcobaleno, dove molto spesso le coppie lesbiche e gay non risultano sulla carta genitori di entrambi i figli, e «pertanto non sono parenti dei rispettivi zii e nonni dei propri figli».

Ma non solo: «Molti della nostra comunità – ha spiegato Marrazzo – sono spesso isolati dalle proprie famiglie e parenti, e hanno costruito le proprie vite su una rete di amicizie che ha spesso sostituito e compensato gli affetti mancati dei propri familiari». Il nuovo decreto darebbe così la possibilità solo ad alcuni di ripristinare la propria rete di affetti, e non a «a quella parte della società che non rientra nelle logiche di parentela ottocentesche».

La pesante accusa della Cei a Conte: «Violata la libertà di culto»

Veduta della Basilica di San Pietro a Roma

Arriva pesante la critica della Cei al piano del governo per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus, comunicato da Giuseppe Conte in conferenza stampa e che non prevede una prossima ripresa delle funzioni religiose. «I Vescovi italiani non possono accettare di vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto», si legge nella nota. «Dovrebbe essere chiaro a tutti che l’impegno al servizio verso i poveri, così significativo in questa emergenza, nasce da una fede che deve potersi nutrire alle sue sorgenti, in particolare la vita sacramentale».

«La Chiesa ha accettato, con sofferenza e senso di responsabilità, le limitazioni governative assunte per far fronte all’emergenza sanitaria», prosegue la nota. «La Chiesa esige di poter riprendere la sua azione pastorale, dopo queste settimane di negoziato. Alla Presidenza del Consiglio e al Comitato tecnico-scientifico si richiama il dovere di distinguere tra la loro responsabilità e quella della Chiesa, chiamata a organizzare la vita della comunità cristiana, nel rispetto delle misure disposte, ma nella pienezza della propria autonomia», si legge nella conclusione.

La risposta di Palazzo Chigi

La facciata di Palazzo Chigi illuminata con i colori della Bandiera Italiana per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19

«La presidenza del Consiglio prende atto della comunicazione della Cei». Palazzo Chigi ha risposto alle critiche della Conferenza Episcopale Italiana (Cei), che ha accusato il governo di ledere la libertà di culto dei fedeli non considerando la ripresa delle funzioni religiose nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Dalla Presidenza del Consiglio fanno sapere di rimando che nei prossimi giorni si discuteranno i protocolli per consentire la celebrazione delle messe in sicurezza.

Il comitato tecnico scientifico: «Per le messe ci sono criticità ineliminabili»

Il Comitato tecnico scientifico ha parlato di «criticità ineliminabili» che rendono impossibile la riapertura, già dal 4 maggio, delle funzioni religiose. Secondo il Cts, infatti, la funzione religiosa metterebbe a rischio gli sforzi di contenimento dei contagi da Coronavirus, in quanto «le messe includono lo spostamento di un numero rilevante di persone e i contatti ravvicinati durante l’Eucarestia». Il Comitato ha quindi definito prematuro un discorso del genere, ma che potrà essere ripreso più in là, «a partire dal 25 maggio».

Bonetti: «Incomprensibile non far celebrare le messe»

La ministra delle Pari Opportunita' e la Famiglia Elena Bonetti

La ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti (Iv) ha commentato il discorso di Giuseppe Conte sull’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Bonetti ha criticato la scelta del premier di non far ripartire le funzioni religiose: «Non posso tacere di fronte alla decisione incomprensibile di non concedere la possibilità di celebrare funzioni religiose», ha dichiarato. «Avremmo potuto farlo in pieno rispetto delle regole di sicurezza che sono necessarie per evitare la diffusione del contagio», ha aggiunto la ministra, riferendosi alle precauzioni già in uso nei luoghi di lavoro e a quelle che verranno prese nei musei.

Lombardia, la pronuncia del Tar sulle consegne a domicilio

Un rider a Milano attraversa piazza Duomo deserta

Il Tar della Lombardia ha sospeso provvisoriamente l’ordinanza della Regione Lombardia n. 528 dell’11 aprile 2020, emanata nell’ambito dell’emergenza Coronavirus, nella parte in cui «consente la consegna a domicilio da parte degli operatori commerciali al dettaglio per tutte le categorie merceologiche, anche se non comprese nell’allegato 1 del DPCM del 10 aprile 2020». Il ricorso era stato proposto dalle principali organizzazioni sindacali, per tutelare le condizioni di lavoro nel settore dei trasporti. Il decreto del Tar sta però facendo discutere una parte della politica, perché interpretato come una “bocciatura” all’operato della giunta di Attilio Fontana.

Conte: «Dobbiamo essere consapevoli che esiste il rischio che la curva dei contagi si rialzi»

«Inizia la Fase 2. Inizia la fase di convivenza con il virus». Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha parlato in una conferenza stampa dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. «Dobbiamo essere consapevoli che esiste il rischio che la curva dei contagi si rialzi». Conte ha insistito sulla necessità di rispettare le distanze di sicurezza (di almeno 1 metro) per poter contenere al massimo i nuovi contagi. «L’unico modo per convivere con il virus è rispettare le distanze sociali».

Il testo del nuovo decreto (DPCM 26 aprile 2020)

Il piano economico per la ripartenza

«Serve una stagione intensa di riforme per cambiare radicalmente quelle cose che non vanno da tempo». Conte ha poi parlato del ruolo del governo nel superamento dell’emergenza. Il piano per la ripartenza, stilato insieme al Comitato tecnico scientifico, prevede su tutto provvedimenti economici, come il blocco dell’Iva e gli accordi con l’Unione europea. «Chiedo scusa per i ritardi nell’erogazione dei fondi», ha detto Conte, «ma molto dipende anche dalla gestione regionale».

Le mascherine a 0.50 centesimi

Il commissario per l'emergenza Covid-19 Domenico Arcuri

Passi avanti anche sul commercio delle mascherine, che restano obbligatorie nella routine degli italiani. Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha firmato un’ordinanza che fissa un tetto ai prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali: 0,50 centesimi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Le imprese e il decreto “sblocca Paese”

«Questo Paese non riparte senza aiuti alle imprese». Conte ha spiegato che arriveranno ulteriori finanziamenti alle imprese anche a fondo perduto, oltre al taglio delle bollette. Il premier ha poi confermato che potrebbe arrivare un rinnovo del bonus da 600 euro per gli autonomi e le partite Iva. «Stiamo preparando un decreto Sblocca Paese per ripartire», ha dichiarato. Le riaperture delle imprese saranno consentite solo in sicurezza: Conte ha annunciato anche l’arrivo di un protocollo di sicurezza per gli spostamenti e i trasporti dei lavoratori.

Novità sugli spostamenti e riapertura dei parchi

Una pattuglia della Polizia di Stato a cavallo nel Parco Nord di Milano

Gli spostamenti rimarranno all’interno della regione per comprovate esigenze lavorative e di salute. A questa viene aggiunta la possibilità di raggiungere parenti in altre abitazioni, ma «fatte nel rispetto delle distanze, con l’adozione delle mascherine e senza assembramenti». Lo spostamento tra regioni è consentito solo per motivi di lavoro, per assoluta urgenza e motivi di salute. Inoltre, chi ha più di 37.5 di temperatura corporea ha ora l’obbligo di rimanere a casa.

Lo sport all’aria aperta

Conte ha anche stabilito la riapertura dei parchi, pur se con controlli agli ingressi e con la possibilità dei sindaci di intervenire. Torna la possibilità di fare sport all’aria aperta anche lontano da casa, ma rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro, e di passeggiate mantenendo una distanza di almeno due metri dalle altre persone. Sì agli allenamenti degli sportivi professionisti a porte chiuse.

La scuola: si torna settembre

Ansa

Conte ha confermato che le scuole resteranno chiuse fino a fine anno e che si parlerà di un ritorno sui banchi solo a settembre. L’esame di stato sarà organizzato a distanza e in videoconferenze singolari. «Tutti gli studi ci dicono che avremo una nuova esplosione di contagi nel giro di due settimane – ha specificato – e non possiamo permetterci riaperture con una classe docente che è tra le più anziane d’Europa». Parallelamente, Conte ha annunciato che i concorsi pubblici per le assunzioni non si fermeranno.

Bar e ristoranti: solo asporto

Bar e ristoranti potranno fare attività da asporto: «Bisognerà mettersi in fila, rispettare le distanze ed entrare uno alla volta. Il cibo non si consumerà davanti al posto di ristoro». Solo a partire dal primo giugno si potrà pensare a riaprire sia i locali di ristorazioni che quelli per la cura della persona.

Verso la riapertura dei musei

Il premier Conte ha aggiunto che a partire dal 18 maggio sarà consentita la riapertura di mostre e di musei. «Il 18 maggio abbiamo in programma la riapertura anche di musei, mostre e biblioteche», ha dichiarato durante la conferenza stampa di stasera. Anche in questo caso, come per quello dei ristoranti e dei bar, ci sarà un preciso protocollo da seguire: almeno un metro di distanza gli uni dagli altri, controlli agli ingressi e alle uscite, costante pulizia e sanificazione degli ambienti. Le attività culturali sono sospese fin dalle prime battute dell’emergenza Coronavirus.

La riapertura di attività strategiche per l’export

La ministra dell'Interno Luciana Lamorgese

Si discute ancora sulle aperture e sulle chiusure delle imprese durante il lockdown da Coronavirus. Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli, quello della Salute, Roberto Speranza, e la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, hanno scritto alla titolare del Viminale, Luciana Lamorgese, per chiarire i margini per i prefetti nell’autorizzare la riapertura delle «attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale». Non solo golden power quindi: i prefetti devono poter autorizzare l’attività delle imprese «il cui prolungamento della sospensione rischierebbe di far perdere al nostro paese quote di mercato».

Il Friuli Venezia Giulia si organizza per l’estate: meno ombrelloni e strisce blu per gli asciugamani

Il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

I comuni del Friuli-Venezia Giulia sono già a lavoro per capire come affrontare l’estate durante l’emergenza Coronavirus. Fase 2 permettendo, sul lungomare di Barcola a Trieste si pensa a strisce blu sul cemento degli stabilimenti dei “Topolini”, mirate a garantire le distanze di sicurezza tra gli asciugamani e diminuire gli ombrelloni. L’assessore ai servizi generali, Lorenzo Giorgi, ha spiegato che questo potrà essere un “modo che potrebbe aiutare i triestini a passare le ore in mare in questo momento così difficile”. Una cosa appare certa: i gestori dei 64 stabilimenti privati presenti in Regione si preparano a maggiori spese e minori incassi.

In Lombardia crescita decessi più bassa dal 7 marzo

Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Mai così pochi decessi dal 7 marzo. Continua la discesa dei numeri nella regione Lombardia. L’area del nord Italia, la più colpita dal contagio da Coronavirus, ha visto negli ultimi giorni un miglioramento del trend dei morti. Lo scorso 7 marzo i decessi in regione erano stati 154. Dall’8 marzo si è superata la quota di 100 nuovi decessi e solo oggi per la prima volta la Lombardia è tornata per la prima volta sotto quella soglia facendo registrare 56 vittime.

Il fisico Sestili: «Ora bisogna ridisegnare città e trasporto pubblico»

Coronavirus, i numeri in chiaro. Il fisico Sestili: «Crollano i decessi e si liberano 250 posti negli ospedali. Ora ridisegnare città e trasporto pubblico» – Il video – Open Il tuo browser non supporta il tag iframe

Giorgio Sestili, fisico e divulgatore scientifico che ha fondato la pagina Facebook Coronavirus – Dati e Analisi Scientifiche, ha commentato per Open gli aggiornamenti della Protezione Civile sulla situazione Coronavirus in Italia. «Il dato positivo di oggi – ha dichiarato – è che i decessi sono crollati: da oltre 400 a 260. Aumentano, invece, i casi attualmente positivi perché sono state dimesse meno persone. 250 sono, invece, i posti liberati nei nostri ospedali». Secondo Sestili, adesso è arrivato il momento di «ridisegnare le città e il trasporto pubblico». Soprattutto nelle grandi città, «sarà impensabile riempire autobus e metro come avveniva un tempo».

Emilia-Romagna, 239 nuovi casi. 44 i decessi

Il Governatore della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Sono 44 i nuovi decessi registrati sul territorio dell’Emilia Romagna a causa dell’epidemia da Coronavirus. A darne notizia è la Regione, che segnala come il numero delle vittime abbia raggiunto quota 3.347. Dall’inizio della crisi sanitaria, i casi di positività registrati in Emilia Romagna sono stati 24.209, con un aumento di 239 nelle ultime 24 ore.

Migliora, però, il bilancio degli attualmente positivi: con un totale di 12.347 casi, scende i 162 unità rispetto a ieri (quando se ne registravano 12.509). Le nuove guarigioni sono 357 (8.515 in totale, +357 rispetto a ieri), e i test effettuati hanno raggiunto quota 156.883, (+5.378 rispetto a ieri). Calano le persone in insolamento domiciliare (-18 rispetto a ieri, per un totale di 8.558), quelle ricoverate (-89) e quelle in terapia intensiva (-18).

Piemonte, calano i decessi: sono 56 nelle ultime 24 ore

Il presidente Regione Piemonte Alberto Cirio

Scende il numero delle vittime giornaliere in Piemonte, la seconda Regione italiana attualmente più colpita dall’epidemia da Coronavirus. I nuovi deceduti sono 56, per un totale di 2.859 vittime. I nuovi casi positivi sono invece 361, per un totale di 24.910 casi registrati dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono in tutto 4.255, mentre il bilancio dei ricoveri in terapia intensiva scende a 217 (-20 rispetto a ieri). I tamponi fatti nell’ultimo giorno sono 4.559.

Liguria, da domani sì al jogging e alle passeggiate (queste anche con i coinquilini)

Il governatore della Liguria Giovanni Toti

Inizia ad allentarsi il lockdown da Coronavirus in Liguria. Con un’ordinanza che entrerà in vigore dalla mezzanotte di stasera, 26 aprile, la Regione dice sì alle corse all’aperto e all’uso della bicicletta nel comune di residenza, a patto che siano fatte individualmente e tra le ore 6 e le 22. Consentite – alle stesse regole – anche le passeggiate a cavallo e la pesca sportiva. Da domani, inoltre, sarà possibile svolgere passeggiate all’aria aperta, stavolta anche in compagnia dei propri coinquilini. Aperti anche i cimiteri, nel rispetto del distanziamento sociale.

Da domani riapertura di cantieri e manifatture rivolte all’export

Un operaio nel cantiere aperto della Metropolitana in Piazza Venezia a Roma durante l'emergenza Covid-19

Al via da lunedi 27 aprile la riapertura in tutta Italia di imprese e distretti del settore manifatturiero la cui attività sia rivolta prevalentemente all’export e le aziende del comparto costruzione. In particolare potranno riaprire i cantieri su dissesto, scuola, carceri e edilizia residenziale pubblica. Le condizioni sono quelle di rispettare i protocolli di sicurezza. A darne notizia è la Regione Emilia-Romagna dopo la cabina di regia tra il governo e gli enti locali.

Milano: distanziatori per terra alle fermate dei mezzi pubblici

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala davanti Palazzo Marino

Come funzionerà il trasporto pubblico a Milano? La città più colpita dalla pandemia? Sembra che dal prossimo 4 maggio si troveranno cerchi rossi stampati a terra a un metro di distanza con la scritta: “Stai qui-Stand here” alle fermate dei mezzi pubblici. Il nodo del trasporto è uno tra i più cruciali per la metropoli italiana, e uno dei settori più a rischio contagio vista il grande spostamento quotidiano di persone.

I marker di distanziamento sono già comparsi alle fermate degli autobus in alcune piazze importanti della città e verranno poi posizionati un po’ dappertutto, dalle banchine delle metropolitane all’interno dei mezzi. “Mantieni la distanza di 1 metro dai passeggeri. Tutela la tua salute e quella degli altri” sono gli avvisi che sono stati incollati sulle vetrate degli autobus.

Toscana: 9,147 pazienti positivi

Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi

Con 132 casi positivi in più rispetto a ieri, il bilancio di casi positivi nella regione Toscana ha toccato quota 9.147. Il numero dei decessi è di 778. Aumenta il numero dei guariti totali che raggiunge quota 2.300 di cui 1.118 clinicamente guariti 1.182 guarigioni virali con doppio tampone negativo. I tamponi eseguiti in totale sono stati 127.394, 1.899 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.234, mentre sono 16.171 le persone in sorveglianza attiva per contatti con persone contagiate. Si riducono i ricoverati, ad ora 835: 18 in meno di cui 158 in terapia intensiva (-8), quota più basso per le terapie intensive dal 17 marzo.

La Fase 2: i nodi da sciogliere per la riapertura del Paese e le incertezze sul superamento del lockdown

Una ciclista con il volto coperto passsa in piazza Duomo, Milano

La patente d’immunità

Sono tanti i dubbi sulla Fase 2 e sulla linee guida che il governo prevede per una riapertura graduale del Paese dopo due mesi di lockdown. Il primo problema è quello che riguarda la patente d’immunità, un falso mito smentito anche dall’Oms: «A questo punto della pandemia – scrive l’Organizzazione – non ci sono abbastanza evidenze circa l’immunità garantita dalla presenza di anticorpi».

I test sierologici

Un altro problema riguarda i test sierologici che non sarebbero un indicatore affidabile sulla diffusione del virus e sullo stato di salute dei presunti guariti. La certezza viene invece dai tamponi: per la Fase 2 bisognerà aumentare il numero di test giornalieri. Restano domande anche sulle mascherine e la loro efficacia o meno, nonché sulla disponibilità.

Obbligo mascherine sui trasporti

PATRICK HERTZOG / AFP)

«Arriveremo presto a produrre almeno 25 milioni di mascherine al giorno», ha detto Domenico Arcuri, ma il governo dovrà chiarire se sarà obbligatorio indossarle anche per strada. Rimane poi il nodo del lavoro e della mobilità. Sul primo sono tanti i dubbi dei lavoratori sulle misure di protezione che dovranno mettere in atto le aziende. Sui trasporti invece le città, in particolare, dovranno capire come gestire le ore di punta e la mobilità di milioni di persone.

Come trapelato nei giorni scorsi, le mascherine saranno obbligatorie sui mezzi pubblici. Nelle linee guida messe a punto dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli le mascherine dovranno essere indossate in modo da corpire naso e bocca e potranno anche essere fatte di stoffa. Per quanto riguarda la mobilità ci sarà una maggior frequenza dei mezzi pubblici nelle ore di punta. Sui mezzi, dagli autobus alle metropolitane, inoltre, sarà previsto un numero massimo di passeggeri in modo da permettere il rispetto della distanza di sicurezza.

Dal 4 maggio nessuna deroga sui negozi al dettaglio

Non ci sarà nessuna riapertura per i negozi che erano stati chiusi durante la fase 1. Secondo le indiscrezioni emerse dalla cabina di regia tra governo ed enti locali, la riapertura dei negozi al dettaglio dovrà attendere il 18 maggio. Sarà prorogato inoltre il lockdown per parrucchieri ed estetisti.

Torna a salire il numero degli attualmente positivi,+256 rispetto a ieri. Cala il numero dei ricoverati e aumenta quello dei guariti

Il bollettino della Protezione civile del 26 aprile

260 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 26.644. I numeri sono stati diffusi dal quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Sale di 256 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 106.103 (ieri erano 105.847). Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.757.659, di cui 1.210.639 casi testati.

I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 197.675, con un incremento di 2.324 in un giorno. I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 64.928 (+1.808 in un giorno). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 21.372 (-161 rispetto a ieri). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 2.009 (-93 rispetto a ieri). Salgono a 82.722 le persone in isolamento domiciliare, contro i 82.212 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Lombardia: +693 gli attualmente positivi, cala ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva

Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l'emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 26 aprile

Regione Lombardia | I dati sulla diffusione del Covid-19 in Lombardia (26 aprile 2020)

La Regione Lombardia ha comunicato i consueti i aggiornamenti quotidiani sulla’andamento dell’epidemia Coronavirus. Il numero dei casi è in totale di 72.889: + 920 nelle ultime 24 ore. I decessi nelle ultime 24 ore sono stati +56. In totale, le vittime in Lombardia sono ora 13.325, mentre ieri si attestavano a 13.269. I pazienti in terapia intensiva sono 706: -18 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 8.481. Le persone guarite sono in tutto 24.398. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 337.797.

La situazione nelle province lombarde

Regione Lombardia | I dati sulla diffusione del Covid-19 nelle province lombarde (26 aprile 2020)

In base ai dati ufficiali della Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito nelle province lombarde:

Milano 18.371 (+463)

18.371 (+463) Bergamo 11.113 (+66)

11.113 (+66) Brescia 12.564 (+24)

12.564 (+24) Cremona 5.966 (+60)

5.966 (+60) Monza e Brianza 4.477 (+60)

4.477 (+60) Pavia 4.044 (+8)

4.044 (+8) Lodi 2.926 (+23)

2.926 (+23) Mantova 3.105 (+23)

3.105 (+23) Lecco 2.177 (+20)

2.177 (+20) Como 3.025 (+83)

3.025 (+83) Varese 2.467 (+60)

2.467 (+60) Sondrio 1.132 (+2)

Via libera al cibo d’asporto e al jogging dal 4 maggio

Un bar chiuso nel quartiere Trastevere a Roma durante l'emergenza Coronavirus

Dal 4 maggio dovrebbe essere consentita la riapertura del cibo da asporto. Sono queste le indiscrezioni che arrivano dalla cabina di regia tra esecutivo ed enti locali. Tra due settimane sarà inoltre permessa l’attività motoria, ma solo individuale, all’aperto e lontano da casa. Già questa sera, verso le ore 20.30, è dunque attesa la presentazione del premier Giuseppe Conte sul nuovo decreto con le misure di maggio per la Fase 2.

Locatelli(Css): «Virus ignoto fino allo scorso dicembre»

Il presidente del Css Franco Locatelli

L’esistenza del nuovo Coronavirus «era completamente ignota fino alla fine del mese di dicembre dello scorso anno». Ad affermarlo è il presidente del Consiglio superiore di Sanità Franco Locatelli. Intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in più su Rai3, Locatelli ha sottolineato come lo scenario pandemico scatenatosi in Italia fosse imprevedibile. Il presidente del Css, parlando dei test sierologici ha inoltre ricordato che serviranno per «definire bene quella che è stata la diffusione epidemica del virus nelle varie regioni del Paese, nelle differenti fasce di età e anche tenendo conto di profili lavorativi, ma non darà una patente di immunità, questo deve essere detto in maniera molto chiara e tanti studi ancora devono essere fatti per meglio definire più compiutamente e caratterizzare la risposta immunitaria al virus».

Locatelli a #mezzorainpiu: test sierologici non daranno patente immunità — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) April 26, 2020

Viminale: più di 9mila persone denunciate il 25 aprile

Sono 317mila i controlli effettuati dalla polizia nella giornata del 25 aprile in merito alle misure restrittive imposte dal governo. Secondo i dati forniti dal Viminale le persone controllate sono state 242.145. Le verifiche su esercizi e attività commerciali sono stati 74.955. Le sanzioni hanno riguardato 9.240 persone, 71 quelle denunciate per falsa dichiarazione. Dall’11 marzo a ieri sono state controllate complessivamente oltre 10 milioni e 340mila persone e poco più di 4 milioni di esercizi e attività commerciali.

A Roma nessuna vittima Covid-19 nelle ultime 24 ore

Roma

«Oggi registriamo un dato di 85 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%. A Roma città infine nelle ultime 48 ore non si registrano decessi». A dirlo è l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, al termine del consueto punto sull’epidemia della task-force del Lazio per l’emergenza Coronavirus con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. «Aumentano i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate – continua l’assessore – Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio».

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio… Gepostet von Regione Lazio am Sonntag, 26. April 2020

Gentiloni: «Sul Mes decide l’Italia se usarlo o meno»

Il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni

«Il Mes è una delle questioni più semplici tra tutte quelle che abbiamo davanti. È una linea di credito fino al 2% del Pil di ciascun Paese che può essere accesa a una sola condizione: che questi quattrini che vengono prestati siano usati per la spesa sanitaria». A chiarire come utilizzare i contributi del Mes è Paolo Gentiloni, il commissario ue all’Economia, intervenuto alla trasmissione Mezz’ora in più su Rai3. «Se usarla o no è una decisione che spetta al governo italiano», ha aggiunto. «È uno degli strumenti che l’Ue ha condiviso e mette a disposizione degli Stati. L’Italia è perfettamente libera se decidere di farne ricorso, non ne farei una tragedia. Non credo sia il tema dirimente anche se capisco le implicazioni nella politica italiana», ha aggiunto Gentiloni.

Gentiloni a #mezzorainpiu: il Mes è uno degli strumenti, non il principale, che l’Ue mette a disposizione — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) April 26, 2020

Bonomi: «Sulle riapertura non ho avuto risposta»

Il presidente di Confindustria Carlo Bonomi

Si avvicina la data dal 4 maggio e con essa la tanto attesa Fase 2. Ma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenuto a Mezz’ora in più, critica l’operato del governo: «È dal 5 aprile che io chiedo qual è il metodo per arrivare alla riapertura e non tanto la data della riapertura e ad oggi non ho ancora avuto una risposta. Stiamo arrivando alla fatidica soglia del 4 maggio senza sapere ancora quale sarà il metodo».

Bonomi a #mezzorainpiu: all’inizio pandemia #Covid_19 non c’è stata chiarezza nel governo — Mezz'ora in Più (@Mezzorainpiu) April 26, 2020

Da lunedì primi test sierologici sul personale del Trivulzio

L'ingresso del Pio Albergo Trivulzio a Milano

Da domani comincerà l’esecuzione dei test sierologici «sul personale sanitario in servizio in tutte le tre sedi dell’Azienda secondo modalità definite con la supervisione del Prof. Pregliasco e che verranno comunicate». Ad annunciarlo è la stesse direzione del Pio Alberto Trivulzio di Milano. Nella comunicazioni si legge che il Trivulzio è riuscito «a definire uno specifico accordo con il Laboratorio del Policlinico» per i test.

Dl aprile: stop ai licenziamenti per altri due mesi

Nel prossimo decreto il governo prevede di aggiungere una proroga di altri due mesi alla sospensione dei licenziamenti collettivi e individuali per un motivo oggettivo. La misura, già inserita nel Cura Italia, andrebbe cosi a completare il pacchetto di norme a tutela del mondo del lavoro per cui l’esecutivo è pronto a stanziare 24 miliardi per il rinnovo degli ammortizzatori.

L’immunologo Mantovani: «Attenzione a un uso inappropriato dei test»

ANSA/MATTEO CORNER

«Siamo di fronte a un virus che scombussola tutte le acquisizioni fin qui accumulate. Il Sars-CoV-2 dovrebbe rendere consapevoli i ricercatori dei propri limiti di conoscenza. Sapevamo che nella risposta immunitaria prima arrivano gli anticorpi, cioè la traccia del passaggio del virus, di classe IgM e poi, a poca distanza, quelli di classe IgG, in genere neutralizzanti. Questo virus ha sovvertito le regole, segue strade diverse, ha un comportamento originale». A chiedere di rimanere in guardia sull’uso dei test è Alberto Mantovani, immunologo e direttore scientifico di Umanitas, in un’intervista al Corriere della Sera.

«Questi saggi sierologici – afferma dopo la bocciatura dell’Oms – sono problematici dal punto di vista dell’interpretazione proprio perché non hanno presupposti. Molti interrogativi permangono sul comportamento del virus». «Il pericolo – riflette – è che un uso inappropriato dei saggi, che vengono offerti anche da laboratori privati, possa dare alle persone la presunzione di essere immuni e quindi generare comportamenti irresponsabili: non usare mascherine, non rispettare le distanze. Altra questione è avviare studi epidemiologici sulla popolazione come sta facendo il ministero della Salute».

In Emilia Romagna vietati i bagni in mare

Riccione

Continuano a essere vietati i bagni in mare in Emilia Romagna. A chiarirlo è l’assessore al turismo Andrea Corsini: «Qui non cambia nulla, per cui fino al 4 maggio – ha detto l’assessore al turismo Andrea Corsini non è consentito fare bagni in mare, né passeggiate. Le nostre misure regionali, infatti, non consentono di allontanarsi dalle immediate vicinanze della propria abitazione se non per comprovati e validi motivi e non è prevista la possibilità di accedere all’arenile».

«Naturalmente – prosegue Corsini – dal 4 maggio qualcosa cambierà, per quanto riguarda le più stringenti misure di prevenzione per ostacolare la diffusione del Covid-19, ma fino ad allora in Emilia-Romagna valgono le norme che attualmente sono in vigore».

Quattro milioni di test sierologici entro fine maggio

test sierologici

L’azienda farmaceutica statunitense Abbott, vincitrice del bando per la fornitura di test sierologici, ha annunciato che entro fine maggio sarà in grado di distribuire in Italia 4 milioni di questi test. «Il nuovo test ha dimostrato specificità e sensibilità superiori al 99 per cento 14 giorni o più dopo l’insorgenza dei sintomi», spiega la Abbott annunciando che in un migliaio di laboratori di tutta Italia sarà possibile analizzare fino a 200 test per ora.

BREAKING: We’re launching a COVID-19 antibody test that can help determine if a person has been previously infected.



We’ll supply 4 million tests in April, ramping up capacity to 20 million in the U.S. per month in June and beyond. Learn more: https://t.co/sxVOVgegMT pic.twitter.com/6xS1LjbaRB — Abbott (@AbbottNews) April 15, 2020

Anci: «Servono regole chiare per la ripartenza»

Il presidente dell'Anci e sindaco di Bari Antonio Decaro

«Ripartire con gradualità secondo regole certe e chiare e misure attuabili si deve ed è possibile. Servono linee guida nazionali sui vari ambiti e settori. Serve definirle ed avere il tempo congruo per prepararsi. Serve più di tutto massima chiarezza e condivisione fra i vari livelli di governo – Comuni – Regioni – Stato- su chi fa che cosa e con quali risorse».

A dirlo è l’Anci che chiede al governo di chiarire le linee guida per la Fase 2. In un documento di 10 punti firmato dai sindaci, l’Anci chiede all’esecutivo di «assicurare a Comuni e Città metropolitane risorse congrue per la spesa corrente alla luce della imponente riduzione di gettito fiscale, con particolare riferimento all’azzeramento delle imposte di soggiorno e di occupazione del suolo pubblico e alla forte riduzione della Tari».

«Il mondo di domani dipenderà dagli studenti». Il videomessaggio del presidente Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

«Come sarà il mondo di domani dipenderà in grande misura da voi, studenti di oggi, dalla vostra capacità di pensarlo, di progettarlo, di viverlo, dal vostro impegno, da come metterete a frutto i saperi e le conoscenze che oggi acquisite». Con queste parole il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto in un videomessaggio il nuovo programma Rai Cultura realizzato in collaborazione con il ministero dell’Istruzione per favorire lezioni e approfondimenti a distanza. «Un contributo importante, che esalta la missione di Servizio Pubblico, richiamando il ricordo di alcune delle pagine più belle e preziose della Rai e che coinvolge numerose personalità della nostra cultura», ha detto Mattarella.

In Veneto ci sono 17.471 casi positivi

Il presidente del Veneto Luca Zaia

Con un incremento di 80 rispetto a ieri, salgono a 17.471 i casi totali in Veneto dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus. Le persone in isolamento domiciliare sono 8.319, 403 in meno di ieri. A dirlo è il presidente della regione, Luca Zaia, nel consueto punto stampa quotidiano. I ricoverati sono 1.221, mentre le persone in terapia intensiva sono 124. Dimesse, ad oggi, 2.453 pazienti. Il numero dei decessi è salito a 1.315.

Zaia: «Non ho superato i miei poteri»

«Abbiamo applicato la legge, meglio ancora le direttive del governo», ha chiarito Luca Zaia in conferenza stampa in merito all’ordinanza meno restrittiva emessa due giorni fa. «I prefetti hanno ragione – continua Zaia – quando si trovano in difficoltà, ma è pur vero che applichiamo la legge».

La serie A riparte a giugno? Il 64% degli italiani è contrario a una ripartenza

Riapertura degli stadi e via libera alla ripresa del campionato. Secondo un sondaggio condotto da Comin & Partners, il 64% degli interpellati dice di essere contrario al via libera a una ripresa delle competizioni. Anche molti tifosi, circa il 49%, ritengono che una riapertura non sarebbe sicura dal punto di vista sanitario. Sulla data del via libera si atttende la risposta del ministro dello Sport Vincenzo Spadafora. La Lega Calcio ha messo sul tavolo l’ipotesi del 14 giugno, con una chiusura entro agosto. Ma, per la maggioranza degli intervistati la decisione finale deve spettare al governo.

Un’italiana è morta durante la sperimentazione del vaccino?

Tra le persone che hanno deciso di sottoporsi alla sperimentazione per il vaccino c’è anche un’italiana, Elisa Granato. Ma, secondo un articolo apparso su N5ti.com dal titolo «First volunteer in UK coronavirus vaccine trial has died», Granato sarebbe morta durante la sperimentazione. Una notizia che però è stata prontamente smentita dalla stessa ragazza che il 26 aprile alle ore 8.16 ha voluto chiarire di essere via.

Oggi l’incontro tra Conte e gli Enti locali sulla “Fase 2”

Il Premier Giuseppe Conte al lavoro a Palazzo Chigi

Si terrà oggi alle ore 15.00, dopo il rinvio di ieri, la cabina di regia tra il premier Giuseppe Conte e gli enti locali (Regioni, Anci e Upi) sulle misure per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il presidente del Consiglio intende prima visionare il documento del Comitato tecnico-scientifico su alcuni nodi legati ai prossimi passi nella gestione delle graduali riaperture del 4 maggio e discuterne con gli amministratori locali per trovare un accordo. Parallelamente, proseguono i contatti tra Conte e Vittorio Colao, il capo della task force incaricata di definire le linee guida per la “Fase 2”. Attualmente, è in corso a Palazzo Chigi una riunione tra il premier e i capidelegazione della maggioranza per discutere la definizione delle misure per la Fase 2 da presentare durante la cabina di regia pomeridiana.

Bonaccini: «In Emilia-Romagna i cantieri dovrebbero riaprire già domani»

Il governatore dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini

«I cantieri, secondo me, dovrebbero riaprire già da domani o da martedì. Potrebbero riaprire per l’edilizia scolastica, le strade. Molte imprese, penso all’agroalimentare, non hanno mai chiuso: se vengono rispettate le norme, se ci sono garanzie di sicurezza, ci sono luoghi di lavoro più sicuri delle file ai supermercati. A dirlo ai microfoni di SkyTg24 è il governatore dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, anticipando le richieste della Regione durante la conferenza tra Governo ed Enti locali.

Bonetti: «Ipotesi di assegno a tutte le famiglie con figli»

La ministra delle Pari opportunità e della Famiglia, Elena Bonetti

«La fatica più grande è l’incertezza anche per attivare energia necessaria per ripartire. La vera rete di sicurezza sono le famiglie, anche attraverso lo sguardo dei bambini e delle nuove generazioni. Questa rete dobbiamo andare a salvaguardare e da qui possiamo partire. Le famiglie sono la priorità dell’azione politica del nostro governo». A dirlo è la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, intervenendo ai microfoni di SkyTg24.

«Tutte le famiglie italiane in questo momento vivono l’incertezza di come organizzarsi più che il quando si potrà ripartire – spiega Bonetti – Dobbiamo quindi dare delle risposte concrete, le famiglie sono la priorità dell’azione politica del nostro Governo e adesso dobbiamo dimostrarlo». Ed è così che la ministra Bonetti ha annunciato che durante l’incontro tra Governo ed Enti locali, metterà sul tavolo un piano di tre punti: il rinforzo dello strumento dei congedi parentali, la ricostruzione della rete educativa e un assegno mensile per le famiglie con figli.

Sala: «Per noi sindaci è importante capire cosa accadrà il 4 maggio: dobbiamo organizzarci»

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

«Da quello che sappiamo tra oggi e domani uscirà un decreto del governo che spiegherà le logiche, le modalità della riapertura. Sarà probabilmente focalizzato sul 4 maggio, è chiaro che per noi sindaci è importante capire cosa succederà il 4 maggio e cosa dopo. Per noi il tema è organizzarci». A dirlo è il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, nella sua diretta quotidiana su Facebook. Inoltre il sindaco di Milano ha sottolineato come il tema più delicato e critico da affrontare sia quello del trasporto pubblico ed è per questo che «se non si trovano altre formule quindi anche l’idea di parlare di piste ciclabili non è una scelta ideologica, ma è una scelta di visione e anche di necessità».

Spallanzani: in lieve aumento i positivi, ma stabili i pazienti in terapia intensiva. Aumentano ancora i dimessi

L'esterno dell'Istituto Spallanzani di Roma

L’Ospedale Spallanzani di Roma ha diffuso il quotidiano bollettino sui pazienti affetti da Covid-19 presenti nella struttura. Ad oggi, 26 aprile, i pazienti positivi presenti nell’Ospedale romano sono in totale 119 (+5 rispetto a ieri, 25 aprile). Di questi, 20 persone necessitano di supporto per la respirazione (numero stabile rispetto a ieri), mentre 361 (+3) sono invece i pazienti dimessi o rimandati a casa o in altre strutture territoriali, al fine di proseguire il periodo di quarantena. L’ospedale, nel bollettino ufficiale, comunica che «in giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici e paucisintomatici».

Lo psichiatra Sangiorgio: «L’emergenza è stata impostata sull’idea di una guerra. Le persone ansiose saranno le più colpite alla fine della pandemia»

Oltre alla salute fisica, persistono i problemi legati alla salute mentale degli italiani durante l’emergenza Coronavirus. Una problematica che perdurerà nel tempo, a detta di tutti gli psichiatri e psicologi, sia per il personale medico-sanitario, sia per la popolazione. Le patologie afferenti al benessere psico-fisico che stanno sempre più colpendo gli italiani sono prevalentemente elevati livelli di stress e la privazione di sonno, che rischiano di innescare, sul profilo psicologico stati di ansia, depressione e di disturbo post-traumatico da stress.

A confermare questa linea è intervenuto lo psichiatra ed esperto di patologie per la terza età, il dottor Piero Sangiorgio che intervistato da Agi ha dichiarato: «L’emergenza Coronavirus è stata impostata sull’idea di una guerra. Un nemico da combattere, per questo da un lato si è perso il senso di umanità e dall’altro è subentrata una condizione di passività». Negli italiani – ha proseguito il dottor Sangiorgio – è subentrato un vissuto paranoico. Guardiamo all’esempio dei runner, visti come un nemico pericoloso. Il tutto amplificato nelle persone ansiose che, soprattutto alla fine della pandemia, saranno quelle più colpite».

È morto Giulietto Chiesa

Giulietto Chiesa

«Giulietto Chiesa è morto. Non riesco ancora a salutarlo. Ricordo i suoi occhi lucidi di lacrime, a Kabul, davanti ad un bambino ferito dallo scoppio di una mina. È morto un uomo ancora capace di piangere per l’orrore della guerra. I suoi occhi sono un po’ anche i miei». A dare l’annuncio su Facebook della morte del giornalista e politico è stato il vignettista Vauro. Non è ancora chiaro se il giornalista 70enne sia morto per cause correlate al Coronavirus.

Il giornalista, nell’ultimo periodo, attraverso il suo canale Pandora TV, contribuiva a diffondere contenuti e teorie di complotto sul nuovo Coronavirus, come le teorie di complotto negazioniste e antivacciniste del fantomatico Dr. Ayyadurai Shiva.

Buffagni: «Per gli autonomi il bonus salirà a 700/800 euro: favoriremo i meno ricchi»

Il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni

Il viceministro allo Sviluppo Economico, Stefano Buffagni, ha annunciato che nel prossimo Dpcm, per le partite Iva si passerà dall’aiuto dei 600 euro a quello di 700/800 euro per il mese prossimo per far fronte all’emergenza economica innescatasi a causa della pandemia di Coronavirus. «Si stanno cercando le risorse ad hoc per ripartirle al meglio, garantendo però questa volta nella seconda tornata che si vadano a garantire queste risorse a quelli meno ricchi», ha sottolineato Buffagni.

Il viceministro ha poi aggiunto che il Governo è consapevole che alcune imprese non ripartiranno, e di conseguenza ipotizza il ricorso al reddito di cittadinanza, quale «strumento di sostegno nel breve periodo». E infine il viceministro Buffagni chiosa: «È come un’economia di guerra con un nemico invisibile che dobbiamo evitare di far ricrescere. Perché se gestiamo male la “Fase 2” rischiamo di rientrare e cadere di nuovo in una seconda fase del virus che farebbe dei danni economici incalcolabili oltre a ulteriori morti».

Le stoccate di Ippolito dello Spallanzani alla Lombardia: «Errori fatali e poco coraggio». L’ospedale in Fiera? «Non funzionerà»

Il direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) "Lazzaro Spallanzani" di Roma, il professor Giuseppe Ippolito

«Il Lazio ha tenuto, è stato un modello di efficienza. La Lombardia ha sofferto per un’onda di grandi dimensioni e per una sanità poco presente sul territorio, molto concentrata su ospedali di eccellenza e tanto privato. Serve estrema cautela nel riaprire, ricordiamoci le lezioni delle epidemie del passato». A dirlo è il dottor Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive (INMI) “Lazzaro Spallanzani” di Roma e membro del comitato tecnico-scientifico nazionale, in un’intervista a Il Messaggero.

Quanto all’Ospedale alla Fiera di Milano il direttore scientifico dello Spallanzani esprime forti perplessità: «Sembra non sia utilizzabile per mancanza di personale, sembra una cattedrale nel deserto, lontano da un ospedale vero, è difficile possa funzionare. Discorso differente per l’ospedale alla Fiera di Bergamo, per il quale sembra essere stato utilizzato un modello più integrato. Ma sono impressioni a distanza».

Dott. Ippolito: «Le Regioni riaprano senza cedere all’ottimismo del momento»

Tornando al Covid-19, il dottor Ippolito ammette: «Ci ha sorpreso la velocità: quando c’è stata la percezione di quello che stava accadendo già circolava probabilmente da settimane nel mondo. Non solo in Italia. Si è sovrapposto alla circolazione dell’influenza. Molte sono sembrate polmoniti influenzali, ma forse erano polmoniti da questo virus. Ma nessuno ne sapeva l’esistenza». Quanto alle riaperture il professor Ippolito è scettico e fa appello alla responsabilità dei governatori: «Le Regioni non devono aprire sotto la pressione dei media o dell’economia, che pure è essenziale, ma sulla base dei dati, senza cedere all’ottimismo del momento».

Gualtieri: «Decisivi passi avanti in Europa. Il Mes è soltanto uno degli strumenti in campo, e nemmeno il principale»

Il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri

Dopo un’iniziale acclarata assenza di sostegno da parte dell’Unione Europea nel supporto dell’Italia e di altri Paesi duramente colpiti dall’emergenza Coronavirus, a detta del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, è stato fatto «un decisivo passo avanti che sarebbe stato inimmaginabile solo poche settimane fa».

A detta di Gualtieri, intervistato da La Stampa, «l’iniziativa di Conte e del Governo italiano è stata decisiva, insieme a quella di altri Paesi. Oltre al ruolo fondamentale della Bce e agli altri strumenti messi in campo, ora è acquisito che si istituirà il Recovery Fund, con l’obiettivo di sostenere la ripresa europea e in particolare i paesi e i settori più colpiti, e che a questo scopo si emetteranno titoli comuni di debito europei».

Quanto al Mes, il ministro Gualtieri ribadisce: «Il Mes è solo uno degli strumenti in campo e non il principale e ha la funzione di “rete di sicurezza». «È positivo – prosegue Gualtieri – che possa essere accessibile una linea di credito per chi voglia o debba farvi ricorso senza le condizionalità attualmente previste». E, come detto in precedenza dal premier Conte, anche il ministro dell’Economia italiano ribadisce: «Adesso valuteremo attentamente se tutti gli aspetti tecnici saranno in linea con quanto indicato dall’Eurogruppo», ossia l’assenza effettiva di condizionalità.

Conte: «A settembre si torna a scuola». Con la Fase 2 più spostamenti. Sì alle cene in casa, ma è presto per bar e ristoranti

Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

Come sarà la “nuova normalità”? Quali saranno le misure che verranno attivate nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus? Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dovrebbe darne conto oggi, domenica 26 aprile, ma intervistato da la Repubblica, ha fornito alcune anticipazioni relative alla cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus in Italia. Le novità riguardano prevalentemente gli spostamenti (e sull’uso della relativa autocertificazione, su cui il premier non si sbilancia), l’uso delle mascherine, l’attività motoria, le passeggiate con i bambini o sui generis e, immancabilmente, le riaperture.

Tra le conferme più attese vi è quella della chiusura delle scuole sino a settembre, nonché la riapertura di alcuni settori produttivi, tra cui quelli della manifattura e dell’edilizia, prevista per il 4 maggio. Conte ha poi precisato come «a partire della prossima settimana» riprenderanno alcune attività strategiche come l’edilizia carceraria e scolastica, al momento messe in stand-by a causa del lockdown. La riapertura di esercizi commerciali come bar e ristoranti risulta invece più lontana, anche se il premier ha confermato che il Governo sta rafforzando le misure per consegne a domicilio e servizi di take away.

Messe, mascherine e libertà di movimento

Questi i punti fondamentali della nuova Fase 2 (ovviamente soggetti a modifiche sino alle comunicazioni ufficiali del Governo,ndr):

Spostamenti in Regione : dal 4 maggio potrebbe ritornare la possibilità di spostarsi all’interno della propria Regione, ma attualmente il tema è ancora in fase di discussione tra i membri del Governo, così come quello sull’uso dell’autocertificazione degli spostamenti. Resta viva anche l’incognita dello spostamento tra Regioni limitrofe;

: dal 4 maggio potrebbe ritornare la possibilità di spostarsi all’interno della propria Regione, ma attualmente il tema è ancora in fase di discussione tra i membri del Governo, così come quello sull’uso dell’autocertificazione degli spostamenti. Resta viva anche l’incognita dello spostamento tra Regioni limitrofe; Uso dell’autocertificazione : quanto all’uso dell’autocertificazione per tutte le tipologie di spostamento, sia urbano sia extra-urbano, non sono state ancora fornite informazioni ufficiali, anche perché la questione è ancora al vaglio del Governo;

: quanto all’uso dell’autocertificazione per tutte le tipologie di spostamento, sia urbano sia extra-urbano, non sono state ancora fornite informazioni ufficiali, anche perché la questione è ancora al vaglio del Governo; Obbligo mascherine : l’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale dovrebbe restare attivo sull’intero territorio nazionale, in particolare modo nei luoghi di lavoro, in particolare modo sui mezzi pubblici. Tuttavia è ancora incerto, data la carenza di approvvigionamenti, se l’uso resterà obbligatorio o “raccomandabile”;

: l’obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione individuale dovrebbe restare attivo sull’intero territorio nazionale, in particolare modo nei luoghi di lavoro, in particolare modo sui mezzi pubblici. Tuttavia è ancora incerto, data la carenza di approvvigionamenti, se l’uso resterà obbligatorio o “raccomandabile”; Sport all’aperto : potrebbe venir meno l’obbligo di fare sport nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione. Tuttavia sussisterà l’obbligo di evitare assembramenti;

: potrebbe venir meno l’obbligo di fare sport nel raggio di 200 metri dalla propria abitazione. Tuttavia sussisterà l’obbligo di evitare assembramenti; Uscite e passeggiate per due persone : potrebbero esser permesse le uscite e le passeggiate per massimo due persone per volta e non dovrebbe essere più necessario che sussistano comparati motivi per gli incontri delle suddette persone (amici, familiari, conoscenti, colleghi, ecc). Dovrebbe restare il divieto di organizzare cene affollate e feste;

: potrebbero esser permesse le uscite e le passeggiate per massimo due persone per volta e non dovrebbe essere più necessario che sussistano comparati motivi per gli incontri delle suddette persone (amici, familiari, conoscenti, colleghi, ecc). Dovrebbe restare il divieto di organizzare cene affollate e feste; Mobilità sui mezzi pubblici : sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro rispetto agli altri passeggeri, sarà obbligatorio indossare le mascherine, e sarà obbligatorio l’uso dei gel igienizzanti. Verrà introdotto l’uso dei termoscanner per misurare la febbre dei passeggeri nel caso di treni e aerei. Quanto ai mezzi urbani come autobus, tram e metro si ipotizza la possibilità di percorsi di salita e discesa differenziati (ma sono ancora in fase di definizione). I biglietti potrebbero non essere più acquistabili in contanti e resta ancora da sciogliere il nodo su come evitare assembramenti alle fermate;

: sarà obbligatorio mantenere il distanziamento sociale di almeno 1 metro rispetto agli altri passeggeri, sarà obbligatorio indossare le mascherine, e sarà obbligatorio l’uso dei gel igienizzanti. Verrà introdotto l’uso dei termoscanner per misurare la febbre dei passeggeri nel caso di treni e aerei. Quanto ai mezzi urbani come autobus, tram e metro si ipotizza la possibilità di percorsi di salita e discesa differenziati (ma sono ancora in fase di definizione). I biglietti potrebbero non essere più acquistabili in contanti e resta ancora da sciogliere il nodo su come evitare assembramenti alle fermate; Possibilità di fare il bagno al mare o al lago o nei fiumi : come è stato specificato sul sito del Governo, per chi vive vicino al mare o a un lago o un fiume, sarà possibile fare il bagno, purché ciò avvenga in solitaria e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;

: come è stato specificato sul sito del Governo, per chi vive vicino al mare o a un lago o un fiume, sarà possibile fare il bagno, purché ciò avvenga in solitaria e nel rispetto delle norme di distanziamento sociale; Celebrazioni religiose : la misura riguarderà in modo particolare i funerali dando modo alle famiglie di dare il commiato ai loro cari, come anticipato nei giorni scorsi dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese;

: la misura riguarderà in modo particolare i funerali dando modo alle famiglie di dare il commiato ai loro cari, come anticipato nei giorni scorsi dalla ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese; Riaperture di aziende, industrie e negozi, quattro date per la ripartenza dopo il lockdown. Il calendario delle riaperture : In queste ultime ore il Governo sta ultimando il calendario con le date per la ripartenza dopo il lockdown. Date che tuttavia potrebbero subire variazioni a livello regionale, a discrezione dei governatori. Questo perché, come riferito nei giorni scorsi dal ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, «più un territorio è sicuro, più le misure potranno essere allentante. Ma al contempo, più il contagio sale, più scatteranno nuove restrizioni. Non bisogna abbassare la guardia». Le riaperture a livello nazionale, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, dovrebbero essere così ripartite: 27 aprile : riapertura delle fabbriche per la produzione di macchine agricole (mentre resta aperta l’ipotesi di far ripartire anche i cantieri nautici); 4 maggio : riapertura dei cantieri edili, ripresa dei lavori in ambito manifatturiero, in particolare nel settore del tessile e della moda, nonché del gioco del Lotto; 11 maggio : riapertura dei negozi di abbigliamento e calzature, ma potrebbero essere previste riaperture anche per altre tipologie di esercizi commerciali; 18 maggio : riapertura di bar e ristoranti e parrucchieri: in questi casi saranno da monitorare costantemente le distanze tra clienti, nel rispetto del distanziamento sociale per evitare il contagio.

: In queste ultime ore il Governo sta ultimando il calendario con le date per la ripartenza dopo il lockdown. Date che tuttavia potrebbero subire variazioni a livello regionale, a discrezione dei governatori. Questo perché, come riferito nei giorni scorsi dal ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia, «più un territorio è sicuro, più le misure potranno essere allentante. Ma al contempo, più il contagio sale, più scatteranno nuove restrizioni. Non bisogna abbassare la guardia». Le riaperture a livello nazionale, stando a quanto riferito dal Corriere della Sera, dovrebbero essere così ripartite:

Martella: «Durante l’emergenza Coronavirus i giornali hanno permesso di capire quale presidio di libertà rappresenti la stampa»

Andrea Martella, sottosegretario con delega all'editoria

«In questi due mesi i giornali hanno fatto un lavoro straordinario. Molti cittadini, costretti a casa, hanno capito quale presidio di libertà sia la stampa». A dirlo, in un’intervista al Corriere di Verona, è il sottosegretario all’Editoria, Andrea Martella. «Quando gli spazi di movimento si restringono – ha proseguito Martella – come in questi giorni difficili segnati dall’emergenza Coronavirus, è allora che ci si accorge dell’importanza della stampa: leggere un giornale, mentre si è costretti a stare a casa, ci apre al mondo, è vera libertà». «I giornali nazionali e locali stanno continuando a svolgere un lavoro importantissimo e sono un vaccino indispensabile contro la disinformazione e le notizie false che lo abbiamo visto proprio col Coronavirus, possono creare danni enormi», ha chiosato infine il sottosegretario all’Editoria.

Papa Francesco: «Preghiamo per chi soffre la tristezza senza soldi o lavoro»

Papa Francesco durante la messa a Santa Marta, durante il lockdown per Coronavirus in Italia e in Vaticano

«Preghiamo oggi, in questa Messa, per tutte le persone che soffrono la tristezza, perché sono sole o perché non sanno quale futuro li aspetta o perché non possono portare avanti la famiglia perché non hanno soldi, perché non hanno lavoro. Tanta gente che soffre la tristezza. Per loro preghiamo oggi». È la preghiera rivolta oggi da Papa Francesco nel corso della quotidiana messa a a Casa Santa Marta, dove il Pontefice risiede sin dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Il contagio dei calciatori può essere infortunio sul lavoro: un rischio da valutare per decidere come e quando ripartire

ANSA

Sin dall’inizio della pandemia di Covid-19, il mondo del calcio si è diviso su una possibile ripartenza. Lo scontro è avvenuto principalmente tra medici e società calcistiche, nonché giocatori. Ma oltre all’aspetto sanitario, fulcro principale del dibattito, si presenta anche un problema di tipo giuridico, poiché qualora un calciatore, così come i membri degli staff, dovesse contrarre il virus le società potrebbero essere chiamate a rispondere dei danni subiti, poiché il caso si configurerebbe come infortunio sul lavoro.

Le fortune del Bluetooth: come una tecnologia del 1994 sarà fondamentale in questa epidemia di Coronavirus

La presentazione dell'app Immuni

All’inizio la tecnologia bluetooth doveva servire solo per trasmettere dati senza pagare da un dispositivo all’altro. Ora, dalle cuffie agli smartwatch, siamo circondati da questo tipo di connessioni. E ora, anche con l’app Immuni, scelta dal Governo per la funzione di contact tracing, verrà utilizzata la medesima tecnologia per ricostruire la rete di persone con cui si è venuti a contatto (entro massimo i 10 metri di distanza).

Qualora un soggetto dovesse risultare positivo, dopo aver trasmesso lo status di positività a un server gestito dal Servizio sanitario nazionale, l’app invierà un avviso a tutte le persone entrate in contatto con il contagiato, invitandoli a rivolgersi a un medico per fare un test per il SARS-CoV-2. Il tutto, stando almeno a quanto riferito dalle autorità, con dati anonimizzati mediante chiavi di lettere e numeri che non possono essere decifrate da utenti esterni.

Il Piemonte, gli esami non fatti e la piroetta del presidente che voleva correre

Il presidente Regione Piemonte Alberto Cirio

Ieri è stato il giorno in cui il Piemonte ha superato l’Emilia-Romagna nella conta dei casi di contagio di Coronavirus. Ma il presidente della Regione, Alberto Cirio, malgrado nelle scorse settimane abbia apertamente detto che l’ondata di Covid-19 sia arrivata in Piemonte in ritardo rispetto alle altre zone più colpite, guardandosi indietro ribadisce: «Il percorso che stiamo completando è corretto».

Un percorso in cui per settimane sono stati fatti pochi tamponi (anche al netto dei soli 2 iniziali laboratori disponibili in Regione per svolgere le analisi sul SARS-CoV-2, ora divenuti circa 21, ndr), limitandoli unicamente a chi denunciava sintomi molto gravi e al contempo, a differenza delle Regioni più colpite, ricoverando negli ospedali un alto numero di persone con sintomatologia (mentre nelle altre Regioni inizialmente più colpite numeri simili si registravano nei pazienti in isolamento domiciliare, ndr).

Il tutto mentre i medici e infermieri del Piemonte per essere sottoposti a tampone dovevano chiedere l’autorizzazione per eseguire il tampone all’Unità di Crisi regionale. «E ogni volta per averla bisognava discutere all’infinito», come ha raccontato un altro medico a Lorenza Castagneri del Corriere della Sera.

Vi è poi l’assessorato alla Sanità regionale, guidato da Luigi Genesio Icardi, che giustifica la lenta partenza a causa dell’operato della precedente amministrazione. Icardi, al contempo, fa notare che a differenza – per esempio – dell’Emilia Romagna – la Regione Piemonte sta svolgendo i test nelle Rsa, uno dei principali focolai del virus in tutta Italia, ove risultano numeri molto alti di contagio e di decessi, tant’è che l’Unità di Crisi del Piemonte ha ormai dato largo alla pratica di fornire i dati quotidiani ripartendoli tra contagi nuovi di natura non specificata e contagi riscontrati nelle Rsa.

Ma se Alberto Cirio, divenuto successivamente presidente della Regione, aveva incentrato la propria campagna elettorale contro l’avversario dem Sergio Chiamparino inanellando slogan sulla «nuova corsa» che avrebbe intrapreso il Piemonte con la sua elezione, c’è da dire che il primo test (e probabilmente uno dei più importanti) è fallito, dimostrando soltanto un faticoso arrancare. E una piroetta a metà strada per cercare di salvare il salvabile, con un’unica corsa prevista: la riapertura del 4 maggio.

Il direttore dell’Ats di Milano: «Più ispettori nella Fase 2, ma per controllare le aziende servirebbe un esercito»

Il palazzo sede della Regione Lombardia a Milano, 15 aprile 2020.

Tutti parlano di “Fase 2”, di nuova normalità, di ripartenza. Eppure a mettere il freno agli “entusiasmi” (se così si possono definire, al netto delle oltre 25mila vittime causate dal Covid-19 in soli due mesi in Italia, ndr), ci sono diversi pareri scientifici. Tra questi vi è anche quello di Vittorio Demicheli, direttore sanitario dell’Ats della Regione Lombardia, secondo cui i tamponi svolti sin dall’inizio della pandemia di Coronavirus non sono stati abbastanza per avere effettivamente contezza della diffusione del virus, in particolare nella Regione più colpita d’Italia.

E con la riapertura di diverse aziende dopo il lockdown definito dal Governo per contenere i contagi da Covid-19, sarà pressoché impossibile garantire una copertura di ispezione e monitoraggio sul rispetto delle norme nelle aziende. «Nella Fase 2 se sarà necessario fare anche attività di controllo nel luoghi di lavoro (vedremo cosa dicono i decreti), – spiega Vittorio Demicheli- riprenderemo gente che fa altro e la metteremo a fare le ispezioni. Ci vorrebbe un esercito di controllori per capire se i lavoratori di una fabbrica, magari dotati dei dispositivi, quando poi vanno a fumare, fumano tutti nello stesso cortile. Faccio un esempio non a caso, visto che lo abbiamo riscontrato in una delle nostre ispezioni».

