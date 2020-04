In Italia 333 vittime nelle ultime 24 ore. Sale a 13.449 il numero delle vittime totali in Lombardia. Conte sulla Fase 2: «Partirà il 4 maggio». Ancora stop alle messe, l’accusa della Cei: «Violata la libertà di culto». Locatelli (Css): «Virus ignoto fino allo scorso dicembre». Oms: «Non esiste ancora nessuna prova che l’infezione dia l’immunità»

Fase 2: ecco il documento che ha frenato il governo sulle riaperture

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il premier Giuseppe Conte

Ventidue pagine, dati e analisi della situazione epidemiologica e considerazioni da parte del comitato tecnico scientifico che hanno frenato il governo su un maggiore allentamento delle misure restrittive adottate per l’emergenza Covid-19. Sono questi i contenuti del documento su cui si è basata la decisione del governo in vista del nuovo Dpcm del prossimo 4 maggio. I risultati ottenuti suggeriscono che:

La riapertura delle scuole aumenterebbe in modo significativo il rischio di ottenere una nuova grande ondata epidemica con conseguenza potenzialmente molto critiche sulla tenuta del sistema sanitario nazionale; Per tutti gli scenari di riapertura in cui si prevede un aumento dei contatti in comunità, la trasmissibilità supera la soglia epidemica, innescando quindi una nuova ondata epidemica; Nella maggior parte degli scenari di riapertura dei soli settori professionali (in presenza di scuole chiuse), anche qualora la trasmissibilità superi la soglia epidemica, il numero atteso di terapie intensive al picco risulterebbe comunque inferiore alla attuale disponibilità di posti letto a livello nazionale (circa 9000). Se l’adozione diffusa di dispositivi di protezione individuale riducesse la trasmissibilità del 15%, gli scenari di riapertura del settore commerciali alla comunità potrebbe permettere un contenimento sotto la soglia epidemica solo riuscendo a limitare la trasmissione in comunità negli over 60 anni. Se l’adozione diffusa di dispositivi di protezione individuale riducesse la trasmissibilità del 25%, gli scenari di riapertura del settore commerciale e di quello della ristorazione alla comunità potrebbe permettere un contenimento sotto la soglia solo riuscendo a limitare la trasmissione in comunità negli over 65 anni.

Conte in visita per la prima volta a Bergamo

ANSA/TIZIANO MANZONI

Il presidente del Consiglio si trova Bergamo, la provincia più colpita della regione. Una visita che arriva dopo quella fatta a Milano poche ore fa dove ha incontrato il medico Antonio Pesenti, primario della Rianimazione del Policlinico di Milano, e Giuliano Rizzardini, direttore delle Malattie infettive dell’Ospedale Sacco. Tra le riunioni anche quella con il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Attilio Fontana e il presidente di Confindustria Carlo Bonomi.

Patuanelli: «No alle passeggiate con gli amici»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli

«La passeggiata con l’amico no, certamente si può fare attività motoria singolarmente» ma «bisogna mantenere la distanza sociale e i dispositivi di protezione in questa fase in cui si apre un po’. Ci sono ancora 105mila contagiati, dobbiamo evitare di tornare ai dati dell’inizio di marzo». Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, intervenuto a Quarta Repubblica, risponde così ai dubbi sulla Fase 2. Tra i «congiunti» ci sono «parenti fino all’ottavo grado e affini ma anche i fidanzati. Per queste persone sarà consentito ricongiungersi».

Di Maio: «Il prezzo della crisi non può essere pagato dagli italiani»

«Sono giornate interminabili. E il minimo che possiamo fare, per chi in questo momento soffre a causa di questa emergenza, è lavorare, impegnarci e non fermarci un attimo. Sì è vero, questa crisi ha colpito l’Italia. Ma il prezzo di questa crisi non può essere pagato dagli italiani. E non mi darò pace fino a quando i cittadini non avranno gli strumenti per ripartire». Lo scrive il ministro degli Esteri Luigi di Maio sulla sua pagina Facebook.

De Luca: «Troppe persone in strada»

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca

«Il diffondersi di comportamenti irresponsabili, produrrebbe una ripresa forte del contagio e renderebbe inevitabile il ripristino immediato del divieto di mobilità». A dirlo è Vincenzo De Luca, governatore della Campania, chiedendo ai cittadini maggiore responsabilità. «Oggi per strada un eccesso di persone senza mascherine, senza distanziamento sociale, con assembramenti pericolosi».

Sala: «Commissariare la Lombardia? Ora ipotesi non praticabile»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

«Il punto non è oggi definire la responsabilità dei singoli sul Trivulzio ma dire ai parenti dei pazienti quando la situazione sarà sotto controllo. Ancora non lo è, mancano i tamponi e i camici per gli infermieri. Chiamo tutti alla responsabilità, bisogna mettere a punto il sistema perché c’è del tempo davanti». Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha risposto a chi chiedeva chiarimenti sulla richiesta delle opposizioni di commissariare la sanità lombarda.

«Tecnicamente non credo sia una ipotesi oggi praticabile. Non ho mai fatto mancare le mie critiche alla Regione, è un momento in cui le istituzioni lavorano insieme su certi temi però ci sono elementi oggettivi su cui poi bisognerà ripensare – ha spiegato Sala a margine del vertice con il premier Giuseppe Conte – . Una Regione che ha perso molto in termini di capacità di presidio socio sanitario territoriale, ha indubbiamente inciso. Non è solo un’opinione mia ma di tanti sindaci lombardi. Non è il momento per tirare i conti, ma una riflessione la meriterà».

Fase 2 in Lombardia: capienza mezzi pubblici ridotta e obbligo mascherine

ANSA/LUCA ZENNARO

Non più del 50% dei passeggeri trasportabili, segnalazione dei posti non occupabili, mascherine e guanti obbligatori su tutti i mezzi pubblici. Così la Lombardia si prepara alla ripartenza. Nel Patto per lo Sviluppo redatto dalla regione si legge come per il nodo dei trasporti, tra i più complicati per la grande mobilità delle persone, si prevede di intensificare alcune fasce orarie. Intanto si stima che torneranno al lavoro 940mila addetti con l’attivazione dei nuovi codici Ateco.

Spadafora: «Ridicole affermazione di un complotto contro la Serie A»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e il presidente del Coni Giovanni Malagò

In un video su Facebook, il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha respinto le accuse di chi vede un complotto contro la serie A: «Mi muoverò sempre nella consapevolezza che il mondo del calcio va salvato». Il ministro ha poi aggiunto: ‘«Io devo scongiurare che ripresa sport possa avere nuovi contagi. Dobbiamo poterlo fare rispettando le necessarie regole. Daremo il massimo in modo».

I numeri in chiaro: «Tutte le province italiane hanno superato il picco, a parte una in Piemonte: Asti»

Continua il trend in calo dei nuovi contagi in tutta Italia. Ma, secondo i dati odierni della protezione civile, delle province italiane l’unica a non aver superato il picco è Asti. A spiegarlo a Open è il matematico Giovanni Sebastiani. Delle regioni italiane, il Piemonte è quella che registra un comportamento peggiore perché pur partendo da un livello più basso di contagi, rispetto a regioni come la Lombardia, sta continuando a registrare un numero di contagi al giorno superiore alla media nazionale

Iss, le caratteristiche delle vittime: età media 79 anni

ANSA/MASSIMO PERCOSSI

Come ogni settimane, l’Istituto superiore di sanità pubblica la fotografia dei anagrafica e sintomatologica delle vittime da Coronavirus in Italia. L’età media dei deceduti è di 79 anni, secondo i dati raccolti. Le donne sono 8.500 e hanno un’età in media più alta degli uomini, 84. Tra le patologie più comuni riscontrate nelle vittime c’è l’ipertensione arteriosa, il diabete di tipo 2 e la cardiopatia ischemica. I sintomi più frequenti al momento del ricovero erano febbre, dispnea, tosse, diarrea ed emottisi.

Dall’antisemitismo al «nuovo ordine mondiale»: le teorie del complotto sul Covid19

Tra le bufale e le “teorie” che circolano in questi mesi sulla pandemia globale tante sono quelle che riguardano razzismo, antisemitismo e oscurantismo. Nel Regno Unito, per esempio, il tema è strettamente legato al 5G. C’è chi invece parla di un «Nuovo Ordine Mondiale» derivato da ebrei oligarchi pronti a prendere il potere. Oppure c’è chi, ancora, accusa i gesuiti. Un legame che riguarderebbe Fauci, l’esperto del Governo americano accusato di far parte del fantomatico «Deep State» che manovrerebbe di conseguenza Donald Trump.

Emilia Romagna: diminuiscono gli attualmente positivi, 247 le persone in terapia intensiva

EPA/GIORGIO BENVENUTI/Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

Secondo l’ultimo bollettino pubblicato dalla Regione i casi di positività al Covid-19 in Emilia Romagna sono saliti a 24.662, con 212 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. I guariti sono in totale 9.006, mentre i tamponi effettuati hanno raggiunto quota 164.979. Ancora in calo i casi attivi, cioè il numero di malati effettivi a oggi: -116 rispetto a ieri (12.225 contro 12.341). Le persone in isolamento domiciliare sono complessivamente arrivate a 8.498, -79 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 247. I nuovi decessi sono 45, per un bilancio complessivo di 3.431 vittime in regione.

Fase 2, il documento della task force di Colao: «Riaperture in sicurezza è il primo passo»

EPA/WILL OLIVER/Vittorio Colao

«Il primo passo per avviare l’Italia alla fase 2» è «ripartire con decisione ma in sicurezza». Sono queste le dichiarazioni di Vittorio Colao, il capo della task force di esperti incaricati di programmare la riapertura del Paese. «Il nostro Comitato Economico Sociale – ha aggiunto – vuole ora ascoltare e sistematizzare bisogni e opportunità di individui, famiglie e imprese, per consigliare priorità e interventi che possano sostenere il rilancio e la competitività dell’Italia nel 2020-21».

Il Comitato guidato da Vittorio Colao ha raccomandato al governo «un’attenzione particolare alla necessità di raggiungere rapidamente un’uniformità su scala nazionale nella gestione di informazioni e dati sul rischio medico sanitario e una tempestiva condivisione dei dati tra Regioni e CTS/Ministero della Salute». «Una continua e tempestiva valutazione dello stato dell’epidemia» viene infatti spiegato, serve «al fine di valutare la necessità di nuove chiusure totali o parziali al livello territoriale rilevante».

Il premier Conte in visita in Lombardia

ANSA/FILIPPO ATTILI/Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

«Tutti speravano di tornare presto alla normalità ma non ci sono le condizioni per tornare alla normalità, ce lo dobbiamo dire in modo chiaro e forte». Così il premier Giuseppe Conte commenta le nuove misure imposte dal nuovo dpcm. Il presidente del Consiglio è arrivato con la mascherina in Prefettura a Milano, tappa iniziale della sua prima visita in Lombardia da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus. Conte incontrerà il prefetto di Milano, Renato Saccone, il sindaco Giuseppe Sala, il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, e Carlo Bonomi, da poco designato presidente di Confindustria. Al termine della riunione Conte si recherà a Bergamo e a Brescia.

«Prima sarei stato d’intralcio»

«La mia presenza qui in Lombardia avrebbe creato intralcio nella fase più acuta dell’emergenza sanitaria», ha detto il premier commentando il suo arrivo nella regione più colpita dall’emergenza. «Ritornerò, ritornerò presto, c’è sempre una situazione di grande emergenza ma è una fase in cui forse do anche meno intralcio e meno fastidio agli operatori ai responsabili che stanno operando in questa emergenza», conclude Conte.

Lazio: record di guariti, 2.955 persone in isolamento domiciliare

ANSA/GIUSEPPE LAMI/Il presidente della regione Lazio Nicola Zingaretti

Con 83 nuovi casi nelle ultime 24 ore, sono saliti a 4.562 gli attualmente positivi nella regione Lazio. Nel consueto bollettino quotidiano la regione ha diramato i dati sull’emergenza Coronavirus. Le persone in isolamento domiciliare sono 2.955, 1464 quelle ricoverate in terapia non intensive e 143 quelle in terapia intensiva. Il numero delle persone deceduta è arrivato a 397. La regione fa segnare un record di guariti, 86 nelle ultime 24 ore, un numero che supera il numero dell’incremento di casi giornalieri. Si amplia inoltre la forbice tra coloro che escono dalla sorveglianza domiciliare (20.334) e coloro che sono entrati (10.902).

Sono 39 i contagi all’Università Salesiana di Roma

Continua a crescere il numero dei positivi all’Università Pontificia Salesiana. Dopo i tamponi a tutti i 280 ospiti, la Asl 1 di Roma ha comunicato che «17 pazienti positivi sono stati trasferiti presso una delle strutture alberghiere allestite per la gestione dei casi covid paucisintomatici o in guarigione».

Toscana: 2.401 persone guarite, aumenta il numero dei tamponi

ANSA | Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi

Sono 9.179 i casi totali di positività al Coronavirus in Toscana, con 32 unità in più rispetto a ieri. Il numero dei guariti, secondo l’ultimo bollettino, è cresciuto del 4,4%, raggiungendo quota 2.401. I test totali eseguiti sono 129.048 con un incremento di 1.654 rispetto al giorno precedenti. Quelli analizzati sonon invece 2.434. I nuovi decessi sono 17: 6 uomini e 11 donne, con un bilancio totale di 795. Le persone in isolamento domiciliare sono 5.158, ovvero tutte coloro con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (76 in meno rispetto a ieri). Sono 15.396 le persone isolate in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Niente seconde case nella Fase 2

ANSA | La ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli

Niente secondo case. La ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli chiarisce un punto che non era chiaro sulle novità introdotte dal Dpcm firmato ieri sera dal premier Conte. «Non si possono raggiungere le seconde case, tranne mi sembra di aver capito ci sia qualche presidente di Regione che lo sta ipotizzando, ma nell’ambito di questo Dpcm non è possibile raggiungere le seconde case», spiega Paola De Micheli a La vita in diretta.

Brusaferro: «»Fondamentale nella Fase 2 individuare focolai locali»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro

Silvio Brusaferro dell’Istituto superiore di sanità (Iss) in conferenza stampa alla Protezione civile fa il punto sui contagi: i dati aggiornati, dice, dimostrano il «successo delle misure di contenimento adottate, ma bisogna riflettere man mano che ci avviamo a caute aperture: dovremo monitorare con grande attenzione il numero dei casi, per esempio usando come indicatore le terapie intensive, per valutare l’efficacia delle misure ma anche la capacità in fase di aperture di contenere infezione», dice Brusaferro.

La tendenza «indica un progressivo decremento dei morti e dei casi di infezione, anche se con meno tamponi fatti. R con 0 mostra un decremento. Ma la circolazione del virus prosegue, mentre il numero dei morti come abbiamo sempre detto è un trascinamento delle infezioni avvenute alcune settimane fa», ribadisce il presidente dell’Istituto superiore di sanità davanti ai giornalisti.

«La prospettiva è il maggior numero di aperture possibile passo dopo passo. Fino a che circola il virus, e ora siamo ancora in fase epidemica, progressivamente adottiamo misure per recuperare livelli di normalità, però rispettando distanziamento, igiene, protezione delle vie respiratorie (mascherine, ndr) e tenendo presente l’andamento dei casi, diverso nelle varie zone del Paese, per intervenire in funzione dell’epidemia».

Nella fase 2 «la capacità di individuare focolai locali diventa decisiva», spiega Brusaferro. Per cui l’indicazione data al governo è quella di avere «misure generalizzate» per tutta l’Italia con un «monitoraggio locale generalizzato» proprio per individuare nuovi cluster. Brusaferro aggiunge poi una specifica sull’utilizzo delle mascherine: laddove non sia possibile mantenere il distanziamento sociale, vanno usate anche all’aperto. E le visite ai parenti e familiari anziani dovranno esser fatte con «grandissima cautela».

La Lega deposita una mozione di sfiducia per il ministro Gualtieri sul Mes

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

La Lega ha appena depositato una mozione di sfiducia individuale al ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Il primo firmatario è il segretario Matteo Salvini. «Visto l’esito estremamente insoddisfacente dei negoziati cruciali relativi al sostegno finanziario del paese nell’emergenza Coronavirus» la Lega «esprime la propria sfiducia al Ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri, e lo impegna a rassegnare immediatamente le proprie dimissioni». Così si conclude il documento.

«L’articolo 5 della Legge 234/2012 afferma al primo comma che “il Governo informa tempestivamente le Camere di ogni iniziativa volta alla conclusione di accordi tra gli Stati membri dell’Unione europea che prevedano l’introduzione o il rafforzamento di regole in materia finanziaria o monetaria o comunque producano conseguenze rilevanti sulla finanza pubblica», si legge nella mozione.

Il 18 marzo 2020, «a seguito dell’annuncio da parte della Bce del lancio del piano PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme), fonti di stampa riportavano che a livello europeo si stava comunque pensando di fronteggiare l’emergenza con strumenti concepiti ad altri scopi, quali il Meccanismo Europeo di Stabilità». Il tema del ricorso al Mes, è il ragionamento, è da allora al centro del dibattito. Ma Gualtieri «si è sottratto» all’invito «a riferire la posizione del Governo su queste iniziative».

Il testo della mozione di sfiducia

Dalla procura Torino ‘faro’ anche su tamponi

ANSA/TINO ROMANO | L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte Luigi Icardi

Non solo RSA. La procura di Torino vuole fare luce sulla gestione dei tamponi in Piemonte, un tema che entra ora nell’ambito delle indagini portate avanti dalla procura di Torino. Accertamenti di tipo conoscitivo che i magistrati vogliono svolgere nell’ambito dei tanti – una trentina – fascicoli aperti a Palazzo di giustizia (a Ivrea ce n’è un’altra ventina), per il momento tutti senza indagati e senza ipotesi di reato.

Diminuisce il numero degli attualmente positivi (-290 rispetto a ieri) e dei ricoverati, aumenta quello dei guariti

Il bollettino della Protezione civile del 27 aprile 2020

333 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 26.977. I numeri sono stati diffusi con il quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus in conferenza stampa da Angelo Borrelli. Diminuisce di 290 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 105.813 (ieri erano 106.103). Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.789.662, con 1.237.317 casi testati.

I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 199.414 (ieri erano 197.675), con un incremento di 1.739 contagi in un giorno: è la prima volta dall’inizio di marzo che questo numero è inferiore a 2mila. I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 66.624 (+1.696 in un giorno). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 20.353 (-1.019 rispetto a ieri). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 1.956 (-53 rispetto a ieri). Salgono a 83.504 le persone in isolamento domiciliare, contro i 82.722 di ieri.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

La conferenza stampa

Lombardia: +275 gli attualmente positivi, cala ancora il numero dei pazienti in terapia intensiva

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 27 aprile 2020

La Regione Lombardia ha comunicato i consueti aggiornamenti quotidiani sull’andamento dell’epidemia Coronavirus. Il numero dei casi è in totale di 73.479: +590 nelle ultime 24 ore rispetto ai 72.889 di ieri. I decessi sono stati +124 in un giorno. In totale, le vittime in Lombardia sono ora 13.449, mentre ieri si attestavano a 13.325. A dare il quadro dei dati aggiornati, il vice presidente e assessore per la Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione della Regione Lombardia. I pazienti in terapia intensiva sono 680: -26 nelle ultime 24 ore. I pazienti Covid-19 ricoverati con sintomatologia sono attualmente 7.525. Le persone guarite e dimesse sono in tutto 24.589. Il numero dei tamponi eseguiti in Regione sin dall’inizio della pandemia è di 342.850 su un totale di 211.523 casi.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati ufficiali della Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito nelle province lombarde:

Milano 18.559 (+188) di cui Milano città 7.867 (+79)

Bergamo 11.150 (+37)

Brescia 12.599 (+35)

Cremona 5.971 (+5)

Monza e Brianza 4.516 (+39)

Pavia 4.129 (+85)

Lodi 2.936 (+10)

Mantova 3.123 (+18)

Lecco 2.230 (+53)

Como 3.076 (+51)

Varese 2.496 (+29)

Sondrio 1.132 (0)

La diretta da Palazzo Lombardia

Lucca, multe per tre persone che in piazza hanno cantato “Bella Ciao”

Ansa | Il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini

Tre persone sono state multate il giorno della Festa della Liberazione, il 25 aprile, perché – invece di farlo, come accaduto in tutta Italia dal balcone – sono scesi a Piazza San Michele a Lucca a cantare Bella Ciao. La polizia li ha multati per violazione delle norme in vigore per combattere l’epidemia di Covid-19. In città (e nei comuni di tutta Italia) era stata autorizzata una sola iniziativa in occasione del 25 aprile, ovvero la deposizione di una corona di fiori ai piedi di un luogo simbolico della Resistenza da parte, in questo caso, del primo cittadino Alessandro Tambellini.

Contagi, genere e fasce d’età

ANSA/CESARE ABBATE

YouTrend ha analizzato i dati dell’Istituto Superiore di Sanità su contagi, età e genere. Sono 82.821 gli uomini contagiati in tutta Italia (48,7%), a fronte di 90.895 donne (51,3%). I numeri delle percentuali per le vittime sono però doversi: il 63,3% riguarda gli uomini e il 36,6% le donne, dice YouTrend, a conferma di quanto già visto guardando ai dati lombardi. La fascia d’età più colpita è quella compresa tra i 50 e i 59 anni con 32.524 casi, il 18,4%. Al secondo posto la fascia tra gli 80 e gli 89 anni con il 17,2%. Tra gli under 20 si registra solo l’1,9%. Per gli uomini la fascia d’età più colpita dal contagio è quella tra i 70 e i 79 anni (19,1%), tra le donne quella tra i 50 e i 59 anni (18,4%). Le morti invece hanno colpito soprattutto i pazienti di età compresa tra 80 e 90 anni (40,5%) e quelli tra i 70 e i 79 anni (29,7%).

Il Pd chiede un’«anima politica» per la Fase 2

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, il segretario del PD Nicola Zingaretti e il vice presidente del PD Andrea Orlando

Innovazione, semplificazione amministrativa, accesso agevolato al credito, sostenibilità, nuova politica industriale, erogazione della cassa integrazione in tempi rapidi, risorse ai Comuni. Sono questi i temi sul tavolo della segreteria nazionale del Pd che si è riunita stamani in videoconferenza con il segretario Nicola Zingaretti, il vicesegretario Andrea Orlando e il Ministro Roberto Gualtieri.

«Con il prossimo decreto in preparazione, bisogna ora rafforzare e affinare gli strumenti messi in campo e rifinanziare gli interventi a sostegno degli investimenti anche attraverso un robusto piano di semplificazione e di sburocratizzazione in grado di indirizzare la ripartenza dell’economia verso innovativi progetti di politica industriale che tengano conto dei nuovi contesti prodotti dal virus», si legge in una nota del Pd. «È finita una lunga stagione di politiche economiche restrittive e c’è la necessità di dare “un’anima politica” a questa nuova fase che si apre in un contesto drammatico ma che può e deve diventare un’occasione di profondo rinnovamento»

Giuseppe Conte in testa per web reputation

ANSA | Giuseppe Conte

Il sentiment della Rete è – fino a questo momento, vedremo se l’ultima conferenza stampa ha cambiato qualcosa – benevolo nei confronti del presidente del Consiglio Giuseppe Conte: il premier è il politico di gran lunga più apprezzato on line secondo l’analisi dell’Osservatorio politico di Reputation Science. Al secondo posto il ministro dell’Ambiente Sergio Costa, seguito dal titolare del Mef Roberto Gualtieri. Male il ministro della Salute, Roberto Speranza, al 18esimo posto.

Sì, potrete andare a trovare fidanzati/e

Ansa | Una coppia di fidanzati con mascherina

Per la Fase 2 il premier Giuseppe Conte ha parlato della possibilità, prevista dal nuovo Dpcm, di fare visita ai congiunti. Ma cosa si intende per “congiunti”? Dalla conferenza stampa di ieri sera è questa una delle principali domande che gli italiani rivolgono alla Rete. Secondo la legge italiana i “prossimi congiunti” sono «gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra le persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti» mentre non si comprendono «gli affini allorché sia morto il coniuge o non vi sia prole».

Niente visite ai fidanzati e alle fidanzate e ai partner, per il momento allora? Non rientrano infatti nella casistica persone con cui non si abbiano legami di sangue e/o di rapporti civili. Ma in giornata il governo chiarisce: da una prima interpretazione del nuovo decreto – ricostruisce l’Ansa – con «congiunti» si intendono «parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili». Nei prossimi giorni – come già fatto per altri Dpcm di questa fase emergenziale, sul sito di Palazzo Chigi verranno pubblicate le Faq per chiarire ulteriori dubbi interpretativi sul provvedimento.

La Lombardia al lavoro per consentire le messe. E il Pd presenta un emendamento

ANSA/Mourad Balti Touati | Piazza Duomo deserta il il giorno di Pasqua (Milano, 12 aprile 2020)

La Regione Lombardia fa sapere di essere al lavoro – insieme a Prefettura, Comune e Arcidiocesi di Milano – «per sostenere la possibilità di riaprire le chiese per le celebrazioni religiose in una cornice di massima sicurezza, all’insegna del distanziamento e dell’uso dei dispositivi di protezione». L’auspicio, si legge in un comunicato della Regione, «è quello di giungere al più presto a una soluzione condivisa che possa tenere conto tanto delle esigenze di cautela, quanto della necessità di tornare a garantire il diritto di culto ai cittadini».

Nel frattempo, a livello nazionale, Stefano Ceccanti, costituzionalista e capogruppo del Pd in Commissione Affari costituzionali della Camera Il Pd, fa sapere che il suo partito presenterà in aula a Montecitorio, giovedì prossimo, un emendamento che avvia il percorso normativo per la celebrazione delle messe domenicali e dei riti delle altre religioni.

Il Concertone del 1° maggio ai tempi del Coronavirus

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Ghali sul palco del Concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni a Roma, 1 maggio 2019

Lo storico appuntamento di Piazza San Giovanni a Roma con il Concertone in occasione della festa del Lavoro del 1° maggio quest’anno avrebbe compiuto 30 anni. E si farà, nonostante il Coronavirus. L’appuntamento si trasferirà su Rai3, dalle 20 alle 24 di venerdì primo maggio, in versione televisiva e senza pubblico in piazza ma accessibile a tutti attraverso la Tv.

I nomi? Da Vasco Rossi a Zucchero, da Gianna Nannini ad Alex Britti, insieme a Bugo, Nicola Savino, Cristiano Godano dei Marlene Kuntz, Dardust, Edoardo e Eugenio Bennato, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Fasma, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Fulminacci, irene Grandi, Le Vibrazioni, Leo Gassmann, Lo Stato Sociale, Margherita Vicario, Niccolò Fabi, Noemi, l’Orchestra dell’Accademia di Santa Cecilia, Paola Turci, Rocco Papaleo e Tosca.

Gli artisti si esibiranno in diretta o in differita sul palcoscenico da varie location in tutta Italia. Non si sa ancora chi sarà a condurre, ma si fa il nome di Ambra Angiolini (conduttrice dell’edizione del 2019). La musica sarà, dice il direttore artistico Massimo Bonelli, «molto più nazionalpopolare: questo Primo Maggio, senza gite fuori porta e senza ristoranti aperti, saranno tutti in casa, perciò abbiamo pensato alle canzoni e agli artisti che possano piacere a tutti, dal ragazzo di 20 anni al nonno di 70».

Mattarella: «Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma riapriranno solo quando ci sarà sicurezza»

ANSA/ UFFICIO STAMPA QUIRINALE/ PAOLO GIANDOTTI | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Un messaggio a tutte le ragazze e i ragazzi italiani sulla scuola “sospesa” da questa pandemia di Coronavirus. Un «evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo», dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella in un video pubblicato oggi sul sito del Quirinale.

«Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che nessuno avrebbe immaginato. L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite. Oltre all’angoscia per i lutti dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini. Anche la vostra vita è, improvvisamente, cambiata. Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile riaprirle in sicurezza», dice il capo dello Stato. «Siamo di fronte a Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell’istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale. Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità». Il videomessaggio è destinato a # maestri”, nuovo programma di Rai Cultura.

Le norme sulle scarcerazioni dei boss al 41 bis nel dl aprile

Ansa | Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Nel Dl Aprile dovrebbe essere prevista anche la norma per contenere le scarcerazioni dei boss, disposte dai magistrati di sorveglianza per ragioni di salute, che mira a un maggior coinvolgimento nelle decisioni della Direzione nazionale antimafia e nelle Direzione distrettuali. Alla norma sta lavorando – come annunciato – il Guardasigilli Alfonso Bonafede insieme alla Commissione parlamentare antimafia presieduta dal suo collega 5 Stelle Nicola Morra. Si starebbe anche pensando a inserire una norma dedicata con la proroga dell’entrata in vigore della riforma delle intercettazioni.

In arrivo 660 milioni di mascherine a 38 centesimi

ANSA / CIRO FUSCO | Agenti di polizia, impiegati e utenti dell’Ufficio stranieri della questura di Napoli con mascherine

Nelle prossime settimane 660 milioni di mascherine chirurgiche verranno vendute in Italia al prezzo medio di 38 centesimi di euro al pezzo. La ‘Fab’, la ‘Marobe’, la ‘Mediberg’, la ‘Parmon’ e la ‘Veneta Distribuzione’ sono le cinque aziende Italiane che le produrranno e che hanno già firmato i contratti con il commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri. Che ha ringraziato queste «eccellenze italiane» che «hanno mostrato una straordinaria disponibilità e un forte senso di responsabilità. Nessuno vende ad un prezzo superiore ai 50 centesimi».

Viminale: 200mila richieste di aziende per la ripresa

ANSA/ANGELO CARCONI | La ministra dell’Interno Luciana Lamorgese

Quasi 200mila aziende hanno presentato la comunicazione alle prefetture per poter continuare a lavorare durante l’emergenza Coronavirus: è quanto ricostruisce il Viminale. I dati sono aggiornati al 24 aprile. Le richieste sono presentata dalle aziende che chiedono di non interrompere l’attività in quanto funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività non sospese oppure perché di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

116.237 sono le comunicazioni che sono state verificate da parte di task force appositamente costituite in prefettura, con l’adozione di 2.631 (2,3%) provvedimenti di sospensione. Il numero più alto (55,8%) di aziende che hanno inviato la comunicazione per proseguire le attività è in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Renzi non è soddisfatto

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il leader di Italia Viva Matteo Renzi al Senato

«Chi è lo Stato per decidere se andare a trovare un cugino e non la fidanzata? Queste norme sono incomprensibili». A chiederselo è il leader di Italia Viva Matteo Renzi con un post su Facebook e in un intervento a Tgcom24. «Dirò la mia a Conte giovedì in aula al Senato», dice l’ex premier commentando il Dpcm firmato dal premier Conte ieri sera. «Questo decreto non è che io lo posso cambiare come senatore: farei un bell’emendamento. Ma perché il premier ha scelto di fare un Dpcm e non un decreto legge? Se fosse così lo cambieremmo ma invece non è così», dice Renzi.

Conte «ha parlato di tutto ieri ma non di come fare il test sierologico» o della app Immuni, aggiunge ‘ex sindaco di Firenze. Sul Mes invece «mi fa piacere che il premier abbia cambiato posizione», chiosa Renzi, «decidendo di ascoltare il Parlamento». «La penso come la pensa il Pd, Fi e tanti dei 5 stelle: se ci vengono dati 37 miliardi ad ottime condizioni che facciamo ci rinunciamo?».

Roma, allo Spallanzani i positivi ricoverati sono 124 in totale

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il direttore scientifico dello Spallanzani Dr. Giuseppe Ippolito

L’istituto Spallanzani di Roma ha diramato il quotidiano bollettino medico: i pazienti Covid-19 positivi sono a oggi, 27 aprile, 124 in totale. 20 di queste persone sono ricoverate con la necessità di avere un supporto respiratorio. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali sono in totale 364. In giornata sono previste, come ogni giorno, ulteriori dimissioni.

A Milano 400 milioni di mancate entrate

ANSA/Mourad Balti Touati | Un cittadino con mascherina in bicicletta a Milano

Secondo l’assessore al Bilancio del comune di Milano, Roberto Tasca, la stima delle mancate entrate nelle casse della città provocata dall’epidemia da Covid-19 è di almeno 400 milioni di euro. In un comunicato l’assessore fa sapere che la giunta ha approvato il bilancio consuntivo del 2019. Per Milano «serve una cura particolare da parte di Regione e Governo», dice Tasca, «perché l’onere di cui si fa carico la città, nella gestione di servizi complessi, è enorme». Intanto il comune pubblica oggi il vademecum dell’Ufficio Tutela Animali per chi ha adottato o convive con un animale in questo periodo di quarantena, con alcuni suggerimenti per gestire senza troppi traumi il ritorno alla quotidianità quando la serrata sarà finita.

Federcalcio chiede al Cts: «Ora ascoltateci»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il presidente della Federazione italiana gioco calcio (Figc) Gabriele Gravina

Il calcio vuole ripartire, e la Federcalcio chiede al Comitato Tecnico Scientifico, consulente del governo per la lotta ai contagi da Coronavirus e per la gestione della crisi da quando è cominciata l’epidemia, di essere ascoltata. «La nostra Commissione medico scientifica ha stilato un protocollo molto rigoroso, come hanno fatto tutti gli altri settori che ambiscono alla ripartenza, ma siamo pronti a integrarlo e a modificarlo recependo le indicazioni del Cts, del Coni e riconoscendo l’FMSI quale riferimento scientifico per armonizzare il tutto», spiega il presidente federale Grabriele Gravina.

Fase 2, la versione del Veneto

Il presidente della regione Veneto Luca Zaia ha firmato una nuova ordinanza he entrerà in vigore da oggi alle 18: sarà possibile lo spostamento individuale per attività motoria e all’aria aperta, anche in bicicletta in tutto il territorio del Comune di residenza, con obbligo di evitare gli assembramenti e di rispetto della distanza un metro, con mascherina e guanti e garantendo l’igiene. E lo spostamento individuale sarà consentito in tutto il territorio regionale, con la possibilità do raggiungere le seconde case di proprietà o le imbarcazioni ormeggiate al di fuori del Comune di residenza per la manutenzione e la riparazione: novità operativa dalle 6 di domani mattina.

La diffusione del Covid-19 nella regione

Nel Veneto stanno crescendo nuovamente, nelle ultime ore, i contagi, (+108 da ieri). Scende però sotto quota 9mila il numero delle persone attualmente positive: 8.860. A Vo’ Euganeo, primo focolaio nella regione dove il virus sembrava ormai sotto controllo, si registra un nuovo caso di contagio, mentre 5 sono le persone attualmente positive. Il numero delle nuove pìmorti è di 13 persone: in totale nella regione sono decedute 1.344, mentre ne sono guarite 7.375.

Mascherine a 50 centesimi, accordo con le farmacie

Ansa | Mascherine protettive

Un accordo firmato dal Commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri con l’Ordine dei farmacisti e con Federfarma e Assofarm prevede che alle farmacie che abbiano acquistato mascherine e dispositivi di protezione ad un prezzo superiore ai 50 centesimi venga assicurato un «ristoro ed assicurate forniture aggiuntive tali da riportare la spesa sostenuta, per ogni singola mascherina, al di sotto del prezzo massimo deciso dal governo».

Da oggi è attivo il numero verde per il supporto psicologico

Tutti i giorni: dalle 8 alle 24. Saranno questi gli orari del Numero Verde per il supporto psicologico lanciato dal ministero della Salute e dalla Protezione Civile per l’emergenza Coronavirus. Oltre 2mila professionisti specializzati sono pronti a rispondere al telefono. Il servizio sarà del tutto gratuito, grazie anche a Tim che ha offerto il supporto tecnologico. Il numero da chiamare è 800.833.833 dall’Italia, se si chiama dall’estero invece bisogna digitare lo 02.20228733. Sono previste modalità di accesso anche per i non udenti.

Il ministro Speranza: «Fondamentale essere vicini a chi ha bisogno di un sostegno emotivo»

Ansa/Filippo Attili | Il ministro della Salute Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha spiegato che ora è fondamentale offrire questo servizio a chi sta affrontando l’isolamento: «È una risposta strutturata ed importante messa in atto accanto a tutti gli sforzi della sanità italiana per fronteggiare al meglio la sfida del Coronavirus. In questo momento è fondamentale essere vicini alle persone che hanno bisogno di un sostegno emotivo, dare ascolto alle loro fragilità, affrontare insieme le paure».

Arcuri firma l’ordinanza per le mascherine a 50 centesimi: ecco come saranno

Ansa/Alessandro Di Meo | Mascherine di diverso tipo

Passi avanti anche sul commercio delle mascherine, che restano obbligatorie nella routine degli italiani. Il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Domenico Arcuri, ha firmato un’ordinanza che fissa un tetto ai prezzi massimi di vendita al consumo delle mascherine facciali: 0,50 centesimi al netto dell’imposta sul valore aggiunto.

Il piano economico per la ripartenza

«Serve una stagione intensa di riforme per cambiare radicalmente quelle cose che non vanno da tempo». Conte ha poi parlato del ruolo del governo nel superamento dell’emergenza. Il piano per la ripartenza, stilato insieme al Comitato tecnico scientifico, prevede su tutto provvedimenti economici, come il blocco dell’Iva e gli accordi con l’Unione europea. «Chiedo scusa per i ritardi nell’erogazione dei fondi», ha detto Conte, «ma molto dipende anche dalla gestione regionale».

Il testo del nuovo decreto (DPCM 26 aprile 2020)

Le imprese e il decreto “sblocca Paese”

«Questo Paese non riparte senza aiuti alle imprese». Conte ha spiegato che arriveranno ulteriori finanziamenti alle imprese anche a fondo perduto, oltre al taglio delle bollette. Il premier ha poi confermato che potrebbe arrivare un rinnovo del bonus da 600 euro per gli autonomi e le partite Iva. «Stiamo preparando un decreto Sblocca Paese per ripartire», ha dichiarato. Le riaperture delle imprese saranno consentite solo in sicurezza: Conte ha annunciato anche l’arrivo di un protocollo di sicurezza per gli spostamenti e i trasporti dei lavoratori.

Novità sugli spostamenti e riapertura dei parchi

Gli spostamenti rimarranno all’interno della regione per comprovate esigenze lavorative e di salute. A questa viene aggiunta la possibilità di raggiungere parenti in altre abitazioni, ma «fatte nel rispetto delle distanze, con l’adozione delle mascherine e senza assembramenti». Lo spostamento tra regioni è consentito solo per motivi di lavoro, per assoluta urgenza e motivi di salute. Inoltre, chi ha più di 37.5 di temperatura corporea ha ora l’obbligo di rimanere a casa.

Lo sport all’aria aperta

Conte ha anche stabilito la riapertura dei parchi, pur se con controlli agli ingressi e con la possibilità dei sindaci di intervenire. Torna la possibilità di fare sport all’aria aperta anche lontano da casa, ma rispettando la distanza di sicurezza di almeno un metro, e di passeggiate mantenendo una distanza di almeno due metri dalle altre persone. Sì agli allenamenti degli sportivi professionisti a porte chiuse.

La scuola: si torna settembre

Conte ha confermato che le scuole resteranno chiuse fino a fine anno e che si parlerà di un ritorno sui banchi solo a settembre. L’esame di stato sarà organizzato a distanza e in videoconferenze singolari. «Tutti gli studi ci dicono che avremo una nuova esplosione di contagi nel giro di due settimane – ha specificato – e non possiamo permetterci riaperture con una classe docente che è tra le più anziane d’Europa». Parallelamente, Conte ha annunciato che i concorsi pubblici per le assunzioni non si fermeranno.

Bar e ristoranti: solo asporto

Bar e ristoranti potranno fare attività da asporto: «Bisognerà mettersi in fila, rispettare le distanze ed entrare uno alla volta. Il cibo non si consumerà davanti al posto di ristoro». Solo a partire dal primo giugno si potrà pensare a riaprire sia i locali di ristorazioni che quelli per la cura della persona.

Verso la riapertura dei musei

Il premier Conte ha aggiunto che a partire dal 18 maggio sarà consentita la riapertura di mostre e di musei. «Il 18 maggio abbiamo in programma la riapertura anche di musei, mostre e biblioteche», ha dichiarato durante la conferenza stampa di stasera. Anche in questo caso, come per quello dei ristoranti e dei bar, ci sarà un preciso protocollo da seguire: almeno un metro di distanza gli uni dagli altri, controlli agli ingressi e alle uscite, costante pulizia e sanificazione degli ambienti. Le attività culturali sono sospese fin dalle prime battute dell’emergenza Coronavirus.

