Sono 382 le vittime registrate nell’ultima giornata. In Lombardia aumentano di 303 unità gli attualmente positivi. Stop alle funzioni religiose (eccetto i funerali), l’accusa della Cei: «Violata la libertà di culto». Papa Francesco sulla Fase 2: «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni». Sale il bilancio dei medici italiani morti per Covid-19: 152 decessi. Arcuri sul prezzo delle mascherine: «Non rispondo alle polemiche di chi parla dal salotto col cocktail in mano»

L’agenzia di rating Fitch abbassa l’Italia a BBB-

Ansa/Daniel Dal Zennaro | Piazza affari a Milano

Secondo l’agenzia Fitch il rating dell’Italia è sceso a BBB-, con un outlook (ossia una prospettiva) stabile. A pesare sulla decisione di Fitch sono le previsioni sugli effetti dell’epidemia di Coronavirus sull’economia, tra le contrazione del Pil fino all’8% e un debito al 156%. Le previsioni sull’outlook sono stabile perchè puntano agli acquisti della Bce che dovrebbero facilitare la ripresa dell’Italia dopo la pandemia.

Il ministro Speranza: «La maggioranza di governo reggerà»

Ansa/Matteo Bazzi | Il ministro della Salute Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza, ospite alla trasmissione Di Martedì, ha rassicurato sulla tenuta del governo in questo momento: «Ho chiesto l’unità del nostro Paese, figuriamoci se possiamo permetterci differenze all’interno della nostra maggioranza». Sulla privazione (temporanea) di alcune libertà Speranza ha invece chiarito che scelte del genere sono previste anche dalla Costituzione nel caso in cui lo scopo sia «difendere la vita delle persone».

L’Iss contro le fake news: nessun audio sul 5G e nessun rapporto segreto su Covid-19

Ansa/Angelo Carconi | Annamaria, uno dei pazienti ricoverato nel reparto terapia intensiva dell’ospedale Policlinico Tor Vergata

Oltre a pensare a come combattere la prima pandemia del terzo millennio, ora l’Istituto superiore di sanità (Iss) si trova anche a combattere contro le fake news che vengono diffuse sul Coronavirus. Solo oggi l’Iss ha pubblicato due comunicati per fare chiarezza su altrettante bufale.

Il primo riguarda un audio che circola su WhatsApp: nel messaggio vocale un sedicente ricercatore dell’Istituto spiega le correlazioni tra 5G e Iss. Un messaggio falso, smontato da questo intervento pubblicato sul sito dell’Iss. Il secondo invece riguarda un modello statistico segreto scritto dall’Istituto superiore di sanità sullo sviluppo dell’epidemia di Coronavirus in Italia. Un modello realmente esistente, ma per nulla segreto.

Il presidente della Lazio Lotito: «I danni per il calcio sono irreparabili»

Ansa/Riccardo Antimani | Il presidente della Lazio Claudio Lotito

Caludio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto al Tg2 per spiegare come lo stop al calcio per il Coronavirus sia una questione ben al di là dello sport: «Al di là dei diritti televisivi, dei valori economici che esistono e sono importanti quello che conta far capire è l’importanza del ruolo sociale del calcio. Rischiamo danni irreparabili per centinaia e centinaia di milioni, se non ripartiamo. Quel dpcm è illogico».

Lotito ha anche criticato l’apertura agli allenamenti concessa soltanto a chi pratica sport individuale: «Un giocatore che appartiene a uno sport individuale si può allenare nei centri sportivi, un giocatore che appartiene a uno sport di squadra non si può allenare troveremo Immobile e Dzeko a Villa Borghese, e Insigne sul lungomare Caracciolo. E’ una cosa assurda».

Irene Pivetti indagata per presunta frode in commercio di mascherine cinesi

Ansa/Angelo Carconi | Irene Pivetti

Dal 1994 al 1996 è stata presidente della Camera. E dal 1992 al 2001 è stata una deputata, eletta per tre legislature nelle liste della Lega Nord. Ora Irene Pivetti è indagata dalla procura di Siracusa per frode in commercio e immissione sul mercato di prodotti non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza. Pivetti è infatti amministratrice delegata della Only Logistics Italia srl, la società che avrebbe messo in circolazione in diverse città italiane circa 9mila mascherine accompagnate da una certificazione che gli inquirenti hanno considerato “inattendibile”.

Ipotesi per Messe all’aperto: le indiscrezioni sulla decisione del governo

Ansa/Filippo Venezia | Messa a porte chiuse a Brescia

Sembra che stia per arrivare una nuova svolta sulla questione che ha contrapposto il Governo e la Conferenza episcopale italiana. Secondo le indiscrezioni diffuse dall’agenzia stampa Ansa sarebbe allo studio del Governo la concessione per celebrare le Messe nella Fase 2 della lotta al Coronavirus. Una concessione che dovrebbe partire dall’11 maggio ma sarebbe valida solo per le cerimonie all’aperto. Quelle al chiuso invece dovrebbero iniziare a metà maggio.

Pregliasco: «Il calo è costante, ma il virus circola ancora»

In Germania il tasso di contagi è passato da 0,7 a 1, un aumento dovuto dovuto alla fine del lockdown più duro. È per questo che l’epidemiologo Pregliasco nella rubrica di Open Numeri in chiaro spiega che non è possibile iniziare con un Fase 2 del tutto diversa da quella che abbiamo conosciuto fino a questo momento: «La Fase 2 deve essere una Fase 1.5». Pregliasco è anche il coordinatore scientifico che sta guidando il Pio Albergo Trivulzio fuori dalla fase di emergenza: «Al Pat, così come nelle altre Rsa italiane, lo tsunami è stato superato. Ne rimangono i segni e le cicatrici, ma il peggio è passato. Ora bisogna adottare misure adeguate di protezione per garantire serenità in questo tipo di strutture».

L’Istituto superiore di sanità: «Lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto»

Ansa/Alessandro Di Marco | Pronto soccorso dell’ospedale Molinette

Nella relazione tecnica dell’Istituto superiore di sanità (Iss) viene sottolineato come non sia affatto detto che le riaperture previste dal 4 maggio siano definitive: anzi. Ogni decisione dovrà essere controllata «per un arco di tempo di almeno 14 giorni, accompagnata al monitoraggio dell’impatto del rilascio del lockdown sulla trasmissibilità del SarsCov2». Nella relazione si spiega anche che è necessario un approccio a passi progressivi perché «lo spazio di manovra sulle riaperture non è molto».

Piemonte, si avvicina la soglia delle 3mila vittime

Ansa/Alessandro Di Marco | Riorganizzazione OGR per ospitare pazienti contagiati dal Coronavirus

Secondo gli ultimi dati, il Piemonte è vicino alla soglia delle 3mila vittime: 2.966, di cui 53 nelle ultime 24 ore. La provincia più colpita è sempre quella di Torino, dove si è arrivati a 1.312, segono Alessandria con 554 e Novara con 254. I contagi invece sono saliti a 25.538, 322 nella giornata di ieri.

Emilia-Romagna, i casi totali nella regione arrivano a 24.914

Nella giornata di ieri in Emilia-Romagna sono stati registrati 252 casi in più di Coronavirus su 7.610 tamponi realizzati. In base all’ultimo bollettino le nuove guarigioni invece sono state 433. La regione si conferma come una di quelle più colpite dall’epidemia, con un totale di casi che è arrivato a 24.914. I pazienti attualmente positivi sono però in calo di 222 unità, dalle 12.225 di ieri alle 12.003 di oggi.

La proposta dalla regione per aprire i centri estivi

Dall’Emilia-Romagna arriva anche una proposta per questa estate: aprire i centri estivi per i bambini. L’idea è quello di farlo prendendo in considerazione tutte le precauzioni possibili: bambini organizzati in piccoli gruppi, accolti su più turni, triage all’ingresso, utilizzo da parte degli educatori dei dispositivi di protezione individuale e sanificazione dei giocattoli a fine giornata. Le proposte sono state messe nere su bianco e presentate dall’assessore al Welfare Elly Schlein alla ministra della Famiglia Elena Bonetti e a quella dell’Istruzione Lucia Azzolina.

Il premier Conte: «Il governo si è mosso senza ondeggiare»

Ansa/Filippo Attili | Il primo ministro italiano Giuseppe Conte

Durante il suo viaggio nell’epicentro dell’epidemia di Coronavirus in Italia, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è tornato a parlare delle scelte fatte dal Governo durante questa emergenza. Al termine di un incontro istituzionale a Piacenza ha spiegato: «Il governo si è sempre mosso con un percorso molto chiaro che ci ha consentito di non dire tutto e il contrario di tutto: ci sono valutazioni degli scienziati e poi alla fine noi prendiamo le decisioni. Un percorso che ci ha consentito di non ondeggiare: in altri paesi si apre si chiude, si va avanti, si va indietro».

Il governatore dell’Emilia-Romagna Bonaccini: «Andiamo a prendere i positivi casa per casa»

Ansa | Il governatore della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Il presidente della regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini è intervenuto a Piacenza dopo l’incontro con il presidente Conte. Qui ha spiegato come la regione sta affrontando questa fase dell’epidemia: «Oggi in Emilia-Romagna abbiamo fatto 7.500 tamponi, se il numero di contagi non diminuisce è perché li stiamo andando a prendere casa per casa, rsa per rsa, perché vogliamo dare il colpo definitivo. C’è da stare attenti – ha aggiunto – per evitare che i sacrifici chiesti non vengano vanificati da comportamenti irresponsabili, vediamo come va la curva epidemiologica».

Marche, l’assessore Moreno Pieroni: «Risorse fino a 20 milioni di euro per sostenere il turismo»

Ansa/Stefano Sacchettoni | Le strade vuote di Ancona

L’assessore ai beni culturali delle Marche Moreno Pieroni ha annunciato che la regione è pronta a sostenere il settore del turismo con 20 milioni di euro. Tutto per ripagare un anno su cui gli operatori del settore avevano puntato molto: «Questo doveva essere l’anno delle Marche, indicate come seconda migliore regione da visitare al mondo dalla guida Lonely Planet».

Corte dei Conti: «Servirà lo sforzo di tutti»

Ansa/Massimo Percossi | Il Procuratore generale della Corte dei Conti Alberto Avoli

Il Documento di economia e finanza (Def) presentato nei giorni scorsi ha prospettato una crisi economica per il Coronavirus mai vista per l’Italia con un Pil in calo nel 2020 in calo dell’8%. Nelle memorie pubblicate con questo documento la Corte dei Conti ha voluto chiarire ancora meglio la situazione: «L’impatto sul bilancio pubblico ha dimensioni senza precedenti con un calo delle entrate complessive di poco inferiore ai 49 miliardi (nel 2009 si erano ridotte di 16 miliardi). La programmazione del futuro che richiederà da parte di tutti un forte sforzo di adattamento a condizioni di contesto fino ad ora sconosciute».

Il sindaco di Codogno dopo l’incontro con Conte: «Ci aspettavamo di più»

Ansa/Matteo Corner | Il Pronto Soccorso dell’ospedale di Codogno

Francesco Passerini è il sindaco di Codogno, uno dei primi comuni in Italia a rientrare in una zona rossa. Nella giornata di oggi ha incontrato il premier Giuseppe Conte, insieme a altri sindaci del lodigiano: «Ci aspettavamo di più, soprattutto per quelli che erano i quesiti principali posti da noi sindaci dell’ex zona rossa. A Conte ho chiesto parole di riappacificazione nei confronti dell’ospedale di Codogno anche se poi il premier ha negato di aver mai criticato il presidio».

Fontana chiede al Governo il via libera per celebrare le Messe

Ansa/Matteo Bazzi | Il presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

In una nota la regione Lombardia ha comunicato che il governatore Attilio Fontana è intervenuto direttamente nel dibattito tra Cei e Governo sulla celebrazione delle Messe, inviando una lettera a Palazzo Chigi: «Il presidente Attilio Fontana ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte con una serie di proposte avanzate a Regione Lombardia dall’Arcidiocesi di Milano, per chiedere il via libera alle celebrazioni religiose».

Lazio, i casi positivi nella regioni sono 4.562

Ansa | Passeggiando tra le strade di Roma

Secondo gli ultimi dati rilasciati dal Sistema sanitario regionale della regione Lazio sono 4.562 i pazienti attualmente positivi al Covid-19. Di questi 2.962 si trovano in isolamento domiciliare mentre 1.468 sono ricoverati in ospedale. Quelli che si trovano invece in terapia intensiva sono 132. Fino a questo momento in tutta la regione sono decedute 414 persone.

Roma, nell’Università Salesiana i contagi salgono a 57

Si parla di focolaio ormai per il i casi di Coronavirus registrati all’Università Pontificia Salesiana. Al momento i casi di positività accertati sono saliti a 57. La Asl Roma 1 ha spiegato che «nella giornata di oggi, 28 aprile, a seguito dell’analisi dei tamponi effettuati ieri sono emersi ulteriori 12 casi positivi. Nelle prossime ore sarà completata l’analisi degli ultimi 61 tamponi. Il numero complessivo pertanto di ospiti positivi è di 51, oltre ai 6 casi iniziali per i quali si era reso necessario il ricovero».

Toscana, i decessi totale arrivano a 795: 16 nelle ultime 24 ore

Gli ultimi dati pubblicati dalla regione Toscana parlano di un’epidemia in calo, come in molte altre parti d’Italia. Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 16, un numero che ha portato il totale delle vittime a 795. I casi in totale nella regione sono 9.231, 52 a partire da ieri. Diminuiscono invece i posti occupati in terapia intensiva: al momento sono 144, dieci in meno di ieri.

Di Maio: «Se ora siamo imprudenti in estate torna il lockdown»

ANSA/CESARE ABBATE | Il ministro degli esteri Luigi Di Maio

Dopo il monito di Conte arriva anche quello del ministro degli Esteri Luigi Di Maio: «Se siamo imprudenti adesso in estate rientriamo in lockdown». Intervistato da La Vita in Diretta sull’emergenza Coronavirus, il ministro ha chiarito che «se il presidente del Consiglio non dà l’ok all’apertura di negozi e mercati, è perché ancora ci sono rischi sanitari alti, ce li certifica la comunità scientifica».

In Lombardia sono quasi 14.600 le vittime dall’inizio della pandemia. Diminuisce il dato delle terapie intensive

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in centro per la tutela dei cittadini durante l’emergenza Coronavirus a Milano

Il bollettino del 28 aprile 2020

Sono 35.744 le persone attualmente positivi in Lombardia, con un incremento di 303 unità rispetto a ieri secondo l’ultimo bollettino diramato nel consueto punto stampa. Il numero totale dei contagi dall’inizio dell’emergenza è salito a 74.348 con un incremento di 869 casi nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei guariti è di 25.029, con una crescita di +440 rispetto alla giornata di ieri. Le vittime sono in totale 13.575, un dato che è salito di altri 126 decessi rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 27.089. Continua a calare il dato delle terapie intensive che scende in un giorno da 680 a 655.

La situazione nelle province lombarde

In base ai dati ufficiali della Regione Lombardia, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito nelle province lombarde:

Milano 18.837 (+278) di cui Milano città 8.016 (+149)

18.837 (+278) di cui 8.016 (+149) Bergamo 11.196 (+46)

11.196 (+46) Brescia 12.691 (+92)

12.691 (+92) Cremona 5.993 (+22)

5.993 (+22) Monza e Brianza 4.637 (+121)

4.637 (+121) Pavia 4.228 (+99)

4.228 (+99) Lodi 2.947 (+11)

2.947 (+11) Mantova 3.131 (+8)

3.131 (+8) Lecco 2.248 (+22)

2.248 (+22) Como 3.154 (+78)

3.154 (+78) Varese 2.568 (+72)

2.568 (+72) Sondrio 1.141 (+9)

La diretta da Palazzo Lombardia

Diminuisce il numero degli attualmente positivi: -608 rispetto a ieri. Calano i ricoverati e aumentano i guariti

Il bollettino della Protezione civile del 28 aprile 2020

382 vittime nelle ultime 24 ore. Il numero totale dei decessi legati a Covid-19 è arrivato così a 27.359. I numeri sono stati diffusi con il quotidiano bollettino della Protezione Civile sull’emergenza Coronavirus. Diminuisce di 608 unità il numero dei pazienti attualmente positivi, per un totale di 105.205 (ieri erano 105.813). Il totale dei tamponi tocca oggi quota 1.846.934, con 1.274.871 casi testati. I casi totali di contagio dall’inizio del monitoraggio dell’epidemia sono ora 201.505, con un incremento di +2.091 contagi in un giorno. I pazienti che hanno lasciato l’ospedale sono in totale 68.941 (+2.317 in un giorno). Quelli ricoverati in strutture ospedaliere con sintomi sono 19.723 (-630 rispetto a ieri). Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva: sono 1.863 (-93 rispetto a ieri). Salgono a 83.619 le persone in isolamento domiciliare.

La situazione nelle regioni italiane

I pazienti positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione Civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

Conte: «Rischio ritorno dei contagi molto concreto»

EPA/FILIPPO ATTILI | Il premier italiano Giuseppe Conte

Prosegue la visita in Lombardia del premier Giuseppe Conte. Dopo aver incontrato il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il governatore Attilio Fontana e aver visitato Bergamo ora il presidente del Consiglio si trova a Lodi. Rispondendo alle domande dei giornalisti sulla Fase 2 Conte ha ribadito che «il rischio di contagio di ritorno o riesplosione dei focolai è molto concreto ed è la ragione che ci spinge ad adottare sì un allentamento delle misure ma con prudenza».

Da Azzolina via libera all’uso dei cortili delle scuole per attività estive

ANSA / FABIO FRUSTACI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

«Stamani all’incontro con la ministra Bonetti, la ministra Catalfo, il ministro Spadafora e i rappresentanti di Regioni, Province e Comuni, ho comunicato la possibilità di mettere a disposizione, questa estate, i cortili e i giardini delle scuole. Da affidare a personale esterno. Saranno esclusi naturalmente gli istituti scolastici impegnati nei lavori di edilizia che stanno partendo e che sono necessari in vista di settembre», ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina. Tra le fasce più colpite dal Coronavirus ci sono i bambini, costretti ad adattarsi a una nuova normalità lontani da scuola e amici.

«Il Governo è al lavoro sulla definizione di linee guida specifiche che consentano di far recuperare la dimensione della socialità ai bambini più piccoli, attraverso attività all’aperto. Sappiamo bene che su questo le indicazioni del comitato tecnico-scientifico invitano alla massima prudenza. Si tratta quindi di un puzzle di difficile composizione. Servono cautela e responsabilità. Ma con le giuste precauzioni si possono ipotizzare soluzioni di buonsenso, da programmare nelle prossime settimane, per dare una mano alle famiglie».

Puglia, via libera agli spostamenti per la pesca amatoriale e la manutenzione delle seconde case

ANSA/CLAUDIO PERI | Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano

Dopo aver disposto la quarantena obbligatoria per i ritorni in regione dal Nord Italia, ora la Puglia ha deciso di dare il via libera agli spostamenti per la pesca amatoriale e per raggiungere le seconde case a fini di manutenzione. L’ordinanza firmata oggi dal governatore Michele Emiliano prevede la libertà di spostamento per attività di pesca e riparazione imbarcazioni da diporto e sarà in vigore da domani. Per quanto riguarda invece le seconde case bisognerà attendere fino al 4 maggio.

Istat: rischio sotto i 400mila nati il prossimo anno

Ansa

«I 428 mila che si erano ipotizzati per il 2020 alle condizioni pre-Covid-19, dovrebbero scendere a circa 426 mila nel bilancio finale, per poi però ridursi a 396 mila, nel caso più sfavorevole, nel 2021». Il Coronavirus avrà anche un impatto sulle nascite secondo l’Istat, che in audizione sul Def ha detto che il superamento al ribasso della stima dei 400mila nati «alla luce delle nuove simulazioni», sembra «possibile qualora si realizzasse un rapido raddoppio del tasso di disoccupazione», pur se seguito da una ripresa e da un ritorno ai valori pre-marzo 2020 nell’arco di un biennio.

Agenzie dei trasporti della Lombardia scrivono a De Micheli: «Sui mezzi impossibile distanziamento sociale»

ANSA / MATTEO BAZZI

I mezzi di trasporto pubblico non sono in grado di soddisfare i requisiti di distanziamento sociale richiesti dal Governo. E’ quanto si legge in una nota di Agens e Asstta presentata al ministro dei Trasporti Paola De Micheli. «ll distanziamento ipotizzato di 1 metro per la Fase 2 limita la capacità del sistema dei trasporti di persone al 25-30% del numero di passeggeri trasportati in condizioni di normalità», spiegano i presidenti Arrigo Giana (Atm Milano) e Andrea Gibelli (Ferrovie Nord Milano).

Istat: «Rischio debito più alto dalla Grande Guerra»

Un debito pubblico, in rapporto al Pil, previsto al 155,7% nel 2020, si attesterebbe a un livello che «è stato registrato, a partire dall’Unità d’Italia, solo negli anni immediatamente successivi alla fine della Grande Guerra» Sono queste le stime che arrivato dall’Istat, che in audizione sul Def, attraverso il direttore per la produzione statistica Roberto Monducci, ha esposto i rischi per il futuro. Quanto all’indebitamento netto, spiega, «si attesterebbe per il 2020 al 10,4% del Pil, un livello mai più toccato dagli anni che hanno preceduto la firma del trattato di Trattato di Maastricht».

Anestesista del San Raffaele: «Anziani più a rischio, ma non vanno tenuti agli arresti domiciliari»

ANSA

«Gli anziani? Dobbiamo tutelarli e sorvegliarli, non possiamo di certo metterli agli arresti domiciliari solo perché hanno più di 65 anni e magari hanno anche la sfortuna di avere una patologia». A chiarirlo a Open è Alberto Zangrillo, direttore dell’unità di Anestesia e Rianimazione del San Raffaele di Milano. Sulla Fase 2 tanto si sta discutendo se limitare la circolazione delle persone più anziane, in quanto più a rischio. «Dovremo convivere con questo virus – aggiunge – dobbiamo prenderne consapevolezza, al momento non abbiamo nemmeno l’arma letale (il vaccino, ndr), quindi dobbiamo difenderci prestando massima attenzione alle categorie più esposte al virus e anche agli asintomatici che sono dei potenziali “contagiatori”. Dobbiamo avvicinarci, allora, a una “normalità” mentale, altrimenti rischiamo di far emergere altre turbe, altri problemi».

Zingaretti: «Serve un clima di concordia»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI/Il segretario del Pd Nicola Zingaretti

«Serve uno scatto in avanti per ritrovare un clima di concordia per il futuro del Paese. Questo non significa non avere idee diverse, ma avere quell’unità di intenti che poi può portare a scelte condivise». Così Nicola Zingaretti inviato all’unità in questo clima di incertezza dato dall’emergenza Coronavirus. Il segretario del Pd, durante una conferenza stampa con il vicesegretario Orlando, ha chiesto a tutte le forze politiche maggiore coesione.

Fratelli d’Italia: proteste con mascherine davanti a palazzo Chigi

Nella vita che si adatta al Coronavirus, a cambiare non sono solo le abitudini quotidiane dei cittadini. Anche le proteste e le manifestazioni assumono contorni e modi differenti. Con mascherine, tricolore e distanza di sicurezza Giorgia Meloni e altri parlamentari di Fratelli d’Italia hanno protestato davanti a palazzo Chigi.

Boccia: «La nuova normalità sarà fatta di rigore»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI/Il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia

«Tutti vorremmo ripartire, ma la vita che abbiamo davanti non è quella che avevamo a gennaio», dice all’Ansa il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia sulla nuova fase che attende il Paese a partire dal 4 maggio. «Quella vita lì tornerà quando ci sarà il vaccino. Abbiamo di fronte una nuova normalità che deve essere fatta di rigore, disciplina e rispetto per la saluta e la vita. La ripartenza economica ci può essere a certe condizioni».

«Dopo il 18 maggio contano le differenze territoriali»

Sui prossimi passi della Fase 2, il ministro ha inoltre aggiunto che a partire dal 18 maggio ciò che conterà saranno le peculiarità regionali in merito alla diffusione del contagio: «Dobbiamo avere un po’ di pazienza in più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il paese. Poi ci sarà un momento, dopo il 18 maggio, in cui conteranno le differenza territoriali». Rispondendo all’annuncio del governatore altoatesino Arno Kompatscher di stabilire la fase 2 con un’apposita legge provinciale Boccia ha chiarito: «A cosa serve una legge contro la pazienza? Occupiamoci di tenere alto il numero delle terapie intensive, che Bolzano l’abbia rallentato non va bene».

Scuola, Bonaccini: «Da governo vedo ipotesi confortanti»

EPA/ELISABETTA BARACCHI/Il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini

«Le ministre Azzolina e Bonetti hanno convocato una riunione per mettere in piedi ipotesi confortanti sugli investimenti per le scuole». A dirlo è il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini che sottolinea come dal governo debba esserci più attenzione sul tema dei più piccoli in questa emergenza Coronavirus. «Mi aspetto – ha detto – che le scuole riaprano a settembre, ma rimane il tema dei luoghi per l’infanzia e dei centri estivi, dove i ragazzi possano stare per garantire loro la socialità e permettere ai genitori di lavorare. E’ un tema molto complicato perché serviranno luoghi in cui non si rischia per la tutela della salute».

Turismo in Emilia Romagna: gli alberghi non chiuderanno per quarantena in caso di positivi

Unsplash

Se nella fase di ripartenza per il turismo un villeggiante dovesse ammalarsi e risultare positivo al Coronavirus l’albergo che lo ospita “non chiuderà per quarantena”. Sono queste le linee guida che arrivano dall’Emilia-Romagna sui protocolli per il turismo per la prossima stagione estiva. «Il turista eventualmente positivo – chiarisce Andrea Corsini, assessore regionale al Turismo in Emilia-Romagna – sarà preso in carico dal sistema sanitario e sarà instradato verso un percorso di terapia».

Allo stesso tempo saranno individuate le persone con cui è entrato in contatto: «Se per queste sarà disposta la quarantena, la faranno ma non in albergo. L’albergo non viene chiuso per quarantena e gli ospiti che non hanno avuto contatti col positivo potranno proseguire il soggiorno». Sarà prevista una «sanificazione» ulteriore della struttura che però non chiuderà. Quanto al ruolo di albergatore o gestore dello stabilimento, «non ci saranno responsabilità purché abbiano messo in pratica tutte le misure necessarie per la sicurezza di operatori e ospiti».

Gualtieri: «Sostegno ai redditi finché ce ne sarà bisogno»

ANSA/FILIPPO ATTILI/Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

In audizione sul Def, il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha elencato alcune delle misure che saranno presenti nel prossimo decreto aprile per la gestione della crisi economica da Coronavirus. «Le maggiori risorse serviranno a rafforzare e prolungare nel tempo gli interventi che stiamo già operando», dice Gualtieri e «a introdurre nuovi strumenti a sostegno del tessuto produttivo che favoriscano e accelerino la ripresa. Sarà previsto il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali e degli strumenti di supporto al reddito già in vigore. Nessuno deve perdere il lavoro. Il sostegno che stiamo fornendo ai lavoratori è fondamentale e sarà erogato finché ce ne sarà bisogno».

Sulle mascherine, il ministro dell’Economia ha ricordato che l’Iva sarà eliminata per tutto il 2020. Tra le misure economiche più significative annunciate da Gualtieri quelle che riguardano il sostegno agli investimenti: «Per stimolare la crescita agiremo anche attraverso la previsione di specifici incentivi» destinando «parte delle maggiori risorse chieste per il 2021 e per gli anni successivi, circa 6 miliardi l’anno fino al 2031, a sostegno degli investimenti».

Sugar e plastic tax

Su sugar e plastic tax «è in corso la discussione, la decisione del Governo avverrà con la presentazione del decreto, che verrà poi presentato in Parlamento e verrà discusso, l’orientamento attuale è una sterilizzazione per questo anno», ha poi chiarito Gualtieri rispondendo alle domande sul Def e sul prossimo Dl aprile.

Pmi: «Intervento a fondo perduto»

Sulle strategia per le piccole e medie imprese, accanto all’intervento da 50 miliardi di euro Gualtieri ha annunciato la possibilità di introdurre delle misure a fondo perdutro: «Vedremo se riusciremo a introdurre nel decreto legge la possibilità di un intervento a parziale assorbimento delle perdite, ‘pari passu’, di capitale pubblico, che poi possa trasformarsi a determinate condizioni a fondo perduto».

Viminale: 5.600 persone denunciate e 23 attività chiuse

ANSA/LUCA ZENNARO

Sono state poco più di 5.600 le persone denunciate ieri per il mancato rispetto delle prescrizioni contro la diffusione del Covid19. Secondo i dati del Viminale, di queste, 5.604 sono state denunciate per spostamenti non legittimi, 35 per false dichiarazioni e 7 per violata quarantena. Le persone controllate in totale sono state 274.396 a fronte di 101.872 attività commerciali che hanno subito delle verifiche: 149 i titolari denunciati, 23 gli esercizi chiusi.

In Molise tre Comuni su quattro sono “virus free”

ANSA/ LUCA PROSPERI/Molise

C’è una regione d’Italia dove il Coronavirus ha colpito con meno intensità. E’ quella del Molise. La mappa dei contagi continua a ridursi e aumenta il numero dei comuni “liberati” dal Covid19. In base ai dati diffusi ieri dall’Azienda sanitaria regionale (Asrem), sono saliti a 105 i comuni senza contagi, circa il 75% del totale. In Molise, dall’inizio dell’emergenza, complessivamente si sono registrati 297 casi di positività al Covid-19, le persone decedute sono 21.

Fase 2: i sindaci veneti chiedono un incontro urgente con Conte

AFP /ANDREA PATTARO/Venezia

I sindaci dei capoluoghi della regione del Nordest hanno chiesto un incontro urgente con il premier Giuseppe Conte in vista dei prossimi passi per la Fase 2 per discutere due nodi critici: quelli del lavoro e della scuola.

«Noi veneti – rilevano – siamo stati i migliori alleati del Governo durante l’emergenza sanitaria e abbiamo la serietà e la competenza amministrativa per sapere di cosa hanno bisogno le nostre aziende e le nostre famiglie. Chiediamo al premier, Giuseppe Conte, di ascoltarci e di fidarsi di noi, lasciando al Veneto – conclude il sindaco – la possibilità di fare ciò che è necessario per far ripartire una delle locomotive del Paese».

Veneto: calano gli attualmente positivi, 1.408 il numero delle vittime

ANSA/ALESSANDRO DI MEO/Il governatore del Veneto Luca Zaia

Scende il bilancio degli attualmente positivi in Veneto, che raggiunge quota 8.601 rispetto ai 9mila di qualche giorno fa. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono 17.708. Le persone dimesse dagli ospedali sono 2.508, mentre quelle negativizzate sono 7.699. I pazienti tuttora ricoverati sono meno di 1.200: 120 in terapia intensiva (-3 rispetto a ieri), e 1.067 in area non critica (-32). Il cluster di Vo’ è tornato a segnare zero nella casella dei nuovi contagi. Il numero delle vittime è di 1.408.

Zaia: «Il governo ha l’obbligo di vigilare»

«Le cose che facciamo noi come ordinanze sono le stesse che stanno facendo regioni dello stesso colore politico del Governo», ha chiarito il governatore del Veneto Luca Zaia durante la consueta conferenza stampa quotidiana. «Perchè dobbiamo diventare i parafulmini – si domanda – di chi vuole solo avere visibilità?». Il Governo «ha l’obbligo della vigilanza, di intervenire impugnando le ordinanze», ribadisce Zaia rispondendo al ministro agli Affari regionali Francesco Boccia: «Chi sbaglia si assumerà l’aggravamento della condizione sanitaria del proprio territorio?. Ma lo deve fare con tutti quelli che le hanno fatte – precisa – non si fa per colore politico, si fa per ordinanza».

Roma, allo Spallanzani 370 dimessi e 112 positivi

ANSA/FABIO FRUSTACI | L’ Ospedale Spallanzani, Roma

I pazienti positivi all’ospedale Spallanzani sono in totale 112. È quanto emerge dall’ultimo bollettino diffuso dall’istituto di Roma. Di questi, 17 pazienti necessitano di supporto respiratorio. In giornata sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 370.

Conte: «Tornassi indietro rifarei tutto uguale»

ANSA/PALAZZO CHIGI/FILIPPO ATTILI | Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte

«Non sono pentito. Io ho una grande responsabilità nei confronti del Paese. Non posso permettermi di seguire il sentiment dell’opinione pubblica che pure comprendo nelle proprie emozioni». A dirlo in un’intervista a La Stampa, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, commentando quanto svolto sino a oggi dal Governo per contenere l’emergenza Coronavirus. Il premier si dice consapevole del «sentimento di frustrazione e di contrarietà» da parte della popolazione e di molti lavoratori, in particolare a seguito del Dpcm del 27 aprile.

Tuttavia «la bussola che guida l’azione e le scelte del Governo sono le valutazioni che hanno e devono continuare ad avere una base scientifica. È mio dovere attenermi a queste», ha sottolineato il premier. Scelte estremamente caute, dovute al fatto che attualmente «l’indice del contagio R0 adesso è sotto l’uno – spiega Conte – ma basterebbe pochissimo per perdere il controllo della situazione», poiché il timore del Governo e del comitato tecnico-scientifico è quella legata al rischio di precipitare« in una condizione ben peggiore e forse irreversibile». Ed è per questo che il premier è convinto, anzi «convintissimo», «che sia meglio procedere sulla base di un piano ben programmato, per minimizzare al massimo il rischio di una ricaduta che sarebbe fatale».

Arcuri sul prezzo delle mascherine: «Non rispondo alle polemiche di chi parla dal salotto col cocktail in mano»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia, Domenico Arcuri

«Avrei tanta voglia di parlare dalla trincea in cui da 40 giorni mi trovo con il dottor Borrelli e i nostri collaboratori, di parlare dei liberisti che emettono sentenze quotidiane da un divano con un cocktail in mano. Ma non lo farò, il mio dovere è lavorare». A dirlo senza mezzi termini durante il punto stampa presso la Protezione Civile è il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 in Italia, Domenico Arcuri, contestando chi nei giorni scorsi si è opposto e ha duramente criticato l’ordinanza in cui viene fissato a 0,50 euro il prezzo delle mascherine, sostenendo che a deciderlo sarebbe stato compito del mercato e non dallo Stato.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Arcuri: «Critiche su dpcm vuol dire che decisioni equilibrate»

Arcuri, inoltre, ha ribadito: «Il mercato italiano ancora non è pronto per fissare il prezzo giusto di vendita della mascherine. «L’idea che fissare un prezzo massimo abbatta la capacità dell’impresa italiana di produrne è superficiale o assai poco informata», ha rincarato il commissario straordinario. «È economia di guerra? No, è senso civico. È per sempre? No, finché il mercato non sarà libero. È un danno per i vergognosi speculatori, e lo rivendico – sottolinea Arcuri – Non ci saranno più le mascherine nelle farmacie e nei supermercati? Certo, nessuna che costi più di 0,50 euro».

Arcuri: «Non illudersi che l’emergenza passi nella Fase 2: non bisogna sottovalutare i rischi»

«Mancano 6 giorni al 4 maggio, conoscete le decisioni del Governo sulla “Fase 2“. Inizia un graduale alleggerimento delle misure di contenimento che tutti abbiamo dovuto sopportare. Resto un convinto assertore di prudenza e cautela, penso sia necessario aver cura di noi stessi e dei nostri cari e che i fatti valgono più dei nostri desideri. Non si può attendere che il rischio sia pari a zero per uscire dal lockdown, avete ragione, ma non ci si può illudere di uscirne sottovalutando i rischi che corriamo», ha proseguito il commissario Arcuri.

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Arcuri: «Non ci si può illudere di uscire da lockdown sottovalutando rischi»

E a dare forza a questa tesi ci sono i dati della Germania dove, dopo le prime iniziali riaperture, l’indice di contagiosità del virus è tornato da R0 a R1, e più precisamente da da 0,7 a 1,1. Infine, il commissario Arcuri ha comunicato che il Governo tedesco sta valutando se definire delle nuove zone rosse per contenere i contagi. Ed è questo il motivo per cui «uscire dal lockdown non è facile e perché essere costretti a tornare al lockdown non sarebbe difficile».

Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Arcuri: «Uscita lockdown non semplice, in Germania indice contagi risalito con alleggerimento misure»

Sale il bilancio dei medici italiani morti per Covid-19: 152 decessi

ANSA/ANGELO CARCONI | Medici ed infermieri che assistono una paziente nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Policlinico Tor Vergata di Roma durante l’emergenza Coronavirus, Roma, 11 aprile 2020

S.F., geriatra. Guido Retta, Primario emerito, ortopedico, consulente tribunale, in pensione. Giambattista Perego, medico di medicina generale. Maura Romani, medico ospedaliero. Luigi Marcori, ematologo. Sono gli ultimi 5 medici morti per Covid-19 segnalati dalla Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici) sulla pagina del proprio portale dove vengono segnati i nomi di tutti i camici bianchi morti durante la pandemia di SARS-CoV-2 in Italia. Ad oggi il bilancio è di 152 medici deceduti.

Studenti e lavoratori fuorisede possono tornare a casa dal 4 maggio. Lo stop della Puglia: «Quarantena per tutti, oggi l’ordinanza»

NSA/MASSIMO PERCOSSI | Stazione Termini, mascherine sui volti delle persone e treni in arrivo da Milano vuoti, causa la diffusione del virus, 8 marzo 2020A

«È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». L’ultimo Dpcm non lascia spazio a dubbi: i lavoratori e gli studenti fuorisede possono tornare a casa dal 4 maggio. «Lo consentiamo in ogni caso. C’erano situazioni di persone rimaste bloccate e in difficoltà» è il commento a caldo del presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Ma una nuova fuga dal Nord inizia a preoccupare le regioni del Sud, prima fra tutte la Puglia che proprio oggi, come anticipato a Open, dovrebbe emettere una nuova ordinanza in cui si imporrà «un isolamento fiduciario di 14 giorni» per chiunque faccia rientro. Stesso orientamento anche per la Regione Campania mentre si attendono di conoscere le decisioni della Regione Sicilia. Sul piede di guerra, infine, la presidente della Regione Calabria, Jole Santelli, che ha chiesto al governo di «assumersi in pieno la responsabilità di un nuovo esodo verso il Sud e dell’eventuale aumento di contagi che potrebbe derivarne».

Roma in lockdown: le immagini mozzafiato della capitale deserta a causa del lockdown

REPORT | Fotogramma del video di Roma in lockdown ripresa da un drone

Passando attraverso la Fontana dei Quattro Fiumi del Bernini di Piazza Navona a Roma, davanti alla chiesa di Sant’Agnese in Agone, parte il viaggio mozzafiato di un drone che volerà attraverso alcune delle meraviglie architettoniche della capitale, ritratta durante il lockdown, sino a raggiungere l’Altare della Patria, là dove il 25 aprile scorso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto la corona di alloro in omaggio al milite ignoto, durante la Festa della Liberazione. Il video è stato diffuso dalla trasmissione Report e mostra alcuni dei più grandi capolavori architettonici e artistici presenti nella capitale deserta a causa della pandemia di Covid-19.

Venezia in lockdown: le immagini di una città deserta riprese da un drone

AFP | Fotogramma del video di Venezia in lockdown ripresa da un drone

«Da Piazza San Marco al Ponte di Rialto: le immagini dei droni mostrano una Venezia vuota di giorno e di notte, mentre l’Italia si avvicina alla fine del più lungo blocco nazionale attivo del mondo, provocato dalla pandemia di Coronavirus». Così recita la didascalia del video pubblicato dall’agenzia francese Afp e che mostra Venezia e la sua laguna deserta durante il lockdown.

Firenze in lockdown: le immagini di una città deserta riprese da un drone

REPORT | Fotogramma del video di Firenze in lockdown ripresa da un drone

La trasmissione di Rai3 Report ha pubblicato sui propri canali social un video realizzato con dei droni, in cui viene ripresa la città di Firenze durante il lockdown. In una città totalmente deserta è possibile ammirare la bellezza, spesso dimenticata o difficilmente percepibile a causa del sovraffollamento urbano, della città e dell’architettura fiorentina.

Cartabia: «La Costituzione è la bussola per l’emergenza»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale

«La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l’attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici». A dirlo è Marta Cartabia, presidente della Corte Costituzionale, a margine della relazione sull’attività della Corte Costituzionale nel 2019. «Questa cooperazione – prosegue Cartabia – è anche la chiave per affrontare l’emergenza: la Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e ciò per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per navigare per l’alto mare aperto nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che è la proiezione istituzionale della solidarietà tra i cittadini».

La Costa Magica attracca al porto di Ancona: a bordo 130 casi sospetti

ANSA/DANIELE CAROTTI | La nave da crociera Costa Magica verso il porto di Ancona, 28 aprile 2020

La nave da crociera Costa Magica, proveniente dai Caraibi, ha effettuato l’attracco al porto di Ancona A bordo della nave sono presenti complessivamente 617 persone, tutte facenti parte dell’equipaggio e 130 delle quali mostrano sintomi di contagio al Covid-19. I 130 sono risultati positivi ai test rapidi, tuttavia ritenuti non di alta affidabilità secondo l’Azienda Sanitaria Unica Regionale della Regione Marche (Asur). «Tutti i positivi sono stati isolati nelle cabine esterne e non hanno più avuto contatti con il resto dell’equipaggio, mentre i pasti sono stati sottoministrati nelle cabine», ha assicurato la direttrice generale dell’Asur, Nadia Storti.

«I passeggeri della nave, una volta arrivati verranno visitati dai medici che saliranno a bordo della nave da crociera, evitando di farli scendere in massa. Qualora non dovessero esserci necessità di un ricovero ospedaliero – ha sottolineato la dottoressa Storti – i pazienti verranno curati a bordo della nave». Da domani, 29 aprile, inizieranno comunque i tamponi su tutti i passeggeri. «Ad occuparsene saranno i medici della sanità marittima e i medici di bordo. In questo modo valuteremo lo stato di immunizzazione attuale», ha chiosato la direttrice generale dell’Asur.

Renzi: «La libertà delle persone non vale meno della salute»

ANSA | Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi

«Questo è un assurdo costituzionale. Il presidente del Consiglio non può impattare sulla vita delle persone al punto di definire con Dpcm chi puoi vedere. Abbiamo accettato una limitazione quando le terapie intensive scoppiavano e i medici dovevano decidere chi intubare e chi no, ora basta. Quando si inizia a considerare la libertà un bene disponibile, iniziano brutte storie. La libertà non vale meno della salute». A dirlo è il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, in un’intervista a la Repubblica, contestando le nuove misure del Governo per la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Nelle ore immediatamente successive alla firma da perte del premier Conte del Dpcm del 27 aprile, l’intero fronte renziano ha espresso malumori nei confronti del Governo (di cui fa parte, ndr), a partire dalle contestazioni della ministra per la Famiglia, Elena Bonetti, e la bocciatura del Dpcm da parte della ministra all’Agricoltura e alle Politiche Forestali, Teresa Bellanova, entrambe afferenti a Italia Viva. Secondo Matteo Renzi, infatti, con un Dpcm non si possono mettere in discussione gli incontri tra persone, «perché questo non compete allo Stato». Tuttavia l’ex premier ha proposto di «trasformare il testo in un decreto» e ha invitato le varie parti politiche «a discuterne e ad apportare modifiche in Parlamento».

Berlusconi: «Non mi convince l’impostazione del Governo sulla Fase 2»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi

«Non mi convince affatto questa impostazione del governo sulla Fase 2, che mi pare molto confusa, incerta, piena di contraddizioni. Se c’è una cosa che fa male alle persone e alle imprese è proprio l’incertezza. E poi ci sono scelte difficilmente comprensibili: che senso ha per esempio riavviare produzione e distribuzione all’ingrosso e poi tenere chiusi i negozi?». A dirlo è Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, intervenendo ai microfoni di Radio24, commentando le decisioni del Governo per la cosiddetta “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus.

Berlusconi ha poi ribadito come «Forza Italia non sosterrà mai questo Governo», aprendo tuttavia a una collaborazione legata alle urgenze per «salvare chi rischia il fallimento aziende, soccorrere chi è rimasto senza lavoro e reddito, evitare che si perda occupazione, aiutare artigiani, commercianti, partite IVA che hanno visto azzerare il loro reddito».

Berlusconi: «Divieto messe? Un atto ai limiti del persecutorio»

L’ex premier ha poi definito il divieto delle funzioni religiose previsto dal Dpcm del 27 aprile «un atto ai limiti del persecutorio». «Perché le persone possono andare in fabbrica o in ufficio ma non a messa? – si chiede il leader forzista – È un tema di libertà religiosa, ma anche di rispetto per i tanti italiani per i quali la messa e la comunione sono il momento più importante della vita spirituale». «I Vescovi hanno fatto molto bene a far sentire la loro voce. Naturalmente la responsabilità di queste scelte non è del dottor Colao o della sua Task Force – ha puntualizzato Berlusconi – è invece il Governo che decide ed è al Governo che vanno le nostre critiche e le nostre richieste di cambiamento».

Berlusconi: «Considero il sovranismo responsabile di molti mali che affliggono l’Unione Europea»

Secondo Berlusconi, inoltre, «se a livello europeo vi sono state lentezze e ritardi nell’intervenire a favore dell’Italia, è stato proprio a causa delle resistenze dei partiti sovranisti che sono forti in alcuni paesi del nord-Europa». In questo frangente, il leader di FI si pone a difesa degli alleati di coalizione del centro-destra (Fratelli d’Italia e Lega), sostenendo che non siano «forze radicalmente euroscettiche», anche se «di certo usano un linguaggio di una cultura politica che non ci appartiene». Infine, l’ex Cav chiosa: «dopo qualche incertezza iniziale che io per primo ho condannato, l’Europa sta rispondendo all’emergenza meglio di quanto abbia fatto il nostro Governo».

Meloni: «La Fase 2 mi pare non esista. Non sono d’accordo con la strategia di riapertura per codici di settore»

ANSA | La leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

«La Fase 2 mi pare non esista. La Fase 2 praticamente uguale alla Fase 1». A dirlo è la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a Mattino5. Meloni ha ribadito di non essere d’accordo con il «principio della riapertura per settori, sostenendo che il Governo «non possa stabilire che una serie di filiere debbano rischiare di non riaprire per scelta di “discriminazione”». «Perché un bar non può mettere la gente in fila come fa un supermercato? – incalza Meloni – Perché un ristorante non può distanziare le persone e lavorare comunque?». In sostanza Meloni contesta: «Perché, a seconda dei codici Ateco, decidiamo chi può riaprire e chi no, come se la vita delle persone fosse un codice e condanniamo interi settori a non riaprire mai più?».

Meloni: «Vorrei discutere delle riaperture in Parlamento»

Meloni poi ha nuovamente stoccato il Governo e il ricorso dei Dpcm: «Noi abbiamo ormai questo Conte che decide tutto, noi non sappiamo assolutamente niente. Noi abbiamo idee, abbiamo delle proposte, vorremmo tentare di dare una mano, ma non veniamo minimamente presi in considerazione». «Io vorrei che questo dibattito si portasse in Parlamento, perché sono certa che sulle riaperture, se si arrivasse in Parlamento, si raggiungerebbe un maggior buon senso», chiosa infine la leader di Fratelli d’Italia.

Papa Francesco sulla Fase 2: «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni»

EPA/VATICAN MEDIA | Papa Francesco prima della messa quotidiana del Pontefice a Casa Santa Marta, dove Papa Bergoglio risiede sin dall’inizio del lockdown, 27 aprile 2020

«In questo tempo nel quale si comincia ad avere disposizioni per uscire dalla quarantena preghiamo il Signore perché dia al suo popolo, a tutti noi, la grazia della prudenza e dell’obbedienza alle disposizione, perché la pandemia non torni». A dirlo è Papa Francesco durante la quotidiana messa a Casa Santa Marta a Roma, dove Papa Bergoglio risiede sin dall’inizio della pandemia di Covid-19.

Una posizione, quella del Pontefice, più “morbida” rispetto a quella assunta dalla Conferenza Episcopale Italiana che, a seguito del Dpcm del 27 aprile, ha protestato contro il Governo per il mantenimento del divieto di celebrare le funzioni quotidiane, a eccezione del permesso di celebrare i funerali. Insomma, anche il Pontefice invita alla massima prudenza e al rispetto delle ordinanze al fine di scongiurare un nuovo aumento dei contagi.

Crisanti boccia la Fase 2 del Governo: «Non siamo pronti: servono test a tappeto»

IL GAZZETTINO | Il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova

Il professor Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova, è fortemente critico e scettico circa le misure adottate dal Governo per la “Fase 2” dell’emergenza Covid-19 che, a suo dire, sono state scelte «più sulla scorta di spinte emotive e di interessi di parte, che sui numeri». Secondo il dottor Crisanti, durante l’estate si potrebbe assistere ad una attenuazione del Covid-19, poiché «il caldo fa evaporare le goccioline di aerosol su cui viaggia il Covid-19». Ma passata la stagione estiva, sottolinea il professor Crisanti in un’intervista a la Repubblica, «rischiamo di ritrovarci al punto di partenza e di farci trovare impreparati anche il prossimo ottobre», e ciò «sarebbe gravissimo».

Il direttore del laboratorio di Microbiologia dell’Università di Padova è scettico anche sull’uso dei test sierologici che possono dire se una persona è entrata in contatto con il SARS-CoV-2, «ma non ci dicono se è guarito o se può contrarre di nuovo la malattia». Quanto all’app Immuni, il professor Crisanti la boccia in modo netto, poiché «non serve a niente se non si ha la capacità di fare tamponi». E infine resta il nodo degli asintomatici: «A Vo’ abbiamo dimostrato che sono tanti e contagiosi ma, per trovarli, servono test a tappeto»

Occhio alle mascherine perché rischiate l’alcalosi e lo svenimento? Il post social che disinforma

Sta circolando sui diversi social media e sulle diverse piattaforme di messaggistica un messaggio che invita le persone a non usare le mascherine perché si corre il rischio di alcalosi e di svenire. L’origine del post è estratta da un intervento del dottor Alberto Macis (Federazione medici sportivi) che in merito all’ordinanza regionale della Sardegna, in cui veniva posto l’obbligo dell’uso delle mascherine durante l’attività motoria, sostenendo che la mascherina avrebbe potuto creare problemi di respirazione durante, per esempio, test da sforzo polmonare (come la corsa, ndr). Tuttavia, nel messaggio che sta circolando è stato omesso il riferimento alla corsa, nonché il consiglio di correre nelle zone verdi, dove è presente una maggiore ossigenazione dell’aria.

Infiammazioni che colpiscono i bambini, la lettera dei pediatri italiani: «Attenzione, malattie forse legate al Coronavirus»

Su Open la lettera inviata dal professor Angelo Ravelli a 11mila pediatri italiani nella quale si chiede di prestare massima attenzione ad alcune sindromi infiammatorie, riscontrate soprattutto nelle zone più colpite dal Covid-19, che in qualche modo potrebbero essere legate al Coronavirus. Preoccupa sia il numero crescente di bambini, sotto i 2 anni, affetti dalla malattia di Kawasaki sia alcuni strani casi di geloni ai piedi nei ragazzi dai 10 ai 17 anni, riscontrati al Bambino Gesù di Roma. I numeri – è doveroso sottolinearlo – sono complessivamente bassi e non ci sono ancora evidenze scientifiche. Una situazione che, però, sembra essere simile a quella denunciata nel Regno Unito.

Parenti, congiunti e il povero carabiniere che dovrà stanare i trasgressori

ANSA/NICOLA FOSSELLA | Una coppia davanti a un murale a Padova, 15 Marzo 2020

Da tempo immemore, il linguaggio dei legislatori e dei tecnici continua a soffrire di un problema grave, ossia l’abitudine di utilizzare termini complessi per descrivere concetti che potrebbero essere formulati in maniera più chiara. Ciò è avvenuto anche durante l’emergenza Covid-19. Basti pensare alle formule arzigogolate per descrivere le corsette (“attività sportiva”), la passeggiata (“attività motoria”), fino all’ultimissimo pseudo-neologismo, quello degli “affetti stabili”. Cosa significa concretamente “affetto stabile”? Tutto e niente, in pratica. Perché un affetto stabile può essere una coppia che sta insieme da 1, 5, 10, 20, 30 e più anni, ma non si è mai sposata. Ma potrebbe esserlo anche una frequentazione appena iniziata e frenata dal lockdown. Per non parlare poi di eventuali relazioni extra-coniugali che potrebbero altresì essere considerate “affetto stabili”. Un problema non da poco, anche perché a margine dei controlli degli spostamenti individuali, come sarà possibile definire concretamente un “affetto stabile”, peraltro senza invadere la privacy del singolo cittadino?

