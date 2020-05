Coronavirus, la gaffe di Toti sul Molise: «Se riaprono le spiagge, al massimo sono laghetti e fiumiciattoli»

«Se io apro le spiagge produco un effetto massa di sicuro, se le apre il mio amico Toma del Molise, forse produrrà qualche persona che va su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago». A dirlo è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, intervenendo sul tema dell’emergenza Coronavirus durante la trasmissione televisiva condotta da Paolo Del Debbio su Rete4, Dritto e Rovescio. Sembra dunque che, secondo il governatore della Liguria, in Molise non ci sia il mare.

Parlando della fase 2, che avrà inizio il 4 maggio, il governatore chiede che le Regioni con una situazione sanitaria migliore possano decidere autonomamente sulle restrizioni da adottare e sulle riaperture. Ogni territorio deve quindi rispondere alle proprie specificità. E quindi se aprire le spiagge in Liguria sarebbe un problema, col rischio di assembramenti, secondo Toti, diverso sarebbe per il Molise che vedrebbe poche persone bivaccare «su una spiaggia di un fiumiciattolo o di un lago», anche se il Molise si affaccia in realtà sull’Adriatico. Il video, rilanciato dal comico Luca Bizzarri, è diventato virale.

"Lo scontro tra Governo e Regioni non frega nulla a nessuno, ma l'Italia è diversa e dobbiamo tenere conto delle diverse esigenze"



Il governatore della #Liguria @GiovanniToti a #DrittoeRovescio pic.twitter.com/dtMet5e9TJ — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) April 30, 2020

