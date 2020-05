In Italia sono 70.187 le persone attualmente positive al Covid-19. Il numero dei guariti sale a quota 122.810. In Lombardia 39 deceduti e +399 nuovi positivi nelle ultime 24 ore. Bonaccini: «In Emilia-Romagna restano validi i protocolli già condivisi». Caso Inps, il garante della privacy: «Rischia fino a 20 milioni di multa». Mattarella firma il dl Riaperture. Appendino: «A Torino bar e ristoranti non riapriranno il 18 maggio». Lazio, dati più bassi da oltre 2 mesi

Arcuri: «Forniremo 30 milioni di mascherine a farmacie e parafarmacie ogni settimana»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri

«Per garantire agli italiani sempre più mascherine chirurgiche a 50 centesimi abbiamo deciso di aumentare a 30 milioni a settimana la nostra nuova fornitura alle farmacie e parafarmacie». A comunicarlo è il commissario straordinario all’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri. «Domani – ha proseguito il commissario straordinario – inizia il periodo più delicato della cosiddetta “Fase 2”: siamo pronti a compiere uno sforzo straordinario nella distribuzione di mascherine chirurgiche».

In Piemonte 137 nuovi casi e 37 decessi nelle ultime 24 ore

In Piemonte continua a rallentare il numero di persone contagiate dal Coronavirus. Secondo i dati odierni dell’Unità di Crisi della Regione sono complessivamente 15.187 le persone risultate positive al SARS-CoV-2 nella regione sin dall’inizio dell’epidemia. I casi positivi registrati complessivamente sono così suddivisi per provincia (numero che include anche guariti e deceduti e persone attualmente positive, ndr):

Alessandria 3789;

3789; Asti 1741;

1741; Biella 1023;

1023; Cuneo 2685;

2685; Novara 2570;

2570; Torino 14.980;

14.980; Vercelli 1244;

1244; Verbano-Cusio-Ossola 1100;

1100; Fuori regione 255;

255; In elaborazione 96.

Sin dall’inizio dell’epidemia i decessi sono stati 3.594, mentre le guarigioni 15.187. I pazienti ricoverati nelle terapie intensive della Regione sono attualmente 100, mentre quelli ricoverati con sintomatologia sono 1.562. 9.040 le persone in isolamento domiciliare. In Piemonte sono stati svolti 245.075 test sin dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

In Emilia-Romagna 72 nuovi casi e 17 decessi rispetto a ieri

Sono 5.852 i casi di pazienti attualmente positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, -298 rispetto a ieri. Il numero totale di casi registrati sin dall’inizio della pandemia è pari a 27.182. Il numero di pazienti guariti, secondo il bollettino ufficiale della Regione, è salito di 204 unità, per un totale di 17.370 guarigioni: 1.843 sono clinicamente guarite (ossia asintomatiche, ma non negativi ai test), mentre 15.527 sono i negativizzati, ovverosia i pazienti risultati negativi a due test consecutivi. I decessi salgono a 3.960, 17 in più rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia sono 740, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 112 (-2 rispetto a ieri). 5.000, invece, sono le persone positive in isolamento domiciliare (-37 rispetto a 24 ore fa). Complessivamente dall’inizio della pandemia nella regione sono stati svolti 258.274 test. Il numero dei casi complessivi è così ripartito nelle province della Regione:

Reggio Emilia 4.888 (+9)

4.888 (+9) Bologna 4.478 (+15)

4.478 (+15) Piacenza 4.417 (+26)

4.417 (+26) Modena 3.857 (+8)

3.857 (+8) Parma 3.379 (+2)

3.379 (+2) Rimini 2.092 (+5)

2.092 (+5) Ravenna 1.007 (+2)

1.007 (+2) Ferrara 980 (+2)

980 (+2) Forlì 936 (0)

936 (0) Cesena 758 (0)

758 (0) Imola 390 (0)

In Italia 153 vittime in 24 ore. Aumentano i casi positivi e diminuiscono i guariti

Il bollettino della Protezione civile del 16 maggio 2020

153 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 16 maggio. Una cifra in calo rispetto a ieri, quando si erano registrati 242 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 31.763. Il bilancio degli attualmente positivi è ora di 70.187, in calo rispetto ai 72.070 di ieri. Si dimezzano però i guariti: oggi sono 2.605, contro i 4.917 di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 224.760 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +875 casi in un giorno: un dato in aumento rispetto a ieri, quando la crescita era stata di 789. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 2.944.859, per 1.899.767 casi testati. Il totale dei ricoveri è di 10.400, le terapie intensive sono 775 e 59.012 le persone in isolamento domiciliare.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile le persone al momento positive al Covid-19 nelle regioni italiane sono:

In Lombardia 39 morti in 24 ore, 399 i nuovi positivi

Il bollettino del 16 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso i dati sulla situazione Coronavirus nel territorio. Rispetto a ieri, 15 maggio, si contano altre 39 vittime, per un bilancio totale di 15.459. Un numero che torna a scendere, dopo l’impennata registrata nei giorni scorsi e in particolar modo ieri, 15 maggio, quando i decessi registrati erano stati 115. I nuovi casi positivi sono 399 (in crescita rispetto a ieri, quando erano stati 299), per un totale di 84.518 casi registrati dall’inizio dell’epidemia. Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati raggiunti i 564.550 tamponi (+14.145 rispetto a ieri). Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 268 (-8 nelle ultime 24 ore). I ricoverati sono 4.521 (-184 rispetto a ieri). Sono invece 34.219 i guariti dall’inizio dell’epidemia (+402).

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.397 (+26)

: 12.397 (+26) Brescia : 14.091 (+83)

: 14.091 (+83) Como : 3.625 (+13)

: 3.625 (+13) Cremona : 6.313 (+10)

: 6.313 (+10) Lecco : 2.634 (+18)

: 2.634 (+18) Lodi : 3.341 (+16)

: 3.341 (+16) Monza e Brianza : 5.265 (+46)

: 5.265 (+46) Milano : 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Milano città

: 22.041 (+75) di cui 9.315 (+34) a Mantova : 3.282 (+1)

: 3.282 (+1) Pavia : 4.944 (+25)

: 4.944 (+25) Sondrio : 1.363 (+24)

: 1.363 (+24) Varese: 3.376 (+41)

Caso Inps, il garante della privacy: «Rischia fino a 20 milioni di multa»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il presidente dell’INPS Pasquale Tridico

Il Garante per la privacy Antonio Soro ha commentato il caos sul sito dell’Inps avvenuto lo scorso primo aprile, quando milioni di italiani si erano precipitati a richiedere l’indennità di 600 euro prevista dal “Cura Italia“, il decreto pensato per contenere i danni economici del Coronavirus. Molti dei loro profili erano diventati di pubblico dominio, così come diversi dati sensibili.

Ora il garante si è espresso: la violazione rappresenta «un rischio elevato» per i diritti e le libertà delle persone, anche perché l’irregolarità ha riguardato un lasso di tempo di molto successivo al 1 aprile. Se l’Inps non informerà correttamente tutti gli interessati – e non solamente con un avviso sul sito – l’Istituto rischia fino a 20 milioni di euro di sanzioni amministrative pecuniarie.

Mattarella firma il dl Riaperture

ANSA | Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto sulle riaperture varato la scorsa sera dal consiglio dei ministri del governo. Il dl riguarda le disposizioni sulle riaperture a partire da lunedì 18 maggio, data in cui sarà possibile per molte attività commerciali – come bar, ristoranti e parrucchieri – uscire dal lockdown imposto dall’emergenza Coronavirus. Il dl, che ha valenza fino al 2 giugno, contiene anche alcune novità in merito agli spostamenti territoriali. Il testo del decreto sarà depositato in Senato nella serata di oggi, 16 maggio.

A Roma ripartono i musei

Twitter | Sanificazione dell’Ara Pacis

A partire da martedì 19 maggio ripartirà a Roma l’attività dei musei. L’offerta culturale ricomincia dai Musei Capitolini e da Palazzo Braschi, con la mostra «Canova, eterna bellezza» prorogata fino al 21 giugno. Riapre anche una parte del Palazzo delle Esposizioni con le 2 mostre già in corso da prima del lockdown da Coronavirus, e cioè la retrospettiva su Jim Dine e «Metropoli» di Gabriele Basilico. Luca Bergamo, vicesindaco di Roma e assessore alla Crescita Culturale, ha spiegato con un post su Facebook alcuni dettagli sui tempi e i modi delle riaperture.

Per chi vorrà accedere agli spazi sarà obbligatoria la prenotazione online. All’ingresso verrà misurata la temperatura e non sarà consentito entrare senza mascherina. All’interno delle sale ci saranno dei bollini adesivi a terra per indicare i percorsi e ricordare la necessità di mantenere il distanziamento fisico gli uni dalle altre. Per la ripresa delle attività nelle biblioteche comunali invece bisognerà aspettare il 25 maggio.

Coronavirus, parlano i parenti delle vittime del Trivulzio: «Non è cambiato nulla»

Ansa | Pio Albergo Trivulzio

Alessandro Azzoni, portavoce del comitato Giustizia e Verità per le vittime del Trivulzio, ha raccontato a Open la situazione nella Rsa di Milano, colpita duramente dal Coronavirus a causa della cattiva gestione dell’emergenza sanitaria. Le vittime sono state circa 300 e ora sul caso indaga la procura di Milano per omicidio colposo ed epidemia colposa.

«Nelle Rsa della Lombardia la mortalità è la più alta in assoluto, nemmeno New York ha fatto peggio», ha dichiarato Azzoni. «I decessi per Coronavirus al Pat continuano, e sapete cosa fanno adesso? Mandano in ospedale i pazienti in condizioni gravissime, a cui vengono somministrate cure palliative per poi portarli alla morte».

Come votare ai tempi del Covid

Ansa | Foto d’archivio

Il Policlinico di Bari ha sviluppato le prime linee guida per il voto al tempo del Coronavirus. In attesa di una data per le elezioni Regionali e Amministrative, lo studio mette in luce la possibilità di trasformare in seggi non tanto le classi scolastiche quanto le palestre, i palazzetti dello sport e i cinema multisala.

La regola è sempre quella del distanziamento fisico per evitare assembramenti, sia nelle sale che negli ascensori. Anche le cabine elettorali dovranno essere distanziate e per i componenti dei seggi dovranno essere obbligatorie le mascherine più professionali Ffp2, visiera di protezione, guanti e camice monouso.

Ospedale Niguarda, chiuso un altro reparto Covid

Un fermo immagine del video ‘Ripartire’ postato sul profilo Instagram dell’ospedale Niguarda di Milano

«Sembrava impossibile ma insieme ce l’abbiamo fatta». L’ospedale Niguarda di Milano, uno degli Istituiti in prima fila nella lotta al Coronavirus in Lombardia, ha fatto sapere di aver chiuso un altro reparto riservato a pazienti Covid-19. Tanti i commenti dei sanitari che hanno lavorato senza sosta durante tutte le settimane dell’emergenza: «Forse un giorno riusciremo a renderci conto di ciò che abbiamo fatto».

Appendino: «A Torino bar e ristoranti non riapriranno il 18 maggio»

Ansa | La sindaca di Torino Chiara Appendino

La sindaca di Torno, Chiara Appendino, ha rilasciato un’intervista a Sky Tg24 in merito alla nuova Fase dell’emergenza Coronavirus che si aprirà a partire da lunedì 18 maggio. Appendino ha spiegato che, nonostante le disposizioni di governo lo permettano, i bar e i ristoranti sul territorio non riapriranno.

«Serve più tempo, ancora qualche giorno ai gestori per mettere le strutture in sicurezza», ha detto la prima cittadina, specificando di averne parlato anche con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio. La sindaca ha anche chiesto più risorse economiche al governo, «affinché i Comuni possano garantire i servizi essenziali».

Lazio, dati più bassi da oltre 2 mesi

ANSA/GIUSEPPE LAMI | Operatori AMA durante operazione di sanificazione a Roma

Oggi, 16 maggio, nel Lazio si è registrato il tasso più basso di contagi da Coronavirus da oltre due mesi. Come comunicato dalla Regione, sono 18 i nuovi positivi, di cui 10 a Roma e 5 nella provincia. I guarito sono 72, per un totale di 2.672. «I romani sono stati responsabili», ha detto l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. «Ma ora devono continuare a rispettare le regole: il distanziamento, il lavaggio delle mani, l’uso della mascherina».

Viminale, oltre 1.200 sanzioni in un giorno. 16 le denunce

ANSA/Mourad Balti Touati | Milano

Il ministero dell’Interno ha fatto sapere che venerdì 15 maggio sono state in tutto 152.857 le persone controllate in base al rispetto delle disposizioni per il contenimento dei contagi da Coronavirus. Di queste, 1.242 hanno subito sanzioni, 3 sono state denunciate per violazione della quarantena e 13 per false dichiarazioni/attestazioni. Per quanto riguarda gli esercizi commerciali e le attività, sono stati in tutto 61.029 i controlli: di questi, 89 proprietari sono stati sanzionati e 13 quelli chiusi.

Fermato a Roma il corteo di CasaPound

ANSA/MASSIMO PERCOSSI | Simone Di Stefano davanti alla sede di Casapound a Roma, 21 aprile 2020

Decine di militanti di CasaPound, il movimento di estrema destra con base a Roma, sono scesi in piazza nella Capitale per contestare i provvedimenti economici adottati dal governo e per manifestare contro i criteri di riapertura nella Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Il corteo, però, partito da piazza Santi Apostoli e arrivato fino a piazza del Popolo, è stato fermato dalle forze dell’ordine. Alla manifestazione erano presenti anche commercianti, ristoratori e partite Iva.

Arrivate in Liguria 1 milione di mascherine

Twitter | Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

Il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, ha comunicato che è stato inviato sul territorio un carico da 1 milione di mascherine di comunità. «In Liguria è appena arrivato un carico da un milione di mascherine di comunità dal Commissario straordinario Domenico Arcuri, che ringraziamo», ha scritto su Twitter Toti. «Nei prossimi giorni le distribuiremo gratuitamente ai cittadini, con le modalità che vi comunicheremo al più presto», ha aggiunto il presidente.

Riaperture del 18 maggio, l’allarme dei medici: «Non siamo nelle condizioni di affrontare questa fase»

EPA/Alba Vigaray

Il presidente del’Associazione medici di Milano, Roberto Carlo Rossi, ha parlato a Rai News 24 della Fase 2 post-18 maggio. «Non siamo nelle condizioni di affrontare quest’altra fase di riaperture», ha dichiarato. «Ci vogliono, tanto per i medici quanto per i pazienti, i dispositivi di protezione adeguati contro la diffusione del Coronavirus».

«Noi a oggi stiamo ancora a pietire le mascherine da qualche donatore in giro per il mondo, e gli stessi guanti si fa grande fatica a trovarli», ha insistito. «Siamo in grande difficoltà. Sostanzialmente per noi la Fase 1 non è mai finita, perché siamo nelle stesse condizioni di inizio marzo».

Veneto, 37 nuovi casi e 19 decessi

La regione Veneto ha diffuso il consueto bollettino sulla situazione Coronavirus sul territorio. I nuovi decessi registrati tra ieri e oggi, 16 maggio, sono 19. Il bilancio totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 1.781. Gli attualmente positivi al Covid-19 sono invece 6.162 (-277 rispetto a ieri), con 37 nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Scendono a 48 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (-6) e a 570 gli ospedalizzati senza supporto respiratorio (-20). I dimessi sono in tutto 3.161 (+19) e i guariti 12.983 (+295).

Zaia: «Le nostre linee guida sono pronte: è una vera autonomia»

Ansa | Luca Zaia, presidente del Veneto

Il presidente del Veneto Luca Zaia ha commentato positivamente i dati sul Coronavirus della Regione. «Abbiamo dati incoraggianti, con tutti gli indicatori costantemente in calo anche dal 4 maggio, giorno della fine del lockdown», ha dichiarato.

«Alla luce di tutto questo facciamo un passo in più e abbiamo fatto le nostre linee guida per ogni comparto. Ne è venuta fuori ieri una bella soluzione nell’accordo con il governo perché il rischio era che assumendo le linee guida Inail finissimo in un burrone». «Le linee guida delle regioni fanno giurisprudenza- ha aggiunto Zaia -. Noi siamo pronti a dare le linee guida, ma dobbiamo prima vedere cosa c’è scritto in quella del governo. Questa è autonomia reale».

Il flash mob delle Sardine a Bologna per i teatri di quartiere

Sardine a Bologna

“Seimila piantine”: è questo il nome del flash mob organizzato dalle Sardine a Bologna, sul Crescentone, a sostegno del mondo della cultura messo in ginocchio durante i giorni del Coronavirus. «Il senso è dare voce a chi in questo periodo ha sofferto e fatto il proprio dovere e che ora vuole rimboccarsi le maniche», ha spiegato Mattia Santori, uno dei fondatori del movimento.

L’iniziativa è partita alle 9 di stamattina e, chiunque vorrà, potrà acquistare una pianta sul sito www.6000piantine.it. I fondi ricavati andranno ad aiutare, tra gli altri, anche teatri di quartiere, spettacoli nei cortili dei condomini.

Landini contro le decisioni di governo e Confindustria: «No al taglio delle tasse alle aziende che hanno continuato a guadagnare»

ANSA, LUCA ZENNARO | Il segretario generale della CGIL Maurizio Landini. Genova, 24 Gennaio 2020

Il segretario della Cgil Maurizio Landini ha criticato in un’intervista a La Repubblica la scelta del governo di tagliare l’Irap a tutte le aziende, a prescindere dalla crisi subita nel fatturato. «Ci sono aziende nei settori come il farmaceutico, l’agroalimentare, la logistica che certo non hanno perso fatturato ma non verseranno l’Irap (che finanzia il servizio sanitario) mentre lavoratori in cassa integrazione continuano a pagare le tasse», ha detto. «E stanno tutti chi ha voluto questa misura: la Confindustria».

Serve una legge specifica per gli infortuni sul lavoro da Covid-19

ANSA, Mourad Balti Touati | Riaperture a Milano, 14 maggio 2020

Qual è la responsabilità dei datori qualora i dipendenti contraggano il Coronavirus sul luogo di lavoro? Secondo l’avvocato Giampiero Falasca, la circolare diffusa dall’Inail non chiarisce del tutto la questione e soprattutto non è risolutiva per un problema così grande, soprattutto dal punto di vista giuridico.

«Se si vuole trovare una soluzione a una questione seria che condizionerà la ripresa di molte attività produttive, incluso il campionato di calcio», scrive Falasca su Open, «c’è solo una strada: l’approvazione di una norma di legge, che dica con chiarezza che le imprese che applicano correttamente i protocolli di sicurezza definiti con le parti sociali non sono responsabili, tanto sul piano civile quanto su quello penale, per eventuali contagi dei dipendenti».

Cartabellotta (Gimbe): «Grave ritardo sulla mappatura siero-epidemiologica»

EPA/RUNGROJ YONGRIT

Secondo il presidente della fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta l’avvio della Fase due sul Coronavirus presenta molte criticità. Oltre ai rischi delle riaperture regionali e degli spostamenti sul territorio italiano Cartabellotta ha evidenziato come le istituzioni siano «in grande ritardo su mappatura siero-epidemiologica. Ogni Regione fa a modo suo, ci sono 21 modelli differenti anche quando gli interessi sono nazionali».

Sui dati che andranno forniti dalle singole Regioni al ministero della Salute Cartabellotta ha aggiunto: «Viviamo dissociazione tra entusiasmo della riapertura e parametri di sicurezza sanitaria. Quando tutte le Regioni dovevano presentare giovedì dati per fotografare la situazione, la metà non lo hanno fatto. Rischiamo il salto nel buio».

Regioni, Bonaccini-Toti: «Da nord a sud bisogna lavorare per rimettere in moto il Paese»

Regioni.it

«Cinquant’anni fa una legge dello Stato istituiva le Regioni a Statuto ordinario. Il regionalismo, già definito nella Costituzione del 1948 e avviato parzialmente con le 5 Regioni a Statuto Speciale, diventava finalmente una realtà. Se questo non è il momento per manifestazioni o eventi celebrativi, resta il fatto che questo importante anniversario è un’occasione per riflettere, come Paese, sul contributo che le istituzioni regionali hanno dato alla democrazia e all’assetto della nostra Repubblica».

A scriverlo sono il presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, (presidente Regione Emilia-Romagna) e il vicepresidente, Giovanni Toti (presidente Regione Liguria), in una nota congiunta. I due presidenti hanno sottolineato che «l’emergenza Covid-19 ha mostrato un’Italia che, pur in una situazione drammatica, è in grado di reagire anche grazie alla funzione cruciale delle Regioni e delle autonomie locali, parte integrante della Repubblica».

«In questo difficile momento le Regioni, con le loro differenze, territoriali, economiche, sociali e politiche, hanno saputo mettere da parte ogni sterile contrapposizione per cercare, attraverso il confronto e il dialogo con le proprie comunità, un punto di equilibrio ed una soluzione condivisa nell’interesse di tutti i cittadini», si sottolinea. «Ora più che mai, da nord a sud e senza distinzione di colore politico, è indispensabile lavorare per rimettere in moto il Paese», dichiarano Bonaccini e Toti.

Umbria: zero contagi nelle ultime 24 ore

Ansa/Perugia

Nessun nuovo positivo al Covid-19 è stato registrato in Umbria nelle ultime 24 ore in Umbria, su oltre 1300 tamponi processati. È il dato della Regione aggiornato alle ore 8 del 16 maggio, quando gli attualmente positivi sono 101, 21 in meno di ieri. I casi totali dall’inizio dell’epidemia sono infatti 1.422, ma di questi 1.248 sono guariti. I deceduti restano 73, mentre 20 sono cinicamente guariti, 12 in meno di ieri.

Azzolina: «Tutti ammessi all’esame di maturità»

Ansa/La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

«Gli studenti saranno tutti ammessi all’esame di maturità e nel caso di insufficienze, potranno recuperarle, ma ci sono due eccezioni che nulla hanno a che fare con il Coronavirus». Lo ha detto la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in videoconferenza stampa, a proposito dell’esame di maturità.

«Solo in 2 casi circoscritti non saranno ammessi – ha spiegato – se il consiglio di classe non ha elementi per valutare lo studente perché nel primo periodo didattico non ha frequentato, quindi prima del Coronavirurs, e serve l’unanimità del consiglio di classe. E poi se lo studente ha ricevuto provvedimenti disciplinari gravi. Esclusi questi 2 casi – ha ribadito – lo studente verrà ammesso».

Durante l’esame sarà necessario indossare le mascherine che però potranno essere abbassate per la prova orale e per rispondere alle domande. La ministra ha inoltre sottolineato come «tenere le scuole chiuse ha permesso di salvare vite umane e questo non ha prezzo, ha evitato il dilagare del contagio».

Roma, allo Spallanzani 57 positivi

ANSA / FABIO FRUSTACI/Ospedale Spallanzani, Roma

Sono al momento 57 le persone positive al Covid-19 all’ospedale Spallanzani di Roma. Le persone ricoverate sono 104, di queste 47 sono sottoposte a indagini. I pazienti che necessitano di supporto respiratorio sono 9. Il totale delle persone dimesse è salito a 436.

Sala: «Per un quotidiano tedesco Milano è un laboratorio di bellezza»

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala

Il quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung, «normalmente non molto tenero nei giudizi sul nostro paese descrive questo ritorno alla normalità dell’Italia e di Milano. Il giudizio su Milano è veramente lusinghiero, viene descritta come la capitale industriale e finanziaria del paese». A dirlo è il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo consueto videomessaggio giornaliero sulla situazione Coronavirus nel capoluogo lombardo. « Il quotidiano – aggiunge Sala -soprattutto – aggiunge Sala – si sofferma sulle altre qualità, a partire dalla moda. Milano appare come un autentico laboratorio di bellezza».

Lombardia, al via il bando per oltre 70 milioni di crediti alle imprese

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA

A partire da lunedì 18 maggio sarà possibile accedere al bando «Credito Adesso Evolution», approvato dalla Giunta regionale lombarda su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli, per accedere a finanziamenti. «Con questa misura – ha detto il presidente Attilio Fontana – vogliamo dare un aiuto concreto alla ripartenza. L’epidemia Coronavirus ha pesato gravemente su tantissime attività e la Regione non e’ mai stata ferma. Fin da subito abbiamo fatto tutto il possibile per cercare di sostenere chi era in difficoltà».

L’iniziativa, informa una nota, si rivolge alle imprese dei settori manifatturiero, costruzioni, commercio all’ingrosso e al dettaglio, servizi alle imprese, alloggio, ristorazione e servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili, operative in Lombardia da almeno 24 mesi e con una media dei ricavi tipici, risultante dagli ultimi due esercizi contabilmente chiusi, di almeno 72.000 euro.

Vaccino, l’appello di politici e accademici internazionali per un accesso libero. Speranza: «Diritto di tutti»

«Dobbiamo batterci perché l’accesso al vaccino Covid sia un diritto di tutti e non un privilegio di pochi. Per questo sosteniamo la ricerca e la comunità scientifica internazionale». Con queste parole il ministro della Salute Roberto Speranza si è accodato all’appello fatto da governanti, accademici, membri della società civile per rendere il vaccino contro il Covid aperto e disponibile a tutti.

In una lettera diffusa dall’ong Oxfam e firmata da persone come il premio nobel per l’economia Joseph Stiglitz, i grandi della terra chiedono che le cure per il Coronavirus non abbiano vincoli soprattutto per i Paesi più poveri sempre penalizzati nella corsa all’acquisto dei vaccini.

Taverna: «Ora potenziare il Servizio sanitario»

ANSA/ANGELO CARCONI/La vicepresidente del Senato Paola Taverna

«Sono stati mesi difficilissimi, mesi in cui questo Governo ha messo in campo ogni misura possibile per far ripartire il nostro Paese», scrive su Facebook la vicepresidente del Senato Paola Taverna parlando della seconda fase della gestione dell’emergenza Covid19.

«Purtroppo ci sono settori che hanno pagato lo scotto di politiche scellerate portate avanti negli ultimi decenni e orientate non si sa bene da cosa, se non da logiche di profitto, o quantomeno disorientate da una cieca visione proprio sul futuro e le sue necessità. La sanità è certamente uno di questi: tagli al personale sanitario e alla ricerca, razionalizzazione dei servizi da parte di alcune Regioni e la scelta di altre di dare fondi pubblici ai servizi privati», continua la pentastellata invitando a rivedere i tagli alla sanità e a dedicare risorse al potenziamento del sistema sanitario nazionale.

Coldiretti: riapertura ristoranti vale 20 miliardi

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA

L’attesa riapertura di bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e gelaterie ha un effetto valanga sull’agroalimentare nazionale con la ripresa degli acquisti di cibi e bevande che vale almeno 20 miliardi all’anno a pieno regime. Secondo la Coldiretti è questo il valore della riapertura del prossimo 18 maggio.

Il lungo periodo di chiusura, sottolinea Coldiretti, ha pesato su molte imprese dell’agroalimentare Made in Italy, dal vino alla birra, dalla carne al pesce, dalla frutta alla verdura ma anche su salumi e formaggi di alta qualità che trovano nel consumo fuori casa un importante mercato di sbocco.

Nell’attività di ristorazione sono coinvolte circa 330 mila tra bar, mense e ristoranti lungo la Penisola dove non tutte le attività riapriranno immediatamente per avere più tempo per l’adeguamento e garantire il rispetto dei vincoli fissati.

Dl Rilancio: fino a 800 euro per le famiglia in difficoltà

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO

Nell’ultimo decreto approvato dal governo alle famiglie in difficoltà viene riconosciuto un sostegno straordinario erogato in due quote con un valore compreso per ciascuna fra 400 e 800 euro (840 euro a famiglie con componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza).

Si tratta di 1,9 milioni di famiglie che nel mese di aprile devono aver avuto un reddito inferiore all’ammontare del beneficio che si riceve, un patrimonio mobiliare famigliare nel 2019 inferiore a 10.000 euro (tetto elevabile a un massimo di 25.000 euro a seconda del nucleo familiare) e un valore ISEE inferiore a 15.000 euro.

In aumento il traffico e la frequentazione dei parchi: gli algoritmi di Apple e Google svelano i dati sul movimento

Dal 4 al 9 maggio l’uso dei mezzi pubblici è aumentato del 27% e la frequentazione dei parchi del 48%. Sono questi i dati che emergono durante la prima settimana delle riaperture registrati dagli algoritrmi di Apple e Google. Rispetto al 2019 – e quindi prima del lockdown – il traffico, in generale, nelle grandi città è diminuito del 40%. Calo anche nella Ztl, con un -60% ma un’impennata del 53% con le riaperture. La circolazione post-lockdown comunque è sempre inferiore a quella precedente alle chiusure per il Coronavirus: al 4 maggio, -44% rispetto a febbraio. Ma la percentuale è destinata a crescere.

Fondo di Garanzia: 238mila domande arrivate

ANSA / FABIO FRUSTACI

Sono 238.664 le domande di garanzie pervenute al Fondo di Garanzia dal 17 marzo al 15 maggio, per un importo di 11.127.946.193,80 euro. Lo comunica Mediocredito Centrale. Di queste richieste, 236.335 sono quelle pervenute ai sensi del decreto Cura Italia e Liquidità. Raggiunte le 209.865 operazioni riferite a finanziamenti fino a 25 mila euro, con copertura al 100% per un importo finanziato di euro 4.408.398.940,80, per i quali l’intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l’esito definitivo dell’istruttoria da parte del Gestore.

Zaia: «Io premier? Non sono interessato. Il mio posto è in Regione»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO/Il governatore del Veneto Luca Zaia

«Non sono minimamente interessato a un progetto nazionale». Il governatore del Veneto Luca Zaia, ormai stabile al vertice delle preferenze degli italiani tra i presidenti di Regione per la gestione dell’emergenza Coronavirus, non intende occupare un ruolo nazionale. In un’intervista a Repubblica commentando i sondaggi in cui il suo gradimento sale osserva: «I sondaggi vanno visti in tempi di pace, mentre questi sono tempi di guerra. Gli amministratori alle prese col Covid sono cresciuti tutti nel gradimento. Anche Conte».

Il governatore sottolinea: «Io sono un amministratore, mi occupo della mia Regione», e assicura: «Salvini non mi ha mai imposto nulla. L’ho sempre apprezzato. Salvini ha un talento per la politica nazionale che io non ho. È bravissimo con la gente nelle piazze. Io vengo dalla campagna». Zaia è convinto che se cade il governo non ce ne sarà un altro ma «le elezioni. E spero che ci facciano votare a luglio in Veneto, in caso contrario è una sospensione della democrazia».

Confesercenti: solo 6 imprese su 10 intendono riaprire

NSA / FABIO FRUSTACI

Circa 6 imprese su 10, tra negozi, bar e ristoranti, sono intenzionati a riaprire lunedì 18 maggio, data prevista della ripartenza. A trattenere le imprese dalla riapertura è soprattutto il timore di lavorare in perdita. È quanto emerge da un sondaggio condotto da Swg per Confesercenti su un campione di imprenditori del commercio al dettaglio e della somministrazione.

Gli imprenditori intenzionati ad aprire il 18 maggio sono il 62%, contro un 27% che ha invece già deciso di rimanere chiuso. È ancora incerto l’11%, e deciderà durante il fine settimana. Tra chi rimarrà sicuramente chiuso, il 68% indica come motivazione la mancata convenienza dell’apertura.

Un milione di mascherine sequestrate nel Frusinate

ANSA/ALESSANDRO DI MEO



Maxi sequestro di mascherine protettive in provincia di Frosinone. La Guardia di Finanza ha individuato e quindi sequestrato oltre un milione di dispositivi. Tre le persone denunciate, i legali rappresentanti di due società che ora dovranno rispondere dei reati di contraffazione e vendita di prodotti con segni mendaci. I controlli hanno permesso di constatare che tali prodotti erano commercializzati in violazione delle prescrizioni di legge e privi della documentazione obbligatoria di conformità.

Sassoli:« Parlamento a favore del Recovery Fund, nazionalisti e sovranisti stanno perdendo pezzi»

EPA/OLIVIER HOSLET/Al centro il presidente del Parlamento europeo David Sassoli

«In una situazione di emergenza la maggioranza parlamentare ha detto che serve più politica e meno tecnocrazia». A dirlo è il presidente del Parlamento europeo David Sassoli in un’intervista a Il Fatto Quotidiano parlando della risposta europea all’emergenza Covid19. «Occorrono scelte coraggiose che valgano per il piano di ricostruzione e per il bilancio pluriennale e anche risorse vere e adeguate ma per averle è necessario anche emettere i Recovery Bond».

Per Sassoli è importante che la maggioranza del Parlamento è «a favore del Recovery Fund si sia allargata, il fronte nazionalista abbia perso pezzi e i sovranisti italiani non abbiano avuto coraggio di votare contro perchè tutto questo è di buon auspicio per la stabilità dell’Italia al fine di affrontare la ricostruzione dal basso, dalla parte dei cittadini contro la tecnocrazia».

Fontana: «Clima anti lombardo. In Regione la sanità ha funzionato bene»

Ansa/Matteo Corner/Il presidente della Lombardia Attilio Fontana

«C’è un clima avvelenato che qualcuno ha voluto creare nel Paese. Un clima antilombardo». Così il governatore della Lombardia Attilio Fontana parla del clima creatosi negli ultimi mesi nei confronti della Regione più colpita dall’epidemia. In un’intervista a La Stampa il presidente commenta la scritta «Fontana assassino» comparsa su un muro a Milano.

«Io credo – afferma – che i numeri si debbano anche interpretare. E più che guardare ai numeri oggettivi credo si debba guardare all’indice di contagio. In Lombardia siamo dieci milioni di persone, è chiaro che da noi i numeri saranno sempre più alti che altrove. Però se guardiamo il tasso d’infezione scopriamo che da noi è tra i migliori in Italia, anzi, siamo scesi dallo 0,53 allo 0,48 di oggi. Ed è questo il dato di cui tener conto».

Quanto all’ipotesi di commissariamento della sanità nelle Regioni, Fontana dice: «Sarebbe un errore clamoroso. La sanità in Lombardia ha funzionato bene e si è dimostrata efficiente», sostiene.

Capitale italiana della Cultura 2023: Bergamo e Brescia lanciano una candidatura congiunta

Le due province drammaticamente più colpite dall’epidemia di Coronavirus si candidano insieme a Capitale italiana della Cultura nel 2023. «#Bergamo e #Brescia lanciano, insieme, la propria candidatura a Capitale italiana della Cultura 2023», scrive il sindaco di Bergamo Giorgio Gori. «Le città più ferite dall’epidemia si prendono per mano e scommettono sulla cultura per la loro rinascita. Un messaggio di fiducia che vorremmo condividere con tutto il Paese».

Cambia la vita sociale: ecco come sarà l’estate degli italiani tra spiagge, alberghi e locali

ANSA / PAOLO SALMOIRAGO/Milano

Fino al 31 luglio saranno le regole approvate ieri sera dal Cdm a guidare la nostra vita nei prossimi mesi per convivere con il Coronavirus. I locali e i bar potranno riaprire rispettando la distanza di un metro tra i clienti. Saranno privilegiati prenotazioni e il servizio all’esterno. Anche nelle spiagge dovrà essere rispettata la distanza minima di almeno un metro.

Gli ombrelloni saranno disposti ogni tre metri l’uno dall’altro. Per barbieri, parrucchieri ed estetisti sarà obbligatorio l’uso di mascherine e visiere protettive. Negli alberghi e agriturismi dovrà essere garantita l’aerazione naturale con l’aumento della manutenzione dei filtri.

Approvate le linee guida delle riaperture per il Quadro normativo in vigore fino al 31 luglio

Giornalisti ifuori Palazzo Chigi in attesa della fine del consiglio dei ministri riunito per il decreto rilancio a Roma, 13 maggio 2020. MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA

«Entriamo nel pieno della fase 2». Il quadro normativo approvato ieri sera dal Cdm e annunciato poi dal premier Conte delinea i prossimi mesi di convivenza con il virus. Secondo il quadro le attività economiche che non rispetteranno le linee guida potranno incorrere in multe fino a 3mila euro e sospensioni dell’esercizio da 5 a 30 giorni.

«Ottima collaborazione con le Regioni che hanno aderito al piano predisposto dal governo e accettato di camminare insieme in questa nuova fase – ha commentato Conte – trasmettendo costantemente le informazioni sui contagi e condividendo la responsabilità per le riaperture delle attività».

Lezioni online e didattica a distanza: così il Coronavirus aumenta il divario educativo

La Scuola ai tempi del Coronavirus. La ministra dell’istruzione ha rafforzato negli ultimi mesi gli strumenti in e-learning per le lezioni a distanza. Ma secondo un’indagine della comunità di Sant’Egidio svolta tra 800 bambini delle scuole elementari di Roma, solo il 39% degli studenti è stato coinvolto. Sant’Egidio valutando il campione di bambini ha stimato che il 61% non ha seguito nessuna lezione né a marzo né ad aprile.

Anche chi è riuscito a connettersi non ha avuto sempre tutto il pacchetto didattico previsto: l’11% di chi ha seguito le lezioni online ne ha fatta appena una settimana, il 49% due e il 28% tre lezioni. Solo il 9% è arrivato a quattro e appena il 2% le ha svolte per cinque giorni su sette.

Conferenza Stato-Regioni: accordo raggiunto. Dpcm in programma per domani

Ansa | Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Ripartire con il Coronavirus. Certo, ma come? Le norme per capire come dovranno muoversi negozi e imprese a partire da lunedì 18 maggio sono pronte. Dopo una lunga giornata di contrattazioni è arrivato il testo finale del documento. Una contrattazione che ha portato anche la Conferenza Stato-Regioni a concludersi solo in tarda serata. Per avere l’ufficialità completa manca ancora l’approvazione del Consiglio dei ministri.

Cosa prevede il documento

Tra le nuove misure che saranno adottate a partire dal 18 maggio ci sono quella di fare indossare le mascherine anche ai clienti dei ristoranti, almeno per quando non saranno seduti al tavolo. Nelle spiagge, anche libere, sarà obbligatorio mantenere il metro di distanza e non sarà comunque possibile praticare sport di gruppo.

I governatori chiedono poi che davanti ai supermercati venga misurata la temperatura prima di entrare e che i clienti dei negozi abbiano sempre addosso la mascherina. Non solo: nei negozi del settore dell’abbigliamento si dovranno indossare anche i guanti. Nei centri estetici e nei centri benessere dovranno rimanere chiuse saune e bagni turchi.

La spaccatura sul sesto comma

Secondo le indiscrezioni riportate dal Corriere della Sera, una delle cause del lungo lavoro che è stato necessario per la scrittura del testo del Dpcm che regoralizzerà le aperture dal 18 maggio è il sesto comma: l’articolo che riguarda i potere in mano alle regioni in questa nuova fase dell’emergenza Covid-19.

Sarebbe stato proprio questo a spaccare il fronte leghista e costringere così il primo ministro Giuseppe Conte a un lungo lavoro di mediazione. Proprio il prolungarsi dellincontro avrebbe poi portato lo slittamento del Dpcm a sabato insieme alla conferenza stampa del premier, prevista originariamente per questa sera.

Bonaccini: «In Emilia-Romagna restano validi i protocolli già condivisi»

Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini ha chiarito che i protocolli introdotti da questo documento per uniformare in tutta Italia le norme sulla sicurezza sono sulla stessa linea di quelli già diffusi nella regione: «I protocolli già condivisi in Emilia-Romagna con tutte le associazioni di impresa, i sindacati, gli enti locali (e che sono stati vagliati dalla nostra sanità) sono pienamente conformi ai nuovi indirizzi e saranno pertanto il riferimento certo per tutte le imprese del commercio, dei servizi e del turismo che da lunedì prossimo -18 maggio – potranno finalmente ripartire in sicurezza».

Fontana: «Si riparte con il buon senso e il rispetto delle regole»

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, ha celebrato su Twitter l’approvazione del documento che permetterà dal 18 maggio di riaprire molte attività tra cui ristoranti, bar e parrucchieri: «Si riparte con buon senso e rispetto delle regole per garantire la salute pubblica».

Emilia-Romagna, 56 nuovi positivi e 13 nuovi decessi

Ansa/Giorgio Benvenuti | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Dagli ultimi dati pubblicati, i casi registrati in Emilia-Romagna dall’inizio dell’epidemia sono stati in tutto 27.110, 56 in più nelle ultime 24 ore. I test effettuati invece hanno raggiunto quota 253.497. I decessi invece da ieri sono stati 13, 9 uomini e 4 donne. Complessivamente quindi le vittime del Coronavirus sono in tutto 3.943.

Piemonte, il rapporto che fotografa il fermo della regione

Ansa | Il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio

Il sito ufficiale della regione Piemonte ha pubblicato un primo rapporto sull’economia e le imprese che hanno chiuso o hanno fermato le loro attività durante il lockdown. La sospensione delle attività decisa dal Dpcm del 22 marzo ha causato il fermo di circa metà delle imprese del Piemonte, il 44%. Al 14 maggio però risultano ferme il 19% delle imprese e il 14% degli addetti. Circa il 75% delle perdite totale del settore economico sono ricadute sul settore terziario e nell’industria manifatturiera.

In Piemonte 64 decessi e 137 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore i decessi in Piemonte sono stati 64, il totale così è arrivato a 3.557, questi i dati ufficiali. In tutta la regione sono risultati positivi al Covid-19 29.346 pazienti, sono 137 in più rispetto a ieri. La provincia più colpita è quella di Torino, dove le vittime sono arrivate a 14.896, dopo ci sono la provincia di Alessandria con 3.779 decessi e quella di Cune con 2.679. I guariti invece in tutto sono 11.149, 553 in più rispetto a ieri.

Riaprono i luoghi di culto: il protocollo di sinagoghe e moschee per il 18 maggio

Sinagoghe, moschee e templi. La firma con il premier Giuseppe Conte e la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese è arrivata: potranno riaprire a partire dal 18 maggio. Si parla di tre milioni di persone che potranno tornare a pregare nei loro luoghi di culto. A darne notizia è il sito del ministero che cita le parole del rabbino capo di Roma Riccardo Di Segni sull’incontro fra i rappresentati delle religioni e la ministra: «Sembrava una sessione d’esame, anche se con tutte le cautele: niente strette di mano, penne cambiate a ogni firma, mascherine anche per la foto di rito».

Anche qui però, come in tanti altri settori, cambiano le regole di accesso. Le norme entrare nelle sinagoghe sono state approvate dal Comitato tecnico scientifico: si va dall’igienizzazione dei luoghi e degli oggetti alle modalità di accesso alle strutture.

Lo spot di Palazzo Chigi per mantenere le distanze nella Fase 2

Una striscia rossa, che parte dalla bocca e dalle mani e si attacca agli altri, ai vestiti e alle superfici della casa. Così il viene raccontato il Coronavirus nello spot diffuso da Palazzo Chigi che invita a rispettare tutte le misure di prevenzione necessarie nella Fase 2: mascherine protettive, distanza personale e superfici da igienizzare.

«L’indagine sierologica è essenziale». Le parole del fisico Giorgio Stestili

Ieri 992 nuovi casi di positivi, oggi questo dato è 789. Ma l’elemento positivo non è tanto la diminuzione dei casi ma piuttosto il rapporto rispetto ai tamponi analizzati: «Siamo a un rapporto di tamponi positivi sul totale dei test diagnostici effettuati pari all’1,2%. È una percentuale molto bassa, la più bassa riscontrata in 24 ore dall’inizio dell’epidemia». A spiegarlo nella nostra rubrica Numeri in chiaro è il Giorgio Sestili, fisico, divulgatore e fondatore di Coronavirus – Dati e analisi scientifiche, una pagina Facebook nata per raccontare questa pandemia.

Vaccino: i risultati dei test sui macachi sono positivi

Dati tanti studi avviati nei laboratori di tutto il mondo per mettere a punto un vaccino per il Covid-19, arrivano risultati confortanti da un progetto britannico-statunitense. Il vaccino su cui stanno lavorando i ricercatori del Nationa Institutes of Healt e dell’Università di Oxford ha superato infatti il test sui macachi Rhesus.

I sei animali esposti al virus hanno sviluppato infatti una carica virale minore e non hanno mostrato sintomi di polmonite e nemmeno una risposta immunitaria eccessiva. Per i ricercatori che stanno lavorando a questo progetto il rischio era proprio questo tanto che, come successo in tentativi precedenti per sviluppare un vaccino contro la Sars, anche qui si aspettavano valori troppo alti negli indicatori che misurano le risposte immunitarie.

Il fact-checking sulle parole di Sara Cunial

Teorie del complotto. Teorie del complotto. Teorie del complotto. Potrebbe essere questo il riassunto dell’intervento di Sara Cunial, ex deputata del Movimento 5 Stelle ora nel gruppo Misto, andato in scena alla Camera nella giornata di ieri, 14 maggio. Sette minuti di intervento contro l’operato del governo che sono partiti da una premessa: Bill Gates ha un piano per diminuire la popolazione mondiale.

Cosa manca nella Fase 2 per i ciclisti

Un pacchetto da 120 milioni di euro, fino ad esaurimento delle risorse. È questo il peso economico che avrà il decreto Rilancio su chi si sposta in bicicletta. Nel bonus bici, valido anche per i monopattini elettrici e le bici a pedalata assistita, prevede il rimborso del 60% per l’acquisto di un nuovo mezzo, ma vale solo per chi è residente nei capoluoghi, di provincia o regione, e nei comuni sopra i 50mila abitanti.

L’obiettivo è quello di favorire la mobilità sostenibile nella Fase 2 del Coronavirus evitando troppi flussi sui mezzi pubbliciMa cosa ne pensa di questo decreto chi usa la bici per spostarsi tutti i giorni? Open ha chiesto ai diretti interessati, e le loro risposte hanno evidenziato diversi buchi nel progetto del governo.

Lega e Fratelli d’Italia si astengono sul Recovery Fund nel voto al Parlamento europeo

ANSA/Danie Dal Zennaro | Giorgia Meloni

È il pilastro della risposta europea alla crisi economica generata dalla pandemia: il Recovery Fund, un fondo costituito ad hoc per emettere obbligazioni con la garanzia del bilancio Ue. Votata da una larghissima maggioranza, che abbraccia anche il gruppo di cui fa parte Fratelli d’Italia, l’Ecr, la risoluzione ha ottenuto 505 voti favorevoli, 119 contrari e 69 astensioni. Il centrodestra italiano, unito nel nostro Paese, si è spaccato in Europa: Fratelli d’Italia e Lega si sono astenuti dal voto, Forza Italia ha votato a favore.

Record in Alto Adige: nessun decesso per Covid da una settimana

Ansa

Per quanto piccolo, dal territorio della provincia di Bolzano arrivano dati incoraggianti dal punto di vista epidemiologico: nelle ultime 24 ore, non si è segnalato nessun contagio su 924 tamponi esaminati. Ma il numero che fa davvero sperare per la ripartenza dell’Alto Adige è quello relativo ai decessi: da una settimana, nella provincia autonoma, non si registrano più vittime a causa della Covid-19. Dall’inizio dell’epidemia, il numero di tamponi effettuati è stato di 52.939. Gli attualmente positivi sono 2.578 e solo 5 pazienti si trovano in terapia intensiva.

Gli imprenditori si ribellano per le responsabilità in materia di sicurezza aziendale

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli

Le aziende alzano la voce contro il governo sul tema della sicurezza sul lavoro dei propri dipendenti. Il problema scaturisce dalla circolare dell’Inail del 3 aprile che recita: «Se una persona con un lavoro dipendente viene contagiata da Coronavirus, ne è responsabile civile e penale l’azienda per cui lavora».

È dovuto intervenire il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli: « Le imprese che rispettano il Protocollo di sicurezza e consentono ai dipendenti di lavorare in sicurezza non possono rispondere dei contagi in casi che non possono essere dimostrati come maturati all’interno dell’azienda, credo che questo sia un principio sacrosanto. Governo e Parlamento dovranno occuparsene – ha detto ai microfoni di Radio24 -. Quella degli imprenditori è una preoccupazione giusta. Ora procediamo con i nuovi protocolli. Stiamo ultimando gli ultimi protocolli per i lavoratori, ma anche per gli imprenditori».

Rischio di nuovi esodati nel decreto Rilancio

Unsplash | Ante Hamersmit

Il 17 agosto scadrà il divieto di licenziamento. Una data che non è allineata con la fine degli ammortizzatori sociali: questa sfasatura potrà lasciare i lavoratori senza stipendio, senza cassa integrazione e senza Naspi.

Il decreto Rilancio emanato per l’emergenza Coronavirus contiene una norma destinata a creare diversi problemi al sistema economico: la proroga sino al prossimo 17 agosto del divieto di avviare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo.

Ma gli ammortizzatori Covid hanno una durata massima di 14 settimane (quindi, per le imprese che hanno iniziato a usarli, durano al massimo fino alla fine di aprile), cui si possono aggiungere altre 4 settimane tra settembre e ottobre, mentre il divieto di licenziamenti dura fino al 17 agosto.

Gentiloni: «Accordo su Sure in Consiglio»

EPA/OLIVIER HOSLET/Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni

«Accordo politico su Sure in Consiglio: grande notizia». Così su Twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni annuncia l’accordo per il fondo di cassa integrazione europeo. «Un passo avanti per sbloccare 100 miliardi in sostegno dei lavoratori. L’Europa sta dando frutti. Prossimo passo, il Recovery Plan», ha aggiunto Gentiloni riferendosi al piano europeo per rispondere alla crisi economica scatenata dall’emergenza Coronavirus.

Bozza decreto: spostamenti tra Regioni a partire dal 3 giugno

Secondo la bozza del prossimo decreto legge sull’emergenza Coronavirus – sul quale però si starebbero ancora fronteggiando governo e alcune Regioni del Nord – dal 3 giugno saranno consentiti gli spostamenti sul territorio nazionale che, però, potranno essere limitati solo con provvedimenti «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, in base al rischio epidemiologico». Da lunedì 18 maggio inoltre «non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti all’interno del territorio regionale». Tuttavia, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto stanno premendo per una riapertura dei confini a partire già dal prossimo lunedì.

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

In Italia il numero dei morti è sottostimato – Lo studio

In alcune aree del Paese il numero delle vittime è sostanzialmente sottostimato. Sono questi i risultati dello studio condotto dall’ospedale universitario della Charité di Berlino pubblicato sul British Medical Journal. I ricercatori hanno evidenziato come nella città di Nembro a marzo del 2020 si siano verificati molti più decessi rispetto allo scorso anno o in ogni singolo anno a partire dal 2012, ma che solo la metà dei decessi è stata segnata come morte confermata dal Coronavirus.

Fase 2, verso il 18 maggio con distanza di due metri

Con la riapertura di negozi al dettaglio e centri commerciali, le regole per la convivenza con il virus a partire dal 18 maggio sono sempre quelle: mascherine, igiene personale e una distanza di due metri. Già, per tornare al bar, nei ristoranti o dai parrucchieri sarà necessario mantenere una distanza non più di un metro, ma ben di due. Oggi entrerà in vigore un nuovo dpcm accompagnato da un decreto legge che serve a restituire alle Regioni i poteri per riaprire le attività dopo il lockdown.

Cartabellotta (Gimbe): «Servono altre tre settimane per analizzare i contagi»

Alcune persone in piazza Duomo semi deserta nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus a Milano, 7 maggio 2020.ANSA/Mourad Balti Touati

Dal 18 maggio verranno allentate ulteriori restrizioni. Gli italiani potranno mettere nel cassetto l’autocertificazione che dovrebbe valere solo per gli spostamenti fuori regione. Ma, mentre si accelera sulla Fase 2 dell’emergenza Coronavirus nel mondo scientifico si chiede cautela. «Il 18 maggio non avremo tempi per capire se contagi sono sotto controllo. Non bastano due, servirebbero almeno tre settimane. In Fase 2 servono dati più rapidi e trasparenti», dice Nino Cartabellotta della fondazione Gimbe ad Agorà.

Fase 2: cosa cambia dal 18 maggio

Tra pochi giorni si potrà salutare con ogni probabilità l’autocertificazione che continuerà a valere solo per gli spostamenti fuori regione. La Fase 2 dell’emergenza Coronavirus vedrà dal 25 maggio un via libera alla riapertura di palestre e strutture sportive. Per gli allenamenti degli sportivi professionisti la data della luce verde potrebbe essere già il prossimo 18 maggio.

Nei ristoranti il nuovo dpcm potrebbe prevedere una regola di 4 metri quadrati per clienti. Regola considerata troppo restrittiva e su cui la Regione Veneto vorrebbe intervenire e aggirare in autonomia. In Lombardia, la regione più colpita dai contagi, chi rientra al lavoro dovrà sottoporsi al controllo della temperatura corporea. Nel caso superi i 37,5°C il lavoratore sarà interdetto.

Spiagge: ecco le linee guida per una vacanza sicura

Pixabay

Si avvicina l’apertura della stagione estiva. E mentre le regioni si preparano per una riapertura dei confini, con giugno alle porte ci si chiede come gli italiani andranno al mare. L’accesso alle spiagge sarà contingentato e gli ombrelloni avranno una distanza di 5 metri tra le file e di 4,5 metri sulla stessa fila.

Ci sarà bisogno di una prenotazione obbligatoria anche per fasce orarie. Le entrate e le uscite saranno segnalate chiaramente per impedire assembramenti. Nelle docce e negli spogliatoi dovrà essere rispettata la distanza di due metri e in spiaggia ci sarà una sanificazione continua. Saranno vietate le attività in piscina e quelle ludico sportive.

Lo studio del Papa Giovanni XXIII di Bergamo: c’è una correlazione tra il Kawasaki e il Covid19

Qual è il legame tra Coronavirus e Malattia di Kawasaki? Uno studio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII pubblicato su Lancet e redatto da Lorenzo d’Antiga, spiega come: «Stiamo iniziando a vedere casi di pazienti che arrivano in ospedale con i segni della malattia di Kawasaki anche in altre aree duramente colpite dalla pandemia, come New York e l’Inghilterra Sud-Orientale.

Il nostro studio fornisce la prima chiara evidenza di un legame tra l’infezione da SARS-CoV-2 e questa condizione infiammatoria». «Nella nostra esperienza solo una quota molto ridotta di bambini con SARS-CoV-2 sviluppa i sintomi della malattia di Kawasaki – spiega invece Annalisa Gervasoni – Comunque è importante capire le conseguenze del virus nei bambini, specie ora che i paesi si avviano all’allentamento delle misure di lockdown».

Aggiornate le Faq del Governo: consentito farsi accompagnare a lavoro in auto o moto

ANSA/PAOLO SALMOIRAGO | Uno scorcio di Corso Buenos Aires a Milano durante la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus

Il Governo ha aggiornato le Faq (risposte a domande frequenti, ndr) per la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. E così, a seguito delle sollecitazioni pervenute, al fine di limitare al massimo gli spostamenti mediante il trasporto pubblico, il Governo ha dato il suo ok alla possibilità di permettere alle persone di farsi accompagnare al lavoro in auto (mantenendo la distanza di 1 metro, a meno che non si sia conviventi) o in moto (solo per conviventi), da un parente o da una persona incaricata.

Nelle Faq, inoltre, viene introdotta la possibilità di «spostarsi in ambito regionale per situazioni di necessità, come, ad esempio, fare la spesa, purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Di norma la spesa deve farsi in esercizi ragionevolmente prossimi alla propria abitazione, pur non essendo più previsto il territorio comunale quale limite territoriale degli spostamenti; un maggior allontanamento è consentito solo in presenza di specifiche ragioni che lo rendano necessario».

Il nuovo modulo per l’autocertificazione

Nuova fase, nuovo modulo di autocertificazione. Sul sito del Viminale è ora disponibile il nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti utilizzabile da domani, 4 maggio, giorno dell’inizio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Come sempre, l’autodichiarazione sarà in possesso degli agenti di polizia e anche stavolta è possibile compilarla al momento del controllo.

Come specificano le autorità, comunque, il “vecchio” modello è ancora valido: basterà barrare le voci non più attuali. o barrando le voci non più attuali.

