In Italia sono 59.322 le persone attualmente positive al Covid-19, i guariti hanno raggiunto quota 136.720. In Lombardia +293 nuovi positivi e +57 decessi. Arcuri: «Da lunedì 25 maggio al via l’indagine sierologica sulla popolazione». Nella provincia di Bolzano 0 decessi e 0 nuovi positivi. Fontana: «I nostri numeri miglioreranno, non servirà tenere chiusa la Lombardia. Non abbiamo fatto errori». Boccia: «Nessuno può pensare di prediligere il marketing della sua Regione alla sicurezza»

Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per sanificare i negozi

Ansa/Matteo Corner | Pulizie e sanificazione in un negozio di abbigliamento in corso Venezia a Milano prima della riapertura dopo il lockdown a causa del Covid-19

Usare il disinfettante con parsimonia e affidarsi ai normali detergenti neutri: sono questi alcuni dei consigli contenuti nel vademecum per la sanificazione dei negozi redatto dall’Istituto Superiore di Sanità. «Negli ambienti pubblici come i negozi non è necessario usare disinfettanti su tutte le superfici al fine di ridurre il rischio di trasmissione da Covid-19», si legge nel documento.

«Al contrario, la disinfezione, con prodotti disinfettanti non professionali comunemente reperibili, va riservata a quelle zone e/o superfici frequentemente toccate dai clienti, come maniglie, corrimani, piani di appoggio, superfici nelle cabine di prova, sistemi di pagamento, schermi touch o tastiere».

L’utilizzo di acqua e normali detergenti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione invece sarebbe meglio che il cliente entrasse nel negozio senza guanti, utilizzando invece quelli monouso forniti dall’esercente.

Spunta la “tassa Covid” negli scontrini, la denuncia del Codacons

Si tratta di un una “tassa” per le spese di sanificazione e messa in sicurezza, con tanto di voce a parte sullo scontrino. A segnalarlo è il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons) che denuncia aumenti in media del 25% per il taglio di capelli o messa in piega.

Alcuni estetisti farebbero invece pagare al consumatore un kit protettivo da indossare durante il trattamento. In precedenza era stato anche denunciato un aumento nel prezzo del caffè al bar, con casi in cui gli esercenti si erano messi d’accordo per alzare i prezzi.

Protesta dei sindaci al confine tra l’Italia e la Slovenia: «Noi lavoriamo per costruire la vera Europa»

Ansa | Il sindaco di Nova Gorica Klemen Miklavic (a sinistra) e il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna

Una scrivania tagliata in due da una rete: questo è il simbolo dell’azione dimostrativa del sindaco di Gorizia (Italia nord-orientale) Rodolfo Ziberna e del sindaco di Nova Gorica (Slovenia) Klemen Miklavic contro la chiusura dei confini decisa per la pandemia di COVID-19. «I leader europei stanno combattendo a Bruxelles, stanno costruendo i confini e stanno gestendo la pandemia da soli. Invece, noi stiamo continuando a lavorare insieme per costruire la vera Europa dei suoi cittadini e delle loro famiglie con le loro preoccupazioni», hanno affermato in una nota.

Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, diversi distretti del comune di Gorizia furono consegnati alla Repubblica Popolare Federale di Jugoslavia, insieme alla stragrande maggioranza dell’ex Provincia di Gorizia. Il confine nazionale è stato disegnato appena fuori dal centro della città che segna il confine della “cortina di ferro”.

Toti (Liguria) sulla “movida”, «Sindaci facciano la loro parte, richiameremo al loro dovere chi non lo fa»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il presidente della Liguria Giovanni Toti

Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti è tornato sulla polemica attorno alle foto scattate delle cosiddetta “movida” a Savona. «La nostra regione sta ripartendo e non possiamo permetterci di tornare al punto di partenza per colpa dell’indifferenza di alcuni o del comportamento da idioti di altri».

Il presidente ha invitato i sindaci a fare la loro parte: «Ieri sono stato nel centro storico di Genova – continua Toti.- dove i locali erano ben organizzati e grazie ai controlli di steward presi direttamente dai gestori, squadre di polizia e agenti della municipale la movida era contenuta e ha permesso a tutti di lavorare in sicurezza».

«Diversi amministratori della città – conclude il governatore ligure – erano in giro anche di notte, in mezzo alla gente, per verificare che tutto andasse per il meglio, cosa che purtroppo non ho visto in altri comuni e questo è il risultato […] Per questo tutti i sindaci devono fare la loro parte con piani seri di controllo e richiameremo al loro dovere quelli che non l’hanno fatto».

Bonus bici e monopattini: la guida per evitare errori

Si può acquistare fin da subito un mezzo elettrico al 60% di sconto (il bonus copre fino a 500 euro di spesa). Fino a quando non verrà resa operativa l’applicazione web sul bonus mobilità, sarà possibile acquistare bici e monopattini presso qualsiasi rivenditore (anche online), conservando la fattura (e non lo scontrino).

A quel punto bisognerà collegarsi sul sito del ministero dell’Ambiente – una volta entrato in funzione – attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e presentare istanza di rimborso allegando il documento giustificativo di spesa. Il consumatore otterrà il 60% dell’importo speso. Il buono copre anche gli acquisti fatti a partire dal 4 maggio 2020, ovvero dall’avvio della fase 2 in Italia, e fino al 31 dicembre.

Una volta che sarà operativa l’applicazione web, l’unico passaggio necessario sarà quello di generare tramite l’app un buono di spesa digitale da consegnare poi ai fornitori autorizzati. Sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.

Fase 2, a Palermo la spiaggia di Mondello torna ad essere affollata

La spiaggia più frequentata dai palermitani è tornata a popolarsi di bagnanti che prendono il sole. In base all’ordinanza del presidente della Regione, che ha recepito le norme del Dpcm, è permesso soltanto fare il bagno per svolgere attività motoria, ma non sostare sulla spiaggia. La regola resterà in vigore almeno fino al 6 giugno.

Nonostante questo la spiaggia è tornata a popolarsi, complice anche il bel tempo. Nel frattempo in altre città italiane, come a Salerno, riaprono gli stabilimenti e si vedono le prime persone in spiaggia. Ma con molta cautela: a Rimini oggi era aperto solo uno stabilimento.

In Veneto 11 decessi in 24 ore. I positivi sono 2.841 in tutto

Stando a dati aggiornati al 23 maggio riportati nel bollettino quotidiano il Veneto registra 11 nuovi decessi da Covid-19 in 24 ore per un totale di 1.865 decessi dall’inizio dell’epidemia (ieri erano 1.854). I guariti adesso sono 14.363, +181 rispetto a ieri quando erano 14.182 mentre gli attualmente positivi sono 2.841 in tutto. Dall’inizio della pandemia la Regione, tra le più colpite in Italia, ha visto 19.069 casi di positività. La maggior parte dei pazienti Covid è attualmente in isolamento domiciliare e sono solo 14 le persone in terapia intensiva. Su 5.519 persone positive ben 3.258 sono state dimesse direttamente a domicilio.

Turismo, ok al “corridoio” in Austria per i turisti diretti in Italia

ANSA/ STEFANO WALLSICH | Un medico austriaco in equipaggiamento protettivo controlla la temperatura di un automobilista al passo del Brennero al confine tra l’Austria e l’Italia

Gradualmente anche negli spostamenti tra vari paesi europei si torna alla normalità. Per facilitare l’ingresso dei turisti europei in Italia, l’Austria ha approvato un “corridoio” per coloro che dalla Germania e dalla Svizzera vorranno raggiungere l’Italia. L’annuncio arriva dal ministero dell’Interno austriaco, ma lo ribadisce anche Hermann Gahr, responsabile per i rapporti con l’Alto Adige del partito popolare Oevp.

«Che l’Austria impedisca il passaggio ai turisti tedeschi che vogliono raggiungere l’Alto Adige è una favola che evidentemente è stata raccontata con uno scopo preciso». Nel paese è già possibile spostarsi tra le varie regioni, anche se non è concesso fare soste.

Secondo precedenti accordi, fino al 31 maggio è permesso l’ingresso via terra in Austria da Svizzera, Lichtenstein, Germania, Ungheria, Slovenia e Italia – purché si sia provvisti di un certificato medico che provi la propria negatività al Coronavirus, altrimenti scatterà la quarantena di 14 giorni – attraverso alcuni valichi di frontiera indicati sul sito dell’Ambasciata d’Italia a Vienna. I collegamenti ferroviari con l’Italia erano stati formalmente sospesi fino al 25, mentre i voli fino al 22 maggio.

Università, parla Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino: «Riapriamo le aule da settembre»

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Guido Saracco nuovo rettore del Politecnico di Torino

In un’intervista a Open, il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ha fatto il punto sul futuro dell’università nella prossima fase. A partire dalla didattica a distanza: «Ora, con il distanziamento, è possibile occupare soltanto un quarto delle postazioni delle aule. Questo è un limite invalicabile, per cui noi abbiamo scelto di garantire la partecipazione in aula da settembre, per chi vorrà venire, ma sempre rilanciando in rete quella didattica in presenza che è molto importante».

«E’ necessario – continua Saracco – sviluppare una didattica in cui si discute tra pari, nei team studenteschi, attraverso le challenge o con il professore, per risolvere problemi oppure per le tesi di laurea o gli esami di profitto o i tirocini industriali. Che senso ha che uno vada in aula per guardare una lavagna e copiare informazioni, senza interagire con una persona? Bisogna investire non solo sui software ma anche nelle aule, in modo che siano connesse con la rete, per ricevere anche stimoli dagli studenti che sono collegati da fuori».

Arcuri: «Dati confortanti, ma la partita non è ancora vinta»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il commissario sull’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri

Nella tradizionale conferenza stampa del sabato del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha parlato di «dati confortanti», che tuttavia non devono far abbassare la guardia, perché «la partita non è ancora vinta». «Le misure sono servite – ha sottolineato il commissario straordinario – dobbiamo restare vigili e responsabili».

Arcuri: «Risolta la questione mascherine. Nella Fase 2 l’obiettivo è arrivare a 100mila tamponi al giorno»

Arcuri ha poi affrontato la delicata questione delle mascherine, che risulta «definitivamente risolta». «Questa settimana – spiega il commissario – abbiamo distribuito oltre 43milioni di mascherine e solo giovedì sono state più di 10milioni e 500mila, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Stiamo rispettando le iniziative che ci eravamo dati e da ieri i primi tabacchini distribuiscono le mascherine a 50 centesimi». Inoltre, Arcuri ha comunicato che questa settimana è cominciata la produzione di mascherine chirurgiche in Italia: «Le prime le daremo al personale medico e ai farmacisti. Il costo di produzione è 0,12 centesimi e saranno pagate 50 centesimi».

Arcuri: «I reagenti non diventino oggetto di polemica come è successo nel caso delle mascherine: abbiamo concluso la ricerca»

Tuttavia, anche in seguito alle pregresse critiche e polemiche sul costo delle mascherine, il commissario Arcuri ha subito precisato: «vanno difese fino alla morte le libertà del mercato, tranne la libertà di arricchirsi calpestando il diritto alla salute», auspicando che il rifornimento di reagenti per effettuare i tamponi inneschi le stesse polemiche sulle mascherine. A tal proposito, Arcuri ha precisato «Abbiamo fatto una richiesta nazionale e internazionale per i reagenti, conclusa nei giorni scorsi. Il nostro obiettivo è arrivare da 60mila a 100mila tamponi al giorno».

Arcuri: «Da lunedì 25 maggio al via l’indagine sierologica sulla popolazione»

«Da lunedì 25 maggio, inoltre, prenderà il via l’indagine sierologica con il personale della Croce rossa e con i volontari impegnati», già preannunciata nelle scorse settimane dallo stesso commissario e dalla Croce rossa italiana. Arcuri sottolinea che si tratterà «dell’indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani e ci aiuterà ad avere delle indicazioni per saper fronteggiare meglio il virus».

Arcuri: «Mascherine gratuite nelle scuole durante gli esami»

Infine, Arcuri ha confermato la messa a disposizione gratuita per gli studenti, il personale docente e scolastico di mascherine per svolgere in sicurezza gli esami. «Con l’inizio delle scuole a settembre stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il Miur – ha spiegato Arcuri – per il personale docente, non docente e studenti. Il dispositivo sarà disponibile per tutte le scuole già il 17 giugno. Gli esami di maturità devono essere fatti assolutamente in sicurezza».

Nella provincia di Bolzano si registrano 0 decessi e 0 nuovi positivi

ANSA/ G. NEWS | Uno scorcio del centro di Bolzano dopo le prime riaperture, 9 maggio 2020

Zero decessi e zero nuovi casi. È questo il bilancio quotidiano fornito dalla provincia di Bolzano circa l’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus. Il numero dei decessi nella provincia resta quindi stabile a 291 morti (174 negli ospedali e 117 nelle case di riposo), mentre si registrano +10 guariti, per un totale di 2.085 persone dimesse dopo la diagnosi di Covid-19. Le persone attualmente positive sono 224.

A fronte di nuovi 1.483 nuovi tamponi elaborati rispetto a ieri (per un totale di 59.671 sin dall’inizio della pandemia, ndr), nessuna persona è risultata positiva. Attualmente il numero di persone ricoverate nella provincia è pari a 41, mentre 3 sono i pazienti in terapia intensiva. Infine, 757 sono le persone in isolamento domiciliare.

Roma, allo Spallanzani 41 pazienti attualmente positivi e 448 dimessi

Ansa, Fabio Frustaci | Istituto Spallanzani di Roma

Anche oggi l’Istituto Spallanzani di Roma ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione ricoveri all’interno della struttura. A oggi, 23 maggio, si contano 88 pazienti, di cui 41 positivi al Covid-19 e 47 sottoposti a indagini. Sono 11 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio – quindi ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono invece 448.

Dal 1 giugno riaprono i Musei Vaticani

ANSA/CLAUDIO PERI | L’ingresso dei Musei Vaticani

Dopo quasi tre mesi di chiusura dovuta all’emergenza Coronavirus, i Musei Vaticani riapriranno al pubblico dal 1 giugno. «Dal primo giugno si potrà di nuovo visitare in sicurezza questo scrigno d’arte che coniugando tradizione e innovazione custodisce collezioni straordinarie come quelle egizie, etrusche, greche e romane, cristiane ed epigrafiche», si legge nella nota ufficiale.

Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, ha annunciato ulteriori novità per la riapertura: «il restauro del Salone Costantino, una delle quattro sale delle Stanze di Raffaello», nonché l’avvenuto «rinnovo della Sala ottava dedicata a Raffaello, di cui quest’anno ricorrono i 500 anni dalla morte».

Cambiano, ovviamente, le modalità di accesso, nel rispetto delle norme di igiene e distanziamento sociale. Prima di accedere ai Musei Vaticani verrà presa la temperatura a tutti i visitatori, e l’ingresso sarà possibile solo alle persone munite di mascherina. Gli ingressi saranno contingentati e pertanto sarà obbligatoria la prenotazione sul sito ufficiale del complesso museale.

Boccia: «Nessuno può pensare di prediligere il marketing della sua Regione alla sicurezza»

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro degli Affari Regionali, Francesco Boccia

«L’idea sarebbe aprire tutto il Paese, ma prima di decidere vedremo i dati del monitoraggio. Questo sarà possibile se tutte le Regioni presenteranno un basso rischio, altrimenti sarà inevitabile ipotizzare riaperture graduali». A dirlo è il ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie, Francesco Boccia, intervistato dal Corriere della Sera.

Boccia, ha lanciato un monito ai presidenti di regione: «Non bisogna farsi prendere la mano buttando via i sacrifici di questi tre mesi, costati centinaia di miliardi. Nessuno può pensare di prediligere il marketing della sua Regione alla sicurezza», invitando pertanto tutti i governatori a utilizzare «tanta prudenza», senza far finta «di esser tornati alla normalità».

Fontana: «I nostri numeri miglioreranno, non servirà tenere chiusa la Lombardia. Non abbiamo fatto errori»

ANSA/Marco Ottico | Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana

«I nostri numeri miglioreranno, non servirà tenere chiusa la Lombardia, anche per il giro d’affari che c’è. Se così non fosse, posso solo attenermi a quello che dice l’Istituto Superiore di Sanità». Si mostra mediamente ottimista il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore lombardo, nell’intervista a la Repubblica, mantiene una linea rigida di strenua difesa di tutte le scelte assunte dalla Regione durante l’emergenza Coronavirus.

La carenza di mascherine, tamponi e reagenti nella regione? «Responsabilità del Governo». L’Ospedale Fiera Milano che dopo un mese dalla sua inaugurazione ospitava solo 10 pazienti potrebbe essere stato un errore? «Assolutamente no», anche perché, a detta di Fontana, è stato «richiesto dall’Unità di crisi per far fronte alla possibilità di terminare i posti nelle terapie intensive». L’inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, il trasferimento dei malati Covid-19 in queste strutture, il mancato rispetto delle norme anti-contagio nelle Rsa e la creazione di focolai? La regione non ne è responsabile, e – assicura Fontana – «lo si potrà accertare dalle carte d’inchiesta».

E se l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, sostiene che l’istituzione di una zona rossa a Nembro e ad Alzano lombardo poteva essere fatta dalla Regione, Fontana è categorico: «Gallera sbaglia, la responsabilità è stata del Governo», a cui spettava il dovere di istituirla, anziché trasformare l’intera regione in “zona arancione”. Insomma, Attilio Fontana non ha dubbi: la Lombardia non ha fatto alcun errore nella gestione dell’emergenza.

Riaperture tra regioni dal 3 giugno: quella della Lombardia è in «forse»

Ansa/Andrea Fasani | Ponte Pò a Pieve Porto Morone al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna, 8 marzo 2020

La tanto attesa riapertura dei confini regionali, prevista dal Dl Riaperture per il 3 giugno, ma soggetta all’andamento dalla curva epidemiologica del Coronavirus, potrebbe subire uno slittamento per alcune regioni, in particolare per la Lombardia e per alcune regioni del Nord. E il Governo, in stretta collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico (che a sua volta è in attesa di avere un quadro esaustivo delle riaperture del 4 maggio, e ancor di più degli effetti sulla curva di quelle del 18 maggio, ndr), nel frattempo sta valutando 3 possibili scenari, secondo quanto riportato da la Repubblica.

il primo scenario presuppone che l’indice di contagio R0 resti sotto controllo, e che pertanto la regione possa riaprire i suoi confini;

la seconda ipotesi, che parrebbe di fatto più probabile, è che vi sia cautela e che si possano riaprire i collegamenti tra regioni con livelli di contagiosità “bassi”, facendo slittare almeno di una settimana le riaperture tra quelle con indice “medio-alto”;

la terza opzione, più pessimista, ipotizza un netto rapido peggioramento del numero dei contagi legato alle riaperture (non solo in Lombardia) e pertanto una revisione parziale dei tempi per riprendere la mobilità tra regioni

A ciò, si aggiungono le pressioni politiche, in particolare quelle dei governatori del Sud (Vincenzo De Luca per la Campania e Michele Emiliano per la Puglia) che starebbero spingendo per uno slittamento di almeno 2 settimane per la riapertura dei confini, al fine di non rischiare un “contagio di ritorno” al contempo di non penalizzare il turismo stagionale verso le regioni del Sud.

Il mediatore del Governo con le Regioni sulle riaperture sarà il ministro agli Affari regionali e alle Autonomie, Francesco Boccia, che inviterà alla cautela e all’osservanza dei dati. L’ultima parola, però, spetterà al Comitato tecnico-scientifico e di conseguenza al ministro della Salute, Roberto Speranza.

L’allarme della Cgia Mestre: «In 3 mesi persi 11mila artigiani. E il peggio deve ancora arrivare»

ANSA / CIRO FUSCO | La serrata delle botteghe dell’arte del presepe a San Gregorio Armeno a Napoli. Gli artigiani, in mancanza di turisti, vedono compromesse le loro attività e chiedono aiuti finanziari per superare la crisi scaturita dalla pandemia da Coronavirus, 19 maggio 2020

«In questi due mesi e mezzo di lockdown molti artigiani senza alcun sostegno al reddito sono andati in difficoltà e non sono stati pochi coloro che hanno ipotizzato di gettare la spugna e di chiudere definitivamente la saracinesca». A dichiararlo è Paolo Zabeo, coordinatore dell’Ufficio Studi della Cgia Mestre, organizzazione sindacale che raccoglie a livello d’associazione artigiani e piccole imprese.

«Dopo una settimana dalla riapertura totale – ha proseguito Zabeo, commentando lo studio – lo stato d’animo di tanti piccoli imprenditori è cambiato. C’è voglia di lottare di resistere, di risollevare le sorti economiche della propria attività». Malgrado ciò, «non tutti riescono a tenere in vita le proprie piccole attività», prosegue Zabeo, e pertanto «non è da escludere che entro la fine dell’anno lo stock complessivo delle imprese artigiane presente nel Paese si riduca di quasi 100mila unità, con una perdita di almeno 300 mila posti di lavoro».

E alla fine ci hanno convinti: la colpa della crisi economica sarà la nostra “rabbia sociale”? – Il sondaggio Ipsos

ANSA/ CIRO FUSCO | Proteste dei professionisti dello spettacolo in piazza del Plebiscito a Napoli, 22 Maggio 2020

In assenza di progettualità politica chiara ed efficace per il futuro e la carenza di piani di risanamento e ripresa post emergenza Covid-19, a frenare la ripresa economica sarà la «rabbia sociale e la mancanza di coesione tra persone». A rilevarlo è un sondaggio Ipsos per il Corriere della Sera, in cui gli italiani imputano a un generico “altro” la mancata assunzione di responsabilità individuale e l’assunzione di comportamenti non idonei al contenimento dei contagi e, di conseguenza, all’uscita della fase di emergenza.

Dati Ipsos, elaborazione grafica del Correre della Sera

Il “nemico” è sempre individuato nell’altro, qualcuno al di fuori dalla sfera familiare e dei propri amici e conoscenti. Non a caso, secondo il 52% degli intervistati, i loro parenti e amici hanno rispettato «con senso di responsabilità e consapevolezza» le disposizioni delle autorità mediche e politiche. Pochi a credere nel senso di coesione sociale, e ancor di meno a credere che tutto possa tornare come prima, inclusi i rapporti sociali e la fiducia verso “l’altro”.

Il pediatra Angelo Ravelli: «Ora possiamo dire che questa malattia è legata temporalmente al Coronavirus»

I medici di tutto il mondo continuano a investigare sulla possibile correlazione tra il Coronavirus e la sindrome di Kawasaki, un’infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro che colpisce in particolare modo i bambini. A detta del professor Angelo Revelli, pediatra e direttore della Clinica di Reumatologia dell’Ospedale Gaslini di Genova, «ci sono forti sospetti che il Coronavirus c’entri qualcosa con queste patologie e cioè che questo virus le abbia innescate, almeno in un certo numero di casi».

Inoltre, in uno studio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i ricercatori sostengono che la patologia che sempre con maggiore frequenza viene riscontrata in molti bambini positivi al Covid-19 non sia – di fatto – propriamente la sindrome di Kawasaki, malgrado la somiglianza: questo perché la sintomatologia riscontrata risulta essere più grave, portando con sé maggiori complicanze a livello cardiaco.

Ed è (anche) per questa ragione che centinaia di pediatri di tutto il mondo si troveranno ad analizzare dati e a confrontarsi per comprendere questa patologia e l’eventuale correlazione con il Covid-19, il tutto durante una videoconferenza tra sabato 23 e domenica 24 maggio, organizzata dal Boston Children’s Hospital.

Liguria, il governatore Giovanni Toti: «Il Coronavirus era presente in Liguria prima di Codogno»

Ansa/Luca Zennaro | Il presidente della regione Liguria Giovanni Toti

Nel punto stampa sull’andamento dell’epidemia in Liguria il governatore Giovanni Toti ha spiegato che la presenza del Coronavirus nella regione risale a ben prima dei casi trovati a Codogno. Toti ha fatto riferimento ai risultati preliminari di tre studi che avrebbero dimostrato questa teoria. Attualmente nella regione si contano 4.018 pazienti positivi, in diminuzione di 140 casi rispetto a ieri. I nuovi decessi invece sono stati 10, portando così il totale delle vittime a 1.405.

L’azienda sanitaria regionale: «Il virus era presente già a settembre»

Il responsabile di Alisa, l’Azienda sanitaria regionale, Filippo Ansaldi ha spiegato che secondo diverse analisi il virus sarebbe cominciato a circolare da dicembre: «L’analisi predittiva, le tac polmonari e i test sierologici ci dimostrano che è estremamente probabile che i primi casi di Covid-19 in Liguria erano presenti già a dicembre. I primi casi di Coronavirus in Liguria sono avvenuti molto prima di metà febbraio a Alassio verosimilmente a dicembre, lo possiamo dire analizzando l’andamento dei posti letto a media intensità e in terapia intensiva negli ospedali».

Il paradosso della movida

Negli ultimi giorni cittadini e amminstratori si stanno lanciando in una discussione: come regolare la movida? Come gestire le persone che la sera non consumano un drink sedute in un locale ma preferiscono farlo all’esterno, magari passeggiando tre le vie del centro storico di una città? In questo articolo abbiamo spiegato come tutte le norme anti movida lanciate in questi giorni nascono da un paradosso: se è stata consentita la riapertura dei locali, come è possibile ora tornare indietro per chiederne una chiusura parziale?

Numeri in chiaro: l’opinione del pediatra: «Se i bambini restano reclusi si rischia il disastro»

Nella rubrica Numeri in chiaro di oggi, Open ha intervistato Angelo Ravelli, pediatra e direttore della Clinica di reumatologia dell’ospedale Gaslini di Genova. Oltre a spiegare gli studi che collegano il Coronavirus alla malattia di Kawasaki, Ravelli ha anche cercato di immaginare cosa potrebbe succedere se a settembre le scuole rimanessero ancora chiuse:

«È impensabile e rischia di essere anche pericoloso per la salute mentale e per lo sviluppo caratteriale dei bambini mantenerli ancora in lockdown dopo l’estate. A meno che ci sia una ripresa clamorosa dell’epidemia».

In calo i positivi in carcere: ora sono 105 detenuti e 150 membri del personale

Da quando è cominciata l’epidemia di Coronavirus in Italia uno dei contesti guardati con occhio più attento è stato quello delle carceri: tanti detenuti in strutture spesso sovraffollate potevano costituire dei focolai molto rischiosi. Oggi il Garante delle persone private della libertà Mauro Palma ha riportato i dati sui contagi nei penitenziari italiani: 105 detenuti positivi al Covid-19 e 150 persone positive tra il personale.

Sempre Palma chiarisce però che questi dati non vanno letti con troppo sollievo: «In tutte le situazioni connotate da concentrazione e chiusura, basta un battere d’ali a determinare un terremoto». Palma ha commentato anche il sovraffollamento: «Gli attuali numeri ci dicono che il bilancio tra ingressi, scarcerazioni e uscite in misura alternativa, quantunque tuttora positivo a vantaggio delle seconde rispetto alle prime, va progressivamente riducendosi».

Il governatore Massimiliano Fedriga a Luigi Di Maio: «No alle aperture asimmetriche dei confini»

Ansa/Maurilio Boldrini | Il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga

Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli-Venezia Giulia, ha scritto al ministero degli Esteri Luigi Di Maio: «Da diversi giorni si sente parlare dell’istituzione di corridoi turistici, accordi bilaterali e negoziati tra Stati limitrofi: azioni che non possono trovare dignità in un contesto comunitario. Nello specifico non è immaginabile che il Friuli Venezia Giulia possa trovarsi a pagare le conseguenze di un blocco confinario unilaterale attuato da Austria e Slovenia: uno scenario che arrecherebbe un danno enorme al nostro territorio».

La paura di Fedriga quindi è che senza regole comuni in tutta l’Unione europea certi stati scelgano di bloccare i confini italiani, penalizzando così i flussi turistici e industriali sui cui si basa parte dell’economia delle regioni di confine.

L’indiscrezione: infondata la riapertura a regioni per pari contagio

Secondo fonti del ministero della Salute, riportate dall’agenzia di stampa Ansa sarebbero infondate invece le voci su una possibile apertura dei confini tra le regioni che hanno lo stesso numero di contagi. Secondo Ansa infatti tutte le decisioni su questo fronte verranno prese solo dopo aver raccolto i dati sull’epidemia del mese di maggio.

Il parere del Comitato tecnico-scientifico: «Voto e ballottaggi entro settembre»

L’agenzia di stampa Ansa ha visionato il parere del Comitato tecnico-scientifico (Cts) sulle elezioni amministrative e regionali che erano previste per il 2020. Regioni come Campania, Liguria e Veneto infatti avrebbero dovuto andare al voto il 31 maggio ma tutto è rimasto sospeso per evitare nuovi picchi di contagio.

Al momento il Cts ha proposto di rimandare le elezioni a settembre: «Il Comitato tecnico scientifico indica, quale scelta più plausibile tra le diverse opzioni rappresentate dai ministri, l’effettuazione delle consultazioni elettorali all’inizio del mese di settembre, eventualmente su due giornate di voto in modo da evitare picchi di affluenza».

La ministra Teresa Bellanova: «Serve una commissione d’inchiesta per la Lombardia»

Ansa/Giuseppe Lami | Il ministro delle Politiche Agricole e del Turismo Teresa Bellanova

Alla trasmissione Messi a fuoco della tv bresciana Teletutto, la ministra Teresa Bellanova è intervenuta per commentare come la Lombardia ha gestito l’emergenza: «Credo che sia sotto gli occhi di tutti: la sanità in Lombardia non ha brillato in questa emergenza Coronavirus. Ora non dobbiamo però arrivare allo scontro, ma bisogna fare squadra e dotare il Parlamento di una commissione di inchiesta per capire i punti di debolezza che ci sono stati, perché temo che con il problema legato al Coronavirus continueremo a fare i conti per molto tempo e non possiamo avere un sistema che porta i medici a scegliere chi deve vivere e chi no. Perché scegliere tra un giovane e un anziano è un’umiliazione del genere umano».

Emilia-Romagna, rispetto a ieri i casi in più sono 53. I nuovi decessi sono 12

Secondo i dati ufficiali diffusi dalla regione, nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna si sono registrati 53 nuovi casi di Coronavirus. I nuovi guariti sono stati invece 237 mentre i decessi 12.Al momento il numero di pazienti positivi al Covid-19 è fermo a 4.730. I pazienti in terapia intensiva sono 89, 3 in meno rispetto a ieri. In totale invece i decessi sono arrivati a 4.037.

Toscana, guarisce a 101 anni una donna ospitata in una Rsa di Carrara

Nelle prime fasi dell’emergenza tante Rsa in Italia si sono trasformate in incubatori del Coronavirus, che in queste strutture ha potuto trovare un ambiente dove svilupparsi e delle vittime con un quadro clinico già compresso. Accanto alle indagini aperte da diverse Procure sulla gestione dei contagi, ci sono però storie a lieto fine, come quella di una donna ospitata nella casa di riposo Regina Elena di Carrara, in Toscana.

Qui una donna di 101 un anni, l’ultima ospite positiva al Covid-19, ha superato l’infezione e gli auguri sono arrivati anche dal sindaco Francesco De Pasquale: «Una bella notizia. Dalla Asl abbiamo avuto notizia della negativizzazione dell’ultimo ospite della casa di riposo contagiato dal coronavirus. Si tratta di una donna di 101 anni. Vogliamo farle le nostre più sentite congratulazioni e ringraziare di cuore il personale e il managment dell’azienda speciale per il lavoro svolto».

Genova, dalla prossima settimana le spiagge libere saranno aperte

Antonio Gambino è il consigliere comunale di Genova delegato alla Protezione civile. È lui oggi a spiegare come ha intenzione di muoversi la città per l’apertura delle spiagge per la stagione estiva: «Contiamo di riaprire dalla prossima settimana gratuitamente le spiagge libere genovesi con un organizzazione che permetterà di avere una distribuzione ordinata degli spazi a disposizione, 20-22 mila metri quadrati in totale, che divideremo in lotti di 10 metri quadrati». Ora il comune di Genova è al lavoro per trovare steward da collocare nelle spiagge libere per spiegare ai bagnanti come disporsi.

Piemonte, oltre 30mila casi totali. 15 decessi nelle ultime 24 ore

Ansa/Tino Romano | Tamponi per il Coronvirus a Torino

Secondo i dati pubblicati dalla piattaforma Piemonte Informa, sono oltre 30mila i casi totali di persone positive al Covid-19 in Piemonte. I decessi registrati nelle ultime 24 ore invece si sono fermati a 15, portando il totale delle vittime a 3.757. Calano ancora i pazienti in terapia intensiva. Ieri erano a quota 83, oggi sono scesi a 79. Finora i tamponi processati sono stati 276.633.

Reddito di Emergenza, la ministra Nunzia Catalfo: «Già arrivate 20mila domande»

Ansa/Alessandro Di Meo | La ministra del Lavoro Nunzia Catalfo

La notizia arriva su Twitter, direttamente dall’account della ministra del Lavoro Nunzia Catalfo. È lei a scrivere quante domande per il reddito di emergenza sono arrivate sul sito dell’Inps: «Da questa mattina sono arrivate al sito dell’Inps circa 20.000 domande per il Reddito di Emergenza. Tra gli obiettivi che il Governo si è posto con i provvedimenti finora messi in campo c’è la protezione sociale di lavoratori e famiglie. Andiamo avanti su questa strada».

Trentino Alto-Adige, tamponi di mass in 17 comuni

Ansa/Alessandro Di Meo | Il presidente della provincia di Trento Maurizio Fugatti

Nei prossimi giorni 32mila persone residenti in 17 comuni del Trentino Alto-Adige saranno sottoposte a tamponi per il Coronavirus: il 6% dell’intera popolazione della provincia di Trento. Il mandato è stato dati dal presidente della provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti e riguarda tutti i comuni dove il numero di casi positivi ha superato il 2% della popolazione: «Il criterio adottato – spiegata Fugatti – è stato quello di prendere come riferimento un indice di prevalenza superiore al 2%, al netto dei casi registrati all’interno di Rsa eventualmente presenti in un comune».

Calcio, le linee guida della Figc aggiornate

Ansa/Fabio Murru | Una delle ultime partite giocate per il campionato di Serie A: Cagliari – Roma

Partitelle, esercizi di gruppo e allenamenti insieme. La Figc ha pubblicato le nuove linee guida per la ripresa degli allenamenti collettive delle squadre di calcio professionistiche e degli arbitri. Il documento, in tutto 14 pagine, fornisce tutti i dettagli sugli allenamenti e sull’uso degli spazi comuni e su cosa fare in caso di contagio: «Qualora, durante il periodo di ripresa degli allenamenti di gruppo, ci sia un caso di accertata positività al Covid-19, si dovrà provvedere all’immediato isolamento del soggetto interessato. Inoltre, si dovrà provvedere a pulizia/sanificazione generale».

Vaccino contro l’influenza, il ministero valuta nuovi obblighi e vaccini gratis per persone più a rischio

Ansa

Il ministero della Salute sta lavorando a una nuova circolare sulla vaccinazione antinfluenzale, con un occhio, inevitabilmente, all’epidemia di Covid-19. Uno dei nodi da sciogliere – su cui dovrebbe intervenire anche il Comitato tecnico-scientifico – è se ampliare la platea dei vaccinati, che oggi prevede la raccomandazione (e la gratuità) solo per i bambini, le persone oltre i 65 anni di età e gli adulti con patologie che aumentano il rischio di complicanze.

Alcune associazioni si sono già mosse per chiedere di rivedere gli obblighi in tal senso. La Società italiana medici pediatri (Simpe) reclama l’obbligatorietà per i bambini dai 6 mesi fino ai 14 anni, mentre la Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo) ha proposto al ministro della Salute Roberto Speranza e al presidente della Conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini di estendere la vaccinazione gratuita a tutti gli adulti di età superiore ai 55 anni.

Rsa, flashmob parenti Trivulzio: appeso telo con i nomi delle vittime

Trivulzio, la protesta dei familiari degli anziani che hanno perso la vita nella Rsa: «Vogliamo verità e giustizia, ce l’hanno ammazzati» – Le immagini – Open

In occasione del flashmob organizzato per questo pomeriggio dal Comitato Verità e Giustizia per le vittime del Trivulzio, un telo con i nomi degli ospiti anziani morti è stato appeso alle inferriate del pio albergo Trivulzio, l’istituto al centro delle indagini milanesi sui contagi e i morti nelle Rsa. Come ha scritto l’associazione sulla pagina Facebook lo scopo è «far sentire ai vivi che non sono stati abbandonati» ma anche «ringraziare i medici e gli infermieri che si sono prodigati nell’assistenza e nella cura e hanno sofferto per stare al loro fianco». Nella struttura circa trecento ospiti sarebbero morti tra gennaio e aprile a causa del Covid-19.

Maggioranza divisa sulla stabilizzazione dei precari

ANSA / FABIO FRUSTACI | La ministra della Scuola Lucia Azzolina

Previsto per questa sera un incontro a cui prenderà parte anche Giuseppe Conte per tentare di sciogliere il nodo sulla stabilizzazione dei precari. Da un lato c’è il fronte del Partito Democratico e di Liberi e Uguali che sostengono che la stabilizzazione dei docenti debba avvenire per titoli, ricorrendo alle preesistenti graduatorie. Dall’altro, il Movimento 5 Stelle e Italia Viva, stavolta uniti, che vogliono un vero e proprio concorso così come proposto dalla ministra dell’Istruzione. Lucia Azzolina ha dichiarato di volere «una prova meritocratica», al fine di offrire a «tutte le future generazioni la migliore formazione possibile, con personale qualificato e selezionato in funzione del merito e della competenza».

In Italia 130 vittime e 652 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 22 maggio 2020

130 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 22 maggio. Una cifra più bassa di quella di ieri quando si erano registrati 156 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 32.616 . Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 59.322 persone, in calo rispetto ai 60.960 positivi di ieri. I guariti oggi sono 2.160, in lieve calo rispetto ai 2.278 pazienti guariti nella giornata di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 228.658 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +652 casi in un giorno: un dato in calo rispetto a ieri. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.318.778. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 8.957 ricoverati con sintomatologia e 595 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 640). Infine, 49.770 persone si trovano in isolamento domiciliare e 136.720 persone sono guarite.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 57 decessi e 293 nuovi positivi nelle ultime 24 ore

Il bollettino del 22 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso oggi, 22 maggio, i dati sulla situazione Covid-19 sul territorio. In confronto ai dati di ieri, 21 maggio, si contano ulteriori 57 morti (ieri erano 65), per un bilancio totale di 15.784vittime dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Sono 293 i nuovi casi positivi (ieri erano 44).

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati 19.028 tamponi, ieri erano stati 14.702, raggiungendo la quota complessiva di 622.565 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 207 numero più basso di 19 unità rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.028, –91 rispetto alla giornata di ieri quando erano 4.119.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.732 (+51)

: 12.732 (+51) Brescia : 14.345 (+19)

: 14.345 (+19) Como : 3.713 (+35)

: 3.713 (+35) Cremona : 6.374 (+9)

: 6.374 (+9) Lecco : 2.706 (+7)

: 2.706 (+7) Lodi : 3.392 (+5)

: 3.392 (+5) Monza e Brianza : 5.409 (+13)

: 5.409 (+13) Milano : 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Milano città

: 22.528 (+73) di cui 9.525 (+35) a Mantova : 3.300 (+6)

: 3.300 (+6) Pavia : 5.151 (+46)

: 5.151 (+46) Sondrio : 1.407 (+3)

: 1.407 (+3) Varese: 3.446 (+23)

La diretta da Palazzo Lombardia

Viminale, sanzionate 85 persone in più rispetto a ieri. In totale sono 545

Ansa | Un posto di blocco della Polizia a Roma

A fronte di controlli effettuati su 130.330 persone il 21 maggio, 545 sono state sanzionate, 6 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 4 per aver violato il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni perché positive al virus. Stando ai dati del Viminale, le attività o esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 55.744, mentre sono stati sanzionati 20 imprenditori ed è stata disposta la chiusura per 5 attività. Nella giornata di ieri erano state sanzionate 460 persone e chiuse 3 attività a fronte di 125.582 verifiche.

Fase 2, le raccomandazioni del ministero della Salute su come spostarsi in sicurezza

Tra i consigli per i cittadini per affrontare la fase 2 dell’emergenza Covid-19 c’è di non usare il trasporto pubblico nel caso in cui dovessero avvertire sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse e raffreddore). Si consiglia inoltre di acquistare quando possibile i biglietti in formato elettronico online o tramite app.

Essenziale poi rispettare la norme di distanziamento fisico, mantenendo una distanza di sicurezza di almeno un metro durante tutte le fasi del viaggio e di seguire attentamente la segnaletica e i percorsi indicati nelle stazioni o alle fermate come anche le porte di accesso ai mezzi indicate per la salita e la discesa.

Aifa: «Per il vaccino bisognerà aspettare la primavera-estate del 2021»

ANSA/FABIO CAMPANA | Una veduta del palazzo dove ha sede l’Aifa, Agenzia italiana del farmaco, a via del Tritone

Nei giorni scorsi l’azienda farmaceutica AstraZeneca, che sta sviluppando un vaccino anti-Covid insieme all’Università di Oxford e l’azienda italiana Irbm di Pomezia, ha annunciato che le prime dosi del vaccino sarebbero state pronte a settembre. Ma il dg dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) Nicola Magrini frena: «A mio avviso il tempo ragionevole per pensare a un vaccino è primavera, estate prossima, non penso per settembre ci possa essere alcun vaccino disponibile, pur contando risultati molto buoni, come sembrano gli studi di fase 1». Nonostante questo i vaccini in fase di sviluppo sono «promettenti» secondo Magrini, che intervenendo in conferenza stampa all’Iss aggiunge: «anche l’Italia partecipa in diversi modi».

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riaprirà il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

Fase 2, bonus bici e monopattini: ecco come ottenerlo e come funziona

monopattino elettrico

Sarà una ripresa all’insegna della sostenibilità quella messa a punto dal governo per uscire dal lockdown totale. Il bonus mobilità per l’acquisti di bici e monopattini prevede un contributo che coprirà il 60% della spesa, per un valore massimo di 500 euro. Il bonus potrà essere erogato a tutti i residenti maggiorenni – a prescindere dal reddito – nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane e nelle città con una popolazione di almeno 50mila abitanti. Lo scontro sarà retroattivo e coprirà gli acquisti effettuati a partire dal 4 maggio.

