Sono 57.752 le persone attualmente positive al Covid-19 In Italia, i guariti hanno raggiunto quota 138.840. In Lombardia +441 nuovi positivi e +56 decessi. In Toscana le guarigioni superano del 10% la media italiana. Cassa integrazione, l’Emilia Romagna completa la procedura per il 100% delle richieste. Arcuri: «Da lunedì 25 maggio al via l’indagine sierologica sulla popolazione»

Prof. Crisanti: «Riaperture fatte senza analisi del rischio: la colpa non è dei giovani»

ANSA | Il dottor Andrea Crisanti, professore di Microbiologia a Padova

«Queste riaperture sono state fatte senza analisi di rischio. Non siamo in grado di prevedere nulla sul Coronavirus. Bisognava cercare di capire esattamente quanti sono i casi reali, facendo emergere tutto il sommerso, tutte le persone che telefonano perché stanno male a casa. E invece siamo in mano a guanti, mascherine e bel tempo». Non lasciano spazio a equivoci le parole del dottor Andrea Crisanti, professore di Microbiologia a Padova, nonché l’uomo che suggerì al governatore Luca Zaia l’esecuzione di test a tappeto in tutto il Veneto dopo l’esplosione dei casi a Vo’ Euganeo, riuscendo a contingentare il focolaio e a contenere – per quanto possibile – i casi nella regione.

Intervistato su Il Fatto Quotidiano, Crisanti è intervenuto sulla questione dei giovani che ormai, secondo l’opinione pubblica, sarebbero improvvisamente diventati irresponsabili e i principali untori della Fase 2, a causa delle uscite, degli aperitivi e più in generale della famigerata “movida”. «Non condivido tutta questa esecrazione dei ragazzi che non osservano le disposizioni», spiega il professor Crisanti.

«I giovani sono vittime di messaggi assolutamente incoerenti: prima che le mascherine non servono, poi che devono essere marchiate Ce, poi che possono andare anche senza il marchio e alla fine che van bene anche se te le fai da solo». Insomma, a detta del professor Crisanti il problema non è tanto la “movida”, quanto la decisione di “riaprire tutto” senza prima aver analizzato i potenziali rischi che tali riaperture avrebbero comportato, al fine di procedere in modo strategico e sicuro per tutte e tutti, giovani e non.

Al via l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da Coronavirus in Italia

ANSA | Foto esemplificativa, test sierologico

Da domani, lunedì 25 maggio, prenderà il via l’indagine di sieroprevalenza dell’infezione da virus SARS-CoV-2 per valutare quante persone in Italia abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo Coronavirus, anche in assenza di sintomi, condotta dal Ministero della Salute e Istat, con la collaborazione della Croce Rossa Italiana. I cittadini selezionati verranno contattati dalla Croce Rossa e invitati a partecipare al prelievo di un campione ematico che verrà successivamente analizzato nei laboratori specializzati delle diverse regioni.

Qualora l’esito del test sierologico darà esito di positività al SARS-CoV-2, tale risultato verrà comunicato al paziente affinché possa porsi in isolamento ed essere monitorato dai servizi sanitari territoriali. Tuttavia, i dati personali aggregati saranno anonimizzati e l’esito dell’indagine verrà distribuito unicamente agli enti autorizzati, e «potranno essere utilizzati anche per altri studi scientifici e per l’analisi comparata con altri Paesi europei».

In una nota congiunta viene spiegato come «il test verrà eseguito su un campione di 150mila persone residenti in duemila Comuni, distribuite per sesso, attività e sei classi di età». «Per ottenere risultati affidabili e utili è fondamentale che le persone selezionate per il campione aderiscano. Partecipare non è obbligatorio – si precisa – ma conoscere la situazione epidemiologica nel nostro Paese serve a ognuno di noi».

Il M5s sbeffeggia Gallera dopo la frase sull’indice di contagio

ANSA/Mourad Balti Touati | L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera

«0,51 che cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50». Una frase, quella dell’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera, in cui viene “spiegata” con una eccessiva, nonché errata, semplificazione il significato dell’indice di contagio R0.

Un’uscita che non è passata in sordina, anche sul fronte politico. Non a caso, il Movimento 5 Stelle ha pubblicato su Twitter un video in cui riprende le parole di Gallera e aggiunge: «Se una persona con Covid-19 dovesse avvicinarlo non sarebbe pericolosa quindi ne servirebbero ben due di positivi per scalfirlo!»

Gabriele Muccino contro la movida milanese: «Qui resta da far affidamento solo alla fortuna e alla divina provvidenza»

GABRIELE MUCCINO / INSTAGRAM | La “movida” in Corso Como, Milano

«Davanti a tanta assenza persino di spirito di sopravvivenza e di quella cosa nebulosa chiamata ragione, resta da far affidamento solo alla fortuna e alla divina provvidenza». A scriverlo su Instagram è il regista Gabriele Muccino, immortalando e commentando gli assembramenti creatisi con il ritorno della “movida” all’esterno dei locali in corso Como, a Milano.

Come si dovrà stare in classe da settembre: banchi a un metro, lezioni all’aperto, via la mascherina solo se interrogati

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Assicurare il ritorno in sicurezza di bambini, giovani, docenti e personale scolastico a scuola a settembre continua a essere uno dei temi più discussi in questa Fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Da settimane, il Comitato tecnico-scientifico, la task force del Miur e la ministra dell’Istruzione, Lucia Azzolina, stanno valutando diversi piani per la ripresa delle lezioni.

Gli scenari ipotizzati dalla task force sono 3, a seconda della gravità dello status epidemiologico. Tuttavia iniziano a trapelare indiscrezioni più dettagliate su quella che sarà la nuova impostazione delle lezioni. Tra le possibili novità principali troviamo:

obbligo di mascherina, che potrà esser tolta durante le interrogazioni, mantenendo il distanziamento sociale di almeno 1 metro tra alunni e insegnanti;

uso obbligatorio del gel igienizzante, ma non dei guanti;

ingresso scaglionato dalle 8 alle 10 del mattino suddivisi in gruppi, ogni 30 minuti;

mantenimento parziale della didattica a distanza per gli studenti più grandi (delle superiori, ndr);

lezioni ridotte a 45 minuti, il cui svolgimento potrebbe avvenire anche al di fuori degli edifici scolastici, a seconda della disponibilità territoriali e delle strutture (anche all’aperto) messe a disposizione dai Comuni.

Scuola, Landini: «Durante l’emergenza ok al digitale, ma non esiste l’insegnamento scolastico a distanza»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Le mamme del movimento MdM durante la manifestazione “Torniamo ad occupare la scena, torniamo ad essere protagonisti del nostro futuro”, davanti al palazzo della regione Piemonte in piazza Castello, Torino, 23 Maggio 2020

«Non giriamoci intorno, non esiste l’insegnamento scolastico a distanza. La scuola è per sua natura un’esperienza sociale collettiva. Va bene usare il digitale, va bene nell’emergenza la lezione online, ma se vogliamo che le scuole riaprano in sicurezza a settembre dobbiamo decidere adesso come farlo e senza perdere tempo». A dirlo è il leader della Cgil, Maurizio Landini, intervistato da la Repubblica. Landini, però, ha e propone un’idea più globale e a lungo termine sul fronte dell’insegnamento, ossia quella di impostare una «formazione permanente» e continuativa anche per i lavoratori, utilizzando i periodi di cassa integrazione per implementare le proprie competenze e conoscenze.

Beppe Sala: «Gestione Fontana? Si è impegnato, ma non ammettere di aver fatto nessun errore è molto difficile da capire»

ANSA/Mourad Balti Touati | Il Sindaco di Milano, Giuseppe Sala

«Riconosco l’impegno di Fontana nella gestione dell’emergenza Coronavirus, ma che Regione Lombardia non ammetta alcun errore è molto difficile da comprendere. Però se hai un solido sistema di presidio territoriale della sanità, se riesci a curare i malati a casa loro e prima, cambia tutto in meglio». A dirlo, in un’intervista a la Repubblica, è il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. «Leggo quello che dice l’ex presidente Formigoni e concordo con lui quando sottolinea il grandissimo errore fatto nello smantellare la medicina di prossimità – prosegue il sindaco meneghino – E comunque, che garanzie abbiamo che la pandemia sia finita?».

Sala: «È la ripresa più difficile dal dopoguerra: serve un Governo di capaci, tecnici o politici, poco cambia»

Ma Sala non si sofferma solo sulla gestione dell’emergenza da parte della regione Lombardia, ricordando come questo Governo abbia «il compito più difficile dal dopoguerra». E, sottolineando di «non voler essere sgarbato nei confronti dei singoli ministri», esprime forti perplessità nei confronti di una parte di componenti dell’esecutivo, che «non è stata nominata per una comprovata esperienza specifica del settore di cui si occupa, o per una lunga esperienza politica».

«Perché parliamo sempre di meritocrazia e poi accettiamo che i ministeri non siano guidati dai più competenti?», si domanda il primo cittadino. Sala dopo aver rilanciato il “modello Milano”, «i cui ultimi sindaci avevano accumulato esperienze significative», avanza l’idea per cui «il presidente del Consiglio dovrebbe chiamare intorno a sé i più bravi e capaci. Serve un governo di competenti, tecnici o politici, poco cambia».

Il sindaco di Perugia: «Stop alla movida? Non l’ho fatto a cuor leggero. Ai ragazzi dico: ognuno faccia la sua parte»

ANSA/ PIETRO CROCCHIONI | Il nuovo sindaco di Perugia, Andrea Romizi

«Non l’ho fatto a cuor leggero. Non avevo certamente l’ansia di fare un’ordinanza del genere. È stato un provvedimento ragionato e ponderato, su cui ci siamo confrontati con le forze dell’ordine e con il prefetto. E alla fine, di fronte a quanto si era riscontrato ieri sera – e a fronte delle immagini che avevamo potuto vedere – si è ritenuto che fosse un passo necessario». Così il sindaco di Perugia, Andrea Romizi, dopo aver firmato l’ordinanza, entrata in vigore il 23 maggio, e che sarà valida per tutte le successive giornate di venerdì, sabato e domenica e i giorni festivi e prefestivi fino al 7 giugno.

Secondo la nuova norma comunale, i ristoranti potranno restare aperti ma dovranno comunque osservare «rigorosamente l’obbligo di servizio al tavolo per assicurare il dovuto distanziamento tra i clienti». Inoltre, saranno intensificati i servizi di controllo da parte delle forze di polizia.Un’ordinanza «flessibile», che potrebbe essere inasprita o allentata in base al monitoraggio della situazione, a detta del primo cittadino che sottolinea che il caos creatosi non debba essere imputato ai gestori dei locali, quanto alle persone: «Non possiamo rendere più complesso e rischioso un percorso che invece dovremmo supportare nel modo più coeso. Ognuno deve fare la sua parte».

Perugia, bar chiusi dopo le 21 causa “movida” (e rissa a Piazza Dante)

Il sindaco di Perugia Andrea Romizi ha deciso: dopo l’episodio di violenza e gli assembramenti che si sono verificati lo scorso venerdì sera, d’ora in avanti i bar della città umbra chiuderanno alle 21. «Sarebbe da irresponsabili – ha detto il sindaco – vanificare tutti gli sforzi fatti finora». Le immagini raccolte dalle testate locali testimoniano la presenza di decine di persone a stretto contatto tra loro senza mascherine e, in alcuni casi, senza rispettare le distanze di sicurezza.

Zangrillo (San Raffaele): «Carica virale è diminuita»

EPA/RUNGROJ YONGRIT

«Troppi hanno parlato di sofferenza fisica senza averla mai vista e oggi dopo diverso tempo serve non terrorizzare più le persone perché la carica virale è diminuita come attestano i tamponi». A dirlo è Alberto Zangrillo, direttore dell’unità di anestesia e rianimazione dell’ospedale San Raffaele di Milano, commentando in collegamento a Petrolio su Rai Due i dati sull’emergenza Coronavirus. «Attestiamo – ha aggiunto – che il virus non è mutato ma che forse sta risentendo dei fattori ambientali e delle temperature».

Movida a Milano, i giovani: «Cercano un capro espiatorio»

Il capoluogo lombardo, già nell’occhio del ciclone per l’alto numero di contagi da Coronavirus, è ora al centro della polemica per gli assembramenti post lockdown. I bar e i locali della città nei suoi quartieri più rinomati si sono riempiti di giovani pronti a tornare a una semi normalità.

Tra i locali di uno dei quartieri più amati dalla gioventù metropolitana, i giovani rimandano al mittente le accuse di irresponsabilità: «Cercano un capro espiatorio». Ieri, venerdì 22 maggio, sui corsi Como e Garibaldi era tutta un’altra storia. Le mascherine venivano giù e non solo per i sorsi di mojito: c’era un senso di leggerezza anacronistico con l’epidemia da Coronavirus che ha colpito particolarmente la Lombardia.

Napoli, traffico in tilt per la movida: intervengono i carabinieri

ANSA /CIRO FUSCO | Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris

Traffico impazzito intorno al lungomare di Napoli, dagli chalet di Mergellina alla Rotonda Diaz. Polizia e carabinieri a più riprese sono intervenuti per cercare di far allontanare giovani e meno giovani che erano per le strade non a distanze di sicurezza, lo stesso hanno fatto i vigili urbani fermando decine di auto. E nella zona di Chiaia, nei presi dei ‘Baretti’ si rivedono anche i parcheggiatori abusivi: tariffa fissa a 5 euro per auto. Ieri sera 4 i baretti multati per aver sforato l’orario di chiusura delle 23.

La movida di Torino: i giovani escono con la voglia di tornare alla normalità

Anche Torino ha vissuto il suo primo sabato sera di riapertura di ristoranti e bar. Nel capoluogo torinese c’è tanta voglia di dimenticare il suono delle ambulanze. «Non ho neanche diciotto anni e non ce la faccio più a stare a casa», racconta Lisa. L’amica Silvia spiega invece: «Il nonno di una mia amica è morto di Coronavirus, ma era anziano. Per noi non può essere rischioso stare vicini, veniamo da un periodo lunghissimo reclusi, siamo sani».

Toscana: guarigioni superano del 10% la media italiana

Ansa | Il presidente della regione Toscana Enrico Rossi

Secondo l’ultimo bollettino quotidiano sono 10.047 i casi positivi al Coronavirus in Toscana, 12 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 1.569. Quelle guarite sono salite a 7.270, più 30 nelle ultime 24 ore. Il bilancio delle vittime è salito a 1.011. Secondo gli esperti dell’Agenzia regionale di sanità le guarigioni in Toscana sono in aumento e superano del 10% la media italiana.

Marche: più di 60mila i casi totali

ANSA / Daniele Carotti | Il presidente delle Marche Luca Ceriscioli

Sono ancora 6.701 i casi attualmente positivi nelle Marche. Tra le Regioni con il rischio di contagio medio, insieme a Lombardia e Molise, le Marche hanno raggiunto quota 60.232 casi totali, si legge nell’ultimo bollettino. I test finora effettuati sono 94.657, compresi quelli effettuati più di una volta sulla stessa persone. Le persone ricoverate sono 115, di queste 15 si trovano in terapia intensiva. Il numero dei pazienti dimessi e/o guariti è salito a 3.995. Sono invece 1.589 le persone in isolamento domiciliare. Il numero dei deceduti è di 993.

Gallera e la spiegazione di R0: l’assessore criticato sui social

«0,51 che cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50». Così Giulio Gallera, nella consueta conferenza stampa quotidiano sull’emergenza Covid19 in Lombardia, ha spiegato quale sia l’andamento epidemiologico della Regione. «Questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me», ha aggiunto l’assessore.

Ma, le parole di Gallera hanno portato a forti critiche da chi ha notato l’eccessiva ed errata semplificazione dell’indice di contagio R0. Come spiegato dall’Istituto Superiore di Sanità: «Se l’R0 di una malattia infettiva è circa 2, significa che in media un singolo malato infetterà due persone. Quanto maggiore è il valore di R0 e tanto più elevato è il rischio di diffusione dell’epidemia. Se invece il valore di R0 fosse inferiore ad 1 ciò significa che l’epidemia può essere contenuta».

Gallera: «Ho solo spiegato l’indice di contagio in modo semplice»

«Sono allibito, addirittura oggi in campo abbiamo messo i comici. Ho solo cercato di spiegare in maniera molto semplice quello che sta succedendo. Abbiamo cercato di spiegare cos’è l’indice di contagio R0 in modo semplice». Così ospite di Stasera Italia su Rete 4, l’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ha spiegato cosa intendesse dire quando nel pomeriggio ha affermato che «l’indice R0 a 0,51 vuole dire che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette».

«Quando l’indice di contagio a 0,5 – ha spiegato Gallera – vuol dire che una persona può infettare un’altra persona, quando è a due vuol dire che una persona ne infetta due. Quando è 0,5 i testi scientifici dicono che in una comunità di 100 persone ne infettano 50. Quindi ho evidenziato il rallentamento del contagio».

Zingaretti: «In Lazio 300mila test gratuiti»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il presidente del Lazio Nicola Zingaretti

«Noi avevamo una grande paura, Roma. E grazie a tutti quanto è avvenuto ha dimostrato la capacità di contenere. Nel Lazio faremo 300mila test sierologici gratuiti per avere una mappatura importante». Ad annunciarlo è il presidente della Regione Nicola Zingaretti ospite della trasmissione di Rai Due Petrolio. «Il Lazio è l’unica Regione che ha investito 5 milioni di euro su un vaccino, e a giugno ci saranno le prime sperimentazioni. Il vaccino, a mio parere, dovrà essere prodotto dall’industria italiana e in Italia».

Fase 2, Gallera: «Ospedali in Fiera Milano e Bergamo restano»

Ansa/Matteo Corner | L’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera

Gli ospedali realizzati in Fiera a Milano e Bergamo per l’emergenza Coronavirus non spariranno. A dirlo è l’assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera. In conferenza stampa da Mantova Gallera ha ringraziato «la generosità dei lombardi che hanno finanziato integralmente queste realtà che rimangono». Gallera ha ricordato che ci sono stati progetti simili in altre regioni, come le Marche o l’Emilia. «Ma l’unico problema – ha osservato – che è stato posto è Milano, che rimane. Nessuno chiude niente».

Iss: «Non esiste al momento associazione causale tra SARS-CoV-2 e malattia di Kawasaki»

Sono tre i bambini deceduti in Italia e positivi al Covid19. Una letalità dello 0,06% tra gli under 15 a fronte di quasi 17% degli over 15. A chiarirlo è l’Iss nella sua analisi dei dati sulle morti da Coronavirus in Italia. I 3 bambini erano affetti da importanti e gravi patologie, si legge nel rapporto sulla malattia di Kawasaki redatto dal Gruppo di lavoro Iss Malattie Rare COVID-19 .

Secondo il sistema di sorveglianza europeo (The European Surveillance System, TESSy), al 13 maggio scorso, i bambini rappresentano una percentuale molto bassa dei 193.351 casi COVID-19 confermati in Italia; tra 0 e 10 anni i casi segnalati sono stati 1,1% e 1% tra 10-19 anni. E sulla possibile correlazione Covid-sindrome di Kawasaki, l’Iss evidenzia che «non è stabilita, al momento, un’associazione causale con l’infezione da SARS-CoV-2».

Campania: nessun decesso nell’ultima giornata

ANSA / CIRO FUSCO | Il presidente della Campania Vincenzo De Luca

Sono 4.744 i positivi al Coronavirus in Campania. Il totale dei tamponi eseguiti è salito a 166.692. Sono questi i dati che emergono dall’ultimo bollettino diffuso dalla Regione. Nessun decesso è stato registrato nelle ultime 24 ore. Il bilancio dei decessi è di 404. Il numero dei guariti è salito a 3.067, trenta in più rispetto a ieri.

Sicilia: per la prima volta zero nuovi contagi

ANSA / ETTORE FERRARI | l presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci

Nel suo ultimo bollettino la Regione Sicilia ha registrato per la prima volta dall’inizio dell’epidemia zero nuovi contagi da Coronavirus su quasi 2500 tamponi effettuati. I test totali dall’inizio dell’emergenza sono stati 131.913, con un incremento di 2.482 rispetto a ieri. Il numero totale dei positivi dall’inizio dell’epidemia è rimasto invariato a 3.421. Calano di nove unità i ricoveri che si fermano a 104. Le persone ancora contagiate sono 1.512, meno 7 unità rispetto alla giornata precedente. Le persone guarite sono 1.640 mentre quelle decedute 269.

Anche a Bari stretta sulla movida: aumentano i controlli

Ansa | Bari

Il sindaco di Bari Antonio Decaro alza la guardia sugli assembramenti dovuti alla riapertura di bar e locali. Nella giornata di ieri sono stati effettuati 2.198 controlli anti-movida. Tante le persone che hanno affollato le strade del centro storico e le vie commerciali della città pugliese.

Fase 2, la Liguria potrebbe sperimentare l’app «Immuni»

ANSA/LUCA ZENNARO | Il presidente della Liguria Giovanni Toti

«Lavoriamo con il Governo per una cosa a cui potremmo collaborare in via sperimentale come Regione Liguria, credo che sarà un grande riconoscimento del lavoro fatto dai nostri medici, infermieri, operatori sanitari, dirigenti e scienziati». Così su Facebook il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha annunciato che la Regione collaborerà con il governo per un progetto sulla gestione dell’epidemia. Un progetto che secondo fonti qualificate dovrebbe riguardare l’app Immuni.

Gentiloni, Ue: «Serve coordinamento per il post lockdown»

EPA/KENZO TRIBOUILLARD | Il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni

«Nell’Ue la maggior parte dei Paesi hanno reagito in tempi differenti, ma alla fine in modo simile, e spero che accadrà anche nella prossima fase, in modo che avremo misure di de-confinamento in modo coordinato». Intervistato dalla Bbc, Paolo Gentiloni parla della gestione dei confini Ue nel post lockdown da Coronavirus.

«Nelle prossime settimane l’attenzione dovrà essere alta», dice Gentiloni. La prossima fase sarà «impegnativa», afferma Gentiloni, «non torneremo alla normalità, dovremo coesistere con il virus probabilmente anche per diversi mesi ma allo stesso tempo dobbiamo riprendere le nostre attività, ci sarà la stagione turistica e riprenderemo a viaggiare».

Azzolina: «Necessario tornare a scuola a settembre»

ANSA/ CESARE ABBATE | La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

«Condivido la necessità di quanti chiedono di tornare tra i banchi a settembre. È una priorità per il governo», scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina parlando della riapertura delle scuole. «Come già detto più volte – chiarisce la ministra – siamo al lavoro insieme al Cts per la ripresa delle lezioni in presenza e in sicurezza a settembre».

A Brescia scatta il coprifuoco contro la movida

Brescia, Piazza Arnaldo

Dopo Perugia e Verona anche a Brescia il sindaco della città ha deciso di imporre un coprifuoco per scongiurare gli assembramenti da movida. Il primo cittadino Emilio Del Bono ha emesso un’ordinanza che limita l’orario di apertura dei locali di piazza Arnaldo, cuore della vita notturna della città lombarda. In una delle province italiane più colpite dall’emergenza Coronavirus, il sindaco ha disposto la chiusura di tutti i pubblici esercizi e attività a attività artigianali alimentari, nei giorni 23 e 24 maggio dalle 21.30 alle 5 del giorno successivo.

In Emilia-Romagna +10 decessi e +43 positivi

ANSA | Ambulanze della Croce Rossa a Piacenza

Secondo i dati di oggi in Emilia-Romagna sono morte 10 persone (5 uomini e 5 donne) nelle ultime 24 ore a causa del Covid-19, per un totale di 4.047 dall’inizio dell’epidemia. Sono invece 43 i casi di positività in più rispetto a ieri, a fronte di 4.525 i tamponi effettuati, per un totale di 27.513 casi di positività. Aumentano anche i guariti: +193 (18.896 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono scesi a 4.570 (-160). Dall’inizio della pandemia sono stati effettuati 287.382 tamponi in regione.

Viminale: controllate 131mila persone, +106 sanzioni in un giorno

Ansa/Matteo Corner | Una Pattuglia dei Carabinieri effettua controlli a Milano

Il 22 maggio sono state controllate 131.962 persone, 651 delle quali sono state sanzionate, 5 sono state denunciate per falsa attestazione o dichiarazione e 2 per aver violato il divieto di allontanamento dalle proprie abitazioni perché positive al Covid-19. Ieri erano 545 le persone sanzionate, 6 le denunce per falsa attestazione e 4 quelle per violazione di divieto di allontanamento. Stando ai dati del Viminale, le attività o esercizi commerciali sottoposti a controlli sono stati 49.585 e 8 attività sono state chiuse. Sanzionati anche 40 imprenditori.

Piemonte, +14 morti in un giorno. Aumentano i guariti: +611

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio

Il bolllettino del 23 maggio diffuso dal Piemonte riporta 3.771 decessi per Covid-19 nella seconda regione più colpita in Italia, +14 rispetto a ieri quando erano 3.757. I casi totali aumentano invece di 60 unità a quota 30.137. Nella regione sono 8.025 i casi tuttora positivi. Continuano a calare i pazienti ricoverati in terapia intensiva: sono 79, 3 in meno rispetto a ieri. Aumentano invece i guariti: +611 rispetto a ieri per un totale di 15.034. L’incremento più grande è stato registrato nella provincia di Torino, +340 in 24 ore, seguita da Alessandria (+94) e Cuneo (+46).

In Italia 119 vittime e 669 nuovi casi nelle ultime 24 ore

Il bollettino della Protezione civile del 23 maggio 2020

119 vittime: è questo il dato emerso dall’ultimo bollettino della Protezione Civile riguardante la situazione Coronavirus in Italia al 23 maggio. Una cifra più bassa di quella di ieri, esattamente di 13 unità, quando si erano registrati 130 morti. Il totale delle persone decedute sale così a 32.735. Il bilancio degli attualmente positivi è, ad oggi, di 57.752 persone, in calo rispetto ai 59.322 positivi di ieri. I guariti oggi sono 138.840, in lieve calo rispetto ai 2.160 pazienti guariti nella giornata di ieri.

In Italia, ad oggi, si sono registrati 229.327 casi di positività complessivi. L’incremento giornaliero è di +669 casi in un giorno: un dato in leggero aumento rispetto a ieri. I tamponi effettuati sin dall’inizio dell’emergenza sono stati 3.319.188. Il numero complessivo dei pazienti attualmente ricoverati è di 8.695 ricoverati con sintomatologia e 572 pazienti nelle terapie intensive del Paese (ieri erano 595). Infine, 48.485 persone si trovano in isolamento domiciliare e 134.840 persone sono guarite.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I pazienti attualmente positivi nelle regioni italiane

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 56 decessi e 441 nuovi positivi

ANSA/Mourad Balti Touati | Un messaggio della Regione Lombardia affisso in piazza Duomo a Milano per la tutela della salute dei cittadini durante l’emergenza Covid-19

Il bollettino del 23 maggio 2020

La Regione Lombardia ha diffuso oggi, 23 maggio, i dati sulla situazione Covid-19 sul territorio. In confronto ai dati di ieri, 22 maggio, si contano ulteriori morti 56 (ieri erano 57), per un bilancio totale di 15.840 vittime dall’inizio della pandemia di Coronavirus. Sono 441 i nuovi casi positivi (ieri erano 293).

Nelle ultime 24 ore nella regione sono stati effettuati +17.191 tamponi, ieri erano stati 19.028, raggiungendo la quota complessiva di 658.784 test. Il numero dei pazienti in terapia intensiva è di 199 numero più basso di 8 unità rispetto a ieri. I ricoverati negli ospedali della regione con sintomatologia Covid-19 sono 4.026, -2 rispetto alla giornata di ieri.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia:

Bergamo : 12.834 (+102)

: 12.834 (+102) Brescia : 14.417 (+72)

: 14.417 (+72) Como : 3.747 (+34)

: 3.747 (+34) Cremona : 6.484 (+9)

: 6.484 (+9) Lecco : 2.717 (+11)

: 2.717 (+11) Lodi : 3.400 (+8)

: 3.400 (+8) Monza e Brianza : 5.421 (+12)

: 5.421 (+12) Milano : 22.616 (+88) di cui 9.565 (+40) a Milano città

: 22.616 (+88) di cui 9.565 (+40) a Mantova : 3.300 (+6)

: 3.300 (+6) Pavia : 5.184 (+33)

: 5.184 (+33) Sondrio : 1.414 (+7)

: 1.414 (+7) Varese: 3.490 (+44)

Veneto, tensione sui meriti nello sviluppo della strategia anti-Covid

Dall’inizio della pandemia di Covid-19 il Veneto viene spesso citato come esempio per la velocità con cui sono state adottate le misure di contenimento del virus, a partire dalla strategia messa in atto per quanto riguarda i tamponi. Ma all’interno della cabina di regia della Regione, c’è uno scontro su a chi andrebbero attribuiti i meriti.

Per il presidente Luca Zaia è soprattutto grazie alla dottoressa Francesca Russo se il Veneto è uscito dalla Fase 1 con un numero di decessi e di contagi inferiori alla Lombardia: «Lei ha preparato il nostro piano di prevenzione, lei partecipa con me ogni giorno agli incontri con i direttori generali delle Usl. Lei, per noi, è insostituibile», ha detto Zaia nella conferenza stampa del 22 maggio, con Russo al suo fianco.

Crisanti, invece «dirige il laboratorio dell’Azienda ospedaliera di Padova, importantissimo, un punto di riferimento per tutti – ha affermato il governatore del Veneto – ma abbiamo in rete 14 laboratori diversi e a coordinarli tutti è Russo».

Tribunale di Venezia, il negozio chiuso a causa del lockdown non dovrà pagare l’affitto

ANSA/ANDREA MEROLA | Una panoramica di piazza San Marco a Venezia

Un esercizio commerciale che ha dovuto chiudere a causa del Covid-19 ha vinto il ricorso presentato al tribunale civile di Venezia contro il centro commerciale che aveva chiesto il canone relativo ai mesi di lockdown. La giudice ha disposto la sospensione del pagamento di 50mila euro in quanto la chiusura fosse stata dettata da «una causa di forza maggiore e non derivante da proprie responsabilità». Non è stata detta però l’ultima parola e la causa proseguirà, anche perché non sono state ascoltate le ragioni della società milanese Blo srl, a cui è intestato il centro commerciale di Marghera, ma che potrà difendersi nel corso dell’udienza sul caso fissata a fine giugno.

Nel Lazio 18 casi positivi in 24 ore, mai così pochi dal 10 marzo

Sono 3 i decessi Covid registrati nella regione Lazio nelle ultime 24 ore. A comunicarlo è stato l’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione, Alessio D’Amato, durante l’odierna videoconferenza. Ma c’è una buona notizia che riguarda il numero di casi positivi, 18 in tutto: si tratta del dato più basso dal 10 marzo ad oggi. Il numero dei guariti nelle ultime 24 ore è cresciuto di 65 unità, arrivando a quota 3.350 totali. Dall’inizio dell’epidemia ad oggi sono stati effettuati circa 231 mila tamponi.

Cassa integrazione, l’Emilia Romagna completa la procedura per il 100% delle richieste

Ansa | Il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini

Efficienza emiliano-romagnola: la regione ha completato la procedura per il 100% delle richieste ricevute per la cassa integrazione in deroga previste dal Decreto 9 del 2 marzo 2020 (“Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”) e dal Decreto 18 del 17 marzo 2020 (“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19”).

Parliamo in tutto di circa 157.135 lavoratori, da Piacenza a Rimini, per un totale di oltre 36 milioni di ore. A livello provinciale, la quota maggiore di domande di Cassa in deroga viene dalla città di Bologna (12.519), seguita da Modena (7566) e da Reggio Emilia (5225). Resta aperta la possibilità, per chi non avesse usufruito di tutte e 13 le settimane, di chiedere le rimanenti alla Regione mentre per quelle previste nel Decreto Rilancio (5+4) la richiesta va mandata direttamente all’Inps.

Decessi Covid, nel rapporto del ministero della Salute mancano 1.390 decessi

Open | La diffusione del Covid-19 in Italia (21 maggio 2020)

Nel monitoraggio dell’epidemia condotto dal ministero della Salute i decessi da Covid-19 conteggiati sono meno di quelli comunicati dalla protezione civile. All’appello mancano almeno 1.390 deceduti. Non si parla delle persone morte a cui non è mai stato fatto un tampone – i casi “sommersi” denunciati anche dai dati dell’Istat e dell’Inail – ma, come riporta Il Corriere della Sera, di un errore di calcolo.

Nella tabella del monitoraggio del ministero della Salute relativa ai decessi e aggiornata al 21 maggio il numero dei morti (divisi per età) è: 31.096, mentre nella tabella diramata dalla protezione civile relativa al 21 maggio il numero dei morti è: 32.486. Da due settimane il ministero ogni venerdì pubblica il monitoraggio usando i dati trasmessi dalle Regioni, dati che riguardano anche la tenuta delle strutture sanitarie, il numero dei tamponi effettuati ecc. ecc. L’esattezza dei dati è importante visto che sulla loro base viene assegnata una valutazione di rischio che serve a decidere nuove aperture ed eventuali chiusure.

Secondo l’Iss non ci sarebbe un errore di calcolo ma semplicemente un ritardo nella comunicazione dei dati: «I morti riportati nel bollettino settimanale sono basati sul flusso sorveglianza integrata covid-19 dell’ISS […] Tali informazioni individuali hanno un ritardo rispetto a quelle comunicate tempestivamente alla protezione civile. I dati del bollettino di ieri inoltre riferivano ai dati estratti giovedì 21 e ricevuti mercoledì. La differenza è quindi attesa ed in linea tra i due sistemi di raccolta dati».

Sport, le linee guida del ministero per i centri sportivi

Pixabay

Come fare per mantenere in un buon stato di pulizia e di igiene i centri sportivi? Il ministero dello Sport ha pubblicato una serie di linee guida a tal proposito. Tra queste troviamo l’obbligo di fornire gel igienizzante agli sportive, pubblicare procedure informative nelle zone di accesso e nei luoghi comuni, creare un sistema di raccolta dedicato ai rifiuti potenzialmente infetti e la sanificazione dei locali a ogni cambio turno.

Oltre ad attuare le solite misure di sicurezza – rimanere a distanza, lavarsi le mani frequentemente ecc. ecc. – gli sportivi dovranno anche disinfettare i propri effetti personali, arrivare nel sito già vestiti, usare buste sigillanti per la raccolta di rifiuti potenzialmente infetti ed impegnarsi a non condividere borracce, attrezzi e altri effetti personali.

Le linee guida dell’Istituto Superiore di Sanità per sanificare i negozi

Ansa/Matteo Corner | Pulizie e sanificazione in un negozio di abbigliamento in corso Venezia a Milano prima della riapertura dopo il lockdown a causa del Covid-19

Usare il disinfettante con parsimonia e affidarsi ai normali detergenti neutri: sono questi alcuni dei consigli contenuti nel vademecum per la sanificazione dei negozi redatto dall’Istituto Superiore di Sanità. «Negli ambienti pubblici come i negozi non è necessario usare disinfettanti su tutte le superfici al fine di ridurre il rischio di trasmissione da Covid-19», si legge nel documento.

«Al contrario, la disinfezione, con prodotti disinfettanti non professionali comunemente reperibili, va riservata a quelle zone e/o superfici frequentemente toccate dai clienti, come maniglie, corrimani, piani di appoggio, superfici nelle cabine di prova, sistemi di pagamento, schermi touch o tastiere».

L’utilizzo di acqua e normali detergenti è sufficiente per la decontaminazione delle superfici. Per quanto riguarda i dispositivi di protezione invece sarebbe meglio che il cliente entrasse nel negozio senza guanti, utilizzando invece quelli monouso forniti dall’esercente.

Spunta la “tassa Covid” negli scontrini, la denuncia del Codacons

Si tratta di un una “tassa” per le spese di sanificazione e messa in sicurezza, con tanto di voce a parte sullo scontrino. A segnalarlo è il Coordinamento delle Associazioni per la Difesa dell’ambiente e la tutela dei diritti di utenti e consumatori (Codacons) che denuncia aumenti in media del 25% per il taglio di capelli o messa in piega.

Alcuni estetisti farebbero invece pagare al consumatore un kit protettivo da indossare durante il trattamento. In precedenza era stato anche denunciato un aumento nel prezzo del caffè al bar, con casi in cui gli esercenti si erano messi d’accordo per alzare i prezzi.

Bonus bici e monopattini: la guida per evitare errori

Si può acquistare fin da subito un mezzo elettrico al 60% di sconto (il bonus copre fino a 500 euro di spesa). Fino a quando non verrà resa operativa l’applicazione web sul bonus mobilità, sarà possibile acquistare bici e monopattini presso qualsiasi rivenditore (anche online), conservando la fattura (e non lo scontrino).

A quel punto bisognerà collegarsi sul sito del ministero dell’Ambiente – una volta entrato in funzione – attraverso le credenziali SPID (Sistema pubblico di identità digitale) e presentare istanza di rimborso allegando il documento giustificativo di spesa. Il consumatore otterrà il 60% dell’importo speso. Il buono copre anche gli acquisti fatti a partire dal 4 maggio 2020, ovvero dall’avvio della fase 2 in Italia, e fino al 31 dicembre.

Una volta che sarà operativa l’applicazione web, l’unico passaggio necessario sarà quello di generare tramite l’app un buono di spesa digitale da consegnare poi ai fornitori autorizzati. Sarà il negoziante aderente a ricevere il rimborso del 60%.

In Veneto 11 decessi in 24 ore. I positivi sono 2.841 in tutto

Stando a dati aggiornati al 23 maggio riportati nel bollettino quotidiano il Veneto registra 11 nuovi decessi da Covid-19 in 24 ore per un totale di 1.865 decessi dall’inizio dell’epidemia (ieri erano 1.854). I guariti adesso sono 14.363, +181 rispetto a ieri quando erano 14.182 mentre gli attualmente positivi sono 2.841 in tutto. Dall’inizio della pandemia la Regione, tra le più colpite in Italia, ha visto 19.069 casi di positività. La maggior parte dei pazienti Covid è attualmente in isolamento domiciliare e sono solo 14 le persone in terapia intensiva. Su 5.519 persone positive ben 3.258 sono state dimesse direttamente a domicilio.

Università, parla Guido Saracco, rettore del Politecnico di Torino: «Riapriamo le aule da settembre»

ANSA/ALESSANDRO DI MARCO | Guido Saracco nuovo rettore del Politecnico di Torino

In un’intervista a Open, il rettore del Politecnico di Torino Guido Saracco ha fatto il punto sul futuro dell’università nella prossima fase. A partire dalla didattica a distanza: «Ora, con il distanziamento, è possibile occupare soltanto un quarto delle postazioni delle aule. Questo è un limite invalicabile, per cui noi abbiamo scelto di garantire la partecipazione in aula da settembre, per chi vorrà venire, ma sempre rilanciando in rete quella didattica in presenza che è molto importante».

«E’ necessario – continua Saracco – sviluppare una didattica in cui si discute tra pari, nei team studenteschi, attraverso le challenge o con il professore, per risolvere problemi oppure per le tesi di laurea o gli esami di profitto o i tirocini industriali. Che senso ha che uno vada in aula per guardare una lavagna e copiare informazioni, senza interagire con una persona? Bisogna investire non solo sui software ma anche nelle aule, in modo che siano connesse con la rete, per ricevere anche stimoli dagli studenti che sono collegati da fuori».

Arcuri: «Dati confortanti, ma la partita non è ancora vinta»

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Il commissario sull’emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri

Nella tradizionale conferenza stampa del sabato del commissario straordinario per l’emergenza Coronavirus in Italia, Domenico Arcuri, ha parlato di «dati confortanti», che tuttavia non devono far abbassare la guardia, perché «la partita non è ancora vinta». «Le misure sono servite – ha sottolineato il commissario straordinario – dobbiamo restare vigili e responsabili».

Arcuri: «Risolta la questione mascherine. Nella Fase 2 l’obiettivo è arrivare a 100mila tamponi al giorno»

Arcuri ha poi affrontato la delicata questione delle mascherine, che risulta «definitivamente risolta». «Questa settimana – spiega il commissario – abbiamo distribuito oltre 43milioni di mascherine e solo giovedì sono state più di 10milioni e 500mila, il numero più alto dall’inizio dell’emergenza. Stiamo rispettando le iniziative che ci eravamo dati e da ieri i primi tabacchini distribuiscono le mascherine a 50 centesimi». Inoltre, Arcuri ha comunicato che questa settimana è cominciata la produzione di mascherine chirurgiche in Italia: «Le prime le daremo al personale medico e ai farmacisti. Il costo di produzione è 0,12 centesimi e saranno pagate 50 centesimi».

Arcuri: «I reagenti non diventino oggetto di polemica come è successo nel caso delle mascherine: abbiamo concluso la ricerca»

Tuttavia, anche in seguito alle pregresse critiche e polemiche sul costo delle mascherine, il commissario Arcuri ha subito precisato: «vanno difese fino alla morte le libertà del mercato, tranne la libertà di arricchirsi calpestando il diritto alla salute», auspicando che il rifornimento di reagenti per effettuare i tamponi inneschi le stesse polemiche sulle mascherine. A tal proposito, Arcuri ha precisato «Abbiamo fatto una richiesta nazionale e internazionale per i reagenti, conclusa nei giorni scorsi. Il nostro obiettivo è arrivare da 60mila a 100mila tamponi al giorno».

Arcuri: «Da lunedì 25 maggio al via l’indagine sierologica sulla popolazione»

«Da lunedì 25 maggio, inoltre, prenderà il via l’indagine sierologica con il personale della Croce rossa e con i volontari impegnati», già preannunciata nelle scorse settimane dallo stesso commissario e dalla Croce rossa italiana. Arcuri sottolinea che si tratterà «dell’indagine più massiccia mai realizzata dai sanitari italiani e ci aiuterà ad avere delle indicazioni per saper fronteggiare meglio il virus».

Arcuri: «Mascherine gratuite nelle scuole durante gli esami»

Infine, Arcuri ha confermato la messa a disposizione gratuita per gli studenti, il personale docente e scolastico di mascherine per svolgere in sicurezza gli esami. «Con l’inizio delle scuole a settembre stiamo valutando una distribuzione di mascherine con il Miur – ha spiegato Arcuri – per il personale docente, non docente e studenti. Il dispositivo sarà disponibile per tutte le scuole già il 17 giugno. Gli esami di maturità devono essere fatti assolutamente in sicurezza».

Nella provincia di Bolzano si registrano 0 decessi e 0 nuovi positivi

ANSA/ G. NEWS | Uno scorcio del centro di Bolzano dopo le prime riaperture, 9 maggio 2020

Zero decessi e zero nuovi casi. È questo il bilancio quotidiano fornito dalla provincia di Bolzano circa l’andamento epidemiologico della pandemia di Coronavirus. Il numero dei decessi nella provincia resta quindi stabile a 291 morti (174 negli ospedali e 117 nelle case di riposo), mentre si registrano +10 guariti, per un totale di 2.085 persone dimesse dopo la diagnosi di Covid-19. Le persone attualmente positive sono 224.

A fronte di nuovi 1.483 nuovi tamponi elaborati rispetto a ieri (per un totale di 59.671 sin dall’inizio della pandemia, ndr), nessuna persona è risultata positiva. Attualmente il numero di persone ricoverate nella provincia è pari a 41, mentre 3 sono i pazienti in terapia intensiva. Infine, 757 sono le persone in isolamento domiciliare.

Roma, allo Spallanzani 41 pazienti attualmente positivi e 448 dimessi

Ansa, Fabio Frustaci | Istituto Spallanzani di Roma

Anche oggi l’Istituto Spallanzani di Roma ha diffuso il quotidiano bollettino sulla situazione ricoveri all’interno della struttura. A oggi, 23 maggio, si contano 88 pazienti, di cui 41 positivi al Covid-19 e 47 sottoposti a indagini. Sono 11 i pazienti che necessitano di supporto respiratorio – quindi ricoverati in terapia intensiva. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o in altre strutture territoriali sono invece 448.

Fontana: «I nostri numeri miglioreranno, non servirà tenere chiusa la Lombardia. Non abbiamo fatto errori»

ANSA/Marco Ottico | Il presidente della regione Lombardia, Attilio Fontana

«I nostri numeri miglioreranno, non servirà tenere chiusa la Lombardia, anche per il giro d’affari che c’è. Se così non fosse, posso solo attenermi a quello che dice l’Istituto Superiore di Sanità». Si mostra mediamente ottimista il governatore della regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore lombardo, nell’intervista a la Repubblica del 23 maggio, mantiene una linea rigida di strenua difesa di tutte le scelte assunte dalla Regione durante l’emergenza Coronavirus.

La carenza di mascherine, tamponi e reagenti nella regione? «Responsabilità del Governo». L’Ospedale Fiera Milano che dopo un mese dalla sua inaugurazione ospitava solo 10 pazienti potrebbe essere stato un errore? «Assolutamente no», anche perché, a detta di Fontana, è stato «richiesto dall’Unità di crisi per far fronte alla possibilità di terminare i posti nelle terapie intensive». L’inchiesta sul Pio Albergo Trivulzio, il trasferimento dei malati Covid-19 in queste strutture, il mancato rispetto delle norme anti-contagio nelle Rsa e la creazione di focolai? La regione non ne è responsabile, e – assicura Fontana – «lo si potrà accertare dalle carte d’inchiesta».

E se l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, sostiene che l’istituzione di una zona rossa a Nembro e ad Alzano lombardo poteva essere fatta dalla Regione, Fontana è categorico: «Gallera sbaglia, la responsabilità è stata del Governo», a cui spettava il dovere di istituirla, anziché trasformare l’intera regione in “zona arancione”. Insomma, Attilio Fontana non ha dubbi: la Lombardia non ha fatto alcun errore nella gestione dell’emergenza.

Riaperture tra regioni dal 3 giugno: quella della Lombardia è in «forse»

Ansa/Andrea Fasani | Ponte Pò a Pieve Porto Morone al confine tra Lombardia ed Emilia Romagna, 8 marzo 2020

La tanto attesa riapertura dei confini regionali, prevista dal Dl Riaperture per il 3 giugno, ma soggetta all’andamento dalla curva epidemiologica del Coronavirus, potrebbe subire uno slittamento per alcune regioni, in particolare per la Lombardia e per alcune regioni del Nord. E il Governo, in stretta collaborazione con il Comitato tecnico-scientifico (che a sua volta è in attesa di avere un quadro esaustivo delle riaperture del 4 maggio, e ancor di più degli effetti sulla curva di quelle del 18 maggio, ndr), nel frattempo sta valutando 3 possibili scenari, secondo quanto riportato da la Repubblica.

il primo scenario presuppone che l’indice di contagio R0 resti sotto controllo, e che pertanto la regione possa riaprire i suoi confini;

la seconda ipotesi, che parrebbe di fatto più probabile, è che vi sia cautela e che si possano riaprire i collegamenti tra regioni con livelli di contagiosità “bassi”, facendo slittare almeno di una settimana le riaperture tra quelle con indice “medio-alto”;

la terza opzione, più pessimista, ipotizza un netto rapido peggioramento del numero dei contagi legato alle riaperture (non solo in Lombardia) e pertanto una revisione parziale dei tempi per riprendere la mobilità tra regioni

A ciò, si aggiungono le pressioni politiche, in particolare quelle dei governatori del Sud (Vincenzo De Luca per la Campania e Michele Emiliano per la Puglia) che starebbero spingendo per uno slittamento di almeno 2 settimane per la riapertura dei confini, al fine di non rischiare un “contagio di ritorno” al contempo di non penalizzare il turismo stagionale verso le regioni del Sud.

Il mediatore del Governo con le Regioni sulle riaperture sarà il ministro agli Affari regionali e alle Autonomie, Francesco Boccia, che inviterà alla cautela e all’osservanza dei dati. L’ultima parola, però, spetterà al Comitato tecnico-scientifico e di conseguenza al ministro della Salute, Roberto Speranza.

Il pediatra Angelo Ravelli: «Ora possiamo dire che questa malattia è legata temporalmente al Coronavirus»

I medici di tutto il mondo continuano a investigare sulla possibile correlazione tra il Coronavirus e la sindrome di Kawasaki, un’infiammazione acuta dei vasi di piccolo e medio calibro che colpisce in particolare modo i bambini. A detta del professor Angelo Revelli, pediatra e direttore della Clinica di Reumatologia dell’Ospedale Gaslini di Genova, «ci sono forti sospetti che il Coronavirus c’entri qualcosa con queste patologie e cioè che questo virus le abbia innescate, almeno in un certo numero di casi».

Inoltre, in uno studio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, i ricercatori sostengono che la patologia che sempre con maggiore frequenza viene riscontrata in molti bambini positivi al Covid-19 non sia – di fatto – propriamente la sindrome di Kawasaki, malgrado la somiglianza: questo perché la sintomatologia riscontrata risulta essere più grave, portando con sé maggiori complicanze a livello cardiaco.

Ed è (anche) per questa ragione che centinaia di pediatri di tutto il mondo si troveranno ad analizzare dati e a confrontarsi per comprendere questa patologia e l’eventuale correlazione con il Covid-19, il tutto durante una videoconferenza tra sabato 23 e domenica 24 maggio, organizzata dal Boston Children’s Hospital.

Le date delle riaperture previste dal Dpcm sulle riaperture (variabili a seconda delle ordinanze regionali)

Dal 18 maggio sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr);

sarà possibile spostarsi nella propria Regione senza più l’utilizzo dell’autocertificazione, così come sarà possibile incontrare amici senza i pregressi vincoli di legame (anche noti come “affetti stabili”, ndr); Dal 18 maggio riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr);

riapriranno bar, ristoranti, parrucchieri, estetisti, stabilimenti balneari, negozi e riprenderanno le funzioni religiose (durante le quali sarà obbligatorio osservare almeno un metro e mezzo di distanza tra una persona e l’altra, ndr); Dal 25 maggio riaprono piscine, palestre e centri sportivi;

riaprono piscine, palestre e centri sportivi; Dal 3 giugno sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»;

sarà possibile spostarsi tra le diverse Regioni, «in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree»; Dal 3 giugno riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»;

riprendono gli spostamenti da e verso gli altri Stati dell’Unione Europea e dell’area Schengen, la Gran Bretagna, Andorra e il Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano, senza l’obbligo di quarantena per chi arriva in Italia, «secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e degli obblighi internazionali»; Dal 15 giugno riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini;

riaprono cinema e teatri e concerti all’aperto («con massimo 1.000 spettatori con posti a sedere pre-assegnati e distanziati»), mentre al chiuso il limite massimo è quello di 200 spettatori; riaprono inoltre i centri estivi per bambini; Nessuna data sulla ripresa del campionato di calcio;

sulla ripresa del campionato di calcio; Sospesa la data di riapertura dei centri benessere e delle terme.

Il testo del Dpcm sulle riaperture del 18 maggio

Cosa non riapre il 18 maggio

Ansa/Massimo Percorssi | La saracinesca di un ristorante nel centro storico di Roma

Come già anticipato nei giorni scorsi, le regioni avranno una certa autonomia nello scegliere le norme che da domani guideranno la ripartenza con il Coronavirus. In Lombardia per esempio i ristoranti dovranno misurare la temperatura ai clienti prima che entrino nei locali mentre in Piemonte domani riapriranno solo negozi e parrucchieri. Qui i ristoranti dovranno aspettare un’altra settimana. In Campania invece i tra i tavoli dei ristoranti i clienti dovranno essere separati da una barriera di plexigass o di vetro.

Il nuovo modulo di autodichiarazione per gli spostamenti fuori regione

Così come preannunciato nella conferenza stampa del premier Conte del 16 maggio, cambiano le regole e soprattutto cambia – ancora una volta – il modulo di autocertificazione per gli spostamenti tra diverse regioni. Per spostarsi all’interno delle regioni non sarà più necessario il modulo di autocertificazione. Per gli spostamenti tra regioni diverse, sino al 3 giugno, sarà necessario compilare il nuovo modello di autocertificazione. Gli spostamenti tra una regione e l’altra saranno consentiti solo o per comprovate esigenze lavorative, o per motivi di salute, o per situazioni di necessità o ragioni di assoluta urgenza.

