Gualtieri: «Ora proroghiamo il blocco dei licenziamenti e la cig, poi li renderemo più selettivi»

In Italia Sono 16.496 le persone attualmente positive al Covid-19, i guariti hanno raggiunto quota 189.196. Arriva il bonus baby sitter anche per nonni e zii. Azzolina si difende dalle polemiche: «Sulla scuola serve collaborazione». Obbligo di mascherine all’aperto prorogato fino al 14 luglio in Lombardia.

Fase 3, in poche ore centinaia di domande per il Reddito Dignità in Puglia

In pochissime ore sono state presentate più di 500 domande al portale www.sistemapuglia.it per accedere al nuovo Reddito di Dignità pensato dalla Regione Puglia per far fronte alla crisi prodotta dal Coronavirus. «I numeri delle domande – ha evidenziato il governatore Michele Emiliano – ci confermano l’importanza di questa misura regionale per tanti cittadini e famiglie pugliesi. Ne siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo deciso di rifinanziare il ReD e di renderlo ancora più forte, allargando la platea e aumentando il beneficio economico a 500 euro per un anno». Tra le province che hanno inviato il maggior numero di domande ci sono prima di tutto Bari e Foggia; seguono Lecce e Taranto, Barletta-Andria-Trani e infine Brindisi.

Per fare richiesta del Reddito di Dignità, la soglia Isee è di 9.360 euro per ogni nucleo familiare. «Si tratta di uno strumento di politica attiva di inclusione sociale – commenta Titti De Simone, consigliera del presidente per l’attuazione del programma – e prevede l’obbligatorietà di accompagnare il beneficio economico a un percorso di attivazione del beneficiario e del suo nucleo familiare. Una misura regionale determinante nel potenziare la platea dei beneficiari delle politiche di contrasto alla povertà».

Piemonte, oggi 2 nuovi contagi e 2 morti: in terapia intensiva ancora 11 pazienti

ANSA /TINO ROMANO | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio (in piedi)

Nell’ultimo rilevamento, la Regione Piemonte ha individuato due nuovi contagi da Coronavirus, come riporta il bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Sul fronte delle vittime, nelle ultime 24 ore si registrano due nuovi morti. Il numero dei guariti aumenta di 26 unità ma i ricoverati in terapia intensiva sono ancora 11 (vale a dire -1 rispetto a ieri), negli altri reparti Covid ci sono invece 283 pazienti (-22 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono al momento 1.196. I tamponi diagnostici finora processati sono 411.939, di cui 226.241 risultati negativi.

Salvini: «Qualcuno a sinistra ha speculato sui morti». E sul governo: «Lavoro e scuola i veri problemi»

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA | Il leader della Lega, Matteo Salvini

Il leader della Lega Matteo Salvini, dopo la visita a Mondragone – tra gli ultimi focolai di Coronavirus più preoccupanti – e le relative contestazioni, in serata è intervenuto nel corso della trasmissione Quarta Repubblica, in onda su Rete 4. «Qualcuno a sinistra è riuscito a speculare sui morti per fare politica, mentre il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato Codogno e ieri è stato a Bergamo». Poi ha affondato il colpo e ha cominciato ad attaccare le misure del governo e i provvedimenti in corso di attuazione.

«Il vero problema è il lavoro – ha affermato Salvini – la cassa integrazione non c’è, il governo sono tre mesi che ci fa delle aperture per ascoltarci, ma solo a parole». Il leader della Lega ha poi ribadito anche il problema della scuola e le difficoltà dell’Esecutivo nel definire un quadro credibile di apertura dell’anno scolastico. Dopo il suo intervento è tornato a twittare a proposito dell’esperienza subita a Mondragone e a chiedere una «condanna unanime».

La replica di Zingaretti: «Come si fa a lucrare su casi simili?»

Subito dopo l’uscita di Matteo Salvini («Qualcuno a sinistra è riuscito a speculare sui morti per fare politica»), il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha pubblicato un post in risposta alle parole del leader della Lega: «Con tutto quello che è successo, come si fa a lucrare su casi simili? – chiede retoricamente Zingaretti -.Per fortuna non governano questi irresponsabili. Con il Covid sarebbe stata una catastrofe, come in Brasile con Bolsonaro».

Fase 3, 15 bimbi nati a Cremona in 24 ore: «Un evento ricco di significato»

ANSA | Il personale del reparto di ginecologia e ostetricia dell’Ospedale di Cremona

«Una bella notizia, molto emozionante». Con queste parole il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha commentato la notizia della nascita nell’ospedale di Cremona di 15 bambini in 24 ore.

Nel post scritto in serata su Facebook Di Maio ha citato le parole del primario dell’ospedale di Cremona: «Ci piace interpretarlo come un segnale di rinascita dopo questi mesi difficili». «Lo descrivono come un record, ma c’è qualcosa di più dei singoli numeri”, scrive il ministro. «Si tratta di un evento ricco di significato. Perché proprio in quell’ospedale per lunghe settimane medici, infermieri, operatori socio sanitari hanno faticato con turni massacranti per fermare il Coronavirus e curare migliaia di pazienti. Ma hanno visto morire anche tanta gente».

Governo, in corso una riunione del M5S: è il primo incontro politico “in presenza” dopo l’emergenza

ANSA/FABIO FRUSTACI | Luigi Di Maio e Vito Crimi

Si tratta della prima riunione in presenza dopo l’emergenza Coronavirus per la squadra di governo del M5s. Presenti gran parte dei ministri. Da Di Maio a Pisano, da Catalfo a Patuanelli, da D’Incà al capo politico Vito Crimi, oltre ai diversi sottosegretari.

Sul tavolo il nodo del Mes, insieme ai dossier economici e al dl Semplificazioni. Nel M5s permangono anche malumori sullo stallo delle alleanze con il Pd in vista delle elezioni Regionali. L’appello ai Dem era arrivato ieri dal M5s. Fonti M5s fanno notare che il loro appello ad allearsi in Liguria sulla candidatura di Aristide Massardo è rimasto – per ora – senza risposta.

In Emilia Romagna, 16 nuovi casi e 2 morti: ma mancano i risultati dello screening dell’hub migranti di Bologna

Dai dati diffusi dalla Regione Emilia Romagna sull’andamento del Coronavirus mancano ancora i risultati dei tamponi fatti all’hub dei migranti di Bologna. L’azienda sanitaria locale aveva disposto uno screening nel centro dopo che almeno due ospiti che lavorano al polo logistico di Bartolini sono stati trovati positivi al Coronavirus. Questi risultati sarebbero dovuti arrivare in giornata ma a questo punto non si conosceranno dettagli a proposito di ulteriori positività prima di domani.

Intanto, nella Regione i nuovi positivi sono 16 (a fronte di 2.721 tamponi), di cui 7 a Bologna dove nei giorni scorsi si è registrato un focolaio. Dei nuovi contagiati, 11 sarebbero asintomatici. Le nuove guarigioni sono invece 24, per un totale di 23.185. In calo gli attualmente positivi: al momento sono 1.032, vale a dire 10 in meno rispetto a ieri. Ancora 12 i malati ricoverati in terapia intensiva, mentre i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 111. Si registrano 2 nuovi morti: due donne residenti in provincia di Modena e Ravenna.

Gualtieri: «Ora proroghiamo il blocco dei licenziamenti e la cig, poi li renderemo più selettivi»

ANSA | Il ministro dell’Economia e delle finanze Roberto Gualtieri

«Dovremo prolungare blocco dei licenziamenti e cassa integrazione» e «renderli gradualmente più selettivi per sostenere integralmente i settori più in difficoltà e fornire gli incentivi giusti per ripartire» dopo la crisi prodotta dall’emergenza Coronavirus. Queste la parole del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite di In onda su La7. Durante il suo intervento il ministro ha spiegato che ancora una decisione a proposito non è stata presa e che domani il governo avrà “un incontro importante” anche su questi temi.

Poi Gualtieri è intervenuto anche a proposito dei contributi a fondo perduto per le imprese in crisi: «Sono già stati erogati 1,6 miliardi, vale a dire 480mila domande già soddisfatte di aziende e negozi che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto». Il ministro ha dunque sciorinato i dati più aggiornati sul tema e ha evidenziato che di solito il ristoro arriva «in massimo 10 giorni».

A Castiglione d’Adda, il 22,6% è stato contagiato dal virus

Il professore Massimo Galli dell ospedale Sacco

Castiglione d’Adda, in provincia di Lodi, è uno di quei Comuni che ha portato avanti uno screening di massa di sieroprevalenza Cars-cov2 sulla popolazione. Quando l’indagine è arrivata alla conclusione, è possibile affermare che il 22,6 per cento della popolazione castiglionese è venuta a contatto con il Coronavirus. Lo studio – condotto dal dipartimento di Scienze biomediche e cliniche dell’Università di Milano e diretto dal professor Massimo Galli e da Medispa – ha anche messo in luce una dinamica che indicare la via per le politiche del contenimento del contagio anche già dal prossimo mese di settembre.

Secondo il professor Galli, non solo gli anziani si ammalano più gravemente ma, probabilmente sono anche più suscettibili ad infettarsi. Ci sono ancora tanti più positivi tra gli anziani a Castiglione D’Adda. Al contrario, i bambini non solo sviluppano sintomi meno gravi, ma potrebbero anche essere meno soggetti ad infettarsi dei vecchi. Per i prossimi mesi, sostiene Galli, sarà quindi importante «proteggere gli anziani e riconoscere e soffocare prontamente i focolai. E per i bambini più prevenzione attraverso test e sorveglianza epidemiologica nelle scuole che distanziamenti difficili, se non impossibili, da realizzare».

Farnesina: «Oltre 800 rimpatriati oggi, il totale supera 106mila»

Dall’inizio della pandemia, il ministero degli Esteri ha portato avanti 1.117 operazioni di rientro di connazionali bloccati all’estero con l’inizio dell’emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi, fa sapere la Farnesina sono rientrate in Italia circa 880 persone a bordo di velivoli provenienti da Regno Unito, Belgio, Paesi Bassi, Isole Canarie, Repubblica Dominicana e Cuba.

Un traghetto è inoltre salpato dal Marocco, diretto verso le nostre coste. Dall’inizio dell’emergenza, la Farnesina porta avanti la sua attività di rimpatrio degli italiani all’estero in stretto raccordo con le ambasciate e i consolati italiani in tutto il mondo. Oltre mille operazioni aree, navali e terrestri che hanno permesso a oltre 106.100 connazionali di fare rientro da 121 Paesi diversi.

Nel Mantovano, 12 positivi tra i dipendenti di un macello: disposta la chiusura

ANSA | Il macello Ghinzelli di Viadana nel Mantovano

È stata predisposta la chiusura a tempo indeterminato del macello Ghinzelli di Viadana, nel Mantovano, dopo che sono stati registrati 12 casi di positività al Coronavirus, tutti dipendenti di una cooperativa che lavora all’interno dell’edificio. Ma i lavoratori del macello sono in tutto 300. Per questo è sono andati avanti per tutta la giornata gli accertamenti tramite tampone sugli altri operai. I risultati questi test saranno comunicati nelle prossime 24 ore.

Nel frattempo il macello è stato serrato e i suini da macellare sono stati portati in un’altra sede del gruppo. A disporre la chiusura a scopo precauzionale l’Azienda di Tutela della Salute. Si tratta dell secondo focolaio di Coronavirus individuato a Viadana in un ambiente di lavoro nel giro di pochi giorni, dopo quello nel salumificio Gardani dove si contano 12 dipendenti positivi più tre familiari di un operaio, con la differenza che l’attività è rimasta aperta.

Dl Rilancio, l’ecobonus per i motorini elettrici fino 4mila euro

ANSA/Mourad Balti Touati | Milano

Importante incentivo all’acquisto di moto e motorini elettrici o ibridi da parte del governo. Con alcuni emendamenti al Dl Rilancio – il decreto per la ripartenza dopo l’emergenza Coronavirus – presentati dal M5S e dal Pd e approvati dalla commissione Bilancio della Camera, l’ecobonus nel 2020 aumenta fino ad arrivare a quota 4mila euro in caso di rottamazione di un vecchio motorino (da euro 0 a euro 3). Bonus che si potrà ottenere anche senza rottamazione ma fino al tetto attuale di 3mila euro.

Nel Bolognese, Medicina – focolaio e zona rossa a marzo – diventa Covid-free

Era il mese di marzo quando l’Italia era nel pieno dell’emergenza Coronavirus e la Regione Emilia-Romagna istituiva una zona rossa per un focolaio nel Comune di Medicina, nel Bolognese. Il 16 marzo, con un provvedimento regionale si vietava dunque l’uscita e l’ingresso dal territorio con lo scopo di contenere il contagio ed evitare che si propagasse alla vicina area metropolitana di Bologna.

Oggi, quello stesso Comune diventa Covid-free. E ad annunciarlo è il sindaco Matteo Montanari: «Finalmente una notizia che aspettavamo da tempo. Dopo il difficile periodo d’emergenza sanitaria ora possiamo pensare di ripartire con convinzione, ma anche con tanta responsabilità».

Focolaio di Mondragone, altri 23 positivi. Salvini in visita fortemente contestato

Altri 23 contagiati dal Coronavirus riconducibili al focolaio di Mondragone. A darne notizia è l’unità di crisi della Regione Campania che sta proseguendo la sua attività di screening relativa al Comune delle ex palazzine Cirio e delle zone limitrofe. Dei nuovi 23 positivi sarebbero stati ricostruiti anche tutti i collegamenti nell’ultima tranche di tamponi effettuata. Intanto, il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Mondragone ed è stato accolto da un clima di fortissima tensione.

I manifestanti presenti lo hanno contestano duramente urlandogli «sciacallo», uno di loro gli ha lanciato contro dell’acqua (“Bene, ho anche caldo”, ha replicato il leader leghista). Le forze dell’ordine hanno cercato di allontanare i contestatori usando anche i manganelli. Poi Salvini si è diretto verso i gazebo della Lega, subito fuori della zona rossa dei palazzi ex Cirio.

Fontana: «Commesso errori? Pronti a riconoscerlo. Ma ci siamo trovati in un cataclisma»

ANSA/Matteo Corner | Un momento della conferenza stampa del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana

«Saremo tutti pronti a riconoscere degli errori, qualora fossero stati commessi, sottolineando il fatto che ci siamo ritrovati all’interno di un cataclisma». Con queste parole il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, risponde a chi gli ha chiesto se ieri sera a Bergamo, in occasione del Requiem per i morti del Coronavirus, ha incontrato il presidente del comitato “Noi denunceremo“, che aveva attaccato il governatore sulla gestione dell’emergenza, criticando la sua partecipazione alla commemorazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. «Cosa gli direi? Non l’ho incontrato – ha risposto Fontana durante una conferenza stampa a Palazzo Lombardia. Mi sembra di aver già detto tutto quello che c’era da dire».

Viminale, 84 persone sanzionate in 24 ore

ANSA/UFFICIO STAMPA COMUNE DI RIMINI

Stando ai dati resi pubblici dal Viminale ieri sono state sanzionate 84 persone. Non ci sono state denunce per violazione del divieto di spostamento dall’abitazione per quarantena. I titolari di attività sanzionati sono stati 14 e i provvedimenti di chiusura attività adottati 3.

Questi i dati su un totale di 66.647 persone e 10.188 esercizi/attività commerciali controllate nell’ambito delle verifiche sul rispetto delle norme di contenimento anti-Coronavirus. Complessivamente, salgono a 18.446.707 le persone e a 6.767.903 gli esercizi commerciali controllati dall’11 marzo – data di inizio dell’emergenza sanitaria – al 28 giugno.

Di Maio ringrazia il ministro degli Esteri ungherese

ANSA

Il ministro degli Esteri Luigi di Maio, che oggi ha accolto il collega ungherese Péter Szijjártó in Farnesina, lo ha ringraziato per la riapertura delle frontiere ungheresi dal 18 giugno che ha portato alla riattivazione dei voli tra i due paesi. Inoltre, Di Maio ha voluto ringraziare l’omologo ungherese anche «per la solidarietà dimostrata dal governo di Budapest che, nella fase più acuta della crisi sanitaria, ha donato all’Italia 100.000 mascherine sanitarie e 5.000 tute protettive». Durante l’emergenza sanitaria, l’Ungheria era finita sotto accusa in Europa per l’assunzione dei “pieni poteri” da parte di Viktor Orban.

Inchiesta Alzano-Nembro, nominato secondo consulente

Dopo Andrea Crisanti, direttore del laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, la Procura di Bergamo ha nominato Daniele Donato, direttore sanitario dell’Azienda ospedaliera di Padova, come consulente per l’inchiesta nella mancata zona rossa nella bergamasca, tra le zone più duramente colpite dal Coronavirus. A confermarlo è lo stesso Donato, che oggi si è presentato negli uffici giudiziari di Bergamo per accettare l’incarico.

Come Crisanti, Donato è stato chiamato in quanto rappresentante del “modello Veneto” che gestito meglio l’emergenza sanitaria rispetto alla Lombardia. A inizio maggio, Donato era finito al centro di una polemica per un video in cui accusava i medici specializzandi di comportamenti poco prudenti che avrebbero favorito la diffusione del contagio in ospedale e che aveva portato a uno sciopero degli stessi.

Mondragone, tensione prima dell’arrivo di Salvini

ANSA / Ex Cirio’ di Mondragone (Caserta), 24 giugno 2020

È previsto a breve l’arrivo del leader della Lega Matteo Salvini che incontrerà cittadini e stampa al gazebo del Carroccio in via Domiziana, all’ingresso della zona rossa della cittadina nel casertano dove è scoppiato un mini-focolaio nelle palazzine dell’ex Cirio. Durante l’attesa cresce la tensione tra i residenti della zona. «Odio la Lega», intona un gruppo di contestatori. Ribatte il leader leghista Nicola Molteni: «Lo sanno tutti che in queste palazzine occupate c’è una situazione insostenibile».

In Italia +126 i nuovi positivi e 6 i decessi

Il bollettino della Protezione Civile del 29 giugno 2020

Stando al bollettino della Protezione Civile i decessi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 6: si tratta del dato più basso da inizio marzo. Ieri erano state registrate 22 morti. Sono altrettanto positivi i dati sui contagi: nelle ultime 24 ore i casi di positività son aumentati di 126 unità, meno rispetto a ieri quando erano stati registrati 174 nuovi casi. Ma c’è un ma: sono 27.218 i tamponi effettuati da ieri, circa diecimila in meno rispetto al 28 giugno (37.346). Aumentano i guariti (+305), più o meno quanto ieri (+307). Pressoché stabile anche il numero di persone ricoverate in terapia intensiva: oggi sono 96 mentre ieri erano 98.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I positivi al Coronavirus Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia 78 nuovi casi e 1 decesso

ANSA / MATTEO BAZZI | Palazzo Lombardia, sede amministrativa della regione

Il bollettino del 29 giugno 2020

Continuano a migliorare i dati in Lombardia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dalla Regione i nuovi casi di Coronavirus sono 78 in totale: ieri erano stati 97, il giorno prima 77. Calano i decessi: nelle ultime 24 ore è stato registrato 1 decesso, contro i 13 di ieri e i 2 del giorno prima. Questi i risultati a fronte di 7.991 nuovi tamponi (ieri erano stati 8.119).

Anche sul fronte dei pazienti ricoverati i numeri sono positivi: il numero di pazienti in terapia intensiva è stabile (43) mentre cala quello di pazienti non in terapia intensiva (-2). Milano si conferma provincia con più casi: +36 nelle ultime 24 ore, di cui +18 in Milano città.

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia.

Milano (+36) di cui +18 a Milano città

(+36) di cui +18 a Bergamo (+13)

(+13) Brescia (+9)

(+9) Como (=0)

(=0) Cremona (+2)

(+2) Monza e Brianza (+3)

e (+3) Pavia (=0)

(=0) Varese (+5)

(+5) Lodi (=0)

(=0) Mantova (+3)

(+3) Lecco (+2)

(+2) Sondrio (=0)

Viminale, -60% di reati in meno durante il lockdown

ANSA / PAOLO SALMORAGO

Durante il lockdown per il Coronavirus il tasso di reati in Italia è diminuito di ben 60%. A dirlo è il 2° report 2020 dell’Organismo permanente di monitoraggio e analisi, come riferisce il Viminale, per il periodo che va dal 1° marzo al 10 maggio 2020. Sono diminuiti sopratutto i reati cosiddetti predatori, come furti (-74%) e rapine (-63%). Calano anche le truffe (-48%) e i reati contro le persone. Sono emerse nuove forme di spaccio di droga mascherate, per esempio, da food delivery. Preoccupa però il pericolo mafie, per quanto riguarda i reati ambientali legati in particolare all’edilizia e allo smaltimento dei rifiuti.

Violenza di genere, aumentano i reati durante il lockdown

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Sono aumentati i casi di violenza di genere durante il lockdown. Stando all’ultimo rapporto dell’Organismo sui rischi di infiltrazione della criminalità organizzata durante l’emergenza coronavirus, sono aumentati i casi di “reati spia”: si passa da 886 casi di atti persecutori, maltrattamenti e violenza sessuale di fine marzo a 1.080 al 10 maggio. Il reato che è aumentato di più è quello dei maltrattamenti contro familiari e conviventi. Si tratta dell’ennesima conferma in tal senso, soprattuto per quanto riguarda ala violenza sulle donne. Già ad aprile, per esempio, erano aumentate le segnalazioni raccolte dal numero antiviolenza e antistalking e dall’app 1522.

Toscana, +5 casi in 24 ore

ANSA/CLAUDIO PERI – Il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi

Stando al bollettino quotidiano sono 5 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Toscana nelle ultime 24 ore su un totale di 1.440 tamponi eseguiti. Il totale sale così a quota 10.248. Si registra inoltre 1 nuovo decessi da ieri: si tratta di una donna di 90 anni. Complessivamente sono 307 le persone in isolamento domiciliare, 20 i pazienti Covid ricoverati (-2 rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva. Sono invece 8.817 i guariti (stabili rispetto a ieri).

Voli dall’estero, il Codacons diffida governo

ANSA / Telenews

Il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori (Codcons) ha presentato una diffida al Governo e all’Ente nazionale per l’aviazione civile (Enac), chiedendo di bloccare i voli diretti in Italia da paesi a rischio Coronavirus. Dal 1° luglio infatti l’Europa riaprirà le proprie frontiere e sarà di nuovo possibile entrare anche in Italia da tutto il mondo, aumentando dunque la possibilità di nuovi casi Covid “d’importazione”.

Lazio, +9 casi (di cui 4 a Roma) in 24 ore

ANSA / FABIO FRUSTACI – Alessio D’Amato

Sono 9 in totale i nuovi casi di Coronavirus registrati nel Lazio da ieri, di cui 4 nella città di Roma. Altri 4 vengono attribuiti al mini-focolaio legato al dipendente, originario del Bangladesh, di un locale, Indispensa, nel comune di Fiumicino. Nella Asl Roma 3 l’indagine epidemiologica per il focolaio di Fiumicino è stata estesa anche ai conviventi del dipendente e un cliente intercettato al drive-in di Casal Bernocchi. «È necessario aumentare i controlli sui voli internazionali – dichiara l’assessore alla salute della regione Alessio D’Amato – nelle ultime settimane abbiamo troppi casi dal Bangladesh».

Dl rilancio, cosa cambia il dal 1° luglio

ANSA / Il ministro dell’economia e delle finanze, Roberto Gualtieri

Riparte la seduta della commissione Bilancio della Camera che sta esaminando il Dl rilancio. Sono diverse le misure a sostegno dell’economia nel decreto previsto a luglio a partire dalla proroga della Cassa integrazione e dello stop ai licenziamenti. Inoltre, dal primo luglio dovrebbe essere possibile fare domanda per il “bonus vacanze“, una delle misure introdotte per sostenere la ripresa del settore turistico che rappresenta circa il 13% del pin nazionale.

Oltre a questo, è previsto un ulteriore taglio al cuneo fiscale sulla scia del bonus di 80 euro introdotto del Governo Renzi e l’introduzione dell’Ecobonus che consentirà di effettuare lavori in casa di miglioramento della classe energetica.

Veneto, +3 casi positivi in 24 ore

ANSA

Sono 3 i nuovi casi di positività al Coronavirus registrati nel Veneto da ieri, a cui si aggiunge un’altra vittima, che porta il totale dei morti nella regione a 2.008. Stando al bollettino giornaliero della regione, i contagi totali salgono così a quota 19.278. Cresce anche il totale dei ricoveri – di una sola unità – mentre resta stabile il dato dei pazienti in terapia intensiva (11).

Zaia: «22 mini focolai in regione»

Nel frattempo, il presidente della regione Luca Zaia ha dichiarato che ci sono ancora 22 mini focolai di Covid 19 – con 2 o più casi collegati tra loro – in regione. Sul totale, 13 riguardano famiglie o gruppi di persone, 9 sono presenti in strutture per anziani. A fine maggio, erano 132 focolai, scesi a 35 al 21 giugno.

L’ultimo rilievo ha fatto emergere due importanti focolai, uno di 6 persone positive a Feltre legati al negozio EuroBrico, chiuso successivamente, mentre altre 10 persone sono risultate positive nel territorio di competenza dell’Usl 6 di Padova, tra cui ci sarebbe una badante rientrata in pullman dalla Moldavia, che poi ha coinvolto un’altra coppia di connazionali residenti nel padovano, e altri 8 cittadini moldavi che viaggiavano nello stesso mezzo e, infine, anche l’anziana per la quale la donna presta servizio e la figlia di quest’ultima.

Zaia: «Test obbligatorio per le badanti che rientrano in Italia»

«È una maniera per proteggere gli anziani e i loro familiari». Così il presidente della regione Veneto Luca Zaia motiva la proposta di obbligare le badanti che rientrano in Italia dai paesi extra Ue a sottoporsi a test per il Coronavirus prima di riprendere servizio in famiglia. Una proposta ideata dallo stesso Zaia che oggi ha annunciato che «i tamponi verranno fatti in tempo reale», facendo affidamento al sistema sanitario regionale, a partire dai medici di base.

Ucciso dal Covid. A Milano chiude il Serraglio

Il settore della musica, come quello dell’arte e della cultura in generale, è uno dei comparti economici più duramente colpiti dal Coronavirus. Ne è una prova concreta la chiusura dei locali. L’ultimo caso noto riguarda il Serraglio, locale milanese, luogo di concerti vede eventi culturali che oggi ha annunciato di non farcela più.

«Anche per noi l’avventura finisce qui, ci abbiamo provato fino all’ultimo respiro ma abbiamo perso», si legge su un post su Facebook. «Non abbiamo intenzione di fare nessuna filippica sul perché e percome, è sotto gli occhi di tutti». Un chiaro riferimento all’emergenza sanitaria, diventata emergenza economica.

Dl semplificazioni, cosa c’è nel documento

Questa settimana il Dl semplificazioni, il cui obiettivo è snellire la burocrazia in modo tale da facilitare la ripartenza dell’economia italiana, colpita dal Coronavirus dovrebbe finire sul tavolo del Consiglio dei ministri. Tra le varie misure troviamo: la possibilità di affidare gare per le piccole e medie opere senza gara fino al 31 luglio 2021, un meccanismo semplificato per il rilascio di garanzie pubbliche da parte di Sace per favorire progetti in ambito della green economy e l’autocertificazione tramite app.

Fiera Milano pronta a ripartire a settembre

ANSA / MATTEO BAZZI

Fiera Milano, ferma a causa del Coronavirus, è pronta a ripartire da settembre. «Grazie alla collaborazione con un team di esperti e in sinergia con i principali players del settore – si legge in una nota – Fiera Milano ha lavorato alla realizzazione di un Protocollo per il contenimento della diffusione del nuovo Coronavirus che traccia linee guida concrete finalizzate a garantire una ripartenza del settore fieristico, nel pieno rispetto della normativa in essere e tenendo in considerazione l’evoluzione epidemiologica e le conseguenti disposizioni».

In modo tale da facilitare la riapertura, oltre alle nuove modalità di ingresso, sono state anche rivisti i percorsi che i visitatori all’interno delle strutture. Tra i nuovi servizi offerti, FieraMilano renderà più agile l’accesso al credito per le aziende espositrici e, in particolare, le imprese verranno affiancate nella fase di istruttoria.

Speranza: «Conservare quarantena per gli arrivi extra Schengen»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Il ministro della Salute Roberto Speranza

«Oggi chi arriva da paesi extra europei ed extra Schengen deve fare la quarantena per 14 giorni. Questa norma è già prevista nel nostro Dpcm ed è vigente, e penso che vada ancora conservata. Perché è vero che l’Europa e l’Italia stanno un po’ meglio ma a livello globale la situazione non va migliorando, lo vediamo in Usa, in America Latina». Così il ministro della Salute Roberto Speranza a ‘Non è un paese per giovani‘ su Radio2.

Speranza: «Nessuno resti escluso dal vaccino»

In precedenza il ministro della Salute aveva risposto all’appello lanciato dal premio Nobel per l’Economia Muhammad Yunus. «Nessuno deve mai restare escluso dalle migliori cure possibili», ha scritto Speranza sulla sua pagina Facebook. «Questo è il senso del suo appello a cui hanno aderito personalità di tutto il mondo per chiedere che il futuro vaccino per il Covid-19 sia un bene comune universale – scrive Speranza – esente da qualsiasi diritto di brevetto di proprietà». «Nel giorno in cui il numero di casi censiti tocca i 10 milioni a livello globale – conclude il ministro – dobbiamo impegnarci affinché la salute sia sempre un diritto fondamentale di tutti».

Dl rilancio, seduta di commissione sospesa

ANSA/ALESSANDRO DI MEO

Riprenderà alle 15.30 la seduta della commissione Bilancio della Camera che sta esaminando il Dl rilancio. Lo stop è arrivato dopo che uno dei relatori, Luigi Marattin (Italia Viva), ha chiesto che venisse convocato l’ufficio di presidenza per definire le modalità per il proseguo dei lavori. Nella mattinata non sono state approvate proposte di modifica ma i relatori hanno preannunciato pareri favorevoli a numerosi emendamenti del Titolo II del provvedimento che riguarda le misure di sostegno alle imprese.

Fiumicino, 12 contagi legati al dipendente del ristorante

ANSA/BT / DBA | Il sindaco di Fiumicino (RM) Esterino Montino

Dopo i mini-focolai nati in due istituto religiosi, settimana scorsa è tornato a salire l’indice di trasmissione del Coronavirus (Rt) nel Lazio, superando quota 1, anche a causa di un mini-focolaio nato in un locale di Fiumicino. Adesso è stato possibile verificare la catena di contagi e quantificarli, come rende noto oggi il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino.

«Su 1300 tamponi eseguiti da venerdì scorso ad oggi – spiega il sindaco – sono risultate positive in totale 12 persone. Oltre alle 8 già note, si tratta di altri due coinquilini del primo paziente, di un ragazzo legato all’attività e di un cliente, che è asintomatico ma pur sempre positivo al virus».

«L’indagine epidemiologica prosegue, anche se il flusso di persone al drive-in di Casal Bernocchi sta, naturalmente, calando – prosegue Montino – Anche sulla base di una valutazione fatta congiuntamente con la Asl e l’assessorato alla Salute della Regione, possiamo affermare che si tratta comunque di un fenomeno molto circoscritto e sostanzialmente limitato alla cerchia di persone direttamente legate all’azienda».

Matera, Gdf sequestra 14 tonnellate di sanificanti non autorizzati

ANSA

Nella provincia di Matera in Basilicata la Guardia di Finanza ha sequestrato oltre 14 tonnellate di prodotti venduti indebitamente come sanificanti. Il materiale sequestrato dalla Gdf era etichettato con «diciture o segni che riconducevano a un’azione biocida», ma mancava l’indicazione del Ministero della Salute. I legale rappresentante della società che li teneva nei suoi magazzini è stato denunciato in stato di libertà alla magistratura per frode nell’esercizio del commercio.

Alto Adige, 2 nuovi casi in 24 ore

ANSA/STEFAN WALLISCH

Sono stati registrati due nuovi casi di positività al Coronavirus in Alto Adige. Sale così a 141 il totale. Non ci sono nuovi decessi, che rimangono fermi a quota 697. Sono 2.262 (+2) invece i guariti, ma a questi si aggiungono 868 altre persone che sono risultati per due volte negative al tampone. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta dunque a 3.130 (+2 rispetto a ieri). In regione sono 5 i pazienti accertati come malati Covid e ricoverati nelle strutture sanitarie, di cui uno soltanto è in terapia intensiva. Sono 6 i casi sospetti.

In Basilicata un nuovo caso e 370 guariti nelle ultime 24 ore

ANSA/TONY VECE | Potenza, Basilicata

In Basilicata sono 3 le persone ancora positive al Coronavirus su 39.294 tamponi effettuati dall’inizio dell’emergenza. Una persona si trova al momento ricoverata, mentre i guariti sono 370 e 27 le vittime. Su 293 test effettuati nelle ultime 24 ore un’anziana di Matera è risultata positiva al Covid.

Milano, la Scala riapre il 6 luglio con quattro mini concerti

Riapre il teatro alla Scala. Ad annunciarlo è il sovrintendente Dominique Meyer che ha spiegato come sia stata creata una mini-stagione di quattro concerti dal 6 al 15 luglio con formazioni ridotte e massimo 600 spettatori . Il teatro – informa – chiuderà per alcuni lavori di manutenzione e la ripresa vera e propria sarà a settembre: il 3 con il Requiem di Verdi in Duomo, a cui seguirà il 5 la Nona di Beethoven in teatro, entrambe dirette da Riccardo Chailly.

Ue, Bonaccini: «Turismo chiave per crescita sostenibile»

ANSA ANSA / MATTEO BAZZI | Il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini

«Mi pare che per la prima volta l’Unione europea si stia rendendo conto che il turismo può e deve essere un asset importante per la crescita economica sostenibile dei prossimi anni e decenni», dichiara il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini in un incontro online sul turismo in regione e sulle opportunità di rilancio dall’Ue, organizzato da Parlamento europeo in Italia e dalla Rappresentanza in Italia della Commissione Ue.

«Il turismo per noi è un asset fondamentale – sottolinea il governatore emiliano – O l’Unione europea capisce che il turismo in uno dei luoghi del mondo dove è concentrata gran parte della bellezza e dei siti culturali e architettonici – deve diventare asset fondamentale per il futuro delle nostre economie oppure sprecherà una grande occasione».

Von Der Leyen: «Approvare il Recovery Fund entro la pausa estiva»

EPA/STEPHANIE LECOCQ | La presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen

«È importante che finiamo entro la pausa estiva». Così la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, invita ad accelerare sull’approvazione del Recovery Fund per far fronte all’emergenza Covid19.

Se di fronte alle divergenze attuali al vertice di metà luglio non si arriverà a una intesa ne servirà un altro: «O riusciamo al primo o avremo bisogno di un secondo, ad ogni modo dobbiamo lavorarci fino al punto che il pacchetto venga avviato. Non possiamo permetterci una pausa estiva fino a quel momento».

Fontana: «Obbligo mascherine ancora per 15 giorni»

Ansa/Matteo Corner | Attilio Fontana

Il governatore della Lombardia frena su un allentamento delle misure di prevenzione e in particolare sull’obbligo di mascherine: «Credo che continueremo ancora per 15 giorni». Rispondendo ai giornalisti a margine dell’evento Salute Direzione Nord, Attilio Fontana ha detto: «Abbiamo parlato a lungo con tanti esperti e riteniamo che per una questione di precauzione sia giusto proseguire in questa direzione, visto che i numeri stanno andando bene».

La proroga – prevista fino al 14 luglio – dovrebbe essere confermata a breve da una nuova ordinanza della Regione. «Nonostante il fastidio della mascherina, soprattutto con il caldo di luglio, sono dell’idea che occorra proseguire con il suo mantenimento sino al 14 luglio», ha precisato Fontana su Facebook.

Roma, allo Spallanzani 44 persone positive

ANSA / FABIO FRUSTACI | L’ospedale Spallanzani, Roma

Sono 94 le persone ricoverate all’Istituto Spallanzani di Roma. Di queste 44 sono risultate positive al Coronavirus, mentre 50 sono state sottoposte a indagine. I pazienti in terapia intensiva sono 3. Mentre è salito a 492 il numero dei dimessi e trasferiti a domicilio.

Cirio: «Si è pensato prima a riaprire il campionato che alla scuola»

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO | Il governatore del Piemonte Alberto Cirio

«Tra i danni causati dal Coronavirus ci sono anche quelli che hanno subito i nostri ragazzi. Non mandarli a scuola per mesi è qualcosa che si porteranno dietro nella crescita». A dirlo è il governatore del Piemonte Alberto Cirio intervenuto al programma di Radio Uno Centocittà. «Per questo – aggiunge -. credo sia importante stabilire subito in che modo a settembre riapriranno le scuole. Non si può creare incertezza su un tema tanto importante».

«Viviamo in un paese in cui si è pensato prima a riaprire il campionato di calcio che la scuola – osserva il governatore del Piemonte – che nei decreti si dica con chiarezza come si apre una discoteca, o il campionato di calcio, mentre sulle scuole ci si continua a rimpallare le responsabilità tra ministero, presidi, proprietari degli edifici, non è accettabile».

Azzolina: «Nel dl rilancio ci sarà un miliardo in più per la scuola»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

«Quando sono arrivata al ministero ho chiesto di poter vedere i conti e i soldi non spesi. Mi è stato detto che ero il primo ministro a fare questa domanda». Lo dice la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Radio 24.

«C’erano 800 milioni di euro di Pon (programma operativo nazionale del Ministero dell’Istruzione) non spesi e ora li stiamo spendendo. Quindi quel miliardo che si cercava in realtà c’era già ma nessuno lo aveva visto», aggiunge la ministra che annuncia che per settembre ci saranno «2,5 miliardi, perché 1,5 lo avevamo messo nel decreto rilancio e ora abbiamo un miliardo in più».

Ricciardi: «Non c’è paragone con la Spagnola»

ANSA / LUIGI MISTRULLI | Il consigliere dell’Oms Walter Ricciardi

Neanche per Walter Ricciardi, consigliere dell’Oms, l’ondata autunnale di Covid sarà paragonabile alla spagnola. Ricciardi smentisce, seguendo a ruota Galli, quanto affermato dal direttore aggiunto dell’Organizzazione mondiale della sanità Ranieri Guerra.

«Non c’è paragone con la Spagnola che si è verificata nel dopoguerra su popolazione derelitta, affamata e immunodepressa – ha detto Ricciardi al programma radio Centocittà -. Oggi dobbiamo fare leva su comportamento individuale. Dopo l’estate aumento casi, ma non sarà come marzo».

Remdesivir, benefici e dubbi sull’uso del farmaco anti-artrite

Trattare i sintomi da Coronavirus con il Remdesivir, il farmaco anti artrite che in questi mesi sembra aver avuto dei risultati positivi nel trattamento dei pazienti Covid. In uno studio del 29 aprile pubblicato dal NIH (National Institute of Allergy and Infectious Diseases), si mostra come il farmaco riesca a ridurre il tempo medio di guarigione da 15 a 11 giorni. Tra i benefici c’è anche un calo della mortalità del 31%. Per ora la comunità scientifica ha permesso la somministrazione del farmaco per uso compassionevole in pazienti dalle condizioni disperate.

Mondragone: dietro al “focolaio bulgaro”, una città degradata e abbandonata

Dietro allo scoppio del focolaio da Coronavirus a Mondragone c’è tutta la storia di un quartiere, una città, una comunità fatta di decadimento urbano, che ha perso l’appeal turistico ed è stata dimenticata dalle istituzioni. «Gli appartamenti, ancora oggi e nonostante il degrado, rivelano alcune accortezze architettoniche che nulla hanno a che vedere con l’edilizia popolare», rivela a Open Marco Pagliaro, avvocato e attivista del gruppo politico locale Resistenza democratica.

Il focolaio ha colpito in particolare la comunità bulgara che si «è concentrata quasi interamente all’interno delle palazzine ex Cirio», spiega Pagliaro. «Era in corso un’immigrazione autoctona di gente poco affidabile. Alcuni di loro erano camorristi alla ricerca di fortuna in una zona ancora poco battuta dalla malavita. Ci fu una trasformazione rapida, in cui la politica e le istituzioni restarono a guardare, assenti», lamenta Pagliaro.

Zingaretti sul Mes: «Risorse mai viste prima per fare grandi investimenti»

ANSA/FABIO FRUSTACI | Il segretario del Pd Nicola Zingaretti

«Il Mes è stato criticato e combattuto da molti, ma ora è uno strumento finanziario totalmente diverso da quello del passato. Le destre sono abituate a cavalcare i problemi e non a trovare soluzioni per risolverli», scrive sul Corriere della Sera Nicola Zingaretti.

Il segretario del Pd torna a parlare del Mes come strumento di rinascita del Paese: «Oggi possiamo avere le risorse mai viste prima per fare quei grandi investimenti che ci permetteranno di migliorare la qualità dell’assistenza e della cura delle persone e, insieme, anche di dare un concreto impulso alla ripresa economica». Il governatore del Lazio invia al coraggio, ad avere una visione concreta per incentrare la discussione del Mes sulle opportunità.

Lopalco: «Rischio ancora elevato. Va rispettato il distanziamento»

Ansa | Pier Luigi Lopalco

«Oggettivamente in questi giorni la possibilità che nei gruppi vi siano soggetti positivi è bassa, e questo crea l’illusione che gli assembramenti non siano in grado di generare un’epidemia», dice al Messaggero l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, a capo della taskforce Coronavirus della regione Puglia.

«È un cane che si morde la coda: la bassa circolazione virale porta a sottovalutare il rischio, che invece esiste, e ad allentare le misure di precauzione, ma così facendo si continua a far circolare il virus», aggiunge l’epidemiologo che critica la comunicazione istituzionale. «Le misure di distanziamento sono precauzionali e vanno mantenute per prevenire la circolazione virale e quindi evitare che ripartano i contagi. È complicato da comunicare, ma dobbiamo sforzarci di farlo».

Sulla possibilità di intensificare i controlli Lopalco frena: «Durante il lockdown erano possibili perché eravamo tutti a casa. Ma oggi, in una situazione di libera circolazione, come facciamo a farli? Mica possiamo pensare di diventare una società militarizzata, perché le persone non riescono a stare distanziate un metro? Sarebbe davvero impensabile».

Azzolina, scuola: «Confusione alimentata da chi cerca di fare consenso»

ANSA/FABIO FRUSTACI | La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina

A poco più di due mesi alla data di ripartenza della scuola, le cose da fare sono molte per rimettere in piedi il sistema scolastico: «Migliorare e recuperare spazio dentro agli istituti, individuare nuovi locali fuori da scuola, avere più docenti e personale ATA».

Così spiega la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a Il Messaggero sulle linee guida per il ritorno in classe. «Metteremo in pratica le soluzioni scuola per scuola insieme ai tavoli regionali che sono già partiti – aggiunge la ministra – Il primo di settembre gli istituti saranno già aperti per fare lezione a chi è rimasto indietro e a chi vuole potenziare gli apprendimenti. Poi il 14 l’avvio ufficiale delle lezioni».

Dopo critiche arrivate alla bozza scuola Lucia Azzolina risponde difendendo il suo operato: «La confusione è alimentata da chi cerca di fare consenso. Sulla scuola c’è bisogno di collaborazione».

Il pediatra: «Senza senso tenere i bambini a casa da scuola per un raffreddore»

Bambini a casa da scuola per un raffreddore. Nel piano del ritorno in classe anche piccole indisposizioni prevedono di saltare le lezioni. «Non ha senso», dice al Corriere della Sera Luca Bernardo direttore del dipartimento di pediatria dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

«Potrebbero tranquillamente tornare in classe dopo un giorno di osservazione, se non hanno febbre. È un peccato, se hanno buone condizioni di salute, fargli perdere l’appuntamento con la campanella – aggiunge il pediatra -. Con queste indicazioni il rischio è che passino un inverno puntellato di assenze. Il lockdown li ha già danneggiati».

La soluzione è rispettare le misure di prevenzione. I giovani sono intelligenti, capiscono le situazioni e se i genitori li indirizzano bene la trasmissione del Coronavirus viene evitata. Non intendo minimizzare il pericolo – dice – Ma la scuola deve assolutamente riprendere, non si può più aspettare».

Bergamo, il ricordo di Mattarella delle vittime: «Quì c’è l’Italia che ha sofferto»

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato ieri alla Messa di Requiem di Donizetti, originario del capoluogo, davanti al cimitero monumentale, per un omaggio alle vittime del Coronavirus. Presenti anche i 324 sindaci dei Comuni della provincia di Bergamo, in rappresentanza di tutti i loro cittadini.

«Tra l’omaggio reso alla lapide con la preghiera in poesia di Ernesto Olivero e la Messa da Requiem di Donizetti, lo spazio delle parole è doverosamente limitato; e rivolto soltanto a riflessioni essenziali – ha detto il capo dello Stato -. Qui a Bergamo, questa sera, c’è l’Italia che ha sofferto, che è stata ferita, che ha pianto».

«Fare memoria significa anzitutto ricordare i nostri morti e significa anche assumere piena consapevolezza di quel che è accaduto – ha proseguito Mattarella -. Senza cedere alla tentazione illusoria di mettere tra parentesi questi mesi drammatici per riprendere come prima. Ricordare significa riflettere, seriamente, con rigorosa precisione, su ciò che non ha funzionato, sulle carenze di sistema, sugli errori da evitare di ripetere».

Bonus baby sitting, ok anche ai nonni o agli zii purché non conviventi

Non solo genitori, anche i nonni o gli zii potranno beneficiare del bonus baby sitting ma a condizione che non vivano nella stessa casa del minore del quale si prendono cura. È una circolare dell’Inps a definire i confini del voucher introdotto dai decreti anti-Covid per le famiglie con figli minori di 12 anni.

«In caso di convivenza, pertanto, i familiari sono esclusi dal novero dei soggetti ammessi a svolgere prestazioni di lavoro come baby-sitting remunerate mediante il bonus in argomento». Se ne deduce che vale il contrario: il voucher del valore massimo di 1200 euro da usare tra il 5 marzo e il 31 luglio può essere esteso ai familiari, purché non siano conviventi.

