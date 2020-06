Nuova operazione al cervello per Alex Zanardi, il bollettino: «È ancora in coma. Condizioni stabili ma gravi» – Il video

Alex Zanardi, ricoverato il 19 giugno a seguito di un incidente stradale a Pienza, è stato sottoposto a un nuovo intervento di neurochirurgia, come riferito poco fa dall’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena. Un intervento durato circa 2 ore e mezza, come si legge sull’ultimo bollettino. Il campione paralimpico, poi, è stato nuovamente portato in terapia intensiva dove resta sedato e intubato. Le sue condizioni, dunque, sono «stabili dal punto di vista cardio-respiratorio e metabolico, gravi dal punto di vista neurologico». La prognosi rimane riservata.

Intervento di due ore e mezza

«L’intervento effettuato – dichiara il direttore sanitario dell’Aou Senese Roberto Gusinu – rappresenta uno step che era stato ipotizzato dall’équipe. I nostri professionisti valuteranno giorno per giorno l’evolversi della situazione, in accordo con la famiglia il prossimo bollettino sarà diramato tra circa 24 ore». L’operazione si è resa necessaria dopo aver effettuato un esame diagnostico che «ha evidenziato un’evoluzione dello stato del paziente».

L’affetto della famiglia

Intanto i suoi familiari non lo lasciano un attimo da solo: la moglie Daniela e il figlio Niccolò sono sempre con lui. «L’affetto serve eccome, senza amore non si guarisce. Ma ovviamente Niccolò, così come tutti gli altri ospiti del mio ospedale, sia all’ingresso che nei reparti, disinfetta le mani» ha detto a Open il direttore sanitario dell’ospedale di Siena.

Foto in copertina: ANSA / MATTEO BAZZI

Leggi anche: