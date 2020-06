Per saperne di più:

Quarantena per gli arrivi extra-Schengen: Speranza firma l’ordinanza

Il ministro della Salute, Roberto Speranza

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha deciso di continuare sulla via della prudenza scegliendo di mantenere in vigore l’isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra-Schengen. Una misura che sarà applicata anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall’Unione europea nella “lista verde”, da e per i quali ci si può muovere liberamente da domani. Questo, in sostanza, il contenuto dell’Ordinanza firmata oggi dal ministro a quattro mesi dall’esplosione della pandemia da Coronavirus. «La situazione a livello globale resta molto complessa – ha commentato Speranza – Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi».

D’Incà: «Con dl sui test per i campioni individuati dall’Istat il contrasto al virus sarà più efficace»

Federico D’Incà, ministro dei rapporti con il Parlamento | ANSA / FABIO FRUSTACI

Con 258 voti favorevoli, 186 contrari e 2 astenuti, la Camera ha approvato definitivamente il decreto in materia di studi epidemiologici e statistiche sul Sars-CoV2. Si tratta di un provvedimento che autorizza lo screening, attraverso test sierologici, su campioni individuati dall’Istat. Secondo il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico D’Incà, «si tratta di uno strumento in più per monitorare e fermare la diffusione del Coronavirus in Italia».

Focolaio Bartolini, spunta la scritta «untore» su un mezzo per le consegne

Episodio di discriminazione nei confronti di un dipendente del polo logistico Bartolini di Bologna, attuale sede di un focolaio di oltre 100 casi di Coronavirus tra i dipendenti. Un cartello con la scritta «untore» è spuntato su uno dei furgoni usati per le consegne, parcheggiato vicino alla sede della società, in zona Roveri. Il caso è stato denunciato dall’avvocata e attivista bolognese Cathy La Torre su Facebook, che ha spiegato: «Il lavoratore ha chiesto di restare anonimo, per paura di eventuali ritorsioni. E già questo dimostra che ci muoviamo in una vicenda dai contorni poco chiari».

Friuli-Venezia Giulia, nessun decesso e nessun nuovo caso

EPA/GIOVANNI MONTENERO | Municipio di Trieste

Oggi non è stato rilevato nessun nuovo caso di Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e non sono stati registrati nuovi decessi (345 in totale). Dall’inizio dell’emergenza sono complessivamente 3.308 le persone risultate positive al Coronavirus in regione, mentre le persone attualmente positive sono 105 (+3). Nessun paziente è in cura in terapia intensiva, mentre i ricoverati in altri reparti sono 9.

Lazio, +5 casi di positività ma zero decessi

ANSA/MARCO PISCOLLA | Campidoglio, Roma

Ad oggi nel Lazio sono 836 gli attuali casi positivi al Covid-19, di questi 634 sono in isolamento domiciliare. Mentre 202 persone sono ricoverate, di cui 13 in terapia intensiva. Infine 837 persone sono decedute e 6.437 guarite. In totale sono stati esaminati 8.110 casi. L’assessore D’Amato: «Oggi registriamo 5 casi e zero decessi. A Fiumicino il focolaio è sotto controllo. Continua il trend in discesa nelle province che registrano zero casi».

Bologna, educatrice positiva al virus: chiuso centro estivo

Campo estivo

Un’educatrice del centro estivo dell’Istituto Collegio San Luigi di Bologna è risultata positiva al Coronavirus e l’istituto, in via precauzionale, ha deciso di sospendere temporaneamente l’attività. La Regione fa sapere che il Dipartimento di sanità pubblica, a seguito dell’indagine epidemiologica, ha disposto l’isolamento dei contatti stretti. Il gestore del centro ha avviato l’esecuzione del tampone offrendolo a tutti gli operatori.

La campagna del ministero dell’Ambiente per sensibilizzare su guanti e mascherine

Si intitola “Alla natura non servono” ed è la campagna indetta dal ministero dell’Ambiente, con la collaborazione dell’Istituto Superiore di Sanità e la partecipazione dell’attore Enrico Brignano. La campagna, incentrata sullo smaltimento corretto di guanti e mascherine, invita a non gettare i dispositivi di protezione per strada, ad usare il più possibile quelli riutilizzabili per una minore produzione di rifiuti e, una volta usurati, a buttarli nell’indifferenziato.

In Italia 15.563 attualmente positivi. Sono 93 i pazienti in terapia intensiva

Il bollettino della Protezione Civile del 30 giugno 2020

Secondo l’ultimo bollettino della Protezione Civile i decessi da Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore sono 23 (ieri erano 6). Sono +142 i casi di contagio nella giornata di oggi, per un totale di 240.578 casi dallo scoppio della pandemia. Sono 48.273 i tamponi effettuati da ieri. I guariti sono 190.248. Sono 93 le persone che combattono nei reparti di terapia intensiva. In tutto, sono 1.090 i ricoverati con sintomi, mentre in 14.380 si trovano in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi, ad oggi, sono 15.563.

La diffusione del Covid-19 nelle regioni italiane

I positivi al Coronavirus Regione per Regione

In base ai dati ufficiali della Protezione civile, il numero di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così distribuito di regione in regione:

In Lombardia +4 decessi e +62 casi positivi

ANSA / MATTEO BAZZI | Palazzo Lombardia, sede amministrativa della regione

Il bollettino del 30 giugno 2020

Secondo i dati diffusi dalla Regione Lombardia i nuovi casi di Coronavirus sono +62 in totale. I decessi registrati nelle ultime 24 ore raggiungono quota +4 per un totale di 16.644 vittime da inizio emergenza. Questi i risultati a fronte di 6.117 nuovi tamponi. Il numero di pazienti in terapia intensiva cala di un’unità: oggi sono 42. Quelli non in terapia intensiva oggi sono 297 (-24).

La diffusione del Covid-19 nelle province lombarde

In base ai dati forniti dalla Regione Lombardia, il numero totale di persone al momento positive al SARS-CoV-2 è così ripartito provincia per provincia.

Milano (+23) di cui +6 a Milano città

(+23) di cui +6 a Bergamo (+5)

(+5) Brescia (+6)

(+6) Como (=0)

(=0) Cremona (+2)

(+2) Monza e Brianza (+3)

e (+3) Pavia (+1)

(+1) Varese (+3)

(+3) Lodi (+1)

(+1) Mantova (+15)

(+15) Lecco (+1)

(+1) Sondrio (=0)

Toscana, nessun decesso ma +2 casi positivi nelle ultime 24 ore

ANSA / Immagine tratta dal profilo Facebook | Il governatore Enrico Rossi

Nella Regione Toscana sono zero i decessi per Covid, 2 i nuovi casi positivi nella giornata di oggi. Non si registra nessuna nuova guarigione. Si nota, invece, un rialzo dei ricoveri in ospedale (+3). Si contano quindi 10.250 casi di positività dall’inizio dell’emergenza mentre i guariti restano in tutto 8.817 e i morti 1.104. Sono ora positive 329 persone di cui 23 ricoverate in ospedali e 306 in isolamento a casa o con sintomi lievi o asintomatici. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 337.110, 2.912 in più di ieri.

Il medico che sostiene di poter prevenire il Covid assumendo vitamine

Massimo Citro

Esiste un articolo in circolazione sul web pubblicato dal sito DatabaseItalia dal titolo «Dott. Massimo Citro: “Il Covid é la più grande farsa della storia. Vi spiego cosa fare”». All’interno è presente una video-intervista al medico nel quale spiega le sue teorie sul Covid-19, tra cui il fatto che il virus colpirebbe in modo grave chi è «intossicato». Insomma, se qualcuno è in preda a intolleranze alimentari di varia natura, il primo modo per scongiurare il pericolo di contrarre la malattia è «fare una dieta». Altra teoria, quella sull’assunzione di sostanze – come la vitamina C – che «prevengono» il virus. O come la «vitamina D3» da associare alla vitamina K2 «per vari motivi». Peccato che né la vitamina C, né la D (men che meno associata alla vitamina K), abbiano dimostrato, in studi clinici controllati, di avere alcuna funzione antivirale rilevante nel trattamento del Covid-19.

Viminale, raggiunti 63.054 controlli nella giornata di ieri

ANSA/Marco Ottico | Posto di blocco

Continuano i controlli delle forze dell’ordine nel rispetto delle misure di contenimento anti Coronavirus. Nella giornata di ieri, 29 giugno, la polizia ha fermato 63.054 persone ed esaminato 10.877 attività ed esercizi commerciali. In seguito, dai dati forniti, sono state sanzionate 22 persone, ed una è stata denunciata per non aver osservato il divieto di mobilità dalla propria abitazione perché positiva al virus e in quarantena. Sono 5 i titolari di attività sanzionati; uno il provvedimento di chiusura di attività adottato.

Lo studio di Crisanti sugli asintomatici: «Hanno stessa carica virale di chi ha sintomi»

ANSA | Andrea Crisanti

Il caso di Vo’ Euganeo è finito sulla rivista scientifica Nature. Il testo, redatto da Ilaria Dorigatti e Andrea Crisanti, del laboratorio di Microbiologia dell’Azienda ospedaliera di Padova, chiarisce ancora una volta il ruolo degli asintomatici nella diffusione dell’epidemia. Si intitola Suppression of a Sars-CoV-2 outbreak in the Italian municipality of Vo’ ed è un’indagine «fa luce sulla frequenza dell’infezione asintomatica da Sars-CoV-2 – spiegano gli autori – e sulla relativa infettività (misurata dalla carica virale), e fornisce nuovi spunti sulla sua dinamica di trasmissione e sull’efficacia delle misure di controllo messe in atto nel cluster di Vo’».

Diego Abatantuono sul “bonus nonni”: «Manteniamo figli e nipoti, giusto essere pagati»

Diego Abatantuono

Diego Abatantuono è tra i sostenitori del bonus nonni, una delle norme contenute all’interno del decreto Rilancio – per dare uno slancio all’economia italiana messa in ginocchio dal Coronavirus. In un’intervista al Quotidiano Nazionale ha affermato di essere d’accordo con la misura. «Molti nonni mantengono figli e nipoti, dividono la pensione in tre. È giusto che veniamo pagati». Però, poi, la critica ai giovani d’oggi «che non lavorano ma vanno in vacanza, fanno tatuaggi ogni mese e vestono capi firmati. Da dove prendono i soldi? Chi paga loro il parrucchiere per fare la cresta?».

Puglia, nessun nuovo positivo. Due le vittime rispetto a ieri

Puglia, Polignano a mare

In Puglia nella giornata di oggi non si registra alcun caso positivo, mentre invece si sono verificati due decessi nella provincia di Foggia. Da ieri sono stati eseguiti 2.440 test per un totale di 175.811 tamponi. Sono 3.857 i pazienti guariti e 129 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.531.

Alzano Lombardo, 110 polmoniti sospette in ospedale tra novembre e gennaio: la Procura avvia accertamenti

Soccorsi ad Alzano Lombardo

Tra novembre e gennaio 110 polmoniti sospette all’ospedale di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo. Lo scrive L’Eco di Bergamo che spiega che sono in corso accertamenti della Procura. I dati sono stati resi noti oggi nei documenti che Ats Bergamo e Asst Bergamo Est hanno fornito al consigliere lombardo di Azione, Niccolò Carretta, che ha richiesto l’accesso agli atti relativi all’ospedale “Pesenti Fenaroli” di Alzano Lombardo. Numeri che mostrano l’impennata di polmoniti «sconosciute» già lo scorso dicembre.

Secondo quanto emerso, prima dei due pazienti scoperti ad Alzano, c’erano stati molti ricoveri con diagnosi in codice 486: «polmonite, agente non specificato». Centodieci tra novembre e il 23 febbraio, giorno in cui al conto si è aggiunta la voce «polmonite da Sars-Coronavirus associato». Una crescita importante: dalle 18 di novembre si passa alle 40 di dicembre, più del doppio. E a gennaio se ne aggiungono altre 52. Da marzo in poi i casi si moltiplicano in modo esponenziale.

Abruzzo, 33 pazienti ricoverati e 2 decessi

L’Aquila, Abruzzo

In Abruzzo, dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3.287 casi positivi al Covid 19. Sono 33 i pazienti (+5 rispetto a ieri) ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 0 (-2 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 164 (-88 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare. Si registrano 2 decessi nelle ultime 24 ore. Sono 2.626 dimessi e guariti (+83 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 197, con una diminuzione di 85 unità rispetto a ieri. Dall’inizio dell’emergenza sono stati eseguiti complessivamente 10.5653 tamponi.

Mondiali Sci di Cortina, nessun rinvio all’orizzonte. Possibile conferma per il 2021

Resta aperta la possibile conferma dei Mondiali di Sci di Cortina nel 2021, dopo che le istituzioni dello sport italiano ne avevano chiesto lo spostamento al 2022, causa Coronavirus. Nulla è deciso, ma fonti vicine da Ansa spiegano che la Fisi, la Federazione italiana sport invernali, – che si riunirà il 2 luglio – potrebbe non accogliere la richiesta di rinvio di un anno, confermando l’evento nel 2021.

Sulla questione è intervenuto il governatore del Veneto Luca Zaia: «Io ho sostenuto Roda e Benetton per tentare di spostare i Mondiali di sci al 2022. E, se si potessero portare al 2022 ritengo sarebbe la soluzione migliore», ha detto. E ha poi aggiunto che «se però, per qualche difficoltà, ci toccasse farli nel 2021, li faremo». Per Zaia il 2022 sarebbe l’annata migliore, per un semplice motivo: «se tornasse l’infezione da Coronavirus, si dovrebbero fare quantomeno a porte chiuse. Meglio quindi assicurarsi, perché c’è anche il rischio che li annullino. In ogni caso, credo che ci sarebbero difficoltà a livello di calendario internazionale nel mantenerli al prossimo anno».

Alto Adige, test sierologici nel settore turistico: 25 casi positivi

EPA/Leszek Szymanski | Ricercatrice Covid

In Alto Adige la Regione sta procedendo a una sessione di test sierologici molto serrata, soprattutto su chi opera nel settore turistico. In due settimane sono stati effettuati 7.500 test, che hanno rilevato 25 casi di positività, specie tra i lavoratori stagionali dall’estero. L’obiettivo, nel tempo, sarà quello di ampliare i test anche alle badanti. L’assessore Thomas Widmann ha annunciato che la capacità di tamponi di attualmente 2500 sarà portata a 5000.

«A questo punto in una località turistica come Selva Gardena potrà essere testata in due giorni l’intera popolazione», ha spiegato Widmann. La giunta provinciale di Bolzano ha fissato oggi nuove linee guida e direttive per i test sierologici. L’obiettivo è quello di ottenere risultati più attendibili possibile.

Vengono quindi investiti 24 milioni di euro per l’effettuazione dei test e la conservazione dei campioni. Verranno sottoposte prioritariamente ai test persone che sono particolarmente esposte al pericolo di infezione da Coronavirus, ad esempio operatori della sanità e di strutture assistenziali.

Inps, pubblicate le istruzioni per richiedere la cassa integrazione

Ingresso Inps

Il sito dell’Inps ha pubblicato oggi le istruzioni relative alle domande di cassa integrazione ordinaria, in deroga presentate direttamente all’Istituto e dell’assegno ordinario richiesto dal datore con pagamento diretto. La misura è contenuta all’interno del Decreto Rilancio varato in seguito alla pandemia da Coronavirus. Per compilare la domanda, in caso di accettazione, bisognerà presentare codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale; Iban dei lavoratori interessati; ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

Marche, nelle ultime 24 ore nessun positivo

ANSA/STEFANO SACCHETTONI | Ancona

Secondo i dati diramati nella giornata di oggi dalla Regione Marche, nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 955 tamponi, di cui 624 inerenti a pazienti che aspettavano il risultato per una prima diagnosi, mentre altri 331 hanno riguardato pazienti ormai guariti e che aspettavano di ricevere notizie sul tampone di verifica. Da quanto emerso, sul territorio non sono stati registrati nuovi casi positivi.

Emilia-Romagna, Bonaccini: «Sugli autobus utilizzare solo posti a sedere»

EPA/ELISABETTA BARACCHI | Il governatore Stefano Bonaccini

Continuano le misure di prevenzione per il contenimento del virus da parte del governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. L’ultima, sugli autobus urbani che sono più affollati e che quindi «rimangono al 60% della capienza, gli altri al 100%, prevedendo però solo posti a sedere: è obbligatorio l’uso mascherina, l’igienizzazione e il ricambio d’aria come in altri luoghi dove non è possibile assicurare il distanziamento».

Durante la puntata de L’Aria che tira su La7, il governatore Bonaccini ha poi detto: «Crediamo sia una misura che garantisca, nel rispetto delle norme, la possibilità di potersi muovere e che abbiamo preso di concerto con la sanità della mia regione».

Roma, allo Spallanzani +2 pazienti positivi al Covid-19

ANSA / FABIO FRUSTACI

Stando all’ultimo bollettino dell’Ospedale Spallanzani di Roma, sono 46 i pazienti positivi al Coronavirus, +2 rispetto a ieri. Questo su un totale di 97 pazienti, ovvero 3 in più rispetto a ieri 29 giugno. Dei 46 pazienti positivi, 4 sono in terapia intensiva. Resta stabili il numero di pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, 492 in tutto.

Cinema, persi 25 milioni di spettatori

EPA/CHAMILA KARUNARATHNE

Anche il cinema è tra i settori più duramente colpiti dalla crisi economica dovuta al Covid e iniziata con il lockdown. Anche in questo caso, come in quello delle librerie, i dati sono drammatici. Stando ai dati dell’Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive Multimediali (Anica), dall’inizio dell’anno il settore ha perso oltre 25 milioni di spettatori.

«Una dimensione devastante, mai avvenuta nella storia di queste industrie, che rappresentano la forma di entertainment, cultura, socialità, più popolare ed accessibile d’Italia», dichiara il presidente, Francesco Rutelli, in audizione nella 7/a Commissione del Senato. E pensare che l’anno era iniziato bene. «Ancora nel mese di gennaio – prosegue Rutelli -, avevamo registrato + 4 milioni di spettatori nelle sale, dopo un anno già molto positivo. Poi, è iniziato il disastro».

In Veneto +8 casi in 24 ore

Aumentano i casi di Coronavirus in Veneto. Stando al bollettino del 30 giugno, i nuovi casi Covid in regione sono 8. Aumentano anche i decessi: +4 per un totale di 2.012 dall’inizio dell’epidemia. Calano i pazienti in terapia intensiva (-1, per un totale di 10) e rimane stabile il numero di persone attualmente positive (462). Numeri che preoccupano il presidente della regione, Luca Zaia.

Zaia: «Preoccupati per re-infezione»

«Continuiamo ad avere la preoccupazione della reinfezione. – ha dichiarato Zaia -. Oggi contiamo 5 ricoverati in più, 35 persone in isolamento in più, 8 positivi in più. La festa della liberazione non funziona. La sanità regionale ha consegnato un Veneto pressoché in ordine». «Io non ce l’ho contro i comportamenti umani, ma contro chi non rispetta nemmeno le minime regole – continua Zaia -. Questi indicatori non sono buoni per me. Se ci fosse una reinfezione pensate cosa uscirebbe da una spiaggia o una piazza affollata».

In Basilicata nessun nuovo contagio

EPA/ROBERTO ESPOSTI | Matera

Dopo l’Alto Adige, buone notizie anche dalla Basilicata sul fronte Coronavirus. Sono risultati tutti negativi i 337 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, portando il totale a 39.631. Nella regione i casi di contagio confermati sono 3 e una sola persona è ricoverata in ospedale con il virus, nel reparto di malattie infettive del “Madonna delle Grazie” di Matera. 2 persone sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia sono morte 27 persone a causa del Covid nella regione e ne sono guarite 370 in totale.

Alzano, 110 pazienti con polmoniti sospette prima del lockdown

ANSA / STEFANO CAVICCHI

Dei pazienti ricoverati fra novembre e gennaio scorso all’ospedale di Alzano Lombardo, ora al centro dell’inchiesta della Procura di Bergamo sulla mancata zona rossa, quelli con polmoniti di cui non si conosceva la causa erano 110. Lo riferisce l’Eco di Bergamo che raccoglie i dati forniti – su richiesta del consigliere regionale di Azione Niccolò Carretta – dall’Ats Bergamo e Asst Bergamo Est. Le polmoniti sono state 18 a novembre, 40 a dicembre e 52 a gennaio. In tutto il 2019 256 contro le 196 dell’anno prima, un aumento di circa il 30%.

Alto Adige, nessun nuovo caso in 24 ore

ANSA/STEFAN WALLISCH

Nessun caso positivo al Coronavirus in Alto Adige nelle ultime 24 ore a fronte di 443 nuovi tamponi. Sono 225 le persone che attualmente si trovano in quarantena obbligatoria o in isolamento domiciliare, mentre sono 2.263 (+1) le persone guarite dal Covid-19. A queste si aggiungono 868 persone che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate per due volte negative al tampone. Il numero complessivo dei guariti fra sicuri e sospetti si attesta così a 3.131 (+1 rispetto a ieri).

Salvini: «Tra una settimana torno a Mondragone»

Open | Mondragone

Dopo le contestazioni avvenute a Mondragone nel casertano dove ieri Matteo Salvini ha tenuto un comizio, il leader della Lega annuncia: «Ieri in piazza volavano sassi, uova, bastoni, ma i violenti non ci fermeranno. Nell’arco di una settimana tornerò a Mondragone. È vergognoso quanto successo, perché la polizia deve combattere la criminalità e non preoccuparsi di quei quattro scemi, figli di papà». «Ci sono state aggressioni ai cittadini e ai poliziotti – continua intervenendo a radio Crc – quello non è ragionamento politico. È un idiota anche chi lancia immondizia, si può non essere d’accordo ma bisogna rispettare gli altri cittadini».

Puglia, stop a distanziamento fisico sul trasporto pubblico dal 1 luglio

ANSA/CLAUDIO PERI

Anche nel Mezzogiorno sta cadendo l’obbligo di distanziamento fisico sui mezzi pubblici introdotto durante l’epidemia di Coronavirus. È il caso della Puglia dove il presidente della Regione, Michele Emiliano, ha firmato un’ordinanza per la ripresa del trasporto pubblico dall’1 luglio, senza limitazioni nei posti a sedere. L’ordinanza riguarda il trasporto regionale e locale, ferroviario e automobilistico, extraurbano e cittadino. Sono inclusi anche i taxi, i bus turistici, i servizi atipici e il noleggio con/senza conducente.

Resterà l’obbligo di indossare la mascherina, gli ingressi e le uscite dai mezzi pubblici dovranno essere separati e il ricambio dell’aria dovrà essere assicurato. Per i condizionatori a bordo «è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, o quantomeno assicurare il ricambio completo dell’aria interna almeno ogni 15 minuti». Le aziende di trasporto, inoltre, dovranno comunicare all’utenza «l’importanza di scaricare sui propri smartphone l’app Immuni».

Scuola, mancano 85.150 prof. Azzolina: «Assunzioni in estate»

ANSA/GIUSEPPE LAMI

Tra i vari ostacoli da superare in vista del ritorno in presenza a scuola a settembre, c’è anche la mancanza di personale didattico. Un problema che è andato aggravandosi nel tempo a causa del blocco dei concorsi. Attualmente, infatti, rimangono scoperte 85.150 cattedre, circa 20mila in più rispetto all’anno scorso. La ministra Lucia Azzolina ha cercato di rassicurare i sindacati che chiedono subito nuove assunzioni: «Abbiamo garantito i diritti degli insegnanti, per 8mila di loro c’è uno spostamento fuori Regione che significa riavvicinamento a casa – ha dichiarato -. Ora lavoriamo per le assunzioni da fare questa estate anche in vista della ripresa di settembre».

Emergenza librerie, circa 4 su 5 non riescono a pagare le spese

Ansa / Fabio Murru

Anche le librerie italiane sono in crisi a causa del Covid. I dati che emergono dal rapporto presentato oggi dall’Osservatorio Ali Confcommercio sulle librerie in Italia, sono drammatici. Stando a un campione di 3.670 esercizi, oltre il 90% delle librerie italiane ha segnalato un peggioramento dell’andamento economico della propria attività dopo la fine del lockdown a causa dello scoppio della pandemia. Inoltre, più di 4 librerie su 5 – l’84% – non riesce a far fronte alle spese, dal pagamento dei dipendenti alle bollette e agli affitti.

Vercelli, indagata direttrice Asl per le morti nella Rsa

ANSA/ ALESSANDRO DI MARCO

Durante l’emergenza Coronavirus sono morte oltre quaranta persone nella casa di riposo di piazza Mazzini a Vercelli (Piemonte). Adesso è stato iscritto un altro nome nel registro degli indagati, quello di Chiara Serpieri, direttore generale dell’Asl di Vercelli con l’accusa di omissione di atti d’ufficio. I pm indagano per capire se ci sono stati ritardi nell’attivazione della commissione di vigilanza per gli accertamenti sul rispetto delle misure di sicurezza all’interno della struttura. In precedenza sono stati iscritti al registro degli indagati con l’accusa di omicidio colposo plurimo e epidemia colposa anche il primario del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, un medico della rianimazione, un medico della centrale operativa del 118 di Novara e i direttori sanitari della Rsa, Alberto Cottini e Sara Bouvet.

Mes, pressing della destra su Conte

ANSA/GIUSEPPE LAMI

Mentre il governo si divide sul Mes, anche l’opposizione torna ad incalzare l’esecutivo guidato da Giuseppe Conte. Per il leader della Lega Salvini il governo dovrebbe rinunciare agli aiuti europei. «Anziché ipotecare il futuro dei nostri figli, meglio scommettere sull’Italia con l’emissione di buoni del Tesoro», scrive il segretario della Lega in un intervento sul Corriere della Sera. «Per sciogliere alcuni nodi economici serve l’Europa ma un governo appena decente. Lo dimostrano i nostri vicini di casa che stanno lavorando senza aspettare il fondo Salva-Stati».

Più attendista ma altrettanto duro il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. Intervistato dal Messaggero, avverte: «Vogliamo conoscere la strategia dell’esecutivo per la ripresa, e il Mes rientra in questa visione complessiva. Non è una faccenda ideologica. Si tratta di tutelare la salute degli italiani». Se il governo non chiarirà, continua Tajani, i forzisti non voteranno il nuovo scostamento di bilancio.

Anche il Piemonte vuole abolire il distanziamento fisico sui mezzi

ANSA/TINO ROMANO

Dopo la Liguria, l’Emilia, il Veneto e il Friuli anche il Piemonte vuole eliminare il distanziamento fisico a bordo dei treni, onde evitare i sovraffollamenti che si sono verificati da quando sono stati aperti i confini regionali dopo il lockdown introdotto per il Coronavirus. «Ho chiesto al nostro comitato tecnico scientifico un parere formale sulla compatibilità di queste misure, tenendo conto dello status epidemiologico in Piemonte – dichiara il presidente della regione, Alberto Cirio, in polemica con il governo – Se arriverà il via libera, sono pronto ad emettere un’ordinanza da sottoporre ai presidente delle regioni confinanti».

Le altre regioni coinvolte – Emilia, Veneto, Friuli e Liguria – sono già partiti con le ordinanze. Come scrive La Stampa, il responso degli esperti sarebbe già arrivato al governatore e sarebbe favorevole. L’importante è continuare ad usare la mascherina ed evitare di viaggiare in piedi. Di diverso avviso è Luca Richeldi, pneumologo, componente del comitato tecnico scientifico del ministero della Salute secondo cui il distanziamento fisico è ancora necessario, soprattutto nei luoghi chiusi, come i treni.

Mes, continua lo scontro Pd-M5S sui fondi europei per la sanità

ANSA/CLAUDIO PERI – Stefano Buffagni

Nel Governo si continua a litigare sul Mes. Il vicecapogruppo del Pd, Michele Bordo, rimprovera pubblicamente il Movimento 5 Stelle, accusati di essere «miopi e irresponsabilmente ideologici», per il fatto di non aver cambiato posizione sui 37 miliardi messi a disposizione dall’Ue per il sistema sanitario nazionale. Gli risponde sulle pagine del Corriere della Sera Stefano Buffagni, viceministro allo Sviluppo: «Il Pd dovrebbe prima spendere i soldi che i loro ministri hanno in portafoglio e che i loro presidenti di Regione hanno per la sanità e non stanno spendendo». In serata interviene anche Vito Crimi, capo politico ad interim del Movimento, il quale avrebbe ribadito il “no” del M5S al Mes.

Di Maio: «Non mi esprimo sul Mes ma piena fiducia nell’Ue»

Meno netta la posizione di Di Maio che, intervistato da La Stampa preferisce non esprimersi sul Mes «per non indebolire le trattative». «Il presidente del Consiglio ritiene che sarà sufficiente il Recovery Fund – continua Di Maio – e io non dubito delle sue parole». Il ministro degli Esteri giura di avere piena fiducia nell’Ue. «L’Europa ha risposto con forza alla crisi e io ho fiducia nell’operato di Ursula Von der Leyen. Gli strumenti ora ci sono e dobbiamo riconoscerlo. Quindi basta piagnistei».

Bonus babysitter ai nonni, la ministra Bonetti contro la circolare dell’Inps

ANSA/Mario De Renzis

Bonus babysitter ai nonni: a meno di 24 ore la circolare Inps che estende la possibilità di far pagare anche i familiari non conviventi con i voucher per l’assistenza ai bambini, estendendo di fatto il bonus babysitter introdotto per l’emergenza Coronavirus anche ai nonni, è stata sommersa da una valanga di commenti negativi.

Anche tra alcuni esponenti del governo, come la ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti di Italia Viva, che ha bocciato l’idea per i rischi che la misura pone alla salute degli anziani: «Ho preso atto della circolare dell’Inps – dichiara -. Resta il fatto che anche in questa fase i nonni devono essere oggetto della nostra massima tutela e proteggere la loro salute che era e resta una priorità».

Scuola, il Cts propone di anticipare l’orario di ingresso

Ansa | L’ingresso di una scuola elementare

L’ingresso scaglionato rientra tra le proposte fatte dal ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina per il ritorno in presenza a scuola a settembre. Ma nel regolare l’orario bisognerà tenere conto anche dei flussi di traffico sul trasporto pubblico onde evitare la creazione di nuovi assembramenti.

Come si legge su Il Messaggero di oggi, il Comitato tecnico scientifico avrebbe raccomandato al Governo di anticipare l’ingresso a partire dalle 7 proprio per questo motivo. I criteri potrebbero variare a seconda della frequenza negli ultimi anni della scuola superiore, oppure tenendo conto del tragitto che gli studenti compiono per andare a scuola. Tutte proposte che dovranno essere messe a punto nei Tavoli regionali operativi da insediare presso gli Uffici Scolastici Regionali del Ministero dell’Istruzione.

Mes, quali sono i veri rischi a cui andiamo incontro?

EPA/FRANCOIS LENOIR / POOL | Ursula von der Leyen

Tramite il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), detto anche Fondo Salva-Stati, ovvero un’organizzazione internazionale nata come fondo per stabilizzare l’eurozona, l’Unione europea ha messo a disposizione dell’Italia 37 miliardi di euro da spendere sul sistema sanitario.

Ma il Paese e la politica sono divisi tra chi ritiene il prestito incondizionato un’opportunità che l’Italia non deve rifiutare e chi invece lo vede come un rischio che l’Italia non può permettersi di correre. Ma quali sono i rischi? In parte il problema è dovuto al fatto che nessun altro paese mediterraneo – tranne Cipro – ha detto di sì al prestito, per il momento. Altro problema invece riguarda come spendere i finanziamenti.

Fase 3, in Puglia arriva il Reddito Dignità

Nell’arco di poche ore sono state presentate oltre 500 domande al portale www.sistemapuglia.it per accedere al nuovo Reddito di Dignità pensato dalla Regione Puglia per far fronte alla crisi prodotta dal Coronavirus. «I numeri delle domande – ha evidenziato il governatore Michele Emiliano – ci confermano l’importanza di questa misura regionale per tanti cittadini e famiglie pugliesi. Ne siamo sempre stati convinti e per questo abbiamo deciso di rifinanziare il ReD e di renderlo ancora più forte, allargando la platea e aumentando il beneficio economico a 500 euro per un anno».

Al Reddito di Dignità, possono accedere famiglie che sono sotto la soglia Isee di 9.360 euro. «Si tratta di uno strumento di politica attiva di inclusione sociale – commenta Titti De Simone, consigliera del presidente per l’attuazione del programma – e prevede l’obbligatorietà di accompagnare il beneficio economico a un percorso di attivazione del beneficiario e del suo nucleo familiare. Una misura regionale determinante nel potenziare la platea dei beneficiari delle politiche di contrasto alla povertà».

Salvini a Mondragone attacca la sinistra e il governo

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA | Il leader della Lega, Matteo Salvini, parla con i giornalisti al suo arrivo al Senato per le comunicazioni del premier Conte in vista del prossimo Consiglio UE, Roma 17 giugno 2020

«Qualcuno a sinistra è riuscito a speculare sui morti per fare politica, mentre il presidente della Repubblica Mattarella ha ricordato Codogno e ieri è stato a Bergamo». Così il leader della Lega Matteo Salvini intervenendo alla trasmissione Quarta Repubblica su Rete4 ieri sera dopo la visita a Mondragone, il comune nel casertano dove recentemente è stato scoperto un mini-focolaio. «Il vero problema è il lavoro – ha affermato Salvini – la cassa integrazione non c’è, il governo sono tre mesi che ci fa delle aperture per ascoltarci, ma solo a parole».

Zingaretti risponde a Salvini: «Come si fa a lucrare su casi simili?»

A Salvini ha risposto in serata il segretario del Pd Nicola Zingaretti: «Con tutto quello che è successo, come si fa a lucrare su casi simili? – chiede retoricamente Zingaretti su Facebook -.Per fortuna non governano questi irresponsabili. Con il Covid sarebbe stata una catastrofe, come in Brasile con Bolsonaro».

Gualtieri: «Valutiamo proroga cassa integrazione e blocco dei licenziamenti»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

«Dovremo prolungare blocco dei licenziamenti e cassa integrazione» e «renderli gradualmente più selettivi per sostenere integralmente i settori più in difficoltà e fornire gli incentivi giusti per ripartire». Così il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, ospite di In onda su La7. Durante il suo intervento il ministro ha spiegato che oggi il governo avrà «un incontro importante» anche su questi temi. «Sono già stati erogati 1,6 miliardi – ha continuato il ministro – vale a dire 480mila domande già soddisfatte di aziende e negozi che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto».

