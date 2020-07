In Italia sono 15.060 le persone attualmente positive al Covid-19, il numero dei pazienti guariti ha toccato quota 191.093. Un altro probabile rinvio per il Dl Semplificazioni. A Roma mille tamponi dopo la positività di due fratelli. Conte assicura: «Preparati per una seconda ondata». Lo studio di una università svedese: «Gli anticorpi sono solo una manifestazione della risposta immunitaria, il cuore della risposta adattiva sono le cellule T»

Calabria, dal 6 luglio via libera agli sport di contatto e di squadra

Riprenderanno il 6 luglio, in Calabria, gli sport di contatto e squadra. Lo stabilisce l’ordinanza firmata dalla governatrice della Regione deciso la Governatrice Jole Santelli per far riaprire gli impianti sportivi finora ancora chiusi a causa dell’emergenza Coronavirus. L’ordinanza è integrata con il documento della Conferenza della Regioni e Province Autonome contenente le «proposte per la ripresa degli sport di contatto e squadra» e, comunque, si lascia che «per le specificità di ogni singola disciplina sportiva siano considerati gli indirizzi approvati dalle rispettive federazioni».

Salvini torna a Mondragone: assembramenti e selfie

Il leader della Lega Matteo Salvini è tornato a Mondragone, nel casertano, dopo le contestazioni della scorsa settimana. L’intero lungomare è stato isolato. Salvini ha deciso di incontrare i rappresentanti delle realtà produttive del territorio. In particolare, il segretario si vedrà con «agricoltori, allevatori, imprenditori balneari e proprietari di strutture ricettive». Ma, a fare discutere sono soprattutto i soliti selfie senza mascherine e gli assembramenti per l’arrivo del leader del Carroccio.

Pavia, il prefetto propone piazze a numero chiuso

ANSA/LORENZO DOLCE

Piazze a numero chiuso a Pavia, Voghera e Vigevano, o meglio con accessi controllati e regolamentati. La proposta arriva dal prefetto Rosalba Scialla che ai sindaci ha presentato delle linee guida per limitare la movida, come riporta la Provincia pavese. «Il Covid non è sparito dal territorio – ha spiegato Scialla – bisogna quindi impegnarsi per limitare i rischi che possono venire dagli assembramenti».

Il progetto partirà il fine settimana del 10-12 luglio e durerà due mesi anche se i Comuni ora si trovano a dover organizzare le chiusure. «Con i sindaci, i commercianti e i vertici provinciali delle forze dell’ordine – ha aggiunto – abbiamo condiviso gli obiettivi del disciplinare anti.assembramento. Ci sarò una valutazione congiunta prima dell’entrata in vigore».

Merkel: «Vale la pena tenere insieme l’Europa»

EPA/HENNING SCHACHT | La cancelliera tedesca Angela Merkel

Dopo aver assunto la presidenza di turno dell’Unione europea, Angela Merkel sollecita un accordo veloce sul Recovery Fund. «La strada è dissestata e servirà molta disponibilità al compromesso», in vista del Consiglio europeo del 17 luglio ha detto la cancelliera parlando al Bundesrat, il Consiglio federale tedesco. «Vale la pena tenere insieme l’Europa. La pandemia ha mostrato la vulnerabilità dell’Europa», ha aggiunto Merkel affrontando il tema della crisi Coronavirus.

«L’Europa non è solo un regalo della storia, ma un progetto a cui si è lavorato con fatica, che va sempre di nuovo elaborato e sviluppato», ha sottolineato la cancelliera, secondo la quale proprio la coesione nell’Ue è «garante della pace e del benessere del continente».

In Sicilia mancano i banchi: spunta l’idea di segare quelli doppi

Secondo una stima realizzata da Orizzonte Scuola, sono 600mila gli studenti a cui non sarebbe garantito il rientro in classe. La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha promesso che il nuovo spazio scolastico sarà predisposto per consentire il distanziamento e avviare a una modernizzazione non solo delle strutture ma anche delle modalità di lezione. In Sicilia, però, mancano i banchi.

E così al capo della task force regionale Adelfio Cardinale è venuta un’idea per risolvere il problema: segare i banchi a due posti per garantire il distanziamento. «L’ipotesi è segare i banchi, se sono in legno, o comunque separarli. Potremmo usare dei separatori, anche in legno, per evitare contatti – ha detto Cardinale -, ma la soluzione migliore resta dividere i banchi».

Istat: 12% imprese pensa di ridurre l’occupazione

«Il problema del reperimento della liquidità è molto diffuso, i contraccolpi sugli investimenti, segnalati da una impresa su otto, rischiano di costituire un ulteriore freno ed è anche preoccupante che il 12% delle imprese sia propensa a ridurre l’input di lavoro». A fotografare la realtà dell’occupazione italiana è l’Istat nel rapporto annuale, in base a un’indagine condotta a maggio. Tuttavia «si intravedono fattori di reazione positiva e di trasformazione strutturale in una componente non marginale del sistema produttivo».

L’epidemia si è abbattuta sulle persone più fragili «acuendo al contempo le significative disuguaglianze che affliggono il nostro Paese», dice l’Istat. «Sul mercato del lavoro hanno risentito dell’emergenza donne e giovani, più presenti nel settore dei servizi, impattato dalle conseguenze del Covid. La chiusura della scuole, poi, può aver prodotto un aumento delle diseguaglianze tra i bambini in termini di ‘digital divide’ e di sovraffollamento abitativo».

La paura del Covid ha avuto inoltre un impatto sul numero delle nascite. «Recenti simulazioni, che tengono conto del clima di incertezza e paura associato alla pandemia in atto, mettono in luce un suo primo effetto nell’immediato futuro; un calo che dovrebbe mantenersi nell’ordine di poco meno di 10mila nati, ripartiti per un terzo nel 2020 e per due terzi nel 2021».

Pisano: «L’Italia si è riscoperta digitale. La PA si rinnoverà»

ANSA/FABIO FRUSTACI | La ministra dell’Innovazione Paola Pisano

«Circa 4.000.000 di cittadini hanno scaricato “Immuni“. Bisogna spiegare bene a cosa serve. Serve per avvertire il cittadino se è stato in contatto con soggetti che poi hanno sviluppato il virus». Lo dice la ministra per l’Innovazione Paola Pisano ad Agorà parlando dell’app per il monitoraggio dei contagi da Covid19.

La ministra evidenzia come il Paese si sia riscoperto digitale: «La PA si rinnoveranno in tal senso e arriverà dove i cittadini se lo aspettano. Nei loro cellulari», afferma Pisano che rassicura i cittadini anche sul delicato tema del 5G. «Importante spiegare molto bene una nuova tecnologia che viene utilizzata – aggiunge -. Il 5G è molto utile ma bisogna preservare, la sicurezza delle infrastrutture dei dati, la salute e la privacy dei cittadini».

Borsa di Milano: +0,29% in avvio

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

Piazza Affari apre in positivo. L’indice Ftse Mib segna un +0,29% in apertura con Ubi banca (+4% a 3,12 euro) sugli scudi in attesa del Cda sul nuovo piano industriale e per la risposta all’offerta di Intesa, che da parte sua sale di poco meno di un punto percentuale. Va bene il listino principale anche Fineco, Stm e Pirelli che crescono oltre il punto percentuale, piatta Banco Bpm, in calo dello 0,9% Unipol e di un punto e mezzo Moncler.

Salvini: «Via maestra è il voto a settembre»

ANSA/ANGELO CARCONI | Il segretario della Lega Matteo Salvini

All’incontro chiesto da Conte «noi andremo insieme a tutto il centrodestra e proporremo le nostre priorità per l’ennesima volta». A dirlo è il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un’intervista a La Stampa in cui dice no a un governo con il Pd nel dopo pandemia Covid19. «La via maestra sono le elezioni a settembre, nel giorno del voto per le Regionali e le comunali. La parola agli italiani. Un governo che litiga su tutto, immobile, con i cantieri fermi, è un danno al Paese».

Nell’intervista Salvini si dice inoltre convinto che Donald Trump vincerà le presidenziali usa e accusa la maggioranza di essere «inginocchiata alla Cina. Il regime comunista sta arrestando chi protesta a Hong Kong mentre assistiamo al vergognoso silenzio di governo italiano ed Europa. Non vorrei che in mezzo ci fossero interessi economici», conclude.

Assegno universale fino a 21 anni: un welfare pensato per la famiglia e non per i giovani

La ministra per le pari opportunità Elena Bonetti ha annunciato ieri la proposta di un bonus universale a famiglia per ogni figlio fino a 21 anni. Un sostegno che ricalca quanto fatto con il reddito di cittadinanza e che segue il principio del reddito universale. Ma l’iniziativa, vede al centro la famiglia come nucleo sociale dimenticandosi dei giovani.

Infatti, secondo l’Istat, nel 2010 in Italia il 64,3% dei giovani di 18-34 anni non sposati vivono in famiglia con almeno un genitore, percentuale che arriva al 90.9% nell’età tra i 20-24 anni e resta al 64% per l’età tra i 25-29 anni. Ad oggi, i ragazzi tra i 19 e i 29 vivono ancora con i genitori da cui dipende, oltre all’alloggio e l’istruzione, anche l’opportunità di trovare una buona occupazione. L’assegno dunque, pur andando ad aiutare i nuclei familiari, non prevede alcun supporto a tutti quei giovani bloccati da una crisi economica e occupazionale

Roma, positivi due fratelli: mille tamponi in poche ore

ANSA/LUCA ZENNARO

Un bambino in un centro estivo di Roma ha fatto scattare una macchina imponente di controlli nella periferia romana, dopo che il piccolo è risultato positivo al Coronavirus. Mille tamponi effettuati finora a genitori – scrive il Messaggero – insegnanti, dipendenti e titolare del ristorante dove la sorella 14enne aveva partecipato a una cena di classe.

«Ciò che mi preoccupa – dice l’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato – è che si sta abbassando la guardia, era proprio necessario organizzare una cena con 30 ragazzini? Avverto un calo di tensione».

Il 26 giugno la famiglia partecipa con la figlia 14enne alla cena di classe a Borgata Finocchio. Da qualche giorno la ragazza non si sentiva bene. Le loro condizioni non preoccupano, ma per ora sono in isolamento domiciliare.

Immunità anche senza gli anticorpi. Si trova nella “cellula T”: la scoperta di una università svedese

EPA/RONALD WITTEK

«Gli anticorpi sono solo una manifestazione della risposta immunitaria, il cuore della risposta adattiva sono le cellule T», così il professor Alberto Mantovani, direttore scientifico dell’Istituto clinico Humanitas, commenta al Corriere della Sera lo studio dell’istituto Karolinska di Stoccolma.

Quest’ultimo ha rivelato come persone che hanno contratto il virus non abbiano sviluppato anticorpi, ma immunità «mediata dalla cellula T». La ricerca – dice Mantovani – suggerisce che gli anticorpi possano non essere la risposta migliore.

«Le cellule T riconoscono pezzi diversi del virus rispetto agli anticorpi e sono fondamentali per la memoria dell’infezione». A questo punto ci si chiede se non sia possibile mettere a punto dei test per i cittadini basati sulle cellule T come fatto per i sierologici.

«Sono test più complicati – afferma Mantovani – che richiedono una tecnologia complessa, ma se si dimostrasse che questa tecnologia dà uno sguardo più accurato sulla memoria immunitaria, si potrebbero mettere a punto sistemi industriali ad hoc».

Ancora un rinvio per il Dl Semplificazioni: scontro nella maggioranza su appalti e abusi d’ufficio

Ansa/Roberto Monaldo | Il premier Giuseppe Conte

Secondo il Corriere della Sera rischia di saltare alla prossima settimana il decreto legge Semplificazioni. Il nodo maggiore da sciogliere rimane quello degli appalti e la riforma sugli abusi d’ufficio. Ci ha provato il premier Giuseppe Conte a riunire i tavoli della maggioranza nella speranza di mandare un segnale alla Commissione europea. Conflitti che il presidente del Consiglio spera di superare quanto prima, anche grazie al positivo incontro avuto con il segretario del Pd Nicola Zingaretti ieri pomeriggio.

Dal 2022 nuovi stanziamenti per la formazione di medici

ANSA/GIANMARIO PUGLIESE | Personale medico al lavoro presso l’Azienda Ospedaliera Careggi di Firenze, 10 aprile 2020

Rilanciare la formazione specialistica dei medici. Dopo la crisi di camici bianchi messa in evidenza dall’emergenza Coronavirus partiranno dal 2022 nuovi stanziamenti per contratti di formazione specialistica per i medici: è quanto si legge in un emendamento al decreto Rilancio approvato in commissione Bilancio a Montecitorio. Sul piatto ci sono 25 milioni all’anno per il 2022 e il 2023 e 26 milioni all’anno dal 2024 al 2026: totale 128 milioni.

Azzolina: «Per rimodulare le ore di lezione dobbiamo prima adattare le aule»

ANSA/GIUSEPPE LAMI | La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina a palazzo Chigi, 26 giugno 2020.

«Siamo il paese europeo con più giorni di lezione a scuola. Li abbiamo distribuiti in modo molto, molto compatto. Certo, si può pensare ad una rimodulazione come avviene in altri paesi europei, ma bisogna prima adeguare le aule perché non si possono mandare i ragazzi a scuola con temperature di 30-35 gradi».

L’ha detto la ministra per l’Istruzione Lucia Azzolina durante la puntata di ieri stasera di In onda su La7. «La durata delle lezioni dipenderà, in nome dell’Autonomia scolastica, dai dirigenti scolastici, cosa che avviene da vent’anni. Già esistono lezioni che hanno una durata diversa».

Giuseppe Conte: «Ok a socialità, ma teniamo la distanza»

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Giuseppe Conte

Giuseppe Conte, dopo le polemiche degli ultimi giorni tra virologi e politici sull’ondata autunnale, invita i cittadini alla calma. Mentre ieri passeggiava per Roma, ha risposto così a una passante che gli chiedeva precisazioni: «Ho detto che possiamo affrontare la socialità tenendo le distanze, lavandoci le mani, usando la mascherina quando a contatto».

Mentre, invece, tiene a precisare che sulla seconda ondata non ha mai minacciato nulla: «Ho detto un’altra cosa, che con il piano di controllo territorialmente articolato siamo in condizione di affrontare con relativa tranquillità anche i prossimi mesi».

