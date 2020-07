«Non c’è libertà se non si può essere razzisti», la stramba teoria del leghista Matteo Gazzini

Secondo il leghista Matteo Gazzini non c’è vera libertà se non si può essere anche razzisti. Il cortocircuito liberale dell’esponente della Lega a Bolzano, già candidato alle Politiche 2018, è partito da un post di qualche giorno fa su Facebook, scatenando non pochi sfottò sui social che lo stesso Gazzini ha incassato a fatica, tanto da dover chiarire solo oggi, 7 giugno, che in realtà trattasi di una provocazione.

Nella sua spericolata provocazione, Gazzini, che è anche coordinatore della Lega negli Stati Uniti come riporta il sito della Lega nel mondo, diceva: «Non ci può essere libertà se non si permette a una persona di essere razzista. Che si scansi Voltaire, Gazzini incalza: «Il problema non è il razzismo, ma la discriminazione che il razzismo crea e questo è inaccettabile in una società civile».

Tre giorni dopo il nostro non indietreggia davanti al fiume di prese in giro che si propaga nei commenti: «Vorrei tanto ammazzare qualcuno che mi sta antipatico – gli scrive qualcuno – ma non può esserci libertà se non me lo si permette». Il leghista insiste con un nuovo post, recriminando che il suo precedente contributo è stato «strumentalizzato in malafede». La toppa però rischia di essere peggiore del buco: «Sottolineavo invece che il reato scatta quando l’opinione razzista sfocia nella discriminazione o altre condotte illecite, ed oltretutto avevo pure aggiunto che tre cosa era inaccettabile». Ma il vero problema per Gazzini sono le fake news “di odio” su quel che scrive: «per un post che invece vuole fare solo ragionare…».

