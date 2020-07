Il presidente Donald Trump si è mostrato in pubblico con la mascherina, un fatto più unico che raro, durante una visita a un ospedale in Maryland. In Australia i casi tornano a salire: +279 da ieri

L’epidemia di Coronavirus non rallenta nel mondo, a partire dagli Stati Uniti dove, stando ai dati della John Hopkins University, i casi hanno superato la soglia di 3,2 milioni. Segue il Brasile con oltre 1,8 milioni di infezioni e l’India con oltre 820 mila casi. In totale al mondo i casi di Coronavirus hanno superato quota 12,6 milioni. In Italia i casi totali sono 242.827.

ITALIA

Galli: «Attenzione ai super diffusori»

Per Massimo Galli, primario del reparto di Malattie infettive III dell’Ospe- dale Sacco e professore ordinario all’Università degli Studi di Milano, l’impennata che l’epidemia di Coronavirus sta avendo nel mondo era prevedibile. «Non potevamo che aspettarcela purtroppo – dichiara in un’intervista al Corriere della Sera -: in questa pandemia sembra sempre più evidente il ruolo dei super diffusori (anche asintomatici) che rende più facile la permanenza del virus e la sua possibilità di circolazione».

Però il professore si dice convinto che non possa ripresentarsi la situazione drammatica che era avvenuta a febbraio, anche se «il fatto che ogni giorno il numero di infezioni tenda a rimanere costante, se non in risalita, ci dice che non sono più soltanto vecchi contagi». Importante, come sempre, presentare attenzione, soprattuto tra i più giovani, «che hanno voglia di riprendersi l’estate, devono stare più attenti perché bastano pochi super diffusori, di qualsiasi età, per poter creare problemi seri».

OMS

Secondo l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), il 10 luglio sono stati registrati 220mila nuovi casi di Coronavirus al mondo, stabilendo un nuovo record dall’inizio della pandemia. Il numero esatto, secondo l’Oms – che non ha ancora confermato i dati per la giornata di sabato – è di 228.186 casi al mondo.

Un dato che segna un incremento di 23.219 casi rispetto a giovedì, pari all’11,33%. Sono 5.568 invece le morti da Covid registrate al mondo nello stesso giorno. I dati provvisori di ieri indicano invece 219.983 casi (quindi circa 9mila casi in meno rispetto a venerdì) e 5.286 decessi, anche in questo caso un numero più basso.

USA

Nuovo giorno, nuovo record di contagi da Coronavirus negli Usa: ieri sono stati registrati 66.528 nuovi casi, mai così tanti in 24 ore, per un totale di 3.242.073 dall’inizio della pandemia. Il bilancio dei decessi invece è aumentato di 760 unità, portando il totale dei morti a 134.729.

Non a caso, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump si è mostrato in pubblico con una mascherina durante una visita all’ospedale militare Walter Reed a Bethesda, nel Maryland, non lontano dalla Casa Bianca. Si tratta di un fatto piuttosto raro per il presidente: l’ultima immagine di lui che indossa una mascherina risale a maggio.

AUSTRALIA

Continuano ad aumentare i casi di Coronavirus in Australia: +279 in 24 ore, di cui 273 nello stato di Victoria. Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie, 7.728 persone si sono riprese da Covid-19, 67 persone sono ricoverate in ospedale di cui 17 in terapia intensiva.

La strategia di tracciamento di casi non sta portando i risultati auspicati. Secondo il consigliere sanitario del governo australiano Nick Coatsworth, l’app Covid-19 messa a punto ha portato a un solo caso di tracciamento nello stato di Victoria. Un risultato deludente dovuto al basso numero di attivazioni dell’app dopo il download.

