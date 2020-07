Gli Stati Uniti toccano un nuovo record di contagi giornalieri: +67.632. La contea con più casi di infezione è quella di Los Angeles (140.576). Il numero più alto di vittime, invece, si registra nel Queens, New York. In Sudafrica, l’epidemia non si ferma: oltre 300mila nuovi contagi nell’ultimo giorno

I casi totali di Coronavirus nel mondo hanno superato la quota di 13 milioni e mezzo, per la precisione 13.554.477. Lo riporta il database della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono il Paese più colpito dalla pandemia, con 3.497.767 positività totali, seguito dal Brasile, 1.966.748, e dall’India, 936.181. Le Nazioni nelle quali la Covid-19 ha fatto più vittime sono gli Stati Uniti, 137.402, il Brasile, 75.366 e il Regno Unito, 45.138. L’Italia è il quinto Paese al mondo per numero di morti: 34.977.

SUDAFRICA

Phill Magakoe / AFP | Allenamento di boxe, con le mascherine, a Pretoria (Sudafrica)

Superata la soglia dei 300mila casi totali

Il Paese più colpito dalla pandemia nel continente africano è il Sudafrica. Il numero totale delle infezioni, dall’inizio del monitoraggio, ha superato la soglia dei 300mila: 311.049 casi totali. Nelle ultime 24 ore, le nuove infezioni sono state 12.757.

I ricoverati, da quando è esplosa l’emergenza, sono stati 160.693: il rapporto tra ricoverati e casi positivi è del 51,7%. Ad oggi, le persone guarite sono 160.693. Nell’ottavo Stato più colpito al mondo, stando ai dati del ministero della Salute sudafricano, si sono registrati 4.453 decessi. I tamponi effettuati da quando è scoppiata la crisi epidemica sono 2.278.127.

Le tre province più colpite dal coronavirus sono Western Cape (61.756 casi), in cui l’area metropolitana più popolosa è quella di Città del Capo, Gauteng (45.743 casi), il cui capoluogo è Johannesburg, e Eastern Cape (37.380 casi), con capoluogo Bhisho.

ITALIA

ANSA/ALESSANDRO DI MEO | Domenico Arcuri

Arcuri sul ritorno a scuola: «Test sierologici disponibili entro il 10 agosto»

Il commissario per l’emergenza Coronavirus Domenico Arcuri si sta concentrando sul tema delle riaperture degli istituti scolastici, previste per il prossimo 14 settembre. «Confidiamo che per il 10 agosto, come si fa in emergenza e come si fa in un Paese normale, i test sierologici siano disponibili», ha dichiarato, con riferimento alla gara pubblica europea bandita all’inizio della settimana per 2 milioni di test sierologici.

Docenti, ma anche altri attori del mondo della scuola saranno sottoposti allo screening. Si tratta di «un obiettivo molto importante. Questo vuol dire fare test a chi frequenta i plessi – ma anche -, dare mascherine gratuite a studenti e personale con la nostra produzione. Vuol dire abbassare il livello di preoccupazione dei genitori e dei ragazzi».

Proprio sulle mascherine Arcuri ha precisato che in Italia «abbiamo una produzione completamente autosufficiente», sottolineando lo sforzo del Paese che, a suo dire, sarebbe pronto per inviare dispositivi di protezione personale in eccesso anche all’estero per «restituire quella grande solidarietà che abbiamo ricevuto».

Ippolito, Spallanzani: «I sacrifici sono stati utili, ma i servizi territoriali non hanno funzionato in Lombardia»

ANSA / FABIO FRUSTACI | Giuseppe Ippolito

Il direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani di Roma, Giuseppe Ippolito, ha pubblicato Cosa sarà, un libro che immagina gli scenari futuri post pandemia. Scritto a due mani con Salvatore Curiale, il testo racchiude una chiara asserzione: la sanità pubblica italiana era impreparata ad affrontare l’emergenza.

In un’intervista al Corriere della Sera, Ippolito sottolinea che, sebbene il sistema sanitario italiano abbia fatto abbia «fatto miracoli, è mancata una catena di comando unica, centralizzata efficiente. Nel caso di epidemie come questa – aggiunge – è necessario avere una catena di comando centrale, ma è difficile farlo con 21 sistemi sanitari diversi, con la necessità di mediare e di concordare ogni decisione».

La Lombardia, regione italiana più colpita dall’epidemia, si è dimostrata, secondo Ippolito, meno pronta di altre nella risposta a un’epidemia di questo tipo. «Il modello lombardo, che prevede grandi ospedali ad altissima specializzazione ma scarsamente collegati con il territorio, ha di fatto trasformato un’emergenza di salute pubblica in un’emergenza ospedaliera».

Il direttore dello Spallanzani si sofferma anche sull’incidenza dei casi di Coronavirus nel Paese, affermando che «i sacrifici che abbiamo fatto sono serviti». In Italia sono stati riscontrati infatti 5 casi per 100mila abitanti nelle ultime due settimane. Negli Stati Uniti e in Brasile, questo valore si aggira intorno a 250 ogni 100mila e in Svezia oltre 70.

STATI UNITI

EPA/CRISTOBAL HERRERA | Miami Beach

Record di contagi: 67.632 in 24 ore

Bollettino nero per gli Stati Uniti: gli ultimi dati disponibili della Johns Hopkins University raccontano di un’epidemia che non si arresta, anzi. Il 15 luglio sono stati individuati 67.632 nuovi casi positivi: è record. Negli ultimi dieci giorni, il numero di nuove infezioni si era sempre aggirato in un range compreso tra le 55 e le 65mila.

L’ondata epidemica sta coinvolgendo principalmente il Sud e l’Ovest del Paese. Il totale dei casi riscontrati dall’inizio del monitoraggio è arrivato alla cifra di 3.497.767, mentre il numero complessivo dei decessi negli Stati uniti ha superato la soglia dei 137mila: sono 137.402 i morti nel Paese, +1.411 nelle ultime 24 ore.

La contea più colpita è quella di Los Angeles, in California, con 140.576 casi confermati Segue l’area di Chicago, Illinois, con 96.186 infezioni dall’inizio del monitoraggio e Phoenix, in Arizona, 84.233. Il numero maggiore di morti, invece, è stato riscontrato nella contea del Queens, New York: 5.888 decessi dall’inizio dell’epidemia.

Fauci resta a capo della task force per l’emergenza nonostante le critiche di Trump

EPA/Al Drago / POOL | Anthony Fauci

I tentativi di delegittimarlo sono stati molteplici, ma uno dei più grandi esperti di salute pubblica americani non demorde e resta a capo della task force della Casa Bianca. Anthony Fauci, in un’intervista a The Atlantic, ribadisce la sua intenzione di mantenere la sua carica: «Il problema è troppo importante per pensare alle dimissioni».

L’immunologo definisce i tentativi dell’amministrazione Trump di screditarlo «un’assurdità – la quale – si sta riflettendo negativamente sul Presidente e sul suo staff». Fauci, da 36 anni direttore del National Institute of Allergy and Infectious Disease (NIH) afferma che non ci sono più «opportunità per incontrare e parlare con Donald Trump».

«Il mio contributo al Presidente – aggiunge – passa attraverso il vicepresidente». Fauci rileva che gli Stati Uniti, in questo momento, «sono nei guai», considerato un range di infenzioni giornaliere che va dalle 40mila alle 60mila. E conclude: «Avrei preferito non ci fossero tutte queste distrazioni – riferendosi all’ostruzionismo di Trump nei suoi confronti -. Ma le metto da parte e vado avanti».

PAKISTAN

EPA/SHAHZAIB AKBER | Controllo della temperatura alla stazione di Karachi, Pakistan

Più di 2.000 nuovi casi e 40 morti nelle ultime 24 ore

Il bollettino del ministero della Salute di Islamabad non restituisce notizie positive. L’epidemia non si ferma in Pakistan, facendo registrare 40 decessi e 2.145 nuovi contagi nell’ultimo giorno. È il 12esimo Paese al mondo per incidenza della pandemia, seguito proprio dall’Italia: in Pakistan, i casi totali registrati dall’inizio del monitoraggio sono 257.914, nel nostro Paese sono 243.506.

Il bilancio dei decessi totali ha raggiunto quota 5.426, mentre i pazienti, in Pakistan, che versano in condizioni critiche sono 1.942. Nelle ultime 24 ore hanno superato la malattia 5.972 persone, portando il numero complessivo dei guariti dalla Covid-19 a 178.737.

