Israele è pronta per un nuovo lockdown (ma solo per il weekend). Il ministro italiano dell’Economia spiega che i dati economici «i dati più recenti sono incoraggianti». Il gigante asiatico, l’India, raggiunge un milione di contagi dall’inizio pandemia

I casi totali di Coronavirus nel mondo hanno raggiunto quota 13.805.296 unità, secondo i dati diffusi dalla Johns Hopkins University. Ancora una volta sono gli Stati Uniti a detenere il primato di paese più colpito con 3.576.157 casi totali dallo scoppio della pandemia. Segue poi il Brasile con 2.012.151 casi, l’India, 1.003.832. Le Nazioni nelle quali la Covid-19 ha fatto più vittime sono gli Stati Uniti, 138.358, il Brasile, 76.688 e il Regno Unito, 45.204. L’Italia è il quinto Paese al mondo per numero di morti: 34.977, preceduto dal Messico con 37.574 vittime.

ONU

EPA/KIM LUDBROOK | Covid, Africa

L’allarme delle Nazioni Unite: «Non perdiamo di vista gli “ultimi” del mondo»

Se l’Occidente non saprà rispondere ai devastanti effetti della pandemia, le zone più povere del mondo potrebbero essere definitivamente distrutte. Il Covid potrebbe infatti causare 640 milioni di persone infette e 1,7 milioni vittime. Questo è l’allarme lanciato dalle Nazioni Unite. Si stima che i costi medici per il trattamento di 2,2 milioni di pazienti nei letti di terapia intensiva degli ospedali potrebbero ammontare a 16,28 miliardi di dollari. Inoltre, focalizzando troppo l’attenzione sul Coronavirus si potrebbero perdere di vista altre malattie, il che potrebbe portare a 1,7 milioni di morti per Hiv, tubercolosi e malaria.

I risultati – preparati per le Nazioni Unite dal dipartimento di economia di Oxford – sono concepiti come una chiamata alle armi, come spiegato dal Guardian. I funzionari delle Nazioni Unite sono profondamente preoccupati. Man mano che la pandemia si attenua in Europa, gli effetti del virus e della recessione globale potrebbe dare il colpo di grazia ai più poveri del mondo che, nel frattempo, saranno già stati dimenticati.

ISRAELE

Gerusalemme

Israele tenta una nuova strada per cercare di ridurre al minimo i contagi: dalle 17 di oggi (ora locale) imporrà nuove restrizioni alle attività. Da quell’ora e fino a domenica mattina saranno dunque chiuse le palestre e i ristoranti potranno fare solo consegne a domicilio. Inoltre gli assembramenti saranno limitati a 10 persone al chiuso e a 20 all’aperto, esclusi i posti di lavoro. Nello stesso lasso di tempo, negozi, centri commerciali, parrucchieri, saloni di bellezza, librerie, zoo, musei, piscine e attrazioni per i ristoranti saranno chiusi. Le restrizioni, almeno per questo fine settimana, non si applicano alle spiagge.

Secondo dati divulgati dal ministero della sanità, ieri si sono avuti 1.819 casi positivi che hanno portato il totale complessivo a 46.546. Nei test condotti ieri, la percentuale di casi positivi è stata quasi del 6,7%. I decessi sono intanto saliti a 387 ed i malati gravi sono ora 213. Le persone infette sono 25.636.Negli ultimi sette giorni i luoghi più colpiti dalla pandemia sono stati Gerusalemme (1.402 nuovi casi), la cittadina ortodossa di Beni Brak (793), Tel Aviv (525) ed Ashdod, con 309 casi.

ITALIA

ANSA/MATTEO CORNER | Bergamo

Gli infermieri di Bergamo donano migliaia di mascherine e altro materiale sanitario

L’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Bergamo ha raccolto fondi da destinare agli infermieri della città durante l’emergenza Covid-19 così da poter distribuire a 20 cooperative Adi (Assistenza Domiciliare Integrata) un totale di 9.000 maschere Ffp2 e 500 camici idrorepellenti protettivi.

L’8 luglio sono state consegnate a 19 cooperative Adi, 3.600 medicazioni per il trattamento delle lesioni da pressione. A 34 Rsa bergamasche invece sono state donate 10.800 mascherine chirurgiche e 1.600 maschere Ffp2. La distribuzione del materiale è avvenuta a tutte le strutture che hanno risposto alla richiesta inviata da Opi Bergamo.

«Gli infermieri bergamaschi hanno fatto molto per gli altri – conclude l’Opi – è tempo di fare qualcosa per loro per ritornare felicemente a quella realtà che è stata sottratta dal Covid-19. Opi Bergamo a nome dei 7.000 infermieri di Bergamo, ringrazia tutti i cittadini e le istituzioni che hanno potuto rendere possibile tutto questo. Ci avete aiutato ad aiutare la comunità bergamasca, grazie di cuore!».

Gualtieri: «Il governo non ha mai escluso il Mes»

ANSA/FILIPPO ATTILI | Il ministro Roberto Gualtieri

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri ha dichiarato che «il governo italiano non ha mai escluso l’uso della nuova linea di credito del Mes», lasciando quindi intendere che non sarà certo il Recovery Fund la cura a tutti i mali economici causati dall’emergenza sanitaria. Eppure, secondo quanto dichiarato dal ministro al Corriere della Sera, «i dati più recenti sono incoraggianti e sembrano indicare che il rimbalzo dell’economia che avevamo previsto è in atto».

A pesare, invece, sarà la caduta del Pil. Sul Recovery Fund è necessario «chiudere il negoziato al più presto, se possibile già in questo Consiglio europeo». E sulla notizia che ha tenuto occupate le cronache della settimana, ovvero l’accordo su Aspi, Gualtieri non ha dubbi: il risultato è frutto «della leadership del premier Conte ma anche del lavoro della ministra De Micheli e dell’impegno di tutto il governo».

UNIONE EUROPEA

EPA/FABIO FRUSTACI | Rutte e Conte

Consiglio Ue, oggi scontro tra Rutte e Conte

Comincia oggi il Consiglio europeo convocato a Bruxelles dal presidente Charles Michel sui fondi, ovvero il Recovery Fund, destinati ad aiutare i Paesi membri a uscire dallo stallo economico provocato dalla pandemia. Il premier olandese Mark Rutte ha già fatto sapere di essere pronto a dare battaglia.

L’Aia, come spiegato da la Repubblica, vuole infatti il diritto di veto sui piani nazionali – vuole imporre all’Italia riforme su pensioni e lavoro, ad esempio – e cercherà di mettere i bastoni tra le ruote a Conte – che ha definito il comportamento di Rutte «non in linea con le regole Ue» – che, intanto, cerca l’asse con Macron.

Il litigio sarà anche sulla cifra da destinare al fondo: i soldi potrebbero infatti fermarsi a 600 miliardi. Merkel e Macron cercheranno una mediazione, tentando di riportare la cifra a 750 miliardi, che era poi la quota inizialmente proposta da Ursula von der Leyen.

INDIA

EPA/DIVYAKANT SOLANKI | Mumbai, India

Superato il milione di contagi

Sono un milione i casi di Coronavirus segnalati in India. I dati sono stati diffusi dalle autorità locali. La nazione diventa dunque la terza al mondo per numero di contagi dopo gli Stati Uniti e il Brasile. Il gigante asiatico conta 25.602 morti su 1.003.832 casi confermati dall’inizio della pandemia, secondo i dati ufficiali pubblicati stamani dal ministero della Salute indiano. La seconda nazione più popolosa del pianeta ha registrato quasi 35.000 casi e 700 decessi attribuiti al Coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo il rapporto ufficiale.