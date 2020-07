Sono stati 899 i nuovi casi di Covid-19 comunicati sabato dalle autorità di Bucarest. In Australia aumentano le evidenze di un collegamento tra i nuovi focolai e gli hotel usati per la quarantena

La situazione Coronavirus in Italia non è mai stata così positiva dal punto di vista delle vittime. Per la prima volta dall’inizio della pandemia si sono registrati solo 3 decessi in un giorno legati al Covid-19, e nessuno di questi era in Lombardia. In altre parti del mondo, invece, l’epidemia stenta a frenare. Negli Usa, primo Paese al mondo per numero di contagi, si sono registrati quasi 63.900 nuovi casi in 24 ore, per un totale di 3,7 milioni. In Brasile i decessi totali sono arrivati a 80mila. In totale, i casi nel mondo hanno raggiunto quota 14.457.916. Stando alla Johns Hopkins University, i decessi sono stati, invece, 605.205. Oggi, 20 luglio, è atteso a Ginevra un punto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

ROMANIA

EPA/ROBERT GHEMENT | Graffiti su un cinema chiuso a Bucarest per Covid-19. Romania, 21 marzo 2020

Il Paese europeo più a rischio

La Romania, uno dei Paesi più importanti per la manifattura italiana, francese e tedesca, sta registrando un picco preoccupante di casi di Coronavirus. Sabato 18 luglio, Bucarest ha comunicato 889 nuovi casi in sole 24 ore (per un totale di oltre 36mila), che seguivano i +799 del giorno precedente.

I nuovi decessi sono stati 21, per un totale di oltre 2mila morti legate al Covid-19 fin dall’inizio del monitoraggio. Anche questa volta le autorità stanno intervenendo per arginare i contagi, ma, a differenza della prima ondata, la paura per l’economia frena l’ipotesi di un nuovo lockdown.

«Non vogliamo adottare alcuna misura che finisca per danneggiare l’economia, ma tutto dipenderà dal rispetto delle regole e dall’evoluzione della pandemia», ha detto il primo ministro Ludovic Orban. La Romania è il Paese più popoloso dei Balcani e, per quantità di emigrati e lavoratori stagionali, è ora tra gli osservati speciali.

ITALIA

ANSA/Matteo Corner | Idroscalo, Milano

I raggi Uv contro il Covid-19

Si chiama Maurizio Pianezza ed è un chirurgo oncologo e pneumologo nel Comitato scientifico european medical association (Ema). Al Corriere della Sera ha raccontato di aver sperimentato l’utilizzo di una camera elettromedicale dove i malati di Coronavirus possono entrare, per tre minuti, per debellare il Sars-Cov-2. Certo, bisogna essere estremamente precisi con i valori da ricreare ogni volta. Ma il raggio ultravioletto potrebbe, secondo Pianezza, essere una svolta nella battaglia contro il virus.

La sua proposta non ha ancora avuto il via libera dell’Istituto superiore di sanità (Iss). «Se, come dicono le ultime ricerche, per debellare il virus bastasse il caldo, come mai da noi c’è una minore incidenza del Covid e in Africa, dove fa ancora più caldo, no?», si chiede il professore.

«Perché il raggio ultravioletto ha un angolo di incidenza tra i 155 e i 158 gradi, come accade nel periodo del solstizio-afelio, tra il 21 giugno e il 3 luglio, quando cioè in Italia la carica virale è diminuita moltissimo, e la temperatura e l’umidità hanno valori precisi: 22-23 gradi centigradi e 70-80%. Gli Uv riducono la carica virale ma a determinate condizioni. Basta ricrearle».

AUSTRALIA

EPA/DAVID CROSLING | Melbourne, Australia, 18 luglio 2020

I nuovi focolai nel Victoria legati agli hotel usati per la quarantena

In Australia continuano le indagini in merito ai nuovi focolai nello Stato di Victoria, al momento sotto i riflettori nazionali per aver riacceso l’epidemia nel Paese. Tutto, secondo gli inquirenti, sembra essere collegato a un hotel utilizzato per la quarantena degli arrivi internazionali nel quale gli operatori e gli agenti della sicurezza – che ora dovranno rispondere alle domande delle autorità – potrebbero non aver rispettato i protocolli.

Secondo gli inquirenti, questo link sarebbe più di una supposizione. Ci sarebbero, anzi, delle «evidenze» di collegamento tra il nuovo picco e l’hotel. Gli agenti di sicurezza che sorvegliavano l’hotel sarebbero stati, secondo le prime indagini, il veicolo dei focolai nel Victoria. Secondo quanto riportato dalla Cnn a inizio luglio, tra i comportamenti scorretti ci sarebbero stati ripetuti rapporti sessuali con gli ospiti in quarantena.

