Per saperne di più:

Ultimi bollettini:

I contagi, nel mondo, non si fermano: gli Stati Uniti si avvicinano a quota quattro milioni di casi totali: sono 3.830.010, secondo i dati della John Hopkins University. Sempre in America si trova il secondo Paese più colpito, il Brasile, con 2.118.646 casi confermati. Seguono India, 1.155.338, Russia, 776.212, e Sudafrica, 373.628. Le positività totali nel mondo sono vicine a raggiungere i 15 milioni: 14.703.293 le infezioni riscontrate alla mattina del 21 luglio. I decessi, invece, sono arrivati alla cifra di 609.887.

ITALIA

ANSA/GIUSEPPE CATUOGNO | La movida di Capri (20 luglio 2020)

Capri, unico Comune in Italia con obbligo di mascherina anche all’aperto

L’uso della mascherina negli spazi aperti, dopo l’ultimo Dpcm del 14 luglio, è stato lasciato alla volontà del singolo individuo. O meglio, l’obbligo persiste solo nel caso in cui non sia possibile rispettare il distanziamento sociale. Persino in Lombardia, la regione più colpita d’Italia, il 15 luglio la disposizione che imponeva l’uso del dispositivo di protezione individuale è decaduta.

L’unico avamposto italiano dove l’obbligo della mascherina è stato riattivato è sull’isola di Capri. È stata un’ordinanza del sindaco a reintrodurlo. «Non posso fare altrimenti. Io sono il massimo responsabile della sanità nel mio Comune, e questa è certamente una questione sanitaria – ha dichiarato il sindaco Marino Lembo al Corriere -. Siamo riusciti a non avere nessun caso di Covid nei giorni più difficili della pandemia e non vogliamo certamente rischiare di ritrovarci qualche positivo in casa proprio adesso che la stagione turistica è entrata nel pieno».

L’obbligo, resosi necessario per la forte vocazione turistica di Capri e l’incremento nel numero di persone che si riversano nelle sue strade durante l’estate, è valido dalle 18 alle 4 del mattino in tutto il centro dell’isola.

«L’idea iniziale era di dividere sia le zone che gli orari, imponendo l’uso della mascherina all’ora dell’aperitivo in Piazzetta e durante la notte dove ci sono i locali – ha concluso il sindaco -. Ma alla fine abbiamo valutato che questo avrebbe potuto non far funzionare le cose al meglio, e abbiamo scelto un’unica fascia oraria per l’intera area del centro. Chiedo a tutti un piccolo sacrificio per il bene comune».

USA

TWITTER/@realDonaldTrump | Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump

Lo strano tweet di Trump: «Indossare la mascherina è patriottico»

La giravolta del presidente degli Stati Uniti sulla pandemia è compiuta? Donald Trump, da sostenere che il Sars-CoV-2 fosse «meno grave dell’influenza», è passato a consigliare, attraverso il suo account Twitter personale, l’utilizzo della mascherina. «Siamo uniti negli sforzi per combattere l’invisibile virus cinese e molti dicono che è patriottico indossare la mascherina quando non si può avere il distanziamento sociale».

«Nessuno è più patriottico di me, il vostro presidente preferito», ha scritto Trump nel tweet. Pensare che, solo un paio di mesi fa, il presidente americano suggeriva ai cittadini metodi strampalati per fronteggiare la Covid-19, come iniettarsi del disinfettante in endovena o esporsi a raggi Uv.

La prima volta che Trump ha utilizzato una mascherina in un luogo pubblico è stata una settimana fa, in visita all’ospedale militare Walter Reed di Bethesda, nel Maryland. Tempo addietro, erano circolate sue fotografie con la mascherina indosso, ma il presidente in quel caso era in visita in una fabbrica privata.

MACEDONIA DEL NORD

EPA/GEORGI LICOVSKI | Skopje

Le consultazioni elettorali in Macedonia del Nord potrebbero aver contribuito alla diffusione del contagio

L’impatto della pandemia nel continente europeo, dall’inizio dell’estate, si sta manifestando con virulenza nei Balcani. Nelle ultime 24 ore, in Macedonia del Nord si sono registrati 96 contagi e 10 morti. Il totale dei casi, ad oggi, ha raggiunto quota 9.249, mentre i decessi complessivi sono 432.

Nonostante l’emergenza Covid, in Macedonia del Nord si sono celebrate le elezioni parlamentari lo scorso 15 luglio. Anche la Croazia è andata alle urne il 5 luglio e la Serbia il 21 giugno. Proprio la Serbia preoccupa per l’incidenza dei nuovi casi: nelle ultime 24 ore si sono registrate 359 infezioni da Sars-CoV-2, i pazienti in ospedale sono 4.762, di cui 190 in terapia intensiva. Le persone intubate sono in costante aumento nelle ultime settimane.

Il Paese più colpito dalla pandemia nei Balcani resta la Romania: individuati 681 nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore, mentre i decessi sono stati 12. Il totale dei casi, dall’inizio del monitoraggio, è salito a 38.139, mentre il numero complessivo dei morti ha superato i 2mila, 2.038 alla mattina del 21 luglio.

Link utili:

Leggi anche: