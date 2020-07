Sono più di 1.000 i morti per Coronavirus negli Stati Uniti in 24 ore: oltre 20mila i militari americani contagiati. Record di casi in Argentina, oltre 40mila vittime in Messico. Intanto a Savona scoperti 56 casi, tutti clienti (e dipendenti) di un ristorante giapponese

Per saperne di più:

Nel mondo sono14.951.347 i casi di Covid-19. Il numero dei decessi, invece, è salito a quota 616.443. Gli Usa restano ancora il Paese più colpito con 3.902.058 casi, seguono Brasile con 2.159.654 e India con 1.193.078. In Italia, invece, dall’inizio della pandemia i contagi complessivi sono 244.752 mentre i decessi 35.073.

USA

EPA/JUSTIN LANE | Il ricovero di un paziente Covid all’Elmhurst Hospital Center nel Queens a New York, USA

Triplicati contagi tra i militari americani

Non arrivano notizie rassicuranti dagli Usa dove, come riporta il New York Times, continuano a crescere i casi di Coronavirus anche tra i militari soprattutto nelle basi in Arizona, California, Florida, Georgia e Texas. Un’impennata di infezioni che rischia di trasformarsi una potenziale fonte di trasmissione del virus sia in patria che all’estero, secondo i funzionari militari e le autorità sanitarie locali.

Sarebbero oltre 20mila i membri dell’esercito che hanno contratto il Covid-19: il tasso di infezione, nelle ultime sei settimane, infatti, è addirittura triplicato. L’aumento così repentino di casi solleva interrogativi sulle precauzioni di sicurezza da prendere il prima possibile anche tra i militari.

Nello specifico si parla di 21.909 casi di Coronavirus nell’esercito: il 10 giugno erano appena 7.408. Da marzo di quest’anno sono 3 i membri deceduti, tra cui un marinaio della portaerei Theodore Roosevelt. Più di 440 graduati, invece, sono stati ricoverati in ospedale.

Più in generale, nelle ultime 24 ore, negli Stati Uniti si registrano più di 1.000 vittime per Coronavirus. Si tratta della prima volta dal 9 giugno, sempre secondo il New York Times. I nuovi casi, invece, sono 68.524: il totale dei contagiati si avvicina ai 4 milioni.

ITALIA

EPA/TONI ALBIR

Il “cluster del sushi” a Savona

56 contagiati in sei giorni, 1.500 persone in isolamento: ecco il “cluster del sushi” a Savona. Tutto è cominciato con il ricovero del pallanuotista di Albenga Matteo Aicardi, positivo al Covid-19: l’8 luglio l’atleta era andato a mangiare in un ristorante giapponese, così come tre infermiere dell’ospedale San Paolo di Savona, poi risultate positive al virus. Il locale si chiama “Best Sushi”: a seguito di accertamenti, sono stati trovati positivi anche 8 dipendenti.

Da alcune ore sono scattati i tamponi a tappeto su tutti i clienti, rintracciati tramite numero di telefono lasciato all’ingresso. Il risultato? 56 i contagiati di cui 45 clienti, 8 dipendenti e 3 infermiere dell’Asl 2. Quasi tutti i contagiati – è bene precisarlo – sono asintomatici tranne 5 persone ricoverate con sintomi non gravi e 3 curate a casa con sintomi lievi.

AMERICA LATINA

RONALDO SCHEMIDT / AFP

In Argentina record di casi, in Messico oltre 40mila vittime

Nelle ultime 24 ore l’Argentina ha registrato un record di 5.344 casi di Coronavirus. Il bilancio complessivo dei contagi sale, quindi, a 136.118. I decessi, invece, sono 117 segnando, ancora una volta, un record giornaliero e portando il totale a 2.490 dall’inizio della pandemia, come reso noto dal ministero della Sanità. Oltre il 90% dei casi sono stati registrati nell’area metropolitana di Buenos Aires.

In America Latina, quindi, il quadro continua ad essere grave con il numero di casi di Covid-19 che cresce giorno dopo giorno. Anche in Messico l’epidemia non molla. Il bilancio delle vittime per Coronavirus supera quota 40mila, come annunciato dal segretario alla Salute che parla, nello specifico, di 40.400 morti (questo l’aggiornamento quotidiano sull’andamento del virus nel Paese, ndr). Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 915 decessi.

Foto in copertina di repertorio: EPA/STRINGER

Ultimi bollettini:

Link utili:

Leggi anche: