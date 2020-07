Tornato da Bruxelles il premier Conte cerca ora la proroga dello stato d’emergenza fino al 31 ottobre. In America Latina non frena la pandemia. Ancora aumento record in Brasile con 67mila nuovi casi confermati nelle ultime 24 ore. In India uno studio rileva che nella capitale sarebbe stata contagiata un quarto della popolazione

Con quasi 4 milioni di casi confermati, un quarto dei contagi da Covid-19 registrati nel mondo si trova negli Stati Uniti. Secondo i dati della Johns Hopkins University, sono più di 143mila i decessi negli Usa. Segue il Brasile dove la pandemia ha portato 2.227.514 casi di positività e oltre 82mila vittime. Terzo posto per l’India che ha superato 1 milione e 200mila contagi. Quarta la Russia con un totale di 787.798 persone risultate infette dall’inizio dell’epidemia.

Altri 22 casi nello Xinjiang. Si accelera per un vaccino

La commissione nazionale alla Sanità della Cina ha registrato 22 nuovi casi di Covid19 nella regione occidentale cinese dello Xinjiang, dove sono in corso test di massa. La regione già nell’occhio del ciclone a livello internazionale per gli abusi e le violazioni dei diritti umani delle minoranze musulmane, sta avendo un incremento dei casi giornalieri.

Intanto, sul fronte vaccini l’azienda China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) ha annunciato che uno dei candidati potrebbe essere pronto entro la fine di quest’anno. Il presidente di Sinopharm, Liu Jingzhen, ha dichiarato all’emittente statale CCTV che la società prevede di terminare i test umani in fase avanzata entro circa tre mesi.

Lieve calo nei nuovi contagi

In Russia si sono registrati 5.848 nuovi casi nelle ultime 24 ore, in lieve calo rispetto a ieri quando il bilancio era di 5.862. In tutto il Paese la pandemia ha portato fino ad oggi 795.038 persone infette. I decessi provocati dal virus Sars-Cov-2 in Russia sono ufficialmente 12.892, di cui 147 nel corso dell’ultima giornata. I test sono saliti a 26 milioni, secondo quanto riferito ieri dal Servizio federale di sorveglianza per la protezione dei diritti dei consumatori e il benessere umano. Altre 267.315 persone rimangono sotto osservazione medica.

Speranza: «Seconda ondata non è certa, ma dobbiamo essere pronti»

A tenere banco tra virologi e politici è ora il dibattito su se e quando arriverà la seconda ondata di Coronavirus. Di recente è stato il primario del reparto di malattie infettive del Sacco di Milano – Massimo Galli – a chiedere cautela su un rilassamento delle misure.

Ora anche il ministro della Salute Roberto Speranza ribadisce che «non possiamo avere certezze su settembre ottobre. In alcuni Paesi la seconda ondata è avvenuta, è avvenuta in epidemie precedenti. Non è certa, ma dobbiamo considerarla come possibile. E quindi dobbiamo tenerci pronti».

Intervenuto a Radio 24 il ministro è tornato a parlare dei finanziamenti per affrontare il post pandemia. «Per la sanità sono necessari almeno 20 miliardi di finanziamento – ha detto Speranza – Va bene anche il Mes o qualunque altro strumento, non bisogna avere pregiudizi verso alcuna forma di finanziamento ma l’importante è avere le risorse».

Sull’accordo in Europa e il dibattito interno alla politica italiana il ministro ha sottolineato che «quello che non può succedere assolutamente è che non arrivino i soldi per la sanità. Vari gli ambiti da cui partiremo – ha concluso – a cominciare dalla medicina del territorio».

La proroga dello stato d’emergenza fino al 31 ottobre non è stata formalizzata nel Cdm di ieri sera

Incassato l’accordo sul Recovery Fund, ora il premier Giuseppe Conte è alla ricerca di un altro «sì»: il prolungamento dello Stato di emergenza fino al 31 ottobre. Ma gli alleati hanno chiesto al presidente del Consiglio di fare prima un passaggio parlamentare, infatti la scorsa notte il prolungamento non è stato formalizzato nel Consiglio dei ministri.

Se rimane certo il consenso sulla data, resta da capire quale sarà lo strumento con cui dovranno essere prorogati i Dpcm emanati durante lo stato di emergenza al 31 luglio. Potrebbe arrivare dunque già martedì, a quanto si apprende da fonti di maggioranza, il passaggio alle Camere del premier Giuseppe Conte sulla proroga al 31 ottobre dello stato di emergenza. Proroga che sarà formalizzata al prossimo Cdm.

I casi nella capitale potrebbero essere attorno ai 6,6 milioni

In un Paese con oltre un milione di contagi è la capitale, Nuova Delhi, ad aver subito maggiormente il colpo dell’epidemia. Secondo il centro nazionale per il controllo delle malattie infettive quasi un quarto della popolazione della capitale indiana è risultato positivo al Coronavirus, aumentando quindi i timori degli scienziati che i casi nel Paese potrebbero superare di gran lunga il milione.

I test sono stati effettuati su 20mila persone. Il 23,48% di queste aveva gli anticorpi. Tenendo in considerazione i falsi positivi, è stato stimato che il 22,86% della popolazione è infetta. Nuova Delhi ha una popolazione di 29 milioni di abitanti e fino ad oggi ha registrato 123mila casi e 3.600 morti. Secondo i ricercatori i casi a Delhi sarebbero attorno ai 6,6 milioni. Solo lunedì l’India ha riscontrato 37mila nuovi casi.

In Brasile 67mila nuovi casi nelle ultime 24 ore

Non frena l’epidemia in Brasile. Secondo Paese più colpito al mondo, il Brasile ha visto un nuovo incremento giornaliero record di contagi, con 67.860 casi (2.227.514 complessivi dall’inizio della pandemia) e 1.284 decessi (82.771 totali) confermati nella giornata di mercoledì 22 luglio. Intanto, il presidente Bolsonaro non è ancora guarito dal Coronavirus che a inizio emergenza aveva definito una «piccola influenza».

Insieme al Brasile, anche l’Argentina ha visto un incremento di casi. Sono quasi 5.800 quelli registrati nelle ultime 24 ore. Mentre il Perù ha aggiunto 3.688 persone precedentemente non contate al suo bilancio delle vittime portando il totale a 17.455.

