La nuova ondata di Covid-19 in Australia preoccupa seriamente le autorità. In Italia 100 tamponi legati a due feste: una a Rimini e l’altra nelle Marche.

Continua a salire il conto dei casi di Coronavirus registrati nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i positivi dall’inizio del monitoraggio hanno superato i 16 milioni. Il Paese più colpito restano gli Stati Uniti, con 4.178.021 casi e 146.460 vittime. Anche il Brasile fatica a contenere l’epidemia: 2.394.513 positivi e 86.449 decessi. Al terzo posto c’è l’India, che sta vivendo in queste settimane il picco epidemico: 1.385.635 contagi e 32.060 vittime.

SPAGNA

EPA/ENRIC FONTCUBERTA | Aeroporto di Barcellona, 24 luglio 2020

I giornali reagiscono alla quarantena imposta dal Regno Unito a chi rientra dalla Spagna

Dopo la decisione del Regno Unito di imporre due settimane d quarantena alle persone in arrivo dalla Spagna – dove in queste settimane si stanno registrando centinaia di nuovi focolai e più di mille positivi sono stati trovati nelle scorse 24 ore – si sono scatenate le reazioni (negative) degli spagnoli. Il quotidiano nazionale El Paìs, in un articolo pubblicato sabato sera 25 luglio, ha sottolineato come il numero di morti legate al Coronavirus tra i britannici sia «molto più alto» di quello registrato tra i residenti spagnoli. «Dall’inizio della pandemia – scrivono – il Regno Unito ha riportato 300.270 casi di Covid-19 e 45.823 morti, mentre la Spagna ha riportato 272.421 casi e 28.432 decessi».

AUSTRALIA

EPA/DAVID CROSLING | Melbourne, Victoria, Australia, 25 luglio 2020

Nuovo record di vittime

Nuovo record di vittime legate al Coronavirus in Australia. Dopo che lo scorso 8 giugno il Paese era stato dichiarato Covid-free, ora l’Australia è alle prese con una nuova ondata che preoccupa seriamente le autorità locali. Sabato si sono registrate altre 10 morti nello stato di Victoria, con un aumento dei nuovi casi di 459. Nel Nuovo Galles del Sud, inoltre, si sono registrati altri 14 casi, per un totale di 3.279. Massima allerta per il cluster nel Thai Rock Restaurant, dove un dipendente è risultato positivo al Covid-19, dai tamponi effettuati finora, sono stati trovati altri 6 infetti. Le autorità sanitarie hanno chiesto a chiunque sia andato nel ristorante di mettersi in autoisolamento per 14 giorni a prescindere se si abbiano o meno i sintomi.

ITALIA

ANSA/MAX CAVALLARI | Rimini, 23 maggio 2020

Cene e feste: 100 tamponi legati a due eventi tra Marche e Emilia Romagna

Gli ultimi dati della situazione Coronavirus nelle Marche e in Emilia-Romagna parlano di due eventi sociali ad alto rischio contagio. Il primo riguarda una persona che, con i sintomi del Covid-19, è andata comunque a una cena nella provincia di Pesaro-Urbino in cui erano presente altre 30 persone. Tutte loro, ora, sono state messe in isolamento domiciliare, anche se i tamponi diagnostici hanno accertato che nessuno è positivo. Un altro caso a Rimini, ma collegato sempre a una persona residente nelle Marche che è risultata positiva al Covid-19 dopo aver partecipato a una festa. Le autorità sanitarie hanno effettuato tamponi sulle 70 persone entrate in contatto con lui nello stesso locale. Di questi test, 5 sono risultati positivi.

L’epidemiologo Vespignani: «L’aumento dei casi tra i giovani? Solo perché si fanno più tamponi di prima»

ANSA/MATTEO CORNER | Milano, 12 luglio 2020

«In Italia bisogna restare vigili ma al momento non sta succedendo molto dal punto di vista epidemico». Non credo servano nuove misure». A illustrare la situazione al Corriere della Sera è il fisico informatico Alessandro Vespignani della Northeastern University College of Science. Vespignani è esperto di epidemiologia computazionale – cioè di dinamica dei contagi. Secondo il professore è fondamentale mantenere traccia dei contagi e per questo «rilanciare» anche Immuni.

Ora sono più di prima i giovani positivi al virus, ma solo perché c’è più controllo spontaneo: «A marzo, durante il picco dell’epidemia, si facevano test soprattutto alla popolazione più avanti con l’età, perché più a rischio. Adesso anche i giovani fanno più tamponi e quindi è normale che tra di loro cresca il numero dei positivi». Ora la prospettiva autunnale è ancora incerta: «L’estate non ha portato l’aiuto sperato. La scelta più delicata, in questo momento, è la riapertura delle scuole».

FRANCIA

EPA/YOAN VALAT | Parigi

Il ministro della Sanità: «Bolsonaro consiglia la clorochina? Nessun impatto sul virus»

Sono più di mille i contagi giornalieri da Coronavirus registrati in Francia questi ultimi giorni. Il ministro della Sanità Olivier Véran è preoccupato ma cauto. In un’intervista a la Repubblica, ha spiegato che sono giorni di allerta costante ma che non parlerebbe di un «rimbalzo» dell’epidemia. Non se la sente di escludere un nuovo blocco dei confini, ma di lockdown generale non se ne parla: «Il costo sociale, economico e psicologico sarebbe troppo alto. Se l’abbiamo fatto, quasi tutti insieme, è perché non c’era altra soluzione».

Per contenere la nuova ondata, comunque, Véran non ha dubbi: nemmeno stavolta ha senso chiamare in causa la clorochina. Dopo aver dichiarato di essere risultato negativo al tampone, infatti, il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha dato i meriti alla clorochina. Ma il ministro francese invita a diffidare di certe affermazioni: «Gli studi dimostrano che non ha alcun impatto sul virus. Se Bolsonaro sbaglia? Guardate la curva dell’epidemia in Brasile e avrete purtroppo la risposta».

ALBANIA

ANSA/ANGELO CARCONI | Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, accoglie gli infermieri albanesi arrivati in Italia per dare sostegno agli ospedali della Lombardia. 28 marzo 2020

La lezione imparata in Italia dai medici volontari

Alla fine di marzo, introdotti da un discorso memorabile del premier Edi Rama, 30 medici albanesi partirono da Tirana per operare come volontari in Lombardia. Nei giorni più duri dell’emergenza Coronavirus, quei medici impararono a gestire l’epidemia e la loro esperienza è risultata preziosa per contenere, al loro ritorno in Albania, il virus nei loro ospedali.

«Da giovane medico, per la prima volta ho capito il significato del giuramento di Ippocrate e che cosa vuol dire assistere chi è nel bisogno, senza nessun tipo di condizionamento», ha raccontato a la Repubblica Ermal Pashaj, medico di 35 anni, volontario a Brescia.

Di quella esperienza ricordano però anche l’episodio con la polizia italiana durante una serata passata insieme con l’equipe a fine turno in Hotel: il proprietario li denunciò per schiamazzi notturni e arrivarono 12 agenti. Ma, racconta Pashaj, «fu una farsa: eravamo risultati tutti negativi al tampone e otto di noi avevano festeggiato con un paio di birre la fine di un mese di duro lavoro».

Foto in copertina: AFP/PATRICK HERTZOG | Strasburgo, Francia

