A Tokyo continuano a salire i casi al punto che il governo centrale ha chiesto, laddove necessario, la limitazione degli orari dei locali notturni. In Italia il ministro della Salute risponde a Salvini che ieri non ha voluto indossare la mascherina. Il premier spagnolo Pedro Sanchez critica la decisione del Regno Unito di imporre la quarantena ai viaggiatori provenienti dal Paese iberico

Secondo i dati della Johns Hopkins University gli Usa, con 4.290.259 casi, si confermano come il primo Paese al mondo con più contagi per Covid-19, segue il Brasile con 2.442.375 e l’India con 1.480.073. Tra i Paesi con più casi positivi ci sono anche la Russia, il Sud Africa, il Messico e il Perù. Nel mondo le vittime sono 654.052: solo negli Usa 148.011 mentre in Brasile 87.618.

GIAPPONE

A Tokyo 266 casi, il governo centrale chiede controlli più stringenti

Non ci sono buone notizie dal Giappone dove prosegue a ritmi allarmanti la crescita del numero dei contagi a Tokyo. Si parla del doppio dei casi registrati martedì rispetto a quelli del giorno precedente. Numeri alla mano, 266 nuovi contagi con circa 5.000 infezioni a luglio, ovvero poco meno della metà del totale dall’inizio della pandemia (11.600).

Yasutoshi Nishimura, ministro incaricato per la gestione dell’emergenza, non ha nascosto preoccupazione e per questo motivo, in un incontro con i sindaci delle sei maggiori città dell’arcipelago, ha chiesto alle municipalità di prendere misure più stringenti limitando, ad esempio, se necessario, gli orari delle attività commerciali, soprattutto dei locali notturni (considerati centro dei principali focolai del virus). A livello nazionale, intanto, i nuovi casi hanno superato quota 30mila nel corso del weekend. 1.011 le vittime.

BULGARIA

La Bulgaria impone restrizioni sugli arrivi da 9 Paesi

In Bulgaria il virus continua a circolare. E a dimostrarlo sono i numeri. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 194 nuovi casi di Coronavirus a seguito di 3.832 test diagnostici. Il numero complessivo di contagi sale a 10.621; sette nuovi decessi per un totale di 347 vittime. I casi attivi sono diventati 4.689 mentre i ricoverati 686, 39 dei quali in terapia intensiva.

Per questo motivo, e dunque per non aggravare ancora di più la situazione, da oggi in poi i cittadini di nove Paesi potranno entrare in Bulgaria solo se in possesso di un test Pcr con risultato negativo e che sia stato eseguito nelle ultime 72 ore. I Paesi sono: Macedonia del Nord, Serbia, Albania, Kosovo, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Moldavia, Israele e Kuwait. Per i cittadini ucraini l’obbligo di presentazione del test negativo è valido a partire dal 30 luglio.

ITALIA

Speranza risponde a Salvini: «Non dividiamoci sulle regole essenziali»

Il ministro della Salute Roberto Speranza risponde a tono al leader della Lega Matteo Salvini che ieri ha deciso di non indossare la mascherina durante un convegno in Senato. «Di fronte a una crisi e a un’emergenza come quella del Coronavirus il Paese deve essere unito. Non dividiamoci su questioni fondamentali per il futuro dell’Italia» dice a Radio Anch’io su Radiouno Rai.

Quali sono le regole da seguire? Senza dubbio l’uso delle mascherine, specialmente nei luoghi chiusi e dove non può essere rispettato il distanziamento sociale, il lavaggio delle mani e ovviamente la distanza di almeno un metro. E a chi dice che l’Italia è salva, il ministro lui risponde: «Siamo fuori dalla tempesta ma non in un porto sicuro. Siamo tra i pochi Paesi al mondo – ha aggiunto – che hanno imposto l’obbligo di quarantena di 14 giorni per chi proviene dai paesi extra Schengen e da due paesi europei: Bulgaria e Romania».

Test rapidi negli aeroporti

Il pericolo, adesso, è che il Coronavirus in Italia possa arrivare da altri Paesi, anche europei. Per questo motivo si inizia già a parlare di test rapidi negli aeroporti che, però, pur dando una risposta in 20 minuti, sarebbero esatti soltanto al 60%. Meglio di niente o si tratta di test totalmente inutili?

Per il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, «servono i tamponi negli aeroporti, nei porti, nelle stazioni e anche nelle scuole». Sempre dallo Spallanzani, la professoressa Maria Capobianchi, direttrice dell’Unità operativa complessa del laboratorio di virologia dell’ospedale romano, fa sapere che il suo staff sta studiando in queste ore due test rapidi prodotti in Corea del Sud per capire quanto siano affidabili.

Un test che rivela se si è infetti e che, quindi, non va confuso con quello sierologico. La percentuale di attendibilità in media sarebbe del 60 per cento. La Regione Lazio si è detta pronta a utilizzare i test rapidi negli aeroporti e nelle stazioni dove arrivano i bus dall’Est Europa.

PERÙ

In Perù dal 16 marzo al 30 giugno 915 donne sono state segnalate come disperse

Sono oltre 900 le donne e le ragazze di cui si sono perse le tracce e che si teme possano essere morte da quando in Perù è cominciata la quarantena per il Coronavirus. A rivelarlo sono le autorità locali che hanno registrato numerosi casi di violenza domestica. A peggiore la situazione anche la perdita di posti di lavoro e la crisi sanitaria che ha travolto il Paese. Secondo Eliana Revollar, alla guida dell’ufficio per i diritti delle donne del Difensore civico nazionale, il 70% delle vittime sarebbe minorenne.

Troppe le donne di cui non si sa più nulla da settimane e che, complice il lockdown, potrebbero essere morte. «Durante la quarantena, dal 16 marzo al 30 giugno, 915 donne in Perù sono state segnalate come disperse» ha spiegato. Un problema non nuovo per il Perù visto che, prima della pandemia, sparivano già cinque donne al giorno che adesso, purtroppo, sono diventate otto dall’inizio del lockdown.

SPAGNA

Sanchez contro la quarantena nel Regno Unito per i viaggiatori provenienti dalla Spagna

Dura presa di posizione del primo ministro spagnolo Pedro Sanchez secondo cui la decisione del Regno Unito di imporre la quarantena a tutti i viaggiatori che provengono dalla Spagna è da ritenersi «non idonea». Lo ha dichiarato nel corso di un’intervista a Telecinco aggiungendo che molte destinazioni, diventate negli anni mete turistiche per milioni di persone, come le Baleari, le Canarie e le regioni di Valencia e dell’Andalusia, sarebbero assolutamente sicure.

Queste regioni «hanno un’incidenza (di Coronavirus) inferiore a quella registrata attualmente nel Regno Unito, il che vuol dire – in termini epidemiologici – che queste mete sono di fatto più sicure del Regno Unito» ha detto il premier spagnolo. I due terzi dei contagi in Spagna, infatti, riguardano le regioni di Aragona e Catalogna.

Una decisione, quella dei vertici britannici, che ha fatto infuriare il governo spagnolo e che ha spinto Sanchez a cercare subito un dialogo con il Regno Unito con lo scopo ben preciso di «cercare di convincerli a riconsiderare una misura inadatta». Va considerato, poi, che nel 2019 i britannici sono stati il gruppo turistico più numeroso della Spagna. Si parla di 18 milioni di visitatori.

