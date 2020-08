Per saperne di più:

Johns Hopkins University (JHU) | Mappa COVID-19 (1° agosto 2020)

Sale a 17.853.948 il bilancio dei contagi da Coronavirus registrati nel mondo. Stando ai dati della Johns Hopkins University, gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito: per il quinto giorno di fila, negli Usa si sono registrati più di 60 mila nuovi casi. In tutto, i contagi da Covid-19 nel Paese sono 4.620.502. Sono 154.449, invece, le vittime. Segue il Brasile, Paese più colpito del Sudamerica, che ha raggiunto i 2.707.877 casi totali e 93.563 decessi. Il terzo Stato maggiormente segnato dalla pandemia è l’India, che a oggi, 2 agosto, segnala 1.750.723 positivi e 37.364 decessi. Seguono Russia e Sud Africa.

UE

EPA/STEPHANIE LECOCQ / POOL | La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen

L’Europa comprerà 300 milioni di dosi dalla Sanofi

Continua serrata la corsa globale al vaccino contro il Coronavirus. L’Unione europea comprerà 300 milioni di dosi alla Sanofi, l’azienda francese che distribuirà uno dei farmaci in sperimentazione. L’accordo col gigante francese è stato annunciato venerdì 31 luglio dalla Commissione europea, l’organo dell’Ue che si sta occupando di negoziare. La decisione arriva nello stesso giorno in cui gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver pagato 2,1 miliardi di dollari alla Sanofi e alla GSK per assicurarsi le prime dosi disponibili.

«Abbiamo aperto un dialogo di trattative con diverse altre società», ha aggiunto la Commissione in una nota. «L’Unione europea sta investendo in un portafoglio diversificato di vaccini – strategia che aumenta le nostre possibilità di ottenere rapidamente un rimedio efficace contro il virus».

AMERICA LATINA

EPA/Paolo Aguilar | Lima, Perù, 31 luglio 2020

Oltre 200mila morti

Il numero dei morti legati al Coronavirus nell’America Latina ha superato i 200.000. Lo riportano vari media internazionali, citando il conto dell’agenzia Reuters. La quota si è raggiunta dopo che nelle ultime ore si sono registrati altri 191 decessi in Perù. Se si escludono gli Stati Uniti, il Brasile e il Messico hanno accumulato più vittime causate dal virus rispetto a qualsiasi altro Paese. Insieme rappresentano circa il 70% del bilancio dei decessi nell’area. Il Brasile ha registrato un record giornaliero di 1.595 decessi all’inizio della settimana e altri 1.088 sabato. Il Messico, invece, ha registrato 784 decessi sabato 1 agosto e, per la prima volta, ha segnalato oltre 9mila nuove infezioni da Sars-Cov-2.

Il “kit degli abbracci” delle insegnanti in Brasile

Miguel SCHINCARIOL / AFP | Bambina al Guarulhos International Airport, a Guarulhos, Brasile

Con le scuole chiuse e i bambini rimasti a casa a causa della pandemia da Coronavirus, le insegnanti delle scuole primarie del Brasile sono andati a trovare i loro alunni per portargli un “kit degli abbracci”. Si tratta, come racconta Reuters in un video, di una mascherina, guanti e un telo di plastica leggera da mettere intorno al corpo. In questo modo, bambini e maestre hanno potuto abbracciarsi riducendo il rischio di trasmettersi il virus.

«È una sensazione indescrivibile», racconta una delle maestre intervistate nel video. «È un amore che viene da dentro. Una nostalgia che viene dal cuore. Vedere di nuovo i loro occhi, vedere la loro felicità e sentire che mi dicono “Sei venuta a casa nostra per abbracciarmi!”… è come se avessimo stabilito una forte connessione». Insieme alle mascherine e al resto dei dispositivi di protezione, le insegnanti hanno portato anche un pacchetto di caramelle ai loro alunni.

ITALIA

ANSA/MAURIZIO BRAMBATTI | Il ministro Francesco Boccia, durante il question time alla Camera dei Deputati, Roma 15 luglio 2020

Boccia: «Il vero problema non è alle frontiere»

In un’intervista al Corriere della Sera, il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia ha parlato della situazione Coronavirus in Italia. Boccia ha elogiato il rispetto delle regole e la prudenza dei cittadini: se il 10% degli italiani nega il virus, «il 90% rispetta le regole». Per quanto riguarda l’accusa che a portare il Covid-19 in Italia siano gli stranieri, il ministro ha sottolineato che «il 75% dei positivi è italiano, contagiato da altri italiani». Quanto ai positivi stranieri salvati in mare, costoro « vengono tutti sottoposti a test e tamponi e molti di loro ripartono immediatamente. Non mi pare il tema», ha sottolineato il ministro. Rispetto alla marcia indietro sulla fine del distanziamento a bordo dei treni ad alta velocità, Boccia ha spiegato: «Le aziende dell’alta velocità avevano spinto verso una accelerazione, ma è bene essere prudenti. I sistemi di ricambio dell’aria negli aerei, invece, garantiscono la possibilità di andare oltre il distanziamento».

Giornata di ritardi e cancellazioni per l’alta velocità

ANSA/ MARCO OTTICO | Pulizia treni alla stazione di Garibaldi, Milano

Il governo italiano ha fatto un passo indietro: sui treni si dovrà tenere la mascherina contro la diffusione del Coronavirus e dovrà continuare a essere garantita la distanza di un metro tra i passeggeri. Lo ha dichiarato ieri, 1° agosto, il ministro della Salute Roberto Speranza, che ha ribadito la validità delle misure con un’ordinanza dopo l’annuncio di Trenitalia e Italo del ripristino del 100% della capienza sui treni ad alta velocità.

Proprio in virtù del “pasticcio” sorto, oggi, 2 agosto, sarà una giornata di ritardi e cancellazioni: la compagnia di Italo (Ntv) ha comunicato la lista dei treni che verranno soppressi – e il cui biglietto verrà rimborsato. Si tratta dei treni:

Gianbattista La Rocca, ad di Ntv, ha dichiarato al Corriere della Sera: «Siamo stati costretti a sopprimere dei treni. Noi ci eravamo mossi in base alle disposizioni approvate dal governo lo scorso 14 luglio. Ci siamo messi al lavoro – spiega ancora – per garantire l’applicazione di tutte le regole di sicurezza. Rispetto agli arei (che possono viaggiare a pieno carico, ndr) ci sentiamo discriminati».

FRANCIA

EPA/MOHAMMED BADRA | Spiaggia al canale di Bassin de la Villette, Prigi, Francia

Oltre la metà dei positivi non ha sintomi

Da tre giorni, la Francia vede un aumento di nuovi casi di Coronavirus pari a circa 1.300 ogni 24 ore. Nella settimana dal 20 al 26 luglio, la crescita è stata del 54%. La “nuova ondata”, per così dire, riguarda stavolta cittadini tra i 20 e i 30 anni e, in oltre la metà dei casi, si tratta di infetti asintomatici.

Le autorità sanitarie hanno fatto sapere che la strategia di tracciamento è cambiata, e che ora puntano proprio ad andare a individuare le persone positive che però non mostrano sintomi. In più, i dati degli ultimi 7 giorni hanno dimostrato anche un aumento di pazienti in arrivo negli ospedali. A fronte del peggioramento delle cifre, il governo francese sta iniziando a prendere nuovi e più stringenti provvedimenti, come l’obbligo di mascherina nei luoghi chiusi.

