In Giappone sono stati svuotati gli scaffali delle farmacie, dopo che il governatore di Osaka ha affermato che il virus può essere sconfitto con prodotti per gargarismi. La Russia riapre ai viaggi di lavoro e per il personale diplomatico. La Cei: «Bisogna ripartire»

Per saperne di più:

Ultimi bollettini:

Johns Hopkins University (JHU) | Mappa COVID-19 (5 agosto 2020)

I decessi da Coronavirus nel mondo – secondo i dati della Johns Hopkins University – hanno toccato quota 700.741 mentre il totale dei contagi è arrivato a toccare i 18.543.662. Negli Stati Uniti – Paese più colpito dall’epidemia – il numero dei contagi è di 4.771.087. Il bilancio delle vittime è complessivamente di 156.806. In Brasile i casi sono 2.801.921 con 95 mila decessi. L’India è invece vicina ai 2 milioni di contagi. Seguono Russia e Sudafrica con, rispettivamente, 859.762 e 521.318 positivi.

GIAPPONE

EPA/DAI KUROKAWA | Kyoto, Giappone

Nelle ultime 24 ore il Giappone ha registrato 1.240 nuovi casi di Coronavirus e altri sei decessi. Secondo quanto riportato dalla Cnn, i nuovi dati portano il bilancio complessivo nel Paese a quota 41.841 contagi e quello dei morti a 1.035. La città più colpita è la capitale Tokyo dove sono stati individuati circa un quarto dei nuovi casi.

Intanto, le farmacie giapponesi sono state prese d’assalto e gli scaffali sono stati svuotati di un prodotto per gargarismi che – secondo la il governatore di Osaka – potrebbe aiutare a combattere il Coronavirus. In preda al panico i cittadini si sono dati agli acquisti. Centinaia di migliaia di persone hanno pubblicato su Twitter foto di scaffali vuoti, accompagnate da avvisi “esauriti” scritti a mano, mentre cercavano suggerimenti su come acquisire l’ambito antisettico.

RUSSIA

EPA/MAXIM SHIPENKOV | Mosca, Russia

+7.555 vittime nelle ultime 24 ore. Il Paese riapre ai viaggi per lavoro

I casi giornalieri di Coronavirus in Russia sono 5.204. Mentre si registrano 139 nuovi decessi. Il totale dei contagi è salito a 866.627, facendo della Russia il quarto Paese al mondo ancora in termini di persone infette. Le vittime sono arrivate a quota 14.490. Secondo il centro nazionale di crisi, l’1,67% dei pazienti con Coronavirus è deceduto.

Le guarigioni sono in totale 699.026 con 7.555 decessi nelle ultime 24 ore. La quota totale dei recuperi costituisce il 77% del totale dei casi di Covid19 in Russia. Il governo visto l’andamento dell’epidemia, che mostra un calo rispetto ai mesi scorsi, ha deciso di riaprire i viaggi di lavoro nel Paese, compresi anche quelli diplomatici. Il decreto è stato pubblicato sul sito del governo.

ITALIA

ANSA/TINO ROMANO | Torino

Cei: «Occorre tornare a vivere»

Per il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della Cei e arcivescovo di Perugia, «Occorre ritornare a vivere con prudenza e cautela, ma occorre ripartire». In un editoriale apparso sul quotidiano cattolico La Voce, il cardinale, parlando dell’emergenza sanitaria, ha dichiarato che «I dati della crisi economica che leggo su tutti i giornali sono spaventosi» e «le saracinesche ancora chiuse che vedo in alcuni negozi – ha aggiunto – mi lasciano amarezza e inquietudine perché dietro ci sono uomini, donne e famiglie».

Il cardinale invita a lasciare da parte fake news, negazionismi e “cattiva informazione”. «Questa difficile situazione sanitaria ha posto al centro del discorso pubblico una riflessione seria e autorevole sulla libertà di pensiero», ha aggiunto.

Centro di ricerca toscano individua tre anticorpi “superpotenti” per sconfiggere il Sars-Cov-2

ANSA/LUCA ZENNARO

Anticorpi contro il Coronavirus. Una cura su cui sta lavorando Rino Rappuoli, coordinatore del MAD (Monoclonal Antibody Discovery) Lab di Toscana Life Sciences, a Siena. Il suo team – fa sapere il Corriere della Sera – ha individuato tre anticorpi estremamente potenti contro il Coronavirus.

«Si tratta di armi biologiche che combattono il virus – dice Rappuoli al quotidiano-, il nostro obiettivo è usare queste molecole naturalmente presenti nel nostro organismo per produrre farmaci. Per isolare e purificare i tre anticorpi super potenti abbiamo studiato a fondo le cellule B dal sangue di pazienti convalescenti, isolando solo quelle in grado di riconoscere il virus: parliamo dello 0,1 per cento del totale».

Il gruppo toscano ha individuato tre candidati con speranze concrete: «Abbiamo identificato 450 anticorpi in grado di neutralizzare il Coronavirus, ma la maggior parte ha un effetto limitato per cui sarebbe necessario, una volta ottenuto il farmaco, ricorrere a dosi altissime per curare i positivi, per via endovenosa». Discorso diverso per gli anticorpi considerati super potenti che sarebbero in grado di sconfiggere la malattia anche «se somministrati in piccole quantità, con una semplice iniezione sottocutanea».

AUSTRALIA

EPA/MICK TSIKAS AUSTRALIA | New South Wales, Australia

Lo stato di Queensland chiude i suoi confini

In Australia lo stato del Queensland chiuderà il suo confine con lo stato del New South Wales (NSW) per arginare una seconda ondata di infezioni Coronavirus. Un ritorno dei contagi ha già colpito la città di Melbourne, la seconda più grande dell’Australia, costringendo lo stato di Victoria a imporre un coprifuoco notturno, e a limitare i movimenti delle persone.

La premier dello stato di Queensland, Annastacia Palaszczuk, ha dichiarato che i viaggiatori provenienti dal New South Wales e dalla capitale Canberra non potranno entrare. «Abbiamo visto che Victoria non sta migliorando e non aspetteremo che il Nuovo Galles del Sud peggiori. Dobbiamo agire», ha detto Palaszczuk in una conferenza stampa a Brisbane.

GERMANIA

EPA/LUKAS BARTH-TUTTAS | Monaco, Germania

Altri 741 contagi nelle ultime 24 ore

In Germania sono 741 i casi individuati nelle ultime 24 ore. Secondo il Robert Koch Institute, i numeri mostrano un lieve calo rispetto al giorno precedente quando i nuovi contagi erano 879. Il numero totale di casi in Germania è salito a 212.022 con 9.168 morti. Si stima che 194.600 persone siano sopravvissute alla malattia.

Tuttavia, il Paese – dopo aver arginato la diffusione nei primi mesi dell’epidemia – rischia di essere travolto da una seconda ondata dopo le persone hanno infranto le regole di distanziamento sociale. Secondo Susanne Johna, presidente del Marburger Bund, che rappresenta i medici del Paese «Siamo già in una seconda ondata», ha detto al quotidiano Augsburger Allgemeine. Johna ha esortato le persone a continuare a rispettare le regole di distanziamento sociale e di igiene e indossare mascherine.

Link utili:

Leggi anche: