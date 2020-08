Raccogli in spiaggia un rifiuto e Fratelli d’Italia ti regala le infradito

Prima le granite, ora le infradito. Due giorni fa Giorgia Meloni lanciava sulla sabbia di Ostia la campagna Spiagge Pulite: chi portava un rifiuto di plastica o di vetro ai banchetti di Fratelli d’Italia aperti vicino alle spiagge avrebbe ricevuto una granita o un gelato tricolore (i gusti non sono specificati ma almeno fragola-pistacchio dovrebbe esserci). Ora dalla pagina di Fratelli d’Italia è stato lanciato un nuovo gadget per la campagna elettorale estiva: le infradito.

Esattamente come per la granita, chi porterà un rifiuto di vetro o di plastica in un banchetto del partito in riva al mare riceverà in regalo un paio di ciabatte (che dalle foto diffuse sembrano essere proprio in plastica). A una prima vista, il design è abbastanza anonimo: suola nera con fascia trasparente decorata con il tricolore. È però nell’impronta lasciata sulla spiaggia che si scopre il vero volto del gadget: una volta indossate, sulle orme del bagnante sarà possibile leggere Fratelli da una parte e D’Italia dall’altra. Non è chiaro se ciabatte e granite si potranno avere insieme o se si dovrà scegliere una delle due.

ANSA | Le infradito elettorali di Fratelli d’Italia

Una nota ufficiale di Fdi ha spiegato come la scelta di vincolare il gadget a un rifiuto da buttare nasca da un progetto politico più ampio: «Fratelli d’Italia è un partito ecologista, tra i primi a mettere nel suo programma elettorale gli incentivi per la riconversione delle aziende produttrici di plastica, a dichiarare guerra a quella monouso e ad organizzare eventi plastic free, come Atreju dello scorso anno». La campagna sarà attiva fino alla fine di agosto.

