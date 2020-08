Roma, l’annuncio di Virginia Raggi: «Mi ricandido contro i giochi di palazzo»

«Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti», ha detto la sindaca della Capitale

Alla fine lo ha fatto. Virginia Raggi ha annunciato di volersi candidare, per la seconda volta, a sindaca di Roma in vista delle elezioni comunali del 2021. «Ho parlato con la mia famiglia, ho parlato con i vertici del M5s: ho deciso di ricandidarmi a sindaco di Roma». Una scelta fatta quando né il centrodestra né il centrosinistra hanno ancora messo sul tavolo i nomi di possibili candidati al Campidoglio.

Dunque Raggi tenta il bis: «Non ci sto ad apparecchiare la tavola per far mangiare quelli di prima. Sono convinta che dobbiamo andare avanti». «Una scelta – dice, come riportato da Il Foglio – contro i giochi di palazzo, ma dettata dal bene per la Capitale». Nei mesi scorsi la sindaca ha avuto modo di parlare con le maestranze del Movimento 5 Stelle: tra loro, Luigi Di Maio, Alessandro Di Battista, Davide Casaleggio. Ma non solo: la prima cittadina pare abbia avuto uno scambio telefonico con Beppe Grillo, suo strenuo sostenitore.

Starà ora a Vito Crimi sottoporre la volontà di Raggi ai sostenitori del partito, mettendo come al solito ai voti la candidatura sulla piattaforma Rousseau: perché possa correre per la fascia tricolore, c’è infatti bisogno del sostegno degli iscritti.

Leggi anche: