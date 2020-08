In Veneto aumentano i contagi, ma il presidente Zaia frena sugli allarmisi: «Situazione sotto controllo». Il consigliere di Trump per la gestione dell’epidemia, Anthony Fauci, chiede calma e cautela sulla corsa al vaccino. Foto con il proprietario di un ristorante a Mykonos. Regnanti olandesi costretti a scusarsi

Nel mondo i contagi da Coronavirus sono sempre più vicini a quota 24 milioni con 813 mila vittime. In cima ci sono ancora gli Stati Uniti che hanno un bilancio di 5.740.628 casi, secondo i dati della Johns Hopkins University. Brasile e India sono ancora al secondo e terzo posto tra i Paesi più colpiti con rispettivamente 3.622.861 e 3.167.323 casi positivi. Seguono Russia e Sudafrica. Terzo per numero di decessi è invece il Messico con quasi 61 mila vittime.

STATI UNITI

EPA/YURI GRIPAS / Il consigliere scientifico della Casa Bianca Anthony Fauci

Fauci avverte Trump: «La fretta sui vaccini è un pericolo»

La fretta per la ricerca di un vaccino potrebbe avere effetti collaterali nello sviluppo di altri vaccini. Parola di Anthony Fauci. Per il consigliere sul Coronavirus della casa bianco, ed esperto americano di malattie infettiva «uno dei potenziali pericoli se si produce prematuramente un vaccino è che renderebbe difficile, se non impossibile, per gli altri vaccini coinvolgere persone nella loro sperimentazione».

Per Fauci «è assolutamente fondamentale che si dimostri in maniera certa che un vaccino è sicuro ed efficace». Secondo alcuni media americani, la corsa di Donald Trump allo sviluppo di un vaccino sarebbe una carta che il presidente vorrebbe usare per ottenere una rielezioni alle presidenziali di novembre. Il Financial Times scrive che l’amministrazione Trump sta valutando di aggirare i normali standard americani e tempistiche per accelerare la fase sperimentale sui vaccini.

GRECIA

EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN | Il re olandese Willem-Alexander

I regnanti olandesi si scusano dopo una foto a Mykonos: «Abbiamo violato il distanziamento. Avremmo dovuto rispettare le regole»

Non solo comuni cittadini. A violare le norme contro la diffusione dei contagi ci sono cascati anche il Re e la Regina d’Olanda. I regnanti si sono scusati dopo aver ammesso di non aver rispettato le regole sul distanziamento sociale mentre erano in vacanza a Mykonos, in Grecia. Sui social media era circolata una foto che ritraeva un uomo, il proprietario di un ristorante, mentre abbracciava la sovrana per uno scatto. A riportare la vicenda è il quotidiano greco eKathimerini.

Re Willem-Alexander e la regina Maxima si sono giustificati su Twitter con la «spontaneità del momento, per questo non siamo stati attenti. Ma avremmo dovuto. Perché anche in vacanza, rispettare le regole contro il Coronavirus è essenziale per sconfiggerlo».

ITALIA

MAURIZIO BRAMBATTI/ANSA | Il presidente del Veneto Luca Zaia

In Veneto + 119 contagi (ieri 116). Ma Zaia evita allarmismi

Una delle Regioni più colpite dal nuovo aumento di contagi, il Veneto ha registrato nelle ultime 24 ore 119 casi in più, passando da 22.071 a 22.190. Nella Regione i decessi sono +3 per un totale di 2.107 vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I casi attualmente positivi sono invece cresciuti di 71 unità, passando da 2.048 a 2.119. Per il virologo Andrea Crisanti l’aumento dei casi è stato causato soprattutto dal significativo movimento di vacanzieri da e per la Regione.

Ma nonostante la crescita dei contagi il governatore della Regione Luca Zaia si è detto tranquillo e ha detto no alle mascherine a scuola. Il governatore – sempre più in alto nei sondaggi della Lega, tanto da superare anche il segretario Matteo Salvini – ha riferito che «In Veneto la situazione Covid è sotto controllo: abbiamo fatto 1,4 milioni di tamponi, siamo i leader a livello mondiale: se fai i tamponi i positivi li trovi. In Veneto ci sono sei pazienti in terapia intensiva e 118 ricoverati. Il 93% dei positivi è asintomatico. Non si può dare questa idea del Veneto come un lazzaretto».

Il presidente del Consiglio regionale sardo contro il governo

ANSA/Emanuele Valeri

Dopo il picco di persone positive di ritorno dalla Sardegna, e l’etichetta di “untori”, il presidente del Consiglio regionale sardo Michele Pais non ci sta e dice che la Regione è stata offesa, contagiata e per giunta accusata. In un’intervista al Corriere della Sera Pais sottolinea come il 5 agosto l’Istat avesse dichiarato la Sardegna ultima per diffusione del virus. «Se a maggio il governo avesse consentito al presidente Solinas di far fare i tamponi in entrata, oggi non saremmo qui a recriminare».

Sul capitolo discoteche e movida per Pais era giusto riaprirle: «Con centinaia di migliaia di giovani ci sarebbero stati assembramenti abusivi, feste private». Secondo l’accordo con la regione Lazio alla Sardegna potrebbe spettare l’onere di fare circa 25mila tamponi al giorno per i vacanzieri in partenza: «Li deve fare il governo».

ARGENTINA

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Buenos Aires, Argentina

Primo caso di recidiva al Coronavirus

In Argentina una dottoressa 34 enne è stata trovata positiva al Covid dopo esserne guarita. È il primo caso di ritorno di un contagio nel Paese per un paziente risultato infetto in precedenza. Alejandra Müller – un medico della città di Helvecia – era stata trovata positiva lo scorso 24 marzo. «Dopo la positività sono tornata al lavoro nel giro di due settimane, avendo avuto solo dolori al petto, alla gola e qualche linea di febbre», ha detto Müller al quotidiano La Nacion.

Il medico ha dichiarato che pensava di aver raggiunto l’immunità. Ma quattro mesi più tardi si è ammalata di nuovo e i sintomi erano molto più forti. «Ho preso la polmonite e sono dovuta essere ricoverata per cinque giorni». L’Argentina è alle prese con un aumento giornalieri dei casi con un record di 8.713 nuovi contagi registrati lunedì. E 7 mila morti totali.

OMS

EPA/Stefani Reynolds / Donald Trump

L’Oms sulla terapia al plasma: «Studi piccoli che hanno fornito prove di bassa qualità»

Il presidente americano Donald Trump ha dato il via libera all’utilizzo negli Usa del plasma per i pazienti affetti da Covid19, ma l’Organizzazione mondiale della Sanità frena. L’Oms considera le terapie a base di plasma ancora sperimentali, perché i risultati finora disponibili provengono da «studi piccoli che hanno fornito prove di bassa qualità».

Il capo scientifico dell’Oms Soumya Swaminathan ha spiegato che gli studi finora condotti sul Covid-19 «non sono conclusivi, perché sono relativamente piccoli, mostrano qualche beneficio ma servono meta analisi e revisioni sistematiche. Per ora ci sono solo poche evidenze». Si tratta, ha proseguito, «ancora di una terapia sperimentale e chiediamo continui a esser valutata in studi sperimentali».

La terapia con il plasma iperimmune, ha aggiunto in conferenza stampa Bruce Aylward, uno dei principali consiglieri del direttore generale dell’Oms, «può avere numerosi effetti collaterali, da una leggera febbre e brividi a lesioni più gravi legate ai polmoni».

Foto di copertina: EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Buenos Aires, Argentina

