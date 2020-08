Il trattamento in fase di sperimentazione al Walter and Eliza Hall Institute di Melbourne prevede l’utilizzo degli anticorpi per bloccare l’accesso del Sars-CoV-2 alle cellule. Domani il premier giapponese parlerà in conferenza stampa: non succedeva dallo scorso 18 giugno. In questo momento, nella provincia di Caserta ci sono 250 casi di infezioni attive. In Argentina sono oltre 2 mila i posti letto occupati nelle unità di terapia intensiva

Johns Hopkins University | Mappa Covid-19 (27 agosto 2020)

La pandemia da Coronavirus, su scala globale, ha coinvolto ormai 24.181.120 persone, uccidendone 825.794. Lo si evince dalla plancia di monitoraggio aggiornata in tempo reale dalla Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono di gran lunga il Paese più colpito dal Sars-CoV-2, con 5.822.594 casi, seguito dal Brasile, 3.717.156 e dall’India, 3.310.234. In Europa, è la Spagna lo Stato con il maggior numero di contagi totali, 419.849, e il Regno Unito quello che presenta il dato più severo in termini di vittime, 41.552.

AUSTRALIA

Twitter | Walter and Eliza Hall Institute, Melbourne

Una cura sostituiva al vaccino? Un team australiano è alla ricerca degli anticorpi più potenti

Una nuova terapia è allo studio dei ricercatori del Walter and Eliza Hall Institute di Melbourne, in Australia. E se gli esperimenti andranno a buon fine, potrebbe diventare un’alternativa valida alla vaccinazione per il Coronavirus. Il trattamento si baserebbe sull’utilizzo di anticorpi in grado di bloccare l’accesso del Sars-CoV-2 alle cellule, fermando così l’infezione. Coordina il progetto la specialista di malattie infettive e difese immunitarie Wai-Hong Tham.

«Si può effettivamente bloccare l’ingresso del virus e anche bloccare l’infezione del virus», ha detto la scienziata all’emittente nazionale Abc. Gli studiosi stanno passando al vaglio milioni di anticorpi per individuare i più potenti, in grado di puntare alle proteine spike che si trovano sulla superficie della cellula del Coronavirus. Non si tratta di una tipologia di terapia inedita: questo genere di cure basate sugli anticorpi vengono utilizzate per trattare i malati oncologici o i pazienti con disturbi del sistema immunitario.

GIAPPONE

EPA/JIJI PRESS | Nagasaki, Giappone

Il premier Abe in conferenza stampa per chiarire sul proprio stato di salute

L’emergenza causata dalla pandemia in Giappone è tutt’altro che risolta: per questo il governo si prepara a varare nuove misure di sostegno al sistema sanitario. L’esecutivo, secondo quanto riportato dal quotidiano Yomiuri Shinbun, si sta impegnando per garantire numerosi dosi di vaccino per la popolazione. Il governo avrebbe raggiunto l’accordo con la casa farmaceutica inglese AstraZeneca e la statunitense Pfizer per ottenere 120 milioni di dosi appena il farmaco biologico sarà immesso sul mercato.

Ma nella conferenza stampa di domani in cui si parlerà anche di vaccini e di sostegno agli ospedali del Paese, l’attenzione sarà rivolta principalmente a Shinzo Abe. È la prima volta, dal 18 giugno, che il premier giapponese incontrerà i giornalisti in conferenza. Nelle ultime settimane, poi, si sarebbero infittiti gli accertamenti medici per il capo dell’esecutivo.

Per sciogliere le riserve sul suo stato di salute, domani pomeriggio, Abe spiegherà tutto alla stampa: ha già fatto sapere che non eviterà le domande sulle sue condizioni cliniche, al centro di molteplici speculazioni mediatiche durante l’estate.

ITALIA

Fiore S. Barbato/Wikipedia | Santa Maria a Vico

Chiude il Comune di Santa Maria a Vico

In una piccola cittadina di 13mila abitanti in provincia di Caserta, si è dovuti procedere con la chiusura del Municipio. Non sarà possibile per i prossimi due giorni accedere al palazzo del Comune di Santa Maria a Vico perché il sindaco, Andrea Pirozzi, e la sua vice, Veronica Brando sono risultati positivi al Coronavirus.

Nel videomessaggio affidato a Facebook, il primo cittadino ha assicurato la popolazione di essere, al momento in buone condizioni di salute. La chiusura del Municipio si è resa indispensabile per permettere la sanificazione degli ambienti e lo screening a dipendenti, consiglieri e assessori comunali. Intanto, in tutta la provincia di Caserta, sono saliti a 250 i casi di infezioni al Sars-CoV-2 attualmente attive.

L’ospedale di Careggi «si è trasformato in una trappola mortale»

ANSA/MAURIZIO DEGL INNOCENTI | Veduta dell’ospedale di Careggi, Firenze

I figli di un 65enne, morto dopo aver contratto il Coronavirus nel reparto di ematologia dell’ospedale fiorentino, hanno presentato un esposto alla procura del capoluogo toscano. L’uomo era stato ricoverato lo scorso maggio a causa di una leucemia. Al momento del ricovero, il paziente era risultato negativo al tampone, salvo contrarre il virus durante la degenza. Nella denuncia, affermano i familiari, l’ospedale di Careggi «si è trasformato in una trappola mortale».

Oltre al 65enne, morto lo scorso 26 maggio, sempre a causa della Covid-19 sono deceduti un altro paziente, che divideva la stanza di ospedale con lui, e, ad aprile, una signora di 45 anni ricoverata sempre nel reparto di ematologia. Sulla vicenda, la direzione sanitaria ha aperto un’indagine interna. Pare che una quarta persona, questa volta di 60 anni sia morta sempre ad aprile dopo essere transitata nello stesso reparto.

ARGENTINA

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Buenos Aires, Argentina

Incremento di casi tra gli argentini: 10.550 nelle ultime 24 ore

Nonostante la percentuale di morti legati alla Covid-19 sia relativamente bassa, 7.839 su un totale di 370.188 casi positivi, preoccupa la situazione epidemica in Argentina. Nell’ultimo bollettino divulgato dal ministero della Salute, i contagi confermati il 26 agosto sono schizzati a 10.550, un record per il Paese. I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati invece 178. Le unità di terapia intensiva occupate, al momento, sono 2.022.

Mentre l’epidemia si diffonde tra gli argentini, lo Stato deve affrontare un’importante crisi del debito sovrano che sta mettendo a dura prova l’economia nazionale. Il lockdown imposto lo scorso marzo pare non sia servito a risparmiare l’Argentina dalla stessa sorte dei Paesi limitrofi: l’America Latina è tra le aree del mondo più colpite dal virus. Il governo del presidente Alberto Fernandez ha introdotto restrizioni pesanti a Buenos Aires e nel circondario della capitale, il territorio più colpito del Paese: dureranno fino alla fine di agosto.

GAZA

EPA/MOHAMMED SABER | Poliziotti di Hamas, Gaza

Gaza resterà in lockdown almeno fino a domenica

Il primo focolaio registrato nella Striscia, con 2 morti e 26 infezioni da Sars-CoV-2, ha portato le autorità sanitarie a imporre un lockdown in tutta l’enclave palestinese. La misura sarà in vigore fino a domenica. L’emergenza a Gaza è scoppiato dopo che i primi quattro casi Covid sono stati scoperti in un campo profughi due giorni fa. Mercoledì sera, dopo la morte delle prime persone residenti nella Striscia, è arrivata la conferma che la pandemia globale è riuscita a penetrare anche a Gaza, area che vive un isolamento forzato da Israele.

La situazione, adesso, preoccupa le organizzazioni sanitarie di tutto il mondo: la combinazione tra povertà, densità abitativa e scarse opportunità ospedaliere potrebbe provocare una strage tra i palestinesi. Al momento le moschee, le scuole e gran parte delle attività lavorative risultano chiuse. Le autorità locali hanno invitato tutti i cittadini a restare a casa e, nel caso di uscite per motivi sanitari o per l’acquisto di beni di prima necessità, a utilizzare la mascherina.

