Coronavirus, ultime notizie – Ue, il vaccino potrebbe arrivare in autunno. In Francia Macron non esclude nuovo lockdown. Sardegna, ponte aereo per il rientro dei positivi

La commissaria alla Salute Kyriakides ha spiegato a che punto è l'Ue con i vaccini.Tra regole rigide e misure di protezione, il tour de France parte da Nizza, città in allerta rossa. La Protezione civile lavora a un piano per il trasporto degli infettati sulla penisola in sicurezza

Johns Hopkins University | Mappa Covid-19 (29 agosto 2020)

Sono 24.749.453 i casi da Coronavirus registrati finora nel mondo. Tra questi, i morti legati al Covid-10 hanno raggiunto quota 837.340. È questo il quadro fornito dagli ultimi aggiornamenti della Johns Hopkins University. Gli Stati Uniti sono ancora il Paese più colpito, in cima con quasi 6 milioni di contagi e 181.775 decessi. Seguono il Brasile, con 3.804.803 casi e 119.504 morti, e l’India che conta 3.463.972 e 62.550 decessi. Anche il Messico ha un conteggio preoccupante di vittime: 63.146.

Unione europea

EPA/JOHN THYS / POOL | Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute. 20 maggio 2020

La commissaria alla salute Ue: «Il primo vaccino potrebbe arrivare in autunno»

Stella Kyriakides, commissaria Ue alla Salute, ha rilasciato un’intervista a La Stampa nella quale ha affermato che il primo vaccino contro il Coronavirus potrebbe essere disponibile già in autunno. «Abbiamo buone indicazioni che il primo vaccino potrebbe essere disponibile verso la fine di quest’anno, o all’inizio del 2021», ha detto. «Il nostro obiettivo è che tutti i cittadini e tutti i Paesi abbiano pari accesso».

Kyriakides ha specificato che sono stati completati «i colloqui esplorativi con cinque aziende sui rispettivi vaccini candidati», e che giovedì 27 agosto è stato firmato il primo contratto con AstraZeneca. «Finora le nostre discussioni riguardano la possibilità di acquistare oltre 1,5 miliardi di dosi di potenziali vaccini futuri sicuri ed efficienti. E ne arriveranno altri».

FRANCIA

EPA/FRANCISCO / POOL | Il presidente francese Emmanuel Macron, 19 luglio 2020

Macron: «Possibile un nuovo lockdown»

La Francia di nuovo nel vortice del Coronavirus. Nelle ultime ore sono stati registrati oltre 7 mila nuovi casi da Covid-19, che hanno messo in allarme anche il presidente Emmanuel Macron. E torna lo spettro della quarantena, tabù numero uno del governo: «Stiamo facendo tutto il possibile per evitare un nuovo lockdown, specialmente un lockdown nazionale», ha detto Macron. «Ma abbiamo imparato abbastanza da comprendere che nulla può essere escluso a prescindere».

Il presidente francese ha anche dichiarato che l’esecutivo «farà il possibile» per fare in modo che non accada. «Questo è il tempo della ripartenza», aveva twittato ieri stesso. Ma l’opzione non piace a Macron, a capo di un Paese che già a maggio aveva riaperto le scuole per tentare la convivenza con il virus. E intanto parte anche la 107esima edizione del Tour de France, ma nel posto sbagliato: a Nizza, dove i contagi si moltiplicano. La competizione, inizialmente prevista a luglio, vedrà in gara 176 atleti e arriverà a Parigi dopo 21 tappe.

Le regole del Tour: esclusione del team se ci sono almeno due positivi

EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON | Allenamenti per il Tour de France, 28 agosto 2020

Parte dunque a Nizza, tra massicce misure anti-contagio da Coronavirus, il Tour de France. Christian Prudhomme, organizzatore della competizione ciclistica, ha confermato che rimane in vigore la regola dell’esclusione di un team dalla prova in caso di positività al Covid-19 da parte di almeno due membri, «staff compresi». La regola era sembrata «troppo dura» nei giorni scorsi sia ai team, sia alla società organizzatrice. Prudhomme è comunque rimasto sulle sue posizioni, anche perché la decisione è stata presa «dall’unità di crisi interministeriale». Gli atleti, inoltre, dovranno portare la mascherina nella zona di partenza e arrivo, e potranno toglierla solo mentre gareggiano.

ITALIA

Billionaire, il locale di Flavio Briatore ad Arzachena

Oggi le dimissioni di Briatore. Probabilmente passerà l’isolamento da Santanchè

Sarà dimesso stamattina, 29 agosto, Flavio Briatore, ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano da domenica, a seguito della sua positività al Coronavirus. Il proprietario del Billionaire dovrà resterà a Milano per il periodo di isolamento domiciliare: da quanto si apprende, sarà ospite nella residenza di Daniela Santanchè in zona Corso Vercelli. La senatrice di Fratelli d’Italia è sua amica e si è schierata fin da subito in difesa dell’imprenditore, mettendo anche in dubbio inizialmente la sua positività alla Covid-19.

«Ci stanno massacrando», ha detto Santanchè in un discorso al Twiga, il suo locale (precedentemente di Briatore) in Versilia. «Forse io e Flavio Briatore in questo momento siamo molto utili come arma di distrazione di massa con i tanti problemi che ha questa Nazione ma pazienza, le nostre spalle sono grosse». La senatrice ha invitato i clienti della sua discoteca a rispettare le misure anti-Covid, «anche se non ci piacciono e le contestiamo».

Dalla Sardegna voli speciali per trasferire i contagiati

ANSA | Arzachena, Sardegna, 25 Agosto 2020

Salgono a 2.022 i casi di positività al Coronavirus tracciati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Molti di questi, registrati nelle ultime settimane, riguardano i casi d’importazione, soprattutto vacanzieri infettati durante le serate di movida. Per far rientrare i positivi in sicurezza, la Protezione Civile sta predisponendo un piano in linea con la Regione: la prima cosa da fare sarà un «ponte aereo» per il trasporto dei contagiati sulla penisola. I turisti arrivati con l’automobile, invece, verranno isolati in celle dedicate sulle navi.

Solo ieri sono stati trovati alti 55 positivi. Di questi, almeno 30 sono stati contagiati nell’area della Costa Smeralda, collegati al cluster del Phi Beach di Baja Sardinia. 7 casi, invece, sono stati trovati tra i sanitari dell’ospedale Mater Olbia. Intanto proseguono le indagini sulla riapertura delle discoteche negli 11 giorni di agosto in cui non erano state disposte ordinanze dal presidente della giunta Christian Solinas. In quel caso, infatti, quei locali sarebbero dovuti rimanere chiusi, come da disposizioni del governo.

SPAGNA

EPA/RODRIGO JIMENEZ | Madrid, Spagna, 17 agosto 2020

Arrestato un uomo scettico sulla Covid-19 che incitava alla violenza sui social

La polizia spagnola ha arrestato un uomo che diffondeva odio e spingeva alla violenza in maniera anonima sui social network, proclamando l’idea che la pandemia da Coronavirus fosse un inganno mondiale. L’uomo, di 38 anni, chiedeva ai suoi follower di attaccare politici e giornalisti, responsabili di diffondere false informazioni e convinzioni. «Tutto potrebbe essere risolto con un colpo di pistola dietro la testa a Pedro Sanchez», aveva scritto in uno dei suoi post riferendosi al primo ministro spagnolo.

Secondo quanto riportato dalla polizia, l’uomo ha dichiarato chiunque creda nel virus è «ignorante e merita di morire». Al momento, si trova detenuto in un carcere nei pressi di Zaragoza. In queste settimane la Spagna sta facendo i conti con un nuovo picco di contagi: giovedì, le autorità locali hanno comunicato un aumento di 3.781 nuovi casi, per un totale di 429.507 – la cifra più alta dell’Europa dell’Ovest.

