A 18 anni Larissa, figlia di Fiona May, diventa campionessa italiana di salto in lungo

«Orgogliosa di questa giovane atleta che ha vinto il suo primo titolo senior a 18 anni. Le condizioni erano terribili per i saltatori in lungo ma tutti hanno mostrato carattere». Così la due volte campionessa mondiale di salto in lungo, Fiona May, ha voluto celebrare la vittoria di sua figlia, Larissa Iapichino, vincitrice della competizione agli assoluti di Padova.

La ragazza ha portato a casa il titolo saltando 6.32 metri. Si tratta di un risultato inferiore rispetto al suo record personale di 6.80, stabilito a Savona il mese scorso, il secondo risultato migliore nella storia della atletica leggera italiana. Meglio di lei ha fatto soltanto sua madre, Fiona May, che detiene il record italiano: 7.11, raggiunto nel 1998 a Budapest.