Sono quasi 6 milioni i casi di Coronavirus negli Stati Uniti secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University. Con 5.997.163 contagi registrati dall’inizio dell’emergenza gli Usa continuano a essere il Paese più colpito al mondo dalla pandemia. Segue il Brasile che conta 3.862.311 infezioni totali e l’India con 3.621.245. Anche la Russia è vicina a toccare quota un milione: 987.470 i contagi registrati fino ad ora. Il numero delle vittime a livello mondiale è invece arrivato a quota 846.436.

RUSSIA

EPA/SERGEI ILNITSKY | Mosca, Russia

A Mosca casi in crescita del 6.6% rispetto a luglio

Nelle ultime 24 ore la Russia ha individuato 4.993 nuovi casi di Covid19 e 83 decessi. Un dato che porta il bilancio totale dei contagi a 995.319, sempre più vicino al milione. Il numero delle vittime è invece di 17.176. Come riporta l’agenzia di stampa Tass, ad essere stata particolarmente colpita nel mese di agosto è la capitale Mosca che ha registrato 21.059 nuovi casi.

Un dato in crescita del 6,6% rispetto a luglio, quando i casi erano 19.761. Tuttavia, circa 34.953 sono guarite in totale nel mese di agosto contro le 28.771 di luglio. Il numero di morti è stato invece di 361, mentre a luglio il bilancio era di 664.

GIAPPONE

EPA/KIMIMASA MAYAMA | Tokyo, Giappone

Nella capitale Tokyo 148 nuovi casi

603 nuovi casi di Coronavirus e 15 vittime sono stati registrati ieri in Giappone. Il numero totale dei contagi sale così a quota 68.577 dall’inizio della pandemia mentre quello dei decessi è di 1.297. Il numero di pazienti ricoverati in condizioni critiche è invece di 234. Nella capitale Tokyo i contagi delle ultime 24 ore sono 148, in lieve calo rispetto al dato di 247 di sabato. Il bilancio totale dall’inizio del monitoraggio sale a 20.717 casi.

ITALIA

EPA/Juan Ignacio Roncoroni | Un reparto Covid-19

Casal di Principe: sindaco positivo al Coronavirus

Renato Natale, primo cittadino di Casal di Principe, paese nel Casertano, è risultato positivo al test per il Covid19. L’annuncio è arrivato dallo stesso sindaco tramite Facebook: «Mi sono recato a Milano per stare una settimana con mia figlia e la nipotine, ma appena arrivato ho avuto febbre per cui sono andato al Pronto soccorso per il tampone che è risultato positivo. Per ora resto in quarantena presso l’abitazione di mia figlia in provincia di Milano».

«Intanto – prosegue – sono state avviate tutte le procedure di sicurezza sia per i contatti parentali che per la casa comunale. Andrà tutto bene ma intanto vale sempre l’invito ad assumere comportamenti responsabili». A Casal di Principe i casi di positività sono invece sette.

Test per i passeggeri della tratta Milano-Roma. Al via la rivoluzione a Fiumicino

Ansa | Roma Fiumicino

Un tampone lampo. 15 minuti per avere il risultato. E una sperimentazione che potrebbero imitare anche gli altri Paesi. All’aeroporto Fiumicino di Roma partiranno i test rapidi sui voli Roma-Milano. Un caso unico al mondo racconta Il Messaggero.

L’assessore alla Salute del Lazio, Alessio D’Amato dichiara: «Noi crediamo molto in questo progetto e siamo pronti a partire. Già abbiamo ottenuto ottimi risultati con il sistema dei tamponi agli arrivi per i voli dai paesi ritenuti a rischio, Malta, Spagna, Croazia e Grecia. Ora vogliamo andare oltre».

Allo Spallanzani stanno invece mettendo a punto un sistema ancora più veloce che si basa sul prelievo della saliva, con una risposta immediata. Il passaggio all’area tamponi potrebbe diventare consuetudine, come il check-in all’imbarco. «Nel Lazio su questo siamo stati gli apripista, fa piacere vedere che ora anche il Ministero della Salute segua questa formula», ha aggiunto D’Amato.

FRANCIA

EPA/IAN LANGSDON | Parigi, Francia

Secondo il ministro dell’Istruzione francese, Jean-Michel Blanquer, non tutte le scuole della Francia potranno riaprire in sicurezza il prossimo martedì. Il Paese è alle prese con una nuova diffusione dei contagi, con picchi di 7 mila al giorno. Blanquer ha dichiarato al quotidiano Journal du Dimanche che alcune classi rimarranno chiuse, ma per un periodo di tempo limitato.

La preoccupazione sulle riaperture arriva anche dai medici francesi che sabato hanno firmato un appello in cui affermano che le misure anti Coronavirus del governo per la riapertura delle scuole non sono abbastanza rigide. I medici hanno sollecitato maschere per bambini di sei anni e un mix di lezioni a distanza e di persona.

COLOMBIA

EPA/Mauricio Duenas Castañeda | Bogota, Colombia

Il Paese verso la fine del lockdown iniziato a marzo

Hanno superato la soglia dei 600 mila i casi da Coronavirus in Colombia, mentre i decessi si avvicinano ai 19.400. Il Paese sudamericano ha 607.938 contagi confermati, e altri 8.024 sono stati registrati nelle ultime 24 ore.

Tuttavia, i casi giornalieri hanno cominciato a diminuire dopo il picco di 13.056 del 20 agosto scorso. Il presidente colombiano Ivan Dunque aveva imposto a fine marzo un lockdown nazionale e la misure terminerà lunedì, quando il Paese inizierà una quarantena “selettiva” di un mese.

Molti settori hanno già gradualmente riaperto. Con le nuove misure i ristoranti possono funzionare al 25% della capacità, ma i grandi eventi come i concerti rimangono vietati. Le unità di terapia intensiva a Bogotà hanno una capacità di circa il 73%, secondo le autorità sanitarie locali. E la capitale ospita più di un terzo dei casi della Colombia.

