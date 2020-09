Oggi molte scuole in Italia riapriranno le porte per i corsi di recupero. Mosca annuncia che i casi di Covid-19 nel Paese hanno raggiunto quota 1.000.048. La Sanofi fallisce i test su un farmaco contro il Sars-CoV-2

La Johns Hopkins University segnala a oggi, 1° settembre, 25.488.239 casi di Coronavirus nel mondo. Secondo gli ultimi dati, gli Stati Uniti restano il paese più colpito con oltre 6 milioni di contagi (6.031.013 per la precisione). I decessi legati al Covid-19 nel mondo raggiungono quota 850.596. Anche dal punto di vista delle vittime, gli Usa sono al primo posto con 183.597 morti. Subito dopo c’è il Brasile, che conta 3.908.272 casi totali e 121.381 decessi. Segue l’India, con 3.691.166 positivi tracciati dall’inizio del monitoraggio e 65.288 vittime.

RUSSIA

EPA/YURI KOCHETKOV | Mosca, Russia, 27 agosto 2020

Oltre un milione di casi

La Russia ha superato il milione di positivi al Coronavirus. Stando ai dati ufficiali, il Paese ha contato 1 milione e 48 contagiati fin dall’inizio del monitoraggio della pandemia. Per quanto riguarda i decessi, le autorità hanno comunicato 17.299 morti, di cui 123 solo nelle ultime 24 ore. Ieri, 31 agosto, sono stati accertati altri 4.729 contagi.

Attualmente, secondo gli ultimi dati della Johns Hopkins University, la Russia è al quarto posto nel mondo dei Paesi più colpiti dalla Covid-19, dopo Stati Uniti, Brasile e India. Intanto non si ferma la corsa al vaccino, lo Sputnik, che dovrebbe essere reso disponibile gratuitamente ai cittadini entro l’autunno. Mosca ne ha approvato l’utilizzo dopo una controversa fase di sperimentazione sugli esseri umani durata meno di due mesi.

FRANCIA

EPA/GONZALO FUENTES| Il discorso di Emmanuel Macron dopo la sua visita alla Sanofi

Sanofi, falliti i test sul farmaco Kevzara

In Francia non sono andate a buon fine le ricerche portate avanti dal laboratorio Sanofi su un farmaco contro il Coronavirus. Il test clinico internazionale, arrivato alla fase 3 della sperimentazione (quella dei test di massa), sul preparato Kevzara non ha dato risultati positivi. Lo hanno annunciato questa mattina, 1° settembre.

Il preparato era stato messo a punto per il trattamento dei casi gravi di Covid-19, ma «non ha raggiunto il criterio di valutazione principale, né quello secondario nella comparazione con il placebo». Sanofi ha aggiunto di non prevedere ulterio studi sul farmaco. Anche la statunitense Regeneron, che ha collaborato alla sua realizzazione nel 2017, ha fatto sapere che non continuerà sulla strada del Kevzara come cura per la Covid-19.

ITALIA

ANSA/FABIO FRUSTACI | Scuola di Roma, 27 agosto 2020

Parte il nuovo anno scolastico. Il ministro Boccia: «Nessun rinvio»

Dopo il lungo periodo di didattica a distanza causato dalla pandemia da Coronavirus, comincia oggi, 1° settembre, il nuovo anno scolastico 202/2021. I cancelli degli istituti apriranno sia ai docenti e al personale, che inizierà ad affluire nelle scuole per l’organizzazione delle lezioni, sia a parte degli alunni. Oggi infatti è la data indicata dal Ministero dell’Istruzione per le prove di recupero: in alcuni casi – non in tutti – i dirigenti hanno scelto di far fare gli esami in presenza.

La vera attesa, comunque, sarà per l’avvio delle lezioni. In queste settimane alcune Regioni hanno preferito far slittare la data d’inizio a dopo il 14 settembre per evitare intoppi dati dalla fretta. Il governo è rimasto fermo sul calendario proposto, ma questo non deve condizionare le scelte regionali: «Non c’è alcuno slittamento – ha commentato il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ad Agorà – ma le Regioni possono fare come meglio credono. Così come è sempre stato».

Polemiche per i test di medicina: lasciato fuori chi è in quarantena

ANSA/FABIO FRUSTACI | Un’aula dell’Università Sapienza di Roma. Marzo 2020

Partono i test per entrare nelle università ma con gli studenti in quarantena non si sa come fare. Oggi, 1° settembre, ci sarà la prova d’ingresso per Veterinaria: circa 10 mila iscritti per 890 posti. Ma proprio alla vigilia della prova, sul sito del Ministero dell’Università e della Ricerca è stato comunicato che non si ha ancora idea di come coinvolgere chi è in isolamento per Coronavirus.

«Vista la presenza di candidati destinatari dei provvedimenti sanitari di prevenzione del Covid-19 che non potranno sostenere le prove – si legge – abbiamo provveduto ad avvisare i ministeri competenti per verificare ogni eventuale possibile gestione». Nessuna risposta, dunque, su come andrà a finire la faccenda. A preoccupare è soprattutto il test per l’ingresso a medicina, in programma il 3 settembre, che coinvolge più di 65 mila candidati per 13.072 posti disponibili.

SPAGNA

EPA/RODRIGO JIMENEZ | Madrid, 17 agosto 2020

Oltre 23mila casi in 4 giorni

La Spagna è nel pieno di una seconda ondata. A partire da venerdì 28 agosto, nel Paese si sono registrati oltre 23 mila casi di Coronavirus. Il ministro della Salute Salvador Illa ha comunicato che nelle ultime 24 ore si sono registrati 2.489 nuovi positivi al Covid-19. «Siamo molto preoccupati», ha detto durante una trasmissione. «L’obiettivo è quello di evitare il sovraccarico ospedaliero».

Il direttore del Centro di coordinamento per gli allarmi sanitari e le emergenze, Fernando Simon, ha dichiarato ieri, 31 agosto, che comunque il picco è stato superato (il 21 agosto si sono registrati 10 mila nuovi casi) e, a partire dal 22 agosto, le nuove infezioni hanno iniziato pian piano a diminuire. Anche Illa ha comunque rassicurato il Paese dicendo che la situazione ospedaliera non è comparabile ai picchi di marzo e aprile.

COREA DEL SUD

EPA/JEON HEON-KYUN | Sanificazione contro il Coronavirus nella Youido Full Gospel Church di Seoul. Corea del Sud, 21 agosto 2020

I casi di Covid-19 superano quota 20 mila

Aumenta il numero di casi positivi al Coronavirus nella Corea del Sud. Il bilancio dei casi registrati fin dall’inizio del monitoraggio della pandemia ha superato quota 20 mila. Nello specifico, dal 20 gennaio sono stati trovati 20.182 positivi. Per tre giorni di fila, comunque, i nuovi contagi si sono tenuti sotto i 300: giovedì scorso, 27 agosto, se ne erano registrati 235.

La maggior parte si trovano nell’area di Seul: dei nuovi casi, 175 sono riconducibili alla zona della capitale. Il viceministro alla Salute Kim Ganglip ha dichiarato che a preoccupare le autorità è che «più del 30% dei pazienti Covid-19 tracciati in queste ultime due settimane aveva più di 60 anni. Il rischio di morte per queste persone – ha aggiunto – è più alto».

