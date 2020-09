In Argentina ben 18 giocatori del Boca Juniors sono risultati positivi. La Turchia nel frattempo annuncia la stretta su matrimoni e celebrazioni in tutto il paese. Nel campus statunitense del South Carolina scoperti 1000 studenti contagiati

Gli Stati Uniti restano il paese più colpito al momento alla pandemia, con 6.114.769 casi totali di Coronavirus da quando l’emergenza sanitaria viene monitorata. La mappa aggiornata dei contagi in tutto il mondo della Johns Hopkins University, fotografa nel complesso 26.037.404 casi di Covid-19 in totale a livello internazionale, insieme a ormai quasi un milione di vittime: 863.119. In Brasile, secondo paese più colpito, i casi totali arrivano oggi a quasi 4 milioni (3.997.865). A poca distanza ormai l’India, che registra un’impennata dei casi, per un totale di 3.853.406 di contagi nel Paese, mentre la Russia ha superato il milione di casi (1.001.965).

ARGENTINA

EPA/Andros Cristaldo | Tifosi del Boca Juniors durante il match di Copa Libertadores tra il Libertad (Paraguay) e il Boca Juniors (Argentina), Asuncion, Paraguay, 30 agosto 2018.

18 giocatori positivi nel Boca Jrs

In Argentina il Boca Juniors, con una nota ufficiale, ha dato conferma del fatto che ci sono 18 giocatori «della rosa dei professionisti della prima squadra» che sono risultati positivi al tampone per Sars-Cov-2. Il tutto a due settimane dall’esordio contro i paraguaiani del Libertad in Coppa Libertadores: ora il match è in bilico. Dieci giocatori, prosegue il club, «hanno sintomi lievi, e otto sono asintomatici». Sono tutti in isolamento e la squadra argentina nel frattempo sta tentando di ricostruire come si sia sviluppato il «contagio di massa».

TURCHIA

EPA/SEDAT SUNA | Una coppia cinese posa per il suo matrimonio a Istanbul, Turchia, 10 marzo 2019.

Matrimoni, è giro di vite in tutto il paese

Mentre in Turchia aumentano casi e vittime per Covid-19, il governo decide la stretta sui matrimoni. A spiegarlo è il ministro della Salute Fahrettin Koca, che spiega che la Turchia avrebbe toccato «il secondo picco della prima ondata»: la media dei nuovi casi al giorno è di 1.500, e negli ultimi tre giorni ci sono stati più di 40 morti. Finora la stretta sui matrimoni era in vigore solo in 14 su 81 province nel paese, ma ora una circolare del ministero dell’Interno amplia le restrizioni a tutto il territorio nazionale.

Niente distribuzione di cibo, niente danze, e i festeggiamenti possono durare per una sola ora. Niente invitati over 65 anni e under 15, eccezion fatta per parenti almeno di secondo grado di sposo e sposa. Ogni celebrazione poi richiede la presenza di almeno un pubblico ufficiale che si assicuri che le prescrizioni vengano rispettate.

ITALIA

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Roberto Speranza, ministro della Salute, durante la presentazione dei risultati dell’indagine di sieroprevalenza su SARS-COV-2 al Ministero della Salute, Roma, 3 agosto 2020.

Il ministro Speranza: «Il vaccino sarà la vera soluzione»

L’Italia, assicura il ministro della Salute Roberto Speranza, sta investendo molto sul vaccino contro il Coronavirus. «Lo riteniamo la soluzione vera a cui l’Italia, l’Europa e tutti i Paesi del mondo stanno lavorando», dice oggi il ministro a Scala, in provincia di Salerno, nel corso delle celebrazioni in memoria del Beato Gerardo Sasso.

Il nostro paese, prosegue, ha creato «un’alleanza, soprattutto con Germania, Francia e Olanda, per rafforzare la proposta europea in campo di vaccini». Il ministro si dice certo che il grande lavoro portato avanti dalla comunità scientifica «possa, in un tempo che ci auguriamo sia il più breve possibile, portare dei risultati».

ANSA/CESARE ABBATE | L’esterno dell’ospedale Loreto Mare dove ci sono stati recentemente nuovi ricoveri per Covid e che ha riaperto, Napoli, 17 Agosto 2020

Sarà il Sud Italia a pagare di più, in termini economici, la portata storica devastante dell’attuale emergenza sanitaria. Più del Settentrione e anche se, nella prima ondata, dai contagi è stato al momento meno colpito. È la fotografia scattata dal rapporto Svimez, Associazione per lo Sviluppo dell’industria nel mezzogiorno.

Le previsioni per il 2021 parlano chiaro, e lo raccontano i vari parametri del report. A cominciare dal reddito delle famiglie che al Sud per quest’anno è destinato a diminuire del 3,2% – mentre al Centro Nord del 4,4% – ma poi per l’anno prossimo verrà recuperato con la stessa percentuale, mentre le famiglie del Nord registreranno un rimbalzo del 6,4%.

Il tutto partendo già da una situazione iniziale in cui, a detta dell’Istat, i nuclei famigliari al Nord hanno già un livello di reddito per abitante più alto: 22 mila e 300 euro, a fronte dei 14 mila euro nel Mezzogiorno. Secondo Svimez, poi, il Prodotto Interno Lordo del Sud crollerà nel 2020 dell’8,2%. Al Nord del 9,6%. Ma al termine del prossimo anno il Centro-Nord avrà recuperato il 5,4% del suo Pil, il Mezzogiorno solo il 2,3%.

INDIA

EPA | Indagine sierologica a New Delhi, India 2 settembre 2020.

Più di 84 mila contagi solo nelle ultime 24 ore

Continua l’avanzata della pandemia in India, oggi il terzo paese più colpito al mondo ma ormai a pochissima distanza dal Brasile. Nelle ultime 24 ore è stato infatti registrato l’incredibile aumento di 83.883 contagi di Sars-Cov-2, per un totale di 3,85 milioni di casi, scrive il Guardian.

Il record mondiale di sempre è sempre indiano, secondo i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University: più di 85 mila casi in un giorno, il 26 agosto scorso. Il contemporaneo aumento delle vittime sembra invece, in proporzione, relativamente contenuto: 1.043 secondo il ministero della Salute, per un totale di 67.376 decessi.

STATI UNITI

Wikipedia | University of South Carolina

L’Università del South Carolina: «Registrati 1000 casi positivi al virus»

Negli Usa sono più di mille gli studenti e le studentesse risultati positivi a Covid-19 all’Università della Carolina del Sud: a comunicarlo, secondo quanto ricostruisce il New York Times, è lo stesso istituto su una dashboard dedicata all’andamento dei contagi. Tra il 28 e il 31 agosto il tasso positivo di test tra gli studenti – che sono in totale circa 35 mila – è pari a circa il 28%.

La comunità del campus, si legge ancora sulla comunicazione ufficiale, «è fortemente incoraggiata ad aumentare i comportamenti legati alle distanze fisiche, a coprire il viso, al lavaggio delle mani e alla riduzione delle interazioni sociali non necessarie. L’università aumenterà i test, la tracciabilità dei contatti, il monitoraggio ambientale e la pulizia delle strutture». Negli ultimi giorni erano state segnalate violazioni – feste e grandi raduni – ed erano state sanzionate diverse persone.

