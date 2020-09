Il secondo Paese più popoloso al mondo ha superato la soglia dei 4 milioni di casi. In Iran il presidente Rouhani assicura che l’istruzione continuerà anche in momenti difficili. I proprietari delle discoteche chiedono di ripartire con mascherine e norme di sicurezza

I casi totali da Coronavirus nel mondo hanno raggiunto i 26.622.706. Con gli Stati Uniti ancora il Paese più colpito dall’emergenza sanitaria globale. Sono 6.201.726 i contagi registrati dall’inizio della pandemia e 187.765 i decessi, secondo i numeri della Johns Hokpins University. Seguono il Brasile, con 4.091.801 di casi, e l’India che per la prima volta ha superato i 4 milioni di casi, arrivando a quota 4.023.179 e 69.561 vittime.

INDIA

Bangalore, India

Oltre 4 milioni di contagi nel Paese

Superati i 4 milioni di contagi in India. Nelle ultime 24 ore il Paese ha registrato 86.400 nuovi casi raggiungendo così il Brasile. Entrambi i Paesi stanno affrontando una grave crisi sanitaria e sono insieme agli Stati Uniti le Nazioni più colpite. Nel frattempo in India alcune misure anti-contagio sono state allentate.

IRAN

EPA/PRESIDENT OFFICE | Il presidente dell’Iran Hassan Rouhani

Rouhani: «Istruzione non si fermerà neanche quando saremo in circostanze difficili»

Anche in Iran riaprono le scuole. E il presidente Hassan Rouhani ha mandato un messaggio in videoconferenza commentano il ritorno in classe e sottolineando come, per quanto vi sia una necessità di rispettare le misure per arginare la diffusione, «l’istruzione non si fermerà nemmeno nelle circostanze difficili in cui si trova il nostro Paese». Due settimane fa l’Iran ha ripreso l’anno accademico e solo nelle aree considerate più a rischio gli studenti andranno avanti con la didattica a distanza. Tuttavia, dopo le preoccupazioni espresse dai genitori e dalle autorità sanitaria, il governo di Teheran ha rivisto il piano per il ritorno tra i banchi optando per una didattica differenziata tra aree ad alte e basso rischio.

ITALIA

Ansa | Un locale da ballo

Presidente Silb (Associazione Intrattenimento): «Non siamo capro espiatorio, pronti a soluzioni per riaprire»

I proprietari delle discoteche non ci stanno. L’associazione Italiana Imprese di Intrattenimento da ballo e di spettacolo (Silb-Fibe) chiede che le discoteche possano riaprire in sicurezza. La proposta è di far indossare mascherine mentre si balla e di imporre sanzioni pesanti per chi non rispetta le regole.

Tra le misure di sicurezza proposte da Silb ci sono, la garanzia di un ricambio d’aria più frequente rispetto alle precedenti norme, il distanziamento di un metro e i balli di coppia consentiti solo ai congiunti, la possibilità di effettuare screening del pubblico anche all’uscita dei locali, magari in collaborazione con la Regione, e il riconoscimento della responsabilità individuale dei clienti sul rispetto delle norme all’interno dei locali.

«Da sempre la discoteca è un facile capro espiatorio – dice il presidente Pasca – ma vogliamo impegnarci in maniera propositiva per trovare delle soluzioni. Ecco perché facciamo alle Istituzioni competenti una proposta concreta per evitare di proseguire con uno stop che risulterebbe devastante. Quello che chiediamo è di poter lavorare, così come fanno tutti gli altri».

A Napoli riaperto il pronto soccorso Cardarelli dopo la chiusura di ieri

ANSA/CIRO FUSCO | L’entrata del pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli

Nella giornata di ieri, il pronto soccorso dell’Ospedale Cardarelli di Napoli era stato chiuso dopo che un alto numero di pazienti era risultato positivo al test per il Covid19. Le persone erano giunte al pronto soccorso per problemi diversi e i test rapidi avevano dato tutti esito positivo. Nella notte – dopo una sanificazione – la struttura è tornata a funzionare.

«Al fine di evitare di generare allarmismi – si legge in una nota del Cardarelli – si precisa che le operazioni di sanificazione delle aree del pronto soccorso non sono state dettate da un elevato numero di pazienti risultati positivi al Covid-19, ma dall’esigenza di garantire la massima sicurezza dei degenti e degli operatori sanitari a causa del passaggio, come in questo caso, di un paziente risultato successivamente positivo negli ambienti del pronto soccorso».

IRAQ

EPA/MURTAJA LATEEF | Baghdad, Iraq

Record di casi giornalieri. In Iraq gli ospedali stanno per «perdere il controllo»

Con 5.036 nuove infezioni in 24 ore l’Iraq ha registrato il più alto numero di casi giornalieri dall’inizio della pandemia, portando il totale a 252.075. Il bilancio delle vittime è invece di 7.539. A facilitare questa crescita sarebbero stati gli ultimi giorni del mese di agosto dove nel Paese si è commemorata l’Ashura, un’importante festa sacra sciita in cui si ricorda l’uccisione di Hussein, nipote di Muhammad e figlio di Alì nel 680 d.C. avvenuta proprio in Iraq, a Kerbala.

Il ministero della Salute ha quindi inviato una nota per annunciare che gli ospedale del Paese sono vicini a perdere il controllo. Nei prossimi giorni si prevede un aumento ulteriori dei casi e le strutture sanitaria, già al collasso dopo decenni di guerra avranno difficoltà “ad affrontare grandi numeri”, ha riferito il ministero. «Questo porterà a un aumento nel numero di morti, dopo che abbiamo fatto progressi nella loro riduzione nelle ultime settimane», ha aggiunto.

USA

Ansa | Sigaretta elettronica

I rischi della sigaretta elettronica. Lo studio: per i fumatori cinque volte più probabilità di ammalarsi di Covid19

«Non ho dubbi nel dire che il fumo e lo svapo potrebbero aumentare il rischio di esiti negativi da Covid-19». Così la dottoressa Stephanie Lovinsky-Desir della Columbia University, ha commentato i risultati di uno studio che evidenza i legami tra il Coronavirus e la sigaretta elettronica. «È abbastanza chiaro – ha detto – che fumare e svapare fanno male ai polmoni, e i sintomi predominanti del Covid sono respiratori. Queste due cose insieme faranno peggiorare la situazione».

Un team di ricercatori americani ha riferito che i giovani adulti che usano la sigaretta elettronica hanno cinque volte più probabilità di prendere il Covid. Negli Stati Uniti sono circa 34 milioni gli adulti che fumano sigarette. Mentre più di 5 milioni di studenti nelle scuole medie e superiori sono abituali utilizzatori di sigarette elettroniche.

