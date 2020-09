Nello Stato di Victoria sono stati individuati il 75% dei contagi del Paese: al momento, sono 1.428 le infezioni attive. Nell’aeroporto di Wuhan, lo scorso venerdì, sono transitati su voli domestici 64.700 passeggeri. Il governo pensa a un ricorso al Tar per annullare subito l’ordinanza voluta da Christian Solinas

La pandemia di Coronavirus continua a mietere vittime nel Mondo e a diffondersi nella popolazione ad altissima velocità: oggi, 13 settembre, il totale dei decessi è stato aggiornato a oltre 920 mila. Stando ai dati della Johns Hopkins University, le infezioni complessive da Sars-CoV-2 hanno raggiunto quota 28,7 milioni. Gli Stati Uniti sono ancora il Paese più colpito, con quasi 6,5 milioni di persone contagiate e più di 193 mila vitime. Seguono India, con 4,7 milioni di casi, e Brasile, 4,3 milioni. Il Paese europeo con più contagi, escludendo la Russia e il suo milione di infezioni, è la Spagna: oltre 566 mila casi positivi dall’inizio del monitoraggio.

AUSTRALIA

EPA/ERIK ANDERSON | Proteste anti-lockdown a Melbourne, Australia

Restano 1.428 casi attivi, la maggior parte nello Stato di Victoria

Continua ad allentarsi la morsa del Coronavirus in Australia: dai picchi dello scorso agosto, in cui si registravano oltre 700 casi al giorno, si è passati a un incremento di casi positivi che, da tempo, resta sotto le cento unità. Nelle ultime 24 ore, stando al bollettino aggiornato dal ministero della Salute del Paese, i nuovi contagi sono stati 46, per un totale di 26.607 segnalate dall’inizio della pandemia. Il totale delle vittime, invece, è pari a 803.

Al momento ci sono 1.428 casi attivi nel Paese, di cui 151 risultano ospedalizzati. I dati sono stati desunti dall’analisi di 48.002 tamponi nelle ultime 24 ore. Lo Stato più colpito è quello di Victoria, dove risiede un quarto della popolazione australiana: il 75% delle infezioni nel Paese è stato registrato qui. A Melbourne, la capitale, e al resto dello Stato, il governo centrale garantirà un pacchetto di aiuti dal valore di 3 miliardi di dollari australiani. Dopo le forti proteste anti-lockdown registrate nel Paese, il governo ha deciso di allentare le misure di contenimento del contagio.

CINA

EPA/ROMAN PILIPEY | Aeroporto internazionale di Wuhan, Cina

Il traffico aereo all’aeroporto di Wuhan torna ai livelli pre-pandemici

Nel capoluogo della provincia dello Hubei, dove è stato individuato il primo focolaio al mondo della pandemia del Coronavirus lo scorso dicembre, la mobilità aerea sembra ritornata alla normalità. È quanto affermano le autorità cinesi: venerdì 11 settembre, 64.700 passeggeri sono transitati dall’aeroporto internazionale Tianhe, per un totale di 500 voli nazionali atterrati o decollati a Wuhan.

Una notizia che dimostra ancora una volta il successo delle misure draconiane adottate dalla Cina lo scorso inverno: 76 giorni di blocco totale sulla metropoli che hanno permesso, ad aprile, l’inizio di una graduale riapertura. I voli domestici all’aeroporto di Wuhan erano ripresi lo scorso 8 aprile. Intanto, nel Paese, il numero totale di infezioni da Sars-CoV-2 resta ben al di sotto della soglia di 100 mila: sono 90.168 i casi confermati, ad oggi.

ITALIA

ANSA/RICCARDO ANTIMIANI | Francesco Boccia, ministro degli Affari regionali

Il governo pensa al ricorso contro il test per entrare in Sardegna. Boccia: «È inammissibile»

Il ministro degli Affari regionali Francesco Boccia, dal palco della Festa dell’Unità di Modena, si è scagliato contro l’ordinanza firmata da Christian Solinas. Il governatore della Sardegna ha imposto, con una disposizione regionale, l’obbligo di tampone e il conseguente isolamento fino all’ottenimento dell’esito a chiunque entri nella sua regione. «È incostituzionale dire che uno si può muovere solo se è sano, oltre al fatto che non serve a niente se è per il Covid», ha detto Boccia.

Il ministro ha definito «inammissibile» l’ordinanza della Regione Sardegna. Il governo pare pronto a impugnarla e a fare ricorso davanti al Tar. «Non esiste in nessun Paese un passaporto sanitario, non tra un Paese e un altro, figuriamoci tra una regione e l’altra – ha chiosato Boccia -. O siamo persone serie, o significa usare le istituzione per fare propaganda», ha concluso il ministro.

