Stadi aperti anche in Veneto. E il viceministro Sileri approva: «Fa male vedere ancora le tribune vuote»

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri invoca a tutti gli effetti una nuova fase della gestione pandemia da Covid-19: quella del ritorno alla normalità, un ritorno che, secondo lui, dovrà passare anche per la riapertura degli stadi. Eppure non si potrà passare dalle partite a porte chiuse alle tribune piene di tifosi: «Non si può essere bianco o nero» ha detto durante il discorso di questa mattina, in visita a Bologna per la nascita dell’Irccs Sant’Orsola. Per il viceministro il passaggio dovrà essere più graduale necessario optare per sfumature più equilibrate che riportino, «gradualmente e con giuste misure di sicurezza», i tifosi negli stadi.

Il confronto con i giornalisti è poi proseguito con il commento da parte di Sileri all’ordinanza del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini sull’apertura al pubblico degli stadi e degli eventi sportivi. «Non credo si tratti di fuga in avanti» ha detto, condividendo la scelta del governatore e ribadendo quanto faccia male in questo momento di ripartenza «vedere ancora gli stadi vuoti».

L’ordinanza di Zaia c’è ma Verona non riapre

Intanto, in Veneto, Zaia sembra essere della stessa opinione. L’ordinanza emanata da poche ore riapre gli eventi sportivi al pubblico per un massimo di mille persone negli impianti all’aperto e 700 in quelli al chiuso, con posti rigorosamente pre-assegnati. Anche la decisione del governatore veneto dunque, valida da oggi fino al 3 di ottobre, sembra confermare le intenzioni espresse dal viceministro Sileri. Fra le nuove norme da rispettare anche il divieto di collocazione in piedi o di spostamento di posto.

Il Bentegodi di Veronanon sembra però intenzionato a seguire l’apertura del governatore. Nessuna riapertura al pubblico per questa sera, in occasione della prima di campionato tra l’Hellas e la Roma. Gli ingressi saranno permessi solo sotto invito. Il motivo sono le tempistiche, ritenute dalla società troppo strette. L’ordinanza regionale infatti è stata emanata solo questa mattina. La preoccupazione sarebbe soprattutto per l’eventuale vendita di biglietti e l’assistenza interna degli steward da organizzare nella massima sicurezza e in poche ore.

Stadi come quarantena, il controllo è la chiave

Riguardo alla riapertura degli spalti al pubblico, il peggioramento «lento e progressivo» dell’aumento dei contagi da Covid-19, così come definito dall’ultimo monitoraggio dell’Istituto superiore di Sanità, sembra dunque non preoccupare alcuni governatori e in primis il viceministro Sileri. «Al momento è tutto sotto controllo», ribadisce, sottolineando come una scelta del genere darebbe un forte contributo «alla giusta progressione verso la normalità».

Sulla scia di una fase d’emergenza che il viceministro ritiene a tutti gli effetti conclusa, Sileri respinge poi l’idea di un passo più lungo della gamba anche riguardo alla sua proposta di ridurre i giorni di quarantena da 14 a 7, «purché ci sia un tampone al termine dei 7 giorni che dimostri negatività». Così come per il discorso isolamento, anche per la riapertura degli stadi, il controllo rimane per il viceministro l’elemento chiave su cui fare affidamento.

