Coronavirus, in Lombardia calo dei nuovi positivi +211 (ieri + 243) ma con quasi 7mila tamponi in meno. Salgono ancora le terapie intensive: +2

Il bollettino del 20 settembre

Le nuove vittime legate al Coronavirus in Lombardia sono 5. Ieri, 19 settembre, l’aumento era stato di +9, a fronte delle 2 morti registrate il giorno precedente. Il bilancio dei morti positivi alla Covid-19 in Regione sale così a 16.922. I nuovi positivi sono invece 211: ieri si era registrato un +243, in linea con i +224 di due giorni fa.

I tamponi analizzati nelle ultime 24 ore sono 14.926 (ieri 21.721), per un totale di 1.943.336. Le terapie intensive oggi sono 38: ieri il bilancio era di 36, e due giorni fa di 32. 264 sono invece i pazienti ricoverati (ieri 271, due giorni fa 284 ieri). I guariti e i dimessi sono in totale 78.829 (ieri 77.240 guariti).

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+81) di cui +46 a Milano città

(+81) di cui +46 a Brescia (+30)

(+30) Como (+9)

(+9) Monza e Brianza (+21)

(+21) Bergamo (+20)

(+20) Mantova (+5)

(+5) Pavia (+17)

(+17) Varese (+16)

(+16) Lecco (+5)

(+5) Cremona (0)

(0) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (4)

