Mascherine e disinfettante al seggio: così si vota all’epoca del Coronavirus – Il video

È arrivato il momento del voto, in questa due giorni di consultazioni in cui gli italiani sono chiamati a esprimere le loro preferenze per il referendum sul taglio dei parlamentari e per le elezioni regionali e comunali.

Vista | Il voto in Veneto

Ma quali sono le novità, in era Covid? Ingressi contingentati, divieto di assembramento, mascherine obbligatorie e gel. «Le normative sono semplici», spiega a Vista una presidente di seggio e Milano. «Chi vota deve igienizzare preferibilmente le mani fuori dal seggio. Quando entra deve abbassare la mascherina in modo da essere riconosciuto dagli scrutatori, se vuole igienizza di nuovo le mani, prende la scheda elettorale e vota. Dopo aver posto la scheda nell’urna, se vuole di igienizza nuovamente le mani. Noi sanifichiamo cabine e matite», dice.

Vista | Il voto a Roma

In copertina Video Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev | Il voto a Roma

ANSA/FABRIZIO FOIS | Un seggio allestito a Nuoro per il referendum costituzionale, 20 settembre 2020.

