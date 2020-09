Coronavirus, aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: 232 (ieri 222). 17 decessi. Calo dei positivi ma con circa 30mila tamponi in meno: +1350 (ieri +1587). Il bollettino della Protezione Civile

Il bollettino del 21 settembre

Sono pochi i tamponi rispetto alla media delle ultime settimane: 55.862 nelle ultime 24 ore, circa 28mila in meno rispetto a ieri (quando erano stati 83.428) e poco meno della metà rispetto a sabato. Ad ogni modo, stando al bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute nonostante il calo nei tamponi i nuovi casi di Coronavirus in Italia rimangono in linea con gli scorsi giorni: +1.350 contro i +1.587 di ieri e +1.638 del giorno prima.

Si registrano in Italia 17 decessi da ieri e il numero di ricoverati in terapia intensiva sale a quota 232, +10 rispetto ai dati di domenica. Aumentano anche i guariti (+352) e i ricoverati (+110). Il dato ufficiale per il numero di persone attualmente positive nel Paese oggi è pari a 45.079, mentre sono 299.506 i casi totali e 35.724 i decessi dall’inizio della pandemia.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi dieci giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

