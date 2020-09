Diminuiscono le terapie intensive, meno due unità rispetto a ieri per un totale di persone ricoverati pari a 36

Il bollettino del 21 settembre

Continuano a scendere i casi di Coronavirus in Lombardia dopo la diminuzione di ieri a+211 nuovi positivi e a seguito dei +243 di due giorni fa. Oggi sono 90 di cui 12 debolmente positivi e 5 a seguito di test sierologici. Nelle ultime 24 ore si registrano 1 solo decesso, ieri 20 settembre le vittime erano state 5. Il totale è di 16.923 decessi dall’inizio della pandemia. I ricoveri ordinari oggi, 21 settembre, sono 283 (il 20 settembre erano 264, +13), ovvero +19 rispetto a ieri. Diminuiscono le terapie intensive: oggi sono 36 (-2) contro i 38 di ieri.

I guariti sono 77.379 mentre i dimessi 1.470 per un totale di 78.849 (+20). Sono +9.963 i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore contro i +14.926 di ieri per un totale di 1.953.299 tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio. Si segnala un calo di casi, infine, +27 casi di Covid-19 a Milano, +27 contro i +81 di ieri, di cui +7 in città (ieri +46). A Cremona e Lecco nessun contagio.

Le province

Ecco i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+27) di cui +7 a Milano città

(+27) di cui +7 a Brescia (+10)

(+10) Como (+5)

(+5) Monza e Brianza (+20)

(+20) Bergamo (+8)

(+8) Mantova (+2)

(+2) Pavia (+3)

(+3) Varese (+11)

(+11) Lecco (+0)

(+0) Cremona (0)

(0) Lodi (+2)

(+2) Sondrio (+2)

Foto in copertina: Ansa

