Si è chiusa la seconda e ultima giornata di votazioni per le Regionali 2020 che hanno coinvolto 7 Regioni: Veneto, Liguria, Marche, Puglia, Campania, Toscana e Valle d’Aosta. In totale, sono chiamati a votare 18.471.692 elettori, per un totale di 22.061 sezioni. Ai seggi, aperti oggi dalle 7 alle 15, inizieranno ora gli scrutini di suppletive e regionali.

16:10 – 21 settembre -

Al netto delle prime percentuali in Toscana, Niccolò Falomi, uno dei responsabili della campagna elettorale di Eugenio Giani – attualmente in vantaggio su Ceccardi – ha dichiarato: «Abbiamo fatto una grande campagna elettorale nonostante le difficoltà che ci sono state come il Covid ed il rientro dalle ferie. Ora attendiamo i risultati».

16:06 – 21 settembre -

Francesco Lollobrigida, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, ha parlato alla luce dei primi exit poll. «L’unico dato certo – ha dichiarato – è che i governatori del centrodestra si confermano alla guida delle loro Regioni. Auspichiamo che esca un forte risultato, che permetta di garantire ancora una maggiore coesione nel centrodestra».

15.45 – 21 settembre -

Il presidente di Italia Viva Ettore Rosato ha parlato dopo i primi exit poll in Toscana. «Se gli exit poll sono confermati – ha dichiarato – Giani vince in Toscana grazie alla presenza e al valore aggiunto di Italia Viva».

15.36 – 21 settembre -

Secondo quanto rilevato dal Ministero dell’Interno, l’affluenza provvisoria per le Regionali calcolata su oltre 700 comuni (su 1.600) è del 52,91%. Il dato prende in considerazione soltanto l’affluenza di Campania, Liguria, Puglia e Veneto. Nelle altre tre regioni – Valle d’Aosta, Marche e Toscana – i dati non vengono comunicati dal Viminale.

15.30 - 21 settembre

Il quadro fornito dagli intention poll di Tecné, realizzati per di Mediaset, mostra come in Puglia Fitto (centrodestra) e il governatore uscente Emiliano (centrosinistra) siano in una situazione di testa a testa: le percentuali parlano di un 39% contro un 43%. Per quanto riguarda la toscana, anche per Tecné Giani sarebbe in vantaggio di circa 3 punti su Ceccardi. In Liguria Toti sarebbe al 52-56% e Sansa al 37-41%.

15.20 - 21 settembre

Arrivano anche gli instant poll di Quorum per SkyTg24. Le percentuali rilevate nelle diverse Regioni restano più o meno in linea con quelle fornite da Opinio-Rai. In Liguria Toti è fra il 53-57%, Sansa del al 33-37% e Massardo al 2-4%. In Campania De Luca è al 52-56%, Caldoro al 26-30%, e Ciarambino del M5s a 11-15%. In Veneto Zaia è fra il 70-74%, Lorenzoni al 16-20% e Sbrollini fra 0-2%. In Puglia Emiliano è al 36-40%, Fitto fra il 36% e il 40%, Laricchia al 15-19% e Scalfarotto fra il 2-4%. In Toscana Giani è fra il 41-45%, Ceccardi è fra 38-42% e Galletti tra 8-12%. Nelle Marche Acquaroli è al 47-51%, Mangialardi al 34-38%, e Mercorelli al 8-12%.

15.00 - 21 settembre

In base al primo Exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5s) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%. In Campania il presidente uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. Subito dopo c’è il candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro, con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%.

In Toscana, invece, Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%. In Liguria il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge il 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%.

Pareggio assoluto invece in Puglia, dove Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all’11-15% e Ivan Scalfarotto.

Nelle Marche Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%. In Valle d’Aosta, invece, dove c’è un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni, il primo partito è la Lega (20-24%). Segue dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall’Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) all’8-10%.

