Elezioni regionali in Puglia, il sindaco di Bari Decaro: «Renzi ha sbagliato a non allearsi» – Il video

Secondo il sindaco di Bari, sono tanti gli elettori M5s ad aver scelto Emiliano presidente. E su Renzi: «Ha commesso un errore a non correre insieme in Puglia»

È sempre stato accanto a Michele Emiliano durante questa campagna elettorale, dando la spinta finale attraverso la sua popolarità per staccare il candidato di centrodestra, Raffaele Fitto. Se il Partito democratico conserva la presidenza della regione, il merito è anche di Antonio Decaro. Il sindaco di Bari è arrivato insieme al nuovo presidente della Regione e al ministro Francesco Boccia al comitato allestito nel centralissimo Corso Vittorio Emanuele.

«Tanti elettori del Movimento 5 stelle hanno fatto la scelta di Michele Emiliano come presidente – ha detto a proposito dei grillini che, in Puglia, hanno fatto campagna per il voto disgiunto nonostante la candidata Antonella Laricchia appariva da tempo fuori dai giochi -. Ho detto a Matteo Renzi che ha commesso un errore a non correre insieme in Puglia; è stato difficile fare campagna contro Scalfarotto che è un mio amico».

Leggi anche: