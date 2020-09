Dagli exit poll allo spoglio con i dati in tempo reale delle Regionali in Campania

Alle Regionali in Campania tornano a contendersi la presidenza il governatore uscente Vincenzo De Luca, sostenuto dal centrosinistra, e lo sfidante Stefano Caldoro del centrodestra. In corsa ci sono poi Valeria Ciarambino del M5s, Sergio Angrisano (Terzo Polo), Giuseppe Cirillo detto dr. Seduction (lista Buone maniere), Luca Saltalamacchia (Terra), Giuliano Granato (Potere al popolo). L’affluenza in Campania dopo il primo giorno di voto è stata del 38,92%.

I primi exit poll di Opinio / Rai

