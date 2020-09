Dagli exit poll allo spoglio con i dati in tempo reale delle Regionali in Liguria

In Liguria la sfida alle Regionali è tra il presidente uscente Giovanni Toti, sostenuto dalla coalizione di centrodestra, e il candidato del centrosinistra Ferruccio Sansa, appoggiato anche dal M5s. In corsa ci sono anche Marika Cassimatis (Base), Davide Visigalli (Riconquistare l’Italia), Giacomo Chiapponi (Grande Liguria), Riccardo Benedetti (Ora), Fausto Aristide Massardo (lista Massardo), Alice Salvatore (Buonsenso) e Gaetano Russo (Popolo della famiglia). Dopo il primo giorno di voto, l’affluenza in Liguria è stata del 39,80%.

I primi exit poll di Opinio / Rai

