Dagli exit poll allo spoglio con i dati in tempo reale delle Regionali in Puglia

È corsa a due in Puglia alla Regionali tra il candidato del centrosinistra, Michele Emiliano, e quello del centrodestra Raffaele Fitto. Terzo contendente per la presidenza della Regione è la candidata del M5s Antonella Laricchia. Tra i candidati presidenti ci sono poi Ivan Scalfarotto per Italia Viva, Nicola Cesaria (Lavoro, ambiente e costituzione), Andrea D’Agosto (Riconquistare l’Italia), Mario Conca (Cittadini Pugliesi). Dopo la prima giornata di voto, l’affluenza in Puglia è stata del 39,89%.

I primi exit poll di Opinio / Rai

