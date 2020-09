Alle elezioni regionali in Toscana si sfidano sette candidati, ma tutti gli occhi sono puntati sul duello tra Eugenio Giani, in campo per il centrosinistra, e Susanna Ceccardi, scelta dalla Lega per guidare il centrodestra. In campo anche Irene Galletti (Movimento 5 stelle), Tommaso Fattori (Toscana a sinistra), Salvatore Catello (Partito comunista), Marco Barzanti (Partito comunista italiano) e Tiziana Vigni (Movimento 3V). Alle ore 23 del 20 settembre, l’affluenza è stata del 48,3%.

I primi exit poll di Opinio / Rai

Leggi anche: